Війська РФ б'ють по Миколаєву з Херсонщини із С-300 та РСЗВ: зруйновані будинки, лікарні та школа, - Сєнкевич показав наслідки сьогоднішніх обстрілів. ВIДЕО

Узагальнено інформацію про наслідки сьогоднішніх обстрілів Миколаєва: зруйновано два будинки, пошкоджено школу і дві лікарні, поранено 12 осіб.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом по місту було виявлено 24 вирви від ракет. Рашисти гатили по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини.

Один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі.

Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху.

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Ущент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері.

Пошкоджень зазнали дві лікарні. В них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Схожі руйнування у приміщеннях банку та пошти.

Постраждав від обстрілів і наш громадський транспорт: 5 тролейбусів не підлягають відновленню.

Поцілили ракети і на територію рибного підприємства. Там зруйновані будівлі та транспорт.

Загалом поранення різного ступеня дістали 12 осіб", - розповів Сєнкевич.