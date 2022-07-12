"У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристрелянные", - окупант "жаліється" на влучність ЗСУ. АУДIО

Російські окупанти розповідають один одному про "ювелірну" роботу українських мінометників та артилеристів та жаліються на власну авіацію.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

"Они (українські захисники, – прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х#йню там", – розчаровано визнає окупант.

Окупант розповідає, що авіація РФ працює "на показуху".

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"Подлетит вертолет", нах#й, за 5 км, где-то там издалека выстрелит раз и съ#бался. И больше мы, нах#й, не видим его. За неделю может 2 раза прилететь, где-то по какому-то лесу отработать и съ#баться. И нету, нах#й, вообще них#я, ни СУшек, них#я", - пояснює рашист.

Особливу стурбованість у загарбників викликає те, наскільки точно українські бійці влучають в ціль: "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристреленные…"

У СБУ зазначають, що ця розмова була перехоплена ще до Нової Каховки, Херсону та Чорнобаївки – "тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS".