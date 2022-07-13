Командир 24-ї ОМБр імені короля Данила, Герой України Мамавко про оборону Попасної: "Щоденні атаки. Безперервно. Два з половиною місяці". ВIДЕО
Командир 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, Герой України Роман Мамавко розповів про бої за Попасну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому Мамавко розповідає про те, як українські воїни близько двох з половиною місяців обороняли місто від російських загарбників, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Командир 24 ОМБр імені короля Данила, Герой України Роман Мамавко - справжній військовий лідер. Попри важкі втрати і щоденні штурми ворога, підрозділ виконав поставлені бойові завдання. Ціную і гордий стояти в одному строю", - написав Залужний у коментарі до відео.
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