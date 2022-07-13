Окупація Ірпеня: правоохоронці опитали приблизно 1,5 тис. потерпілих та свідків для збору доказів воєнних злочинів росіян, - Нацполіція. ВIДЕО

Для належного збору доказів і розслідування воєнних злочинів була створена міжвідомча слідча група. До її складу увійшли слідчі Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

Поліцейські провели ексгумацію загиблих внаслідок збройної агресії, 269 тіл направили на судово-медичну експертизу.



Зазначається, що правоохоронці провели понад 7000 оглядів пошкоджених та зруйнованих об’єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, а також 451 огляд місць подій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.



На цей час допитано 987 потерпілих і 510 свідків та очевидців подій, які відбувалися під час окупації.



У межах розслідування призначено 463 судові експертизи. З використанням технології MAXAR проводиться аналіз фотознімків з космосу окупованого Ірпеня.



Уся ця робота проводиться для притягнення до відповідальності військовослужбовців окупаційних сил.