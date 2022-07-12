УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10648 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 772 7

В результаті обстрілу Миколаєва російськими окупантами повністю зруйновано корпус однієї зі шкіл, - мер Сєнкевич. ВIДЕО

Внаслідок влучання ракети в одну зі шкіл Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів, а сусідні - пошкоджено.

Про це у Facebook повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Записую це відео з території школи, куди сьогодні зранку влучила рашистська ракета. Тут повністю зруйнований один корпус, розбиті вікна в основній будівлі та спортивній залі.

Також знищений шкільний музей історії Другої світової війни і пам‘яті воїнів-афганців", - зазначив очільник міста.

Також читайте: Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва пошкоджено дві лікарні. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1805) обстріл (28449) Сєнкевич Олександр (229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи - неучі і хотять інших такими зробить.
показати весь коментар
12.07.2022 14:58 Відповісти
Скотини. параша.
показати весь коментар
12.07.2022 15:04 Відповісти
Чому рашисти стали так несамовито обстрілювати райони Миколаєва останнім часом?
Ймовірно, що цими обстрілами ворог намагається якимсь чином завадити Силам оборони України завдати удару по аеродромах в Криму і місцях базування чорноморського флоту рф у Севастополі ракетами MGM-140B ATACMS з дальністю враження 300+ км, які скоріш за все надійшли на озброєння ЗСУ.
показати весь коментар
12.07.2022 15:27 Відповісти
Куй їх знає.
показати весь коментар
12.07.2022 15:56 Відповісти
Скорее, пытаются воспрепятствовать подготовке к наступлению.
показати весь коментар
12.07.2022 16:51 Відповісти
Они давно сказали - с Николаевом будет то, что и с Мариуполем - сегодня 25 ракет прилетело.
показати весь коментар
12.07.2022 19:24 Відповісти
Про це все точно знає ГРУ. Але чому ми не знаємо хто здав південь і дозволив ворогу підійти на близьку відстань до Миколаєва і обстрілювати його, знищуючи будівлі, забираючи життя і здоров'я громадян. Хто здав південь, пане Президенте? Вся влада у Ваших руках і про Ріфа, що він"підірвав" журналіста ми узнали миттєво на брифінгу, а хто знищив уже тисячі наших громадян і декілька міст ми не знаємо до цього часу? Хто це? Чому така велика таємниця? Кого Ви покриваєте? Як жити громадянам в Миколаєві і області, які постійно обстрілюються і не з рогатки, а потужними ракетами?
показати весь коментар
12.07.2022 17:54 Відповісти
 
 