Війська РФ б'ють по Миколаєву з Херсонщини із С-300 та РСЗВ: зруйновані будинки, лікарні та школа, - Сєнкевич показав наслідки сьогоднішніх обстрілів. ВIДЕО
Узагальнено інформацію про наслідки сьогоднішніх обстрілів Миколаєва: зруйновано два будинки, пошкоджено школу і дві лікарні, поранено 12 осіб.
Про це повідомив у Телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом по місту було виявлено 24 вирви від ракет. Рашисти гатили по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини.
Один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі.
Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху.
Ущент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері.
Пошкоджень зазнали дві лікарні. В них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Схожі руйнування у приміщеннях банку та пошти.
Постраждав від обстрілів і наш громадський транспорт: 5 тролейбусів не підлягають відновленню.
Поцілили ракети і на територію рибного підприємства. Там зруйновані будівлі та транспорт.
Загалом поранення різного ступеня дістали 12 осіб", - розповів Сєнкевич.
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ХРЗ можливо чи таке.
Але ракет у рашистів однозначно дуже мало залишилося.
А старі совкові не дуже добре тривале зберігання витримали.
Щось новеньке, або "геніальне".
Видать какие то модернизации.