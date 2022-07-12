Спартц підняла до рівня Білого дому ті питання, на які українська влада не відповідає, - Бутусов. ВIДЕО
Якщо Україна хоче отримувати величезні обсяги американської допомоги - потрібно грати за тими правилами, які прийняті в західному демократичному світі.
Про це у відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Спартц поставила гучно ті питання до голови ОП Єрмака, на які українська влада не відповідає. ... Треба віддати належне сміливості пані Спартц, вона сказала те, що ми всі самі тут обговорюємо, але вона це підняла на рівні Білого Дому, американської політики", - сказав він.
"Чому це для нас важливо. Тому що, якщо ми хочемо отримувати величезні обсяги американської допомоги - ми маємо грати за тими правилами, які прийняті в західному цивілізованому демократичному світі. Питання мають бути до нашої влади. Це наша влада 2 роки зриває призначення спеціального антикорупційного прокурора. В державі у нас проведено антикорупційну реформу, а антикорупційні розслідування незалежні не можливі, тому що президент Зеленський, користуючись власними повноважженнями, силами Татарова та Єрмака, зриває призначення нового очільника САП. Навіть обіцянки Байдену призначити прокурора просто проігноровані", - наголосив журналіст.
За словами Бутусова, якщо Україна хоче отримувати допомогу від США, то потрібно бути демократичною країною.
"Жодної адекватної реакції на заяви Спартц не було. Є хвиля хейту, як завжди робить Зеленський, Єрмак та ОП. ... Так не живе демократичний світ. Єрмак дійсно хизувався багато разів прямим зв'язками з заступником голови Адміністрації Путіна Дмитром Козаком. ... До чого призвели ці прямі контакти. Україна не провела мобілізацію перед російським вторгненням. Не здійснила призов резервістів, не розгорнула жодної з бригад тероборони. Створили бригади, провели маневри, а перед початком війни - їх не розгорнули, не дали озброєння", - нагадав журналіст.
"Дуже прикро, що є люди, які вважають, що хтось має помирати, а вони мають сидіти в кабінетах і царювати. Вважають, що за свої провали, які призвели до страшних наслідків, навіть не треба вибачатись. Всі їм зобов'язані, Захід має видавати сам зброю та гроші, що люди мають йти під танки з гранатометами. Тому що ніхто не готувався до війни. Зеленський з Єрмаком за три роки не придбали жодного снаряду 152-мм для нашої артилерії. Зараз є дефіцит на фронті. .. Дуже прикро і соромно, що замість того, щоб відповідати на питання конгресвумен США Вікторії Спартц, українки, патріотки, ми побачили від влади ганебний для нас хейт, ганебну відразу та повне мовчання у відповідь на питання", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.
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Вони хочуть нас розсварити з демократичним світом й кинути у пащу молоха-рашки. Так зе у Омані домовився, так він відчуває. Він є звичайнісінький тупенький ватний совок. А ось єрмашка, це агент кремля. Який керує зеленою лялькою, яка сама неспроможна нічого робити. Його виростили з часів кремлівських бань з янеком і мєдвєдєвим , фсб й гру рашки.
Недарма його погоняло Буратіно. Таке воно і є.
Люди їм не дозволяють розвернути знову Україну в сторону мороку. Тому вони тягнуть і весь час нас підло підставляють.
Тому ніякої Банкової, хай прямо з офісу шурує на лаву підсудних, його там зачекалися...
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?fref=tl_fr_box&pnref=lhc.friends 14 мин. ·
Чому конгресвумен США Вікторія Спартц вимагає відставки "людини з сумнівною репутацією" Андрія Єрмака і які звинувачення вона висуває?
Для початку - чи має сама Спартц взагалі компетентність в українських проблемах? Спартц виграла вибори до Конгресу у 2020-му і стала широко відомою коли її запросив президент США Байден на церемонію підпису закону про ленд-ліз для України, який лобіювала та за який голосувала Спартц, і в знак пошани Байден саме Вікторії подарував ручку, якою підписав цей закон. Вікторія Спартц є впливовим лобістом розширення допомоги Україні. Спартц народилась в Чернігові, вищу освіту здобула в Києві, і з початку російської агресії вона багато тижнів проводить в Україні, зустрічається з багатьма українцями, в тому числі військовими. Тому позиція Спартц щодо України як мінімум викликає повагу.
