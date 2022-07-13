"Я хотів у Прип'ять, а тут Прип'ять прийшла до мене", - підліток показав реалії Маріуполя. ВIДЕО
Хлопець з Маріуполя записав відео, де показав, на що перетворилось його рідне місто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Я хотів в Припять, а тут Припять прийшла до мене". Фраза, в якої все що треба знати про дитинство в Маріуполі. Подвивться. Послухайте. Мабуть, це саме правдиве відео про сьогодняшній Маріуполь", - підписав відео Андрющенко.
У відео хлопець розповідає, що його квартиру пограбували, згадує якими гарним було його місто, а сам він мріє про подорожі.
Топ коментарі
+22 Женя-Женя
показати весь коментар13.07.2022 10:14
+19 Roman Boyko #282832
показати весь коментар13.07.2022 10:20
+12 Valter Valter
показати весь коментар13.07.2022 10:19
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ви вважаєте після 8 років війни це нормально коли люди голосують за опзж ? а маріуполь в своїй більшості саме за опзж голосував бо хотів дружити з расєюшкою
Вот расєюшка прийшла хай насолоджуються
зато без біндер
Западную Украину например, это никогда не волновало больше всего, потому и русских у них нет и не будет. А вы теперь с кацапами решайте то, что вас волнует больше всего.
існує ще й 5 колона. якби населення позиціонувало себе як українські патріоти - пуйло ніколи не віддало б наказу про вторгнення. слюнявили б мінськ ще кілька років.
1. "В Мариуполе за опзд проголосовали 30% от всех голосовавших явка была около 50%."
- Явка була навіть трохи меншою за 50%. Але це не означає, що проросійський вектор у Маріуполі у 2019 році підтримувало приблизно 30% від 50% населення (тобто близько 15%). Офіційні результати парламентських виборів-2019 свідчать якраз про протилежне...
Результати виборів за партійними списками (Гугл на допомогу):
в окрузі 57 (це Кальміуський район та частина Лівобережного району міста)
1 місце - ОПЗЖ (34.32%)
2 місце - Слуга (26.92%)
3 місце - Опоблок (21.66%)
4 місце - Партія Шарія (6.69%)
в окрузі 58 (це Приморський і Центральний райони)
ті самі "переможці", лише відсотки дещо відмінні - 34.22, 28.74, 16.5 та 7.37.
Результати виборів мажоритарників:
в окрузі 57 переміг кандидат від Опоблоку (не ОПЗЖ) Вадим "**** православна" Новинський;
в окрузі 58 переміг кандидат від Опоблоку Магера (колишній функціонер різних райвідділів КПРС у тоді ще Жданові, а на момент виборів - директор з регіонального розвитку ММК ім. Ілліча).
Отже, у Маріку найбільш популярними є колишні ПРиги - Опоблок та ОПЗЖ (сумарно більше 60% що в одному виборчому окрузі, що в іншому), на другому місці йдуть Слуги, а на третьому - Шарік.
Тобто за відвертих ворогів України (топ-3 в Опоблоці - Мураєв, Вілкул, Кернес, топ-3 в ОПЗЖ - Бойко, Рабинович, Медведчук, плюс два опоблоківці-мажоритарники, плюс Шарік) у Маріку проголосувало близько 70%. За ворогів, Карл! На шостому році війни, Карл!
І так було "завжди". Наприклад, на парламентських виборах-2014 (коли вже йшла війна) за Опоблок та комуністів (КПУ) разом проголосували більш як 60%, а на виборах 2012 за них же - більше 70%. На жаль, ця ситуація не змінювалась аж до повномасштабного вторгнення-2022 (про це - далі).
- До "великої" війни - так, не була заборонена. Але ви хоча б з 2014 року мали б розуміти наслідки ваших електоральних вподобань. Бо з 2014 року Мордор вже розпочав війну (хоча і "гібридну" на той час: "нас там нєт", "ета нє ми") - зі справжніми ракетними обстрілами, зокрема і Маріуполя та Краматорська. Але ж ви вперто вірили у "вєлікую і добрую Расіюшку" і в те, що кацапи, якщо і розпочнуть війну на знищення України, то знищуватимуть не вас (хто довгі роки чекав на прихід *****), а лише "хахлов" - "нацикав" та "бєндеравцав".
