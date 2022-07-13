УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5205 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 094 8

Викрито ділків, які "наживалися" на переселенцях: вимагали оплату за надане безкоштовне житло, - СБУ. ВIДЕО

На Черкащині СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке "заробляло" на внутрішньо переміщених особах. Зловмисники вимагали гроші за проживання в гуртожитках міста, розміщення в яких насправді було безкоштовним для цієї категорії осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки, а також рієлтор, який вступив з ними у змову.

"Вони вимагали з внутрішніх переселенців щомісячну платню за кімнату в гуртожитку, а у випадку затримок - погрожували виселенням. І це при тому, що всі витрати на проживання людей у цьому місці взяла на себе держава. Тобто для ВПО проживання в гуртожитках було безкоштовним", - йдеться у повідомленні.

Суми, які вимагали з людей, залежали від кімнати, в яку їх заселяли, а також від кількості осіб, які там збиралися проживати. У середньому прайс ділків коливався від 1,5 до 4 тис. грн за місяць.

Також інформується, що пошуком "клієнтів" займалися через особисті контакти та оголошення на інтернет-ресурсах. Незаконно отримані кошти зловмисники розподіляли між собою.

"Загалом встановлено причетність учасників злочинної групи до понад 20 фактів вимагання неправомірної вигоди. Серед постраждалих від їхніх дій - сім’ї з маленькими дітьми, а також вагітні жінки, які тікали від російських окупаційних військ зі східних та південних регіонів України. Правоохоронці затримали рієлтора "на гарячому", під час чергового отримання неправомірної вигоди", - інформують в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видавали себе за правоохоронців: СБУ затримала торговців зброєю. ФОТОрепортаж

Наразі фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб до незаконної схеми, у тому числі службових осіб об’єкту критичної інфраструктури, для притягнення до відповідальності.

Заходи з припинення протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури та сприяння Черкаської міської ради.

Автор: 

житло (1066) гуртожиток (130) СБУ (12818) махінації (416) переселенці (977) Дехтяренко Артем (9) Чернігівська область (909)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. " - Що, знову під особисте зобов'язання?
показати весь коментар
13.07.2022 11:59 Відповісти
Гуманитарників накривайте вже)) вся гуманітарка на олх і в маркетах))) капець вони розкачуються...
показати весь коментар
13.07.2022 11:59 Відповісти
У вас, мамзель, акценты не правильные. Есть гос. гуманитарка, а есть волонтеры. Так то, что оказывается в торговле и есть "работа" чиновников. Как думаете из какой они отары?
показати весь коментар
13.07.2022 12:15 Відповісти
Европа наводнена разными проходимцами...причем лезут во все дыры включая волонтеров и т.д.
показати весь коментар
13.07.2022 12:05 Відповісти
Баканов уже не знает как свое "очко" прикрыть . То что они накрыли шайку аферистов, это хорошо. Но разве это главная задача СБУ ? Почему бы СБУ, например, не расследовать как Портнову удалось убежать из Украины . И где сейчас Мураев прячется, вам неинтересно? Тогда есть вопросы к самой СБУ
показати весь коментар
13.07.2022 12:09 Відповісти
По Портнову ответили, что он типа предъявил на границе документы, что у него 4 несовершеннолетних детей.
Хотя известно только о 2х совершеннолетних.
показати весь коментар
13.07.2022 12:25 Відповісти
слава сбу?
показати весь коментар
13.07.2022 12:13 Відповісти
То це також "свинарчуки"? З ними разом наживався Зеленський? Бо якщо хтось при Порошенко скоїв злочин, то біля злочинця зразу ставили Порошенка.
показати весь коментар
13.07.2022 12:41 Відповісти
 
 