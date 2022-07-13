"Я хотів у Прип'ять, а тут Прип'ять прийшла до мене", - підліток показав реалії Маріуполя. ВIДЕО

Хлопець з Маріуполя записав відео, де показав, на що перетворилось його рідне місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Я хотів в Припять, а тут Припять прийшла до мене". Фраза, в якої все що треба знати про дитинство в Маріуполі. Подвивться. Послухайте. Мабуть, це саме правдиве відео про сьогодняшній Маріуполь", - підписав відео Андрющенко.

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У відео хлопець розповідає, що його квартиру пограбували, згадує якими гарним було його місто, а сам він мріє про подорожі.