Командир 24-ї ОМБр імені короля Данила, Герой України Мамавко про оборону Попасної: "Щоденні атаки. Безперервно. Два з половиною місяці". ВIДЕО

Командир 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, Герой України Роман Мамавко розповів про бої за Попасну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому Мамавко розповідає про те, як українські воїни близько двох з половиною місяців обороняли місто від російських загарбників, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Командир 24 ОМБр імені короля Данила, Герой України Роман Мамавко - справжній військовий лідер. Попри важкі втрати і щоденні штурми ворога, підрозділ виконав поставлені бойові завдання. Ціную і гордий стояти в одному строю", - написав Залужний у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 24-ї ОМБр знищили колону ворожої техніки на Луганщині. ВIДЕО