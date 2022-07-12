"Нех#й було сюди лізти, щоб такою дебільною смертю загинути": Відірвана башта російського танка розчавила російського окупанта. ВIДЕО
Українські захисники виявили тіло російського окупанта, якого розчавила башта російського танка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+67 A San
показати весь коментар12.07.2022 14:30
+47 Віталій Павлов
показати весь коментар12.07.2022 14:34
+31 Отто Кац #364501
показати весь коментар12.07.2022 14:48
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Звідки "опариші" українські - можна лише здогадуваться
Там же була табличка «не стояти під вантажем та стрілою»!
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Хлопці - направляйте офіційний запит,думаю в оргкомітеті не відмовлять. Всі гроші на потреби ЗСУ.
Якраз в тему!
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру і його оркам!
За такой подвиг.
На памятнике напишут погиб смертью мудака.
мухи ситі
Не пойте, не пляшите,
Там где идёт строительство
Или подвешен груз!
(м/ф "Пластилиновая ворона")