Вперше представник американської влади дала жорстку оцінку фактичному керівнику української влади - Андрію Єрмаку, і прямо вимагає його відставки: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fnews%2F3353551%2Fspartts_zaklykala_yermaka_pity_u_vidstavku%3Ffbclid%3DIwAR1g2j1Wrc49SgoNmHIfAHnQbzk60DwMdXyxxL-G7GwOzH6W-MIkvTHRK50&h=AT3Ehqppoemze3UJ4rIjaa82hieOvBoXmDfD319_aQ3EzVGOObYxL4Rr9WdsVf7Mcvi3MjwncRvi2To5-***************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3BpiVCkMsP1GRxHmay-ueR1tpH6eDLssKUypkFalydy2PhbrbZGgrd1KbMcWqT80NKSdwC6cW2roS6iBDceNAx3J0J7cleIUpDIuPZz0lqAtnD-395udVmRo3fLsIGzmLvwUH8tEkV4THwbzv3wWeV-wu-fgSBw8V6aOn7e6X2pf77v_do https://censor.net/.../spartts_zaklykala_yermaka_pity_u...
Президент Володимир Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак жодних відповідей Спартц не дали, тож давайте розглянемо звинувачення Спартц щодо Єрмака по порядку:
1. "Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною".
Саме Андрій Єрмак керував мирними перемовинами з Росією, напряму спілкувався з заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Саме Єрмак запровадив "всеосяжне перемир'я", розмінування кількох ділянок фронту, розмінування Чонгару. За три роки діюча влада не закупила жодного артилерійського снаряду, жодного ПТРК "Стугна". Політика "поглянути в очі Путіну", яку запроваджували Єрмак та президент Зеленський виявилась повністю хибною та вигідною для Росії, яка планомірно готувалась під прикриттям заспокійливих заяв української влади. Політика Єрмака-Козака виявилась трагедією для України і для мільйонів українців, за яку влада має нести відповідальність. Навряд чи в якійсь демократичній країні було б можливе, що керівник, який йшов на поводу агресора, міг би й досі залишатись у владі. На початку війни, варто додати, Єрмак не робив перші два тижні жодної заяви хоча мав би першим пояснити куди він завів Україну своєю політикой.
2. "Запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни".
Саме Єрмак домігся незаконного призначення на посаду голови комітету по розвідці при президенті України люстрованого у 2015 році російського агента Руслана Демченка, який працював усі роки на Москву не ховаючись, та є співавтором ганебних для України Харківських угод. Тобто Єрмак та Демченко формували позицію керівництва країн згідно з позицією Кремля. В результаті сама українська влада звинувачувала НАТО у розгойдуванні ситуації, і президент Зеленський у січні казав українцям, що війни не буде і у травні ми будемо "їсти шашликі та відпочивати". Завдяки позиції Єрмака Україна не дослухалась до численних попереджень розвідки країн НАТО, не провела розгортання оперативного резерву ЗСУ, не провела розгортання військ територіальної оборони, не роздана зброя, не були підготовлені оборонні рубежі для військ, не була підготовлена евакуація населення в районах російського наступу. Хтось у керівництві країни має відповідати за цю бездіяльність, яка призвела до десятків тисяч загиблих, та полегшала агресору окупацію 15% української землі, до багатьох мільйонів біженців.
3. "Саботаж (оборони) Херсону та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов".
