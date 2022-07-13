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Командир 24-ї ОМБр імені короля Данила, Герой України Мамавко про оборону Попасної: "Щоденні атаки. Безперервно. Два з половиною місяці". ВIДЕО

Командир 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, Герой України Роман Мамавко розповів про бої за Попасну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому Мамавко розповідає про те, як українські воїни близько двох з половиною місяців обороняли місто від російських загарбників, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Командир 24 ОМБр імені короля Данила, Герой України Роман Мамавко - справжній військовий лідер. Попри важкі втрати і щоденні штурми ворога, підрозділ виконав поставлені бойові завдання. Ціную і гордий стояти в одному строю", - написав Залужний у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 24-ї ОМБр знищили колону ворожої техніки на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

24 омб імені князя Данила Галицького (252) Залужний Валерій (724)


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Герої
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13.07.2022 11:22 Відповісти
велика ціна того гнроїзмо ,і не всі вояки готові платити її, https://www.youtube.com/watch?v=Z_xhVjQNaD4, героям слава
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13.07.2022 13:39 Відповісти
...орка тіло ляже в грунт - допоможе ЗСУ!.. (с)

Дякуємо вам, наші захисники!
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13.07.2022 13:56 Відповісти
 
 