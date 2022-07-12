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"Нех#й було сюди лізти, щоб такою дебільною смертю загинути": Відірвана башта російського танка розчавила російського окупанта. ВIДЕО

Українські захисники виявили тіло російського окупанта, якого розчавила башта російського танка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Мелітополем горить склад військової техніки окупантів, - мер Федоров

Автор: 

армія рф (17359)


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Топ коментарі
+67
мух в цьому році буде !
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12.07.2022 14:30
+47
Опаришів теж не меньше
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12.07.2022 14:34
+31
https://ibb.co/StTp5Wp
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12.07.2022 14:48
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мух в цьому році буде !
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12.07.2022 14:30 Відповісти
Опаришів теж не меньше
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12.07.2022 14:34 Відповісти
а я думал . что жаренный в тренде а тут ваще здох как полный лох
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12.07.2022 15:30 Відповісти
І не кажи - рибальські павільйони завалені дешевою насадкою і прикормкою (саме личинками м"ясних мух) Погано те що той вид дуже шкидко росте і окуклюється Тому хлопці купляють їх лише для прикормки А для насадки купляють імпортного - польського Він дрібненький і у коробці на нижній полиці холодильника може існувать до трьох тижнів
Звідки "опариші" українські - можна лише здогадуваться
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12.07.2022 15:57 Відповісти
"а недуг твой позорньій мьі в подвиг определим" дмб
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12.07.2022 14:40 Відповісти
По теме:

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12.07.2022 17:23 Відповісти
Цього року.
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12.07.2022 15:46 Відповісти
Українські опариши окуповують Бурятію, вибравши плацкарт на трупах орків.
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12.07.2022 16:27 Відповісти
Дурень!
Там же була табличка «не стояти під вантажем та стрілою»!
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12.07.2022 14:30 Відповісти
А на роZZєї напишуть:

Засчісчался ат дівізіі укронацістав, похлеще Чак Норриса отбивался в одиночку. ВСьо благадаря тому абі наразєє біло мірноє нєбо под головой. Хєраічески подох, оставів вдавой 5 детнюю семю

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12.07.2022 16:02 Відповісти
Удачно засчисчался, сбил рой Байрактаров, но тут подъехал Хаймарс и расстрелял героя прямой наводкой в живот.
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12.07.2022 17:09 Відповісти
Может это кусок танкиста который улетел вместе с башней?
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12.07.2022 14:31 Відповісти
a mozhe tam tank pod zemlei e , i ce tolko mehanik ta vyshka torchit
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12.07.2022 14:34 Відповісти
На расєє дураков на сто лєт пріпасєно...
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12.07.2022 14:31 Відповісти
I svolocei toze na sto let! Slava bogu nekotorih uze muhi zret.
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12.07.2022 15:55 Відповісти
Що в цьому поганого, хробакам теж треба щось їсти.
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12.07.2022 14:32 Відповісти
"Не стой под стрелой!"(с)
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12.07.2022 14:34 Відповісти
ванька попал в рай...., для опарышей......
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12.07.2022 14:34 Відповісти
а звідки унітази брати?
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12.07.2022 14:36 Відповісти
Один з номінантів на премію Дарвіна)
Хлопці - направляйте офіційний запит,думаю в оргкомітеті не відмовлять. Всі гроші на потреби ЗСУ.
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12.07.2022 14:37 Відповісти
Бийтесь за перемогу, бо це наша земля! Зберіть всю свою волю у єдиний кулак, годі нам вже терпіти шквал ворожих атак, хай всі вороги згинуть, перемога за нами!!! Не втече від нас ворог, він згорить у вогні!!! Перемога за нами, хай у пеклi горять!!!
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12.07.2022 14:37 Відповісти
каски и броники не помогают
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12.07.2022 14:38 Відповісти
А по моему, как для кацапа, то смерть просто А Х У Е Н Н А Я .
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12.07.2022 14:41 Відповісти
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12.07.2022 14:44 Відповісти
Разве оно заслужило своей жизнью чего-то лучшего?
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12.07.2022 16:43 Відповісти
Ахахахахах!!! Це найкраще відео за останній час )))
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12.07.2022 14:42 Відповісти
Український хіт із словами: Башту відірвало йому, стугною за Бучу!
Якраз в тему!