Діючий міністр реінтеграції Верещук заявила про розмінування перешійку Чонгар у лютому, за два тижні до вторгнення. Україна мала можливості підірвати усі чотири мости та шість дамб через Чонгар, мала можливості підірвати мости у Херсоні ще до початку російської атаки, або на самому початку такої атаки. Але через політичне втручання жоден міст та жодна дамба не були підірвані, в результаті чого противник на другий день війни захопив більшу частину Херсона, захопив Мелітополь, на третій день захопив Бердянськ, на четвертий без жодних перешкод оточив Маріуполь. Фактично дві бригади - Нацгвардіі, до складу якої входив "Азов", та 36 бригада морпехів ЗСУ з різними підрозділами інших частин, були з самого початку війни приречені на оборону в абсолютно невигідних умовах, у повному оточенні. Путіну фактично здали коридор до Криму. Ворог захопив південь України, захопив найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію. Хто відповідає за ці рішення та за цю бездіяльність? Керівництво України мовчить, хоча це просто аморально по відношенню до десятків тисяч жертв.
4. "Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов".
Це питання стосується дій влади після початку війни. Не буду зараз деталізувати, але пані Спартц багато питань озброєння України не змогла пробити через відсутність адекватних рішень у Києві. Питання дискусійне, про відповідальність саме Єрмака в цьому питанні сказати не можу, в мене наразі нема даних.
5. "Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення "Групи Вагнера", що призвело до її провалу".
Жодного розслідування по Вагнергейту в Україні не відбулось. Але одного захопленого у полон "вагнерівця" росіяни миттєво погодились обміняти на наших полонених, це важливі для них полонених. Ми могли мати для обміну понад три десятки "вагнерівців". Відповідальність на себе взяв президент Зеленський, хоча спочатку він взагалі все заперечував.
6. "Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора".
Україна на вимогу Заходу провела єдину структурну реформу у державному апараті - створила систему антикорупційних органів. Але вже два роки ця система не працює, оскільки два роки саме офіс президента та Єрмак блокують призначення Спеціального антикорупційного прокурора. І українське суспільство це питання, нажаль, не спроможне добитися від Зеленського та офісу президента виконання їхніх численних обіцянок по призначенню прокурора САП. Ми залишаємось для наших союзників країною, яка з корупцією у владі боротись не здатна. Хто має за це відповідати?
Ось посилання на цю заяву Спартц: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fua%2Fnews%2F3353141%2Fkongresvumen_ssha_spartts_zelenskyyi_povynen_vyrishyty_pytannya_yermaka_a_mzs_varto_utrymatysya_vid%3Ffbclid%3DIwAR1o1VVWH8Z2BmTWvfigq3A1k_qrbTnKYsLM2bG5LbSzZVdSLTRJA9McjIg&h=AT3yvPH7s8H1c_u9nwq8vWqW9gtdDqlpNGx4GccCeeTfEnbUROVuXqDEiKVAqDonoSYoFuLKM4iU3XC0xnax2OjXe6-HGVG_TB_37Hy6zfumYQCKN5-gxwfyg3dlAMNEoxV3&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3BpiVCkMsP1GRxHmay-ueR1tpH6eDLssKUypkFalydy2PhbrbZGgrd1KbMcWqT80NKSdwC6cW2roS6iBDceNAx3J0J7cleIUpDIuPZz0lqAtnD-395udVmRo3fLsIGzmLvwUH8tEkV4THwbzv3wWeV-wu-fgSBw8V6aOn7e6X2pf77v_do https://censor.net/.../kongresvumen_ssha_spartts...
Зараз влада намагається дискредитувати Вікторію Спартц, але відповіді на її питання важливі в першу чергу не для США, вони важливі для нас, українців. Саме зараз, під час жорстокої війни. Бо за яку державу ми зараз б'ємось та втрачаємо десятки тисяч кращих людей - за державу, де є демократія та закон, чи за державу, де править брехня і зневага до десятків тисяч загиблих внаслідок проросійських дій влади?
І в Україні людей закликають не вірити США,
а вірити Єрмаку і Зеленському.
На московії усе ТV - "в одних руках".
І в Україні нині так само.
Продовжити, чи досить?
А ми справді хотіли збудувати саме таку Україну?
Те що сталося у травні 2019 року травмувало не тільки мою психику, а й мілйонів Українців.
Я підтримую цю жінку, Spartz, яка маючи залізні я*ця поставила цi питання. І українська "so called" влада повинна відповісти якшо вона не хоче потрапити в Guantanamo для більш детальної співбесіди з дуже ввічливими співробітниками спецслужб.