Зізнаюсь, що напередодні "великої війни" я був шокований, переглянувши ось це відео:
https://youtu.be/HJQ-V6k4Ju8 У повітрі пахне війною: Маріуполь у дні пікового загострення російсько-української кризи - репортаж
Воно вийшло 11.02.2022 - за 13 днів до початку "Z-апірациі". Мене шокували як наведені у відео результати опитування (скрін нижче), так і коменти під відео.
Тобто навіть після ракетного удару по Маріуполю у січні 2015 року, коли загинуло майже 30 людей, 52% мешканців Маріуполя ставилося (за півроку до вторгнення!) "тепло" і "дуже тепло" до країни-агресора. Та ще й вірили, що "то Украіна сама нас тагда абстрєляла".
Ось деякі з коментарів звідти (орфографію авторів збережено):
Таня Боженко
Мариуполцы знают правду и не надо им лапшу вешать, а на мове у нас говорят только при езжие
Максим Тихонский
Людей не обманешь,люди знают кто враг.
ivan popov
а кто агрессор ? это еще вопрос
Игорь Журавлев
@ivan popov ахресор конечно же РФ,которая так и не напала за восемь лет от на украину.очередной вброс западных СМИ для украины.а нормальные люди давно уже знают что это всё болтовня и нагнетание ситуации в Украине
Vlad Fe
Все в Мореуполе разговаривают по русски и тем более 99%Русских
3. "А теперь ты со своими стонами что именно голосование мариупольцев за опзж стало причиной этой войны, смерти тысяч из нас и бегства десятков тысяч, рабства в оккупации стало единственной причиной."
Не ваше голосування стало причиною війни. Причина - невиліковна ментальна хвороба наших північно-східних сусідів та їхнього фюрерка. А от те, що з вами під час війни зробило ***** - то, на мою думку, воно є прямим наслідком ваших попередніх голосувань і вашого проросійського світогляду.
Чому? Адже руйнування цивільної інфраструктури - будинків, лікарень, шкіл та дитсадків - були по всій Україні, куди змогли дотягнутися кацапи (зокрема, у Київській, Чернігівській, Сумській областях). Але все ж таки особливо жахливого розмаху вони набули у містах півдня і сходу - у Маріуполі, Волновасі, Харкові та інших. Там, де ***** розраховувало на особливо легкий бліцкриг - через багаторічні електоральні вподобання місцевих мешканців, які були йому добре відомі (результати соціологічних опитувань і голосувань на виборах в Україні є у відкритому доступі).
Але бліцкриг не стався. Завдячуючи захисникам України та всім патріотичним громадянам, які чинили шалений опір окупантам.
Проте *****, схоже, і досі сподівається якщо не на квіти від мешканців Харкова, Одеси, Миколаєва, Слов'янська та Краматорська, то хоча б на те, що вони першими "устанут ат бамбьожек" і почнуть волати про якнайшвидше підписання миру з Мордором.
А вышло как? А вышло как раз "па рассийски" - у вождя Толика одна жизнь в Испании, а у мальчика в Мариуполе как грится, другая!
Я помітив: дуже ти ********* теліпать язиком про те, в чому не розбираєшся і не знаєш! Притиш активність "Людина, яка отримує репутацію брехуна, з таким же успіхом може оніміть, тому що люди не слухають, що носить вітер" (Хайнлайн)
Рюзький мір прийшов ,ви ж бо кликали, він протезами всіх обіймає.
"Просто чуть-чуть плохо стало... Пожилым выплачивают пенсию, как-никак помощь. Выплачивали за 3 месяца, теперь будут выплачивать по месяцу. Пенсия семь тысяч рублей... с половиной. В принципе как-то жить можно... Хочу путешествовать, не торчать в этой дыре! ... (біля купи сміття) Сейчас уже потихоньку убирают... Такой Кирова у нас теперь. Раньше тут было красиво... особенно ночью кайфово тут было гулять. А щас ночью тут уже не погуляешь, там кайфа тут уже не видать... (біля розтрощеного мосту) Вот там вот кругом везде лежали трупы, очень много людей погибших было... от слова совсем как много было..."
Задум режисера - "Жизнь налаживаєцца. Кто сбежал - можна вазвращаца взад... Как-то жить можна, хоть кайфа пока не видать, но скоро и кайф будет".