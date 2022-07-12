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Данілов про ймовірне знищення ДБР матеріалів резонансних справ: "Треба розбиратись, на підставі чого усе це було". ВIДЕО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що якщо інформація про те, що ДБР в перші дні повномаштабного вторгнення Росії знищило важливі матеріали проваджень підтвердиться, то винних покарають.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував у ефірі Радіо Свобода ймовірне знищення представниками Державного бюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ, передав Цензор.НЕТ.

"Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи. Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли дійсно були спекотні дні (24-25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратись, на підставі чого усе це було", – зазначив Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс ГПУ офіційно підтвердив, що ДБР знищило секретні матеріали по кількох резонансних справах, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ+ВIДЕО

Нагадаємо, 7 липня з'явилася інформація про те, що Державне бюро розслідувань у перші дні повномаштабного вторгнення Росії могло знищити деякі важливі матеріали проваджень. 8 липня Офіс генерального прокурора України у відповідь на запит "Настоящего времени" зазначив, що "особливі матеріальні носії секретної інформації в кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищене Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань. Прокурорами у зазначених кримінальних провадженнях не давалась згода на знищення цих матеріалів".

Водночас, офіційно у ДБР опублікували спростування і повідомили, що інформація про знищення матеріалів справ щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи" неправдива.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+46
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12.07.2022 23:25
+41
Шо вы говорите?.. Любитель фильтрационных лагерей, Андрей Портнов дивным образом, совершенно свободно выехал за границу? И с первого раза QR код считался? И никто даже не пикнул на границе? Как же так произошло?.. Нууууу мои дорогие. Кто знает, какие индульгенции он заслужил в своё время перед Банковой? Могли ведь ещё и наградить тайным приказом. И не нужно завидовать! Не нужно…

Повезло кстати Владимиру Александровичу, что Портнов уехал до того, как был отдан приказ о наступлении. Можно было влёгкую получить уголовное дело. Прецедент уже был.
Но выехали еще не все - фото прилагается:
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12.07.2022 23:12
+22
На фото - президент Зеленський вітається з заступником Єрмака Татаровим. Який блокує конкурси САП та НАБУ. І дає привід Заходу міркувати, чи варто підтримувати Україну далі.
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12.07.2022 23:35
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12.07.2022 23:11 Відповісти
Це бавовна v.27.014.966.05
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12.07.2022 23:17 Відповісти
луганский коллайдер напоролся на чёрную микродыру ))
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12.07.2022 23:18 Відповісти
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12.07.2022 23:34 Відповісти
хтось переплутав, в луганське будуть випробовувати не квантову, а кварцову, то на донецьку квантову.
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12.07.2022 23:21 Відповісти
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12.07.2022 23:32 Відповісти
*****...., шо они там курят? пусть мне пришлют, я тоже хочу попробовать!
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12.07.2022 23:37 Відповісти
в послевкусии от поста, чуйствуются тонкие нотки "филадельфийского эксперемента" ))
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13.07.2022 00:05 Відповісти
Квантовый ноль-переход испытаем: всех сепаров на Марс телепортируем, пусть там своюдыру строят.
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13.07.2022 00:38 Відповісти
Де -де Путін? В пі-дє, ось де.
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13.07.2022 08:33 Відповісти
Шо вы говорите?.. Любитель фильтрационных лагерей, Андрей Портнов дивным образом, совершенно свободно выехал за границу? И с первого раза QR код считался? И никто даже не пикнул на границе? Как же так произошло?.. Нууууу мои дорогие. Кто знает, какие индульгенции он заслужил в своё время перед Банковой? Могли ведь ещё и наградить тайным приказом. И не нужно завидовать! Не нужно…

