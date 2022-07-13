Військові дарують дітям усмішки, - свято добра та гарного настрою в рамках проєкту "ARTПЕРЕМОГА" влаштували для дітей у Чернігові. ВIДЕО

Справжнє свято добра та гарного настрою відчули діти мікрорайону Бобровиця міста Чернігова завдяки національному мистецькому проєкту "ARTПЕРЕМОГА", що було засновано за ініціативи та сприяння командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За словами командувача, цей проєкт став правонаступником проекту "ARTПЕРЕМИР’Я", що успішно функціонував із 2018 року.

Зазначається, що за період його діяльності організовано та проведено 57 виступів найкращих артистів та театральних колективів. На цих заходах побували понад 17 тисяч дітей та їх батьків.

"Головна ідея проєкту не тільки збереження та розвиток національної культури, але й активне протистояння та боротьба з російським агресором саме на культурному фронті", - наголосив Наєв.

У межах проєкту "ARTПЕРЕМОГА", у Чернігові вже стартувала імерсійна мистецька акція "Хата добра", що являє низку мистецьких заходів арттерапевтичного напрямку для дітей, які зазнали травм через військову агресію Росії.

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Як повідомив генерал-лейтенант Наєв, метою проведення акції є допомога дітям у розв'язанні психологічних проблем, створення гарного настрою і позитивних емоцій, налагодження повноцінної комунікації з однолітками, а також подолання замкнутості.

"Поки що це пілотний проєкт. Надалі ми плануємо охопити своєю діяльністю Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Луцьк та Львів", - додає Наєв.

Варто зазначити, що проведенню цієї акції активно сприяли громадська організація "DUSHA/UA", театральний режисер Антон Шеремок та 119 окрема бригада територіальної оборони Чернігова.

До програми мистецької акції увійшли виступи акторів Чернігівського обласного театру ляльок ім. О. Довженка з казковою виставою "Ангелик, що загубив зірку", розвивальні інтерактивні ігри для дітей, мистецькі майстер-класи з малювання та художнього розпису, аквагрим, а також вручення солодких подарунків та іграшкок від військових.

Слід підкреслити, що керівником проєкту "ARTПЕРЕМОГА" є офіцер командування об’єднаних сил ЗС України, письменник Борис Кутовий, а художнім куратором – театральний діяч, режисер-постановник Максим Добролюбов.

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