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру і його оркам!
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12.07.2022 14:43 Відповісти
Родным заплатят 700 миллионов миллиардов рублёв.
За такой подвиг.
На памятнике напишут погиб смертью мудака.
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12.07.2022 14:44 Відповісти
Не, не напишут и родным не заплатят. Бо даже если наши и перебуцнут дохлого кацапа за поребрик , ластоногие олени сожгут его в передвижном крематории. А родителям - безоплатная весть, мол пропал безвести.
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12.07.2022 15:12 Відповісти
Так и я ж об этом.
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12.07.2022 17:11 Відповісти
картина репина - приголомшена свинособака заклякла
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12.07.2022 14:46 Відповісти
О! Щирий друже, дякую за пiдтримку. Дякувати бога, що у вас все обiйшлося. тримаймося... БУДЬМО.
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12.07.2022 15:05 Відповісти
є така приказка, якось так, приблизно: "не везе, так не везе - мало того, що колесо одвалилось, ще й бик обісрав"..
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12.07.2022 14:47 Відповісти
Как бы там ни было, но кацап прекратил быковать, внатуре.
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12.07.2022 15:01 Відповісти
https://ibb.co/StTp5Wp
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12.07.2022 14:48 Відповісти
Краса - річ непереможна!
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12.07.2022 15:31 Відповісти
к чому ця ?
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12.07.2022 21:16 Відповісти
Каска піхотна!
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12.07.2022 15:59 Відповісти
Весною наступного року сходжу на своє заповідне місце - подивлюся як там орк себе почуває Там нема соняшників - луг Але там гарно ростуть орхідеї А вони не бояться кислого грунту
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12.07.2022 16:02 Відповісти
А міг ще прожити щастливі 10 років і померти від цирозу печінки.
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12.07.2022 14:49 Відповісти
Міг би жити й бухати, але колектори змусили йти за Кабаєва воювати.
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12.07.2022 14:54 Відповісти
орки дохлі
мухи ситі
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12.07.2022 14:50 Відповісти
выпало Zеро, а мог бы и миллион выиграть рулетке
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12.07.2022 14:50 Відповісти
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12.07.2022 14:51 Відповісти
Добряче причавило кацапа, розчепірені від болю пальці на руках так і задубіли.
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12.07.2022 14:52 Відповісти
Русский фашист и его танк были депутинизированы.
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12.07.2022 14:56 Відповісти
Не треба нас дурити, це літаюча тарілка, їх доволі часто спостерігають в небі над Україною. А те тіло - прибулець, ремонтує папелац.
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12.07.2022 15:02 Відповісти
Ляпота!
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12.07.2022 15:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cdEEffF7_rU&list=RD10Ha80EgaB0&index=2 Енджі Крейда - Враже (Офіційний Виднограй)
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12.07.2022 15:10 Відповісти
Премія Дарвіна - руссо едішин.
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12.07.2022 15:19 Відповісти
Перефразируя классику: "Это какой же грузчик выдержит башню от танка?"
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12.07.2022 15:42 Відповісти
Контрольный в голову.
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12.07.2022 15:48 Відповісти
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите,
Там где идёт строительство
Или подвешен груз!

(м/ф "Пластилиновая ворона")
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12.07.2022 15:49 Відповісти
к нам приехал сруцкий цирк.....
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12.07.2022 16:00 Відповісти
Розвеселили хлопці
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12.07.2022 16:06 Відповісти
читерный бот
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12.07.2022 16:07 Відповісти
Атваівалсі,кацапчег. Тапєріча нах... дамой на расіюшку...
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12.07.2022 16:44 Відповісти
Роспропаганда расскажет, что руснявый херой отбивался башней от танка как булавой и погиб в неравном бою, уничстожив перед этим 140 Байракторов и 72 Хаймарс
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12.07.2022 16:46 Відповісти
🤣
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12.07.2022 17:01 Відповісти
Переможець премії Дарвіна)
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12.07.2022 17:29 Відповісти
- Ипа-а-ать! На меня башня летит, ща разда...
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12.07.2022 18:03 Відповісти
...так и будут гнить в Украине до последнего путинского миллиарда.
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12.07.2022 18:05 Відповісти
Интересно, почему при таком взрыве БК, оторвавшем башню и кинувшем ее на десятки метров, динамическая защита на башне осталась целая. Она срабатывает при очень больших температурах, или просто у кацапов это пустые коробочки для хлама, а саму защиту они давно выкинули/пробухали ?
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12.07.2022 18:41 Відповісти
Так, вона спрацьовує від високотемпературної кумулятивної струї , яка б'є по танку.
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13.07.2022 07:10 Відповісти
Це називається: мух б'ємо хлопавкою, а орків башнями... Це ж як з ним Доля зло пожартувала!...
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12.07.2022 19:18 Відповісти
Ваню башнєй прідавіло 😁
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13.07.2022 00:13 Відповісти
 
 