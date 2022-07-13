"Них#я в наступление не можем двинуть, все разъ#бали": Російський окупант скаржиться на неможливість виконати наказ про наступ. АУДIО
Військовий РФ розповідає іншому окупанту про те, що їхній підрозділ не може піти в наступ через те, що техніку розбили українські захисники.
Про це свідчить телефонна розмова окупантів, яку перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Да уже месяц в этой деревне сидим! Них#я в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе#ывают и въе#ывают наше подразделение, не дают двинуться", - розповідає російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.
Загарбник розповів, що українські захисники розбили техніку окупантів.
"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе#али, минометы разъе#али - все пиз#ец, остались без них#я. Вот наступление. И так неделю", - додав він.
Топ коментарі
+16 Злий Грицько
показати весь коментар13.07.2022 14:19
+14 Jimmy Hill
показати весь коментар13.07.2022 14:21
+9 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар13.07.2022 14:34
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поки ви тут серете, ваш Верхоянськ уже поплив https://t.me/charter97_org/78113 https://t.me/charter97_org/78113
Візьміть це за правило!!!
Video: https://t.me/Ukraine_365News/31978
так що, справи в них дiйсно кепськi......