В результаті обстрілу Миколаєва російськими окупантами повністю зруйновано корпус однієї зі шкіл, - мер Сєнкевич. ВIДЕО
Внаслідок влучання ракети в одну зі шкіл Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів, а сусідні - пошкоджено.
Про це у Facebook повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Записую це відео з території школи, куди сьогодні зранку влучила рашистська ракета. Тут повністю зруйнований один корпус, розбиті вікна в основній будівлі та спортивній залі.
Також знищений шкільний музей історії Другої світової війни і пам‘яті воїнів-афганців", - зазначив очільник міста.
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Ймовірно, що цими обстрілами ворог намагається якимсь чином завадити Силам оборони України завдати удару по аеродромах в Криму і місцях базування чорноморського флоту рф у Севастополі ракетами MGM-140B ATACMS з дальністю враження 300+ км, які скоріш за все надійшли на озброєння ЗСУ.