В результаті обстрілу Миколаєва російськими окупантами повністю зруйновано корпус однієї зі шкіл, - мер Сєнкевич. ВIДЕО

Внаслідок влучання ракети в одну зі шкіл Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів, а сусідні - пошкоджено.

Про це у Facebook повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Записую це відео з території школи, куди сьогодні зранку влучила рашистська ракета. Тут повністю зруйнований один корпус, розбиті вікна в основній будівлі та спортивній залі.

Також знищений шкільний музей історії Другої світової війни і пам‘яті воїнів-афганців", - зазначив очільник міста.

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