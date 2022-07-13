"Них#я в наступление не можем двинуть, все разъ#бали": Російський окупант скаржиться на неможливість виконати наказ про наступ. АУДIО

Військовий РФ розповідає іншому окупанту про те, що їхній підрозділ не може піти в наступ через те, що техніку розбили українські захисники.

Про це свідчить телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Них#я в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе#ывают и въе#ывают наше подразделение, не дают двинуться", - розповідає російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.

Загарбник розповів, що українські захисники розбили техніку окупантів.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе#али, минометы разъе#али - все пиз#ец, остались без них#я. Вот наступление. И так неделю", - додав він.

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