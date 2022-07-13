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"Них#я в наступление не можем двинуть, все разъ#бали": Російський окупант скаржиться на неможливість виконати наказ про наступ. АУДIО

Військовий РФ розповідає іншому окупанту про те, що їхній підрозділ не може піти в наступ через те, що техніку розбили українські захисники.

Про це свідчить телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Них#я в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе#ывают и въе#ывают наше подразделение, не дают двинуться", - розповідає російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.

Загарбник розповів, що українські захисники розбили техніку окупантів.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе#али, минометы разъе#али - все пиз#ец, остались без них#я. Вот наступление. И так неделю", - додав він.

Також дивіться: "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристрелянные", - окупант "жаліється" на влучність ЗСУ. АУДIО

Автор: 

СБУ (12818) Харківщина (6054) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+16
Ви покидьки тільки з населенням можете воювати. Ну ще ракетами з свєї території херячити...
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13.07.2022 14:19
+14


Video: https://t.me/Ukraine_365News/31978
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13.07.2022 14:21
+9
а тут еще одна беда.... в рядах русни ширится новая смертельная болезнь - хаймарсофобия называется.....
так що, справи в них дiйсно кепськi......
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13.07.2022 14:34
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как говорят на россии, "ору"
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13.07.2022 14:18 Відповісти
куку, сахатиє!
поки ви тут серете, ваш Верхоянськ уже поплив https://t.me/charter97_org/78113 https://t.me/charter97_org/78113

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13.07.2022 14:18 Відповісти
Огромный город Верхоянск!! Там проживает аж 1000 якутов
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13.07.2022 14:39 Відповісти
Як добре, що вас раз'*****!
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13.07.2022 14:19 Відповісти
И не раз **@ли, и не два....
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13.07.2022 14:45 Відповісти
Ви покидьки тільки з населенням можете воювати. Ну ще ракетами з свєї території херячити...
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13.07.2022 14:19 Відповісти
Та ще й куди-попало! То у туалет під Гуляйполем то по свинарнику на Одещині У нас до цих пір на краю болота посеред лугу три "Точки-У" стирчать А в селі ніколи військ не було Навіть не ночували ніколи!
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13.07.2022 14:51 Відповісти
У вас же є досвід ракетобудування з 7-го класу, там що , не можна з трьох не справних "Точок-У" зібрати одну чи дві справні , чи хоча б, "Крапку-У"? Чи здайте їх в ЗСУ як є, то буде крута винагорода !
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14.07.2022 11:10 Відповісти
Ему бы о душе подумать,а оно про наступление.
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13.07.2022 14:20 Відповісти
У вас кацапів в кожного повинен бути в кишені разом з військовим квитком "пакет".
Візьміть це за правило!!!
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13.07.2022 14:21 Відповісти
пакет повинен бути з насінням.
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13.07.2022 14:31 Відповісти
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13.07.2022 15:00 Відповісти
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13.07.2022 15:02 Відповісти


Video: https://t.me/Ukraine_365News/31978
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13.07.2022 14:21 Відповісти
Кара Єгипетська.
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13.07.2022 18:21 Відповісти
тю. генерала вам на коне. и вперёд с сапёрными лопатками на покемоны!
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13.07.2022 14:21 Відповісти
Кацапи-так наступайтє взад запарєбрік...
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13.07.2022 14:22 Відповісти
Если тылы уже зачистили, пора химарсам *********** самих орков
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13.07.2022 14:34 Відповісти
а тут еще одна беда.... в рядах русни ширится новая смертельная болезнь - хаймарсофобия называется.....
так що, справи в них дiйсно кепськi......
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13.07.2022 14:34 Відповісти
так їм і треба
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13.07.2022 15:05 Відповісти
Це вже вам не негри на "Абрамсах".
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13.07.2022 15:25 Відповісти
пусть отрицательно наступают
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13.07.2022 16:21 Відповісти
О реальном положении дел на фронте говорят не "телефонные перехваты", не сводки Генштаба и не видосики Зеленского, а карта линии фронта. И власти, на пятом месяце войны, не показывают ее украинцам. Мы видим что угодно: от частных карт до карт от зарубежных источников. Только от Генштаба мы карт не видим. Генштаб считает, что это не важная для украинцев информация.
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13.07.2022 17:15 Відповісти
Возьми карту Украины и сам по инферно сми (украинские и западные) нарисуй передний край. Понятно что это будет весьма приблизительно, но для тебя как для цивильного будет вполне достаточно. Что непонятного? Более того тебе никто и ничего не расскажет, это все же из разряда -военные секреты
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13.07.2022 21:33 Відповісти
Кацапи,здохнете всі. Навіть не сумнівайтесь.
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13.07.2022 18:28 Відповісти
Какое наступление дрыщи голимые , ваше наступление только задом раком....Стратеги..
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13.07.2022 23:18 Відповісти
что не слово то путин... достаточно так
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14.07.2022 02:45 Відповісти
 
 