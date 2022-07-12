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"У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристрелянные", - окупант "жаліється" на влучність ЗСУ. АУДIО

Російські окупанти розповідають один одному про "ювелірну" роботу українських мінометників та артилеристів та жаліються на власну авіацію.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

"Они (українські захисники, – прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х#йню там", – розчаровано визнає окупант.

Окупант розповідає, що авіація РФ працює "на показуху".

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"Подлетит вертолет", нах#й, за 5 км, где-то там издалека выстрелит раз и съ#бался. И больше мы, нах#й, не видим его. За неделю может 2 раза прилететь, где-то по какому-то лесу отработать и съ#баться. И нету, нах#й, вообще них#я, ни СУшек, них#я", - пояснює рашист.

Особливу стурбованість у загарбників викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль: "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристреленные…"

У СБУ зазначають, що ця розмова була перехоплена ще до Нової Каховки, Херсону та Чорнобаївки – "тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS".

армія рф (17359) СБУ (12812) ЗСУ (7544) перехоплення (352) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+42
Это потому что рукожопость это основная национальная черта рашистов. Начиная от путлера и заканчивая бухим Ванюшей, утонувшем в выгребной яме на собственном дворе, на поминках которого денатуратом отравилось еще с пяток его друзей...
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12.07.2022 14:57
+32
Так это мы ещё не начинали !
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12.07.2022 15:00
+27
Ето патаму шо ми нікада нє билі аднім народам с рукажопимі от раждєнія лапатнікамі...
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12.07.2022 14:59
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Это потому что рукожопость это основная национальная черта рашистов. Начиная от путлера и заканчивая бухим Ванюшей, утонувшем в выгребной яме на собственном дворе, на поминках которого денатуратом отравилось еще с пяток его друзей...
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12.07.2022 14:57 Відповісти
хай знають наших
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12.07.2022 14:59 Відповісти
Ето патаму шо ми нікада нє билі аднім народам с рукажопимі от раждєнія лапатнікамі...
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12.07.2022 14:59 Відповісти
Вони 3.14*дєть уміють. Ето да.
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12.07.2022 15:44 Відповісти
Так это мы ещё не начинали !
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12.07.2022 15:00 Відповісти
через пять месяцев начали подозревать неладное, а для понимания глубины ******* понадобится еще пять месяцев.
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12.07.2022 15:08 Відповісти
Доктор Борменталь...мы нашлепали 140 млн.😅ШариковыХ...как думаете хватит путлеру на войну с Украиной?
Нет Филлипыч не хватит...надо 250 баранов...
У нас нет столько вакцин доктор...все равно HIMARSв всех перебьют... вчера три генерала путлера сдохли...
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12.07.2022 15:10 Відповісти
тынь,тынь,тынь-і кацап в парадному мішку
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12.07.2022 15:13 Відповісти
Закидуйте собі в окоп частіше. Це і буде демілітаризація. І рідня кредит погасить.
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12.07.2022 15:13 Відповісти
краше дохлого кацапа, может быть 3 поджаренных бурята
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12.07.2022 15:24 Відповісти
Краще дохлого кацапа - жорстко за300чений кацап. Бо дохлого прикопали чи спалили - і все, а 300 без рук чи ніг - лікувати, доглядати (а це ресурс, гроші), а толку з нього вже ніякого. Ще й знає вже багато про те, яка у них там "друга армія". Буде спиватися в своєму мухосранську і водночас виконувати роль демотиватора для інших...
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12.07.2022 15:40 Відповісти
Приезжай, милый дедушка, - продолжал Ванька, - Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется (с)
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12.07.2022 15:31 Відповісти
Ето ти "прістрєляний", дебіл. Напіши мамі пісьмо. Останньє
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12.07.2022 15:34 Відповісти
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12.07.2022 16:05 Відповісти
Кацапи вішайтесь або тікайте з України, далі вам буде гірше
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12.07.2022 17:03 Відповісти
Як задрали ці фейкові перехвати.
Ті СБУшники які раніше дівок з вебкамерами ловили наразі перекваліфікувалися.
Ви, *****, просрали назарова свого, ермаків з татаровими.
Займіться чимось дійсно корисним.
Розкажіть хлопцям з передка, як їм легко воюється.
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12.07.2022 18:23 Відповісти
у-ха-ха лаптеногіе. потолще тама дубінки шукайте, а то ж удовольствія - пшик. по 2 шт. д0лжно понравітся
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12.07.2022 18:23 Відповісти
Ніхто не обіцяв що буде легко..(С).

Стойтє рОбяти.. кИто міну пАймаєтЬ на ляту..отримує 7 лямов
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12.07.2022 18:45 Відповісти
 
 