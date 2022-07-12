Данілов про ймовірне знищення ДБР матеріалів резонансних справ: "Треба розбиратись, на підставі чого усе це було". ВIДЕО
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що якщо інформація про те, що ДБР в перші дні повномаштабного вторгнення Росії знищило важливі матеріали проваджень підтвердиться, то винних покарають.
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував у ефірі Радіо Свобода ймовірне знищення представниками Державного бюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ, передав Цензор.НЕТ.
"Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи. Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли дійсно були спекотні дні (24-25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратись, на підставі чого усе це було", – зазначив Данілов.
Нагадаємо, 7 липня з'явилася інформація про те, що Державне бюро розслідувань у перші дні повномаштабного вторгнення Росії могло знищити деякі важливі матеріали проваджень. 8 липня Офіс генерального прокурора України у відповідь на запит "Настоящего времени" зазначив, що "особливі матеріальні носії секретної інформації в кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищене Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань. Прокурорами у зазначених кримінальних провадженнях не давалась згода на знищення цих матеріалів".
Водночас, офіційно у ДБР опублікували спростування і повідомили, що інформація про знищення матеріалів справ щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи" неправдива.
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Повезло кстати Владимиру Александровичу, что Портнов уехал до того, как был отдан приказ о наступлении. Можно было влёгкую получить уголовное дело. Прецедент уже был.
Но выехали еще не все - фото прилагается:
зеленічорні діри.
Заказнячок від татарових-єрмаків поступив!
От навіщо Данілов трясе повітря? Щоб нагадати, що він є? Так всі ж грамотні і знають, що нуль існує!
Куди поспішати? Можна буде ще щось здати...
Головне - не вийти на самих себе.
Для разборки достаточно пары звонков... Максимум пол раб дня.....
P.S. .І ще, не забудь гундоса в "ті" списки дадати...
але нарід отримав 3 роки правління кварталу і таке шоу...сумно...
что мне нравится в зе-шобле, это то, что всяк туда попавший думает, что он в этой стране (а может и в во всем мире) самый умный!
в бан ******* **********, в бан чмо сепарское 👎👎👎🦴
Они наверно уже в ЕС УДРАЛИ
Прокуратура, СБУ и другие государственные органы начали вывозить архивы и офисы в западную Украину за две недели до вторжения.
Лохи сосут лапу...
Урря!
Лохи будьте спокойны, документы вам не нужны
1. Відсутність пального - бо неочікувано швидко українці почали повертатися до України.
2. Чому здали розмінували Чонгар Крим Херсонщину? - будемо розбиратися. Нам докладали що все добре.
3. Тимчасова окупація наших територій - то не катастрофа! (якої думки про це маріупольці, херсонці, бучанці і т.д.?)
4. Чому знищили матеріали по резонансним справам? - будемо розбиратися.
За що Данілов отримує заробітну плату?
Єдине покарання від зевлади