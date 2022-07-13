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14 022 38

Рок-гурт "Ляпис Трубецкой" представив українськомовну версію хіта "Воїни світла" у перекладі Жадана. ВIДЕО

Рок-гурт "Ляпис Трубецкой" представив українськомовну версію хіта "Воїни світла", який з’явився у 2014-му році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кліп опублікований на сторінці рок-гурту в соцмережі. Текст україномовної версії написав поет та музикант Сергій Жадан.

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Автор: 

музика (489) Жадан Сергій (65)


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Топ коментарі
+36
А коли квартал перейде на українську?
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13.07.2022 16:25
+26
Пока шо чєлюсті мішають...
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13.07.2022 16:30
+22
Ні, лише з новин бачив як вони принижували україну та нашу армію
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13.07.2022 16:32
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А коли квартал перейде на українську?
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13.07.2022 16:25 Відповісти
Пока шо чєлюсті мішають...
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13.07.2022 16:30 Відповісти
Дивишся квартал?
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13.07.2022 16:31 Відповісти
Ні, лише з новин бачив як вони принижували україну та нашу армію
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13.07.2022 16:32 Відповісти
Ti zefanat ?
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13.07.2022 16:52 Відповісти
Це не на часі, це може розколоти суспільство)
Як на мене, хай це лайно залишається на "рускам язикє", щоб не забувати, як вони у рашці, Туреччині і Юрмалі паплюжили Україну!
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13.07.2022 16:39 Відповісти
Це "лайно" співалося для майдану і було дуже популярне серед людей, які там боролись. Ти знаєш скільки російськомовних зараз захищає південь та схід віддаючи свої життя поки ти тут з дивана смердиш? Це в першу черга не повага до тих воїнів ВСУ
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13.07.2022 16:42 Відповісти
Вы ошиблись. Он про "квартал" написал.
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13.07.2022 17:48 Відповісти
Допис Bodalux (як і вся гілка) був про Квартал, а не про Ляпіса. Чи ви на допис про квартал так образились?
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13.07.2022 17:54 Відповісти
Квартал українською? Ти десь бачив україномовних гопніків?
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13.07.2022 20:54 Відповісти
Але не все так однозначно, ось відео з їх виступу в Полтаві-

https://www.youtube.com/watch?v=pbFDfZtT-gU
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13.07.2022 16:29 Відповісти
Ані тіпа заблуждалісь...
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13.07.2022 16:32 Відповісти
Нормальна людина може змінити думку, коли щось побачить, бо здатна вчитись. Русня - ні, вони ще глибше занурюються в лайно.
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13.07.2022 16:38 Відповісти
Як і ті що обрали новиє ліца Кравчука, замість Чорновола...
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17.07.2022 14:31 Відповісти
У людей просто память как у рыбок
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13.07.2022 16:33 Відповісти
Ну если мы помним, значит не у всех людей память как у рыбок...😊
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13.07.2022 19:24 Відповісти
Ой, хіба це обов'язково одразу сюди тулити? Нам і так відоме це прикре непорозуміння....
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13.07.2022 16:41 Відповісти
Вибачте, але може вам такі трешові вподобання не варто афішувати?
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13.07.2022 16:43 Відповісти
Вибачте. но мені не сподобалось... Виглядає як блюзнірство.
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13.07.2022 16:38 Відповісти
ЧУДОВО! ЩИРО ДЯКУЮ!
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13.07.2022 16:39 Відповісти
Медиахолдинга Ахметова от которого Ринат Данилович отказался недавно...приобрели Кодломойские...
Теперь вся Украина будет смотреть телемарафон-Лохотрон Кучмистов...
С праздником Украина...с Хунтой Ze... который копирует путлера образца 1999года...
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13.07.2022 16:44 Відповісти
Файно !
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13.07.2022 16:47 Відповісти
Переклад непоганий, але виконання слабеньке. Чекаємо як її Жадан проспіває.
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13.07.2022 16:59 Відповісти
У нього так не вийде. Об*єктивно.
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13.07.2022 18:12 Відповісти
Як на мене у нього набагато краще виходить писати і читати, співати - трішки не його. Хоча в плей-листі в машині дещо з його творчості є.
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13.07.2022 18:18 Відповісти
Ну що скажеш. Оце і є наші справжні брати.
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13.07.2022 17:29 Відповісти
Молодці!!!!! Білоруси за 4 місяці перейшли на українську....та не просто перейшли, а пісні перекладають та співають))) А половина тих проживає на нашій території з народження і обрані в органи влади; з екранів телевізора з ранку до вечора не вилазять і тд. і тп. - не спойобні вивчити українську мову 🤷‍♂️🤦🙇
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13.07.2022 17:46 Відповісти
вірш написав український поет митець громадський діяч Сергій Жадан
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13.07.2022 17:49 Відповісти
Всім відомо, що митець то Подеревянський, а Сергій - письменник та музикант. Повага в будь якому випадку.
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13.07.2022 18:09 Відповісти
Якщо вони громадяни України, то закінчували школи, де обов*язково вивчалися ук. мова і укр. література. Атестат би не отримали.
Про що мова ?
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13.07.2022 18:15 Відповісти
THE BEST
RESPECT
ПОВАГА
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13.07.2022 17:48 Відповісти
Молодці!
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13.07.2022 18:12 Відповісти
Підозрюю, що це якийсь початковий варіант.
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13.07.2022 18:13 Відповісти
Дякую браття, це сильно.
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13.07.2022 18:33 Відповісти
Браво!
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13.07.2022 18:56 Відповісти
Цей Ляпес то в Україні співає, то перед незаконним президентом і ворогом України - Лукашенком ((Коротше - кручений, як поросячий х*й)
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13.07.2022 22:01 Відповісти
Сябри )))
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13.07.2022 22:58 Відповісти
 
 