Повезло кстати Владимиру Александровичу, что Портнов уехал до того, как был отдан приказ о наступлении. Можно было влёгкую получить уголовное дело. Прецедент уже был.
Но выехали еще не все - фото прилагается:
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12.07.2022 23:12 Відповісти
перед шапито выбор, или ермак или лендлиз. И определяться надо быстро, никто не будет ждать годы.
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12.07.2022 23:27 Відповісти
Єрмак надав справку з Євролабу шо він не агент ФСБ.
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12.07.2022 23:33 Відповісти
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12.07.2022 23:57 Відповісти
Так зелені вже знайшли оговорочку , кажуть : "А може в нього багато дітей , брачних і внебрачнuх. Та ні , зелені хвойдu , в нього багато грошей.
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13.07.2022 08:37 Відповісти
Як ви вже всі тварі набридли! Коли ви нажеретесь вже, тварі!?
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12.07.2022 23:12 Відповісти
Ніколи. Це зелені чорні діри.
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12.07.2022 23:33 Відповісти
А толку вже розбиратися? На основі того, що справи робилися на замовлення і фальшувалися. А хто замовляв в державі де влада в одним руках неважко догадатися навіть наріду 73%.
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12.07.2022 23:14 Відповісти
та шо там розбиратись...треба будувати зіндан для зеленої погані...
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12.07.2022 23:14 Відповісти
Та що там розбиратись?
Заказнячок від татарових-єрмаків поступив!
От навіщо Данілов трясе повітря? Щоб нагадати, що він є? Так всі ж грамотні і знають, що нуль існує!
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12.07.2022 23:15 Відповісти
Ну розбирайтесь, розбирайтесь, не поспішайте. По здачі Півдня не поспішайте, по відсутності оборони на Півночі станом на 24 лютого.
Куди поспішати? Можна буде ще щось здати...
Головне - не вийти на самих себе.
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12.07.2022 23:19 Відповісти
Что за детский лепет?
Для разборки достаточно пары звонков... Максимум пол раб дня.....
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12.07.2022 23:21 Відповісти
Це пів-дня, якщо б стосувалося конкурентів.
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12.07.2022 23:34 Відповісти
похоже у слуг слишком много свободного времени...никто в офисе не потеет пид час вийны..
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12.07.2022 23:21 Відповісти
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12.07.2022 23:22 Відповісти
але, дуже багато що і якщо..
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12.07.2022 23:22 Відповісти
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12.07.2022 23:25 Відповісти
А куди подівали татарова, безмозглу, сівохо,наумова,гогілашвілі, труханов, третьякова,деркая, дубінський, бігус та інші цінні кадри?
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12.07.2022 23:32 Відповісти
Всі не влізуть. Сироти.
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12.07.2022 23:36 Відповісти
А до чого тут Гордон з Комаровським ? Вони ніколи росію не підтримували і критикували Зеленського.
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13.07.2022 08:41 Відповісти
Критикували вони потім, а спочатку в дупу без мила до нього лізли.
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13.07.2022 09:38 Відповісти
Яке ж воно брехливе. Невже хтось в1ре цьому сивому мерину про ту кра1ну мр1й, що в1н розпов1дае.
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12.07.2022 23:25 Відповісти
Ага, хто здав південь країни вже розібрався? Хто розмінував Чонгар розібрався? Там само і з цим будеш "розбиратися"... А що по нашим Азовцям яких Боневтік здав в полон? Що то кремлівській гниді дЄрмаку, татарову? Як 48-річного військовозобов'язаного злочинця-українофоба портнова випустила 03.06.2022 р. Zeбільна влада з України, розібрався? Так так, той що розбереться...

