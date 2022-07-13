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Окупація Ірпеня: правоохоронці опитали приблизно 1,5 тис. потерпілих та свідків для збору доказів воєнних злочинів росіян, - Нацполіція. ВIДЕО

Для належного збору доказів і розслідування воєнних злочинів була створена міжвідомча слідча група. До її складу увійшли слідчі Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

Поліцейські провели ексгумацію загиблих внаслідок збройної агресії, 269 тіл направили на судово-медичну експертизу.

Зазначається, що правоохоронці провели понад 7000 оглядів пошкоджених та зруйнованих об’єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, а також 451 огляд місць подій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

На цей час допитано 987 потерпілих і 510 свідків та очевидців подій, які відбувалися під час окупації.

У межах розслідування призначено 463 судові експертизи. З використанням технології MAXAR проводиться аналіз фотознімків з космосу окупованого Ірпеня.

Уся ця робота проводиться для притягнення до відповідальності військовослужбовців окупаційних сил.

Автор: 

армія рф (17373) Ірпінь (358) окупація (6694) Нацполіція (15168) воєнні злочини (1860)


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А за що ж звільнили Денісову?
Може тепер Зе!лені виродки і правоохоронців позвільняють?
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13.07.2022 11:57 Відповісти
Слушна справа збирати докази проти рашистів, але давайте будемо чесними - поки не покарають тих довпойопів, які напередодні війни казали, що це американські змі нагнітають істєрію і що потрібно готуватися до шашликів, справа не буде розкритою повністю
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13.07.2022 12:09 Відповісти
вважаю за потрібне ввести до складу групи іноземних фахівців і наглядачів..зеленим запроданцям віри немає
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13.07.2022 12:11 Відповісти
 
 