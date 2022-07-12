Окупанти відчули, що таке сучасна артилерія, і в них не буде безпечного тилу, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і вони не матимуть безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували, заявив Зеленський.

"Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини на порядок сильніші, ніж будь-які їхні "спецоперації", - сказав президент. За його словами, "російські солдати - і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов - відверто бояться наших Збройних сил".

"139 днів такої війни, майже 20 тижнів, так звана друга армія світу боїться українців і здатна щось робити лише на основі бездонних запасів іще старої радянської зброї. Немає більше в них ані стратегічної сили, ані характеру, ані розуміння, що вони взагалі тут роблять на нашій землі. Немає і крихти сміливості, щоб визнати поразку і забрати війська з української території", - наголосив Зеленський.

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"Попереду – справді важкий шлях. Це розуміють усі. Але зрозуміло й те, що попереду – успіх нашої держави. Коли заради цього щиро працюють мільйони людей – кожен і кожна на своєму рівні – результат буде обов’язково.

Ви знаєте, я чомусь рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які попри все залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу подякувати. Дякую, що ви в України є", - сказав Зеленський.

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