P.S. .І ще, не забудь гундоса в "ті" списки дадати...
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12.07.2022 23:28 Відповісти
Спочатку заведуть кримінальну справу на тих, хто знищив кримінальні справи. І не хто небудь, а РНБО на чолі з пробуханою мордою Данилова. А потім знищить і ті кримінальні справи - Perpetuum Mobile, *****.
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12.07.2022 23:35 Відповісти
"розбиральщики" херовы, не там вы "пiдставу" ищете. она у вас внутри.
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12.07.2022 23:35 Відповісти
На фото - президент Зеленський вітається з заступником Єрмака Татаровим. Який блокує конкурси САП та НАБУ. І дає привід Заходу міркувати, чи варто підтримувати Україну далі.
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12.07.2022 23:35 Відповісти
Радий, дуже радий...
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12.07.2022 23:37 Відповісти
Майже царь, царь, очєнь пріятно.
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13.07.2022 09:39 Відповісти
"Жму руку."
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12.07.2022 23:44 Відповісти
на засіданні РНБО забудуть дати доручення розібратись
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12.07.2022 23:40 Відповісти
при Пороху такої муйні не було...як і портнова в Україні...
але нарід отримав 3 роки правління кварталу і таке шоу...сумно...
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12.07.2022 23:42 Відповісти
73% отримали те що заслуговують.
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12.07.2022 23:52 Відповісти
нет - не все это заслужили - очень многие точнее большинство просто не ведали что творили - они просто не знают или не понимают как работает система этой продажной зеленой власти .. народ отупел об мирной жизни смарфтонов и зомбоящика
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13.07.2022 04:03 Відповісти
Данилов, типа шлангом гофрированным прикидывается, или дурачка включает?
что мне нравится в зе-шобле, это то, что всяк туда попавший думает, что он в этой стране (а может и в во всем мире) самый умный!
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12.07.2022 23:46 Відповісти
хто там буде розбиратися...? у них на часі терміново прийняти закон про олігархів...а все інше -фігня...
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12.07.2022 23:48 Відповісти
Ти вже розбирався хто розмінував Чонгар І шо? Таке ж тріпло як і твій шеф.
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12.07.2022 23:50 Відповісти
Данилов - разбирающийся дебил. ПНХ в отставку
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12.07.2022 23:51 Відповісти
какие еще науй "Бойцы ЛНР" 👎👎👎
в бан ******* **********, в бан чмо сепарское 👎👎👎🦴
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13.07.2022 00:51 Відповісти
админы! забанте этого сепарского гавнюка 👎👎👎
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13.07.2022 00:53 Відповісти
Леша, спасибо за фотки с Ирака. Леша, спасибо шо вы долбоебы
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13.07.2022 06:04 Відповісти
Лохам-виборцям головне пообіцяти, а там буде неодмінно ще якийсь зашквар і попередній на фоні нових обіцянок просто забудеться. Так у зелених покидьків все працює.
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13.07.2022 00:47 Відповісти
Треба ПРОСТО АРЕСТОВАТЬ ПОСАДИТЬ РУКОВОДСТВО ДБР .
Они наверно уже в ЕС УДРАЛИ
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13.07.2022 00:51 Відповісти
Напоминаю - за ВСЕ отвечает первое лицо в организации , а не дворник
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13.07.2022 00:52 Відповісти
Мабуть ще не втекли, бо венедіктова не послала ще підозру
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13.07.2022 01:51 Відповісти
американцам надо вывозить этих пидаров в Гуантанамо и там допрашивать. на филиал фсб надежды никакой
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13.07.2022 00:56 Відповісти
Тому що керівник ДБР креатура ОП.
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13.07.2022 01:09 Відповісти
А что, еще до сих пор не разобрались?
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13.07.2022 01:59 Відповісти
Пусть не ****** (простите админы, но уже достало).
Прокуратура, СБУ и другие государственные органы начали вывозить архивы и офисы в западную Украину за две недели до вторжения.
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13.07.2022 02:21 Відповісти
Кривонос: "Юг - это предательство. Я был ответственным за эту территорию и знаю, что там было все заминировано: каждый мостик, веточка и проверялось регулярно. Нам подсунули сотрудников СБУ. Там была комплексная измена. Сверху. Местное СБУ не имело доступа к системе минирования"
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13.07.2022 03:08 Відповісти
Зеленский получил звонкую монету в Омане...
Лохи сосут лапу...
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13.07.2022 08:58 Відповісти
Данілову-це було на підставі бабла...
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13.07.2022 06:33 Відповісти
Потім будемо розбиратися, зараз не на часі,мели ємеля твоя неділя.
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13.07.2022 06:47 Відповісти
Опасения и высказывания Виктории Спартц подтверждаются на 100процентов. Пространство клоуна и окружения сужается и сужается...
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13.07.2022 07:53 Відповісти
Слава Портнову!
Урря!
Лохи будьте спокойны, документы вам не нужны
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13.07.2022 08:56 Відповісти
Створіть комісію з марьяной на чолі.
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13.07.2022 09:23 Відповісти
Чим далі, тим більше цей Данілов "дивує". Він, взагалі, хто?
1. Відсутність пального - бо неочікувано швидко українці почали повертатися до України.
2. Чому здали розмінували Чонгар Крим Херсонщину? - будемо розбиратися. Нам докладали що все добре.
3. Тимчасова окупація наших територій - то не катастрофа! (якої думки про це маріупольці, херсонці, бучанці і т.д.?)
4. Чому знищили матеріали по резонансним справам? - будемо розбиратися.
За що Данілов отримує заробітну плату?
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13.07.2022 10:04 Відповісти
накуй нам союзники,у нас Єрмак є красівий
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13.07.2022 10:12 Відповісти
Призначені владою зелені будуть розбиратись в злочинах зеленої влади? Вже такий цирк спостерігаємо з 2019. І так зрозуміло, що були знищені невигідні для влади справи. Ті, що непотрібно було довести. Одні доводили причетність свого теперішнього оточення, інші доводили невинуватість того, конкуренції якого бояться над усе.
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13.07.2022 12:15 Відповісти
Мабуть поцілує в ср@ку!!!
Єдине покарання від зевлади
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15.07.2022 01:04 Відповісти
 
 