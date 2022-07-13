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Війська РФ б'ють по Миколаєву з Херсонщини із С-300 та РСЗВ: зруйновані будинки, лікарні та школа, - Сєнкевич показав наслідки сьогоднішніх обстрілів. ВIДЕО

Узагальнено інформацію про наслідки сьогоднішніх обстрілів Миколаєва: зруйновано два будинки, пошкоджено школу і дві лікарні, поранено 12 осіб.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом по місту було виявлено 24 вирви від ракет. Рашисти гатили по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини.

Один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі.

Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В результаті обстрілу Миколаєва російськими окупантами повністю зруйновано корпус однієї зі шкіл, - мер Сєнкевич. ВIДЕО

Ущент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері.

Пошкоджень зазнали дві лікарні. В них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Схожі руйнування у приміщеннях банку та пошти.

Постраждав від обстрілів і наш громадський транспорт: 5 тролейбусів не підлягають відновленню.

Поцілили ракети і на територію рибного підприємства. Там зруйновані будівлі та транспорт.

Загалом поранення різного ступеня дістали 12 осіб", - розповів Сєнкевич.

Автор: 

Миколаїв (1805) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+5
*****...нелюди
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13.07.2022 02:08
+4
Вони реально "модернізували" с300 під удари по поверхні...
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13.07.2022 00:19
+4
Говорять рашисти переробляють блок наведення, що би по будівлям стріляти.
ХРЗ можливо чи таке.
Але ракет у рашистів однозначно дуже мало залишилося.
А старі совкові не дуже добре тривале зберігання витримали.
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13.07.2022 00:19
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с300 це ппо
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13.07.2022 00:15 Відповісти
Цього тижня рашисти почали "модернізацію" с300 під ракетну арту
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13.07.2022 00:18 Відповісти
этой "модернизации" уже лет десять.
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13.07.2022 00:24 Відповісти
Говорять рашисти переробляють блок наведення, що би по будівлям стріляти.
ХРЗ можливо чи таке.
Але ракет у рашистів однозначно дуже мало залишилося.
А старі совкові не дуже добре тривале зберігання витримали.
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13.07.2022 00:19 Відповісти
и шо? считаете, что после пуска 5В55Р улетают в космос?
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13.07.2022 00:23 Відповісти
не первый раз такое на цензоре замечаю про с 300
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13.07.2022 00:18 Відповісти
Вони реально "модернізували" с300 під удари по поверхні...
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13.07.2022 00:19 Відповісти
Перший раз чую щоб С 300 (зенітними ракетами) можна було гатити по місту.
Щось новеньке, або "геніальне".
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13.07.2022 00:32 Відповісти
этому кацапскому лайфхаку уже лет десять - еще тогда пюрер топил 5В55Р в пинских болотах.
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13.07.2022 00:40 Відповісти
С400 это модифицированная с300 которая "из коробки", по паспорту, может стрелять по наземным целям.
Видать какие то модернизации.
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13.07.2022 00:41 Відповісти
та вони навіть протикорабельними по Маріуполю палили зі злості, що взяти не можуть.
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13.07.2022 02:15 Відповісти
*****...нелюди
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13.07.2022 02:08 Відповісти
"круглое носим, квадратное -катаем", приблизно так виглядають кацапські довпойопи коли стріляють ракетами ппо по наземним цілям.
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13.07.2022 04:31 Відповісти
Мер має знати, що і по військових структурах удар чужої держави є теракт і не потрібно військових відокремлювати, а то скоро ще їх почнуть тут боятися наші.
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13.07.2022 07:01 Відповісти
Да защитите уже хоть Николаев! Или ждете пока у орков боезапас кончится? Все бамбас да бамбас...
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13.07.2022 07:41 Відповісти
Пора вопрос Юга решать, иначе дождемся...
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13.07.2022 07:42 Відповісти
Так був один обпльований "зеленою" владою генерал Марченко, який вже один раз захистив Миколаїв і де він? Для миколаївців є найулюбленіший Кім, навіть на подушечках є його фото і всі ним так захоплюються, то то Вам ще потрібно?
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13.07.2022 07:49 Відповісти
я думаю миколаївцям видніше ніж тобі
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13.07.2022 09:16 Відповісти
с300 ето пво как из неё можно стрелять по земле
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14.07.2022 14:11 Відповісти
 
 