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Районні військкомати почали активно закликати росіян йти на війну в Україну. ВIДЕО

Районні військкомати почали активно закликати росіян йти воювати в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відеозвернення одного з військових комісарів Тверської області, у якому той закликає до армії усіх бажаючих підписати щонайменше тримісячний контракт та розповідає яка матеріальна винагорода очікує добровольців.

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Автор: 

армія рф (17373) росія (65162) військкомат (432)


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Топ коментарі
+91
Его что с гроба вытащили?
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13.07.2022 11:06
+70
Цього діда витягли із розконсервованого Т-62?
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13.07.2022 11:08
+46
зняли з консервації
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13.07.2022 11:37
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Одной ногой уже на концерте Кобзона, а все туда же=)
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14.07.2022 11:02 Відповісти
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