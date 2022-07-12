Спартц підняла до рівня Білого дому ті питання, на які українська влада не відповідає, - Бутусов. ВIДЕО

Якщо Україна хоче отримувати величезні обсяги американської допомоги - потрібно грати за тими правилами, які прийняті в західному демократичному світі.

Про це у відео заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Спартц поставила гучно ті питання до голови ОП Єрмака, на які українська влада не відповідає. ... Треба віддати належне сміливості пані Спартц, вона сказала те, що ми всі самі тут обговорюємо, але вона це підняла на рівні Білого Дому, американської політики", - сказав він.

"Чому це для нас важливо. Тому що, якщо ми хочемо отримувати величезні обсяги американської допомоги - ми маємо грати за тими правилами, які прийняті в західному цивілізованому демократичному світі. Питання мають бути до нашої влади. Це наша влада 2 роки зриває призначення спеціального антикорупційного прокурора. В державі у нас проведено антикорупційну реформу, а антикорупційні розслідування незалежні не можливі, тому що президент Зеленський, користуючись власними повноважженнями, силами Татарова та Єрмака, зриває призначення нового очільника САП. Навіть обіцянки Байдену призначити прокурора просто проігноровані", - наголосив журналіст.

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За словами Бутусова, якщо Україна хоче отримувати допомогу від США, то потрібно бути демократичною країною.

"Жодної адекватної реакції на заяви Спартц не було. Є хвиля хейту, як завжди робить Зеленський, Єрмак та ОП. ... Так не живе демократичний світ. Єрмак дійсно хизувався багато разів прямим зв'язками з заступником голови Адміністрації Путіна Дмитром Козаком. ... До чого призвели ці прямі контакти. Україна не провела мобілізацію перед російським вторгненням. Не здійснила призов резервістів, не розгорнула жодної з бригад тероборони. Створили бригади, провели маневри, а перед початком війни - їх не розгорнули, не дали озброєння", - нагадав журналіст.

"Дуже прикро, що є люди, які вважають, що хтось має помирати, а вони мають сидіти в кабінетах і царювати. Вважають, що за свої провали, які призвели до страшних наслідків, навіть не треба вибачатись. Всі їм зобов'язані, Захід має видавати сам зброю та гроші, що люди мають йти під танки з гранатометами. Тому що ніхто не готувався до війни. Зеленський з Єрмаком за три роки не придбали жодного снаряду 152-мм для нашої артилерії. Зараз є дефіцит на фронті. .. Дуже прикро і соромно, що замість того, щоб відповідати на питання конгресвумен США Вікторії Спартц, українки, патріотки, ми побачили від влади ганебний для нас хейт, ганебну відразу та повне мовчання у відповідь на питання", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

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