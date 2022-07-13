Рок-гурт "Ляпис Трубецкой" представив українськомовну версію хіта "Воїни світла" у перекладі Жадана. ВIДЕО

Рок-гурт "Ляпис Трубецкой" представив українськомовну версію хіта "Воїни світла", який з’явився у 2014-му році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кліп опублікований на сторінці рок-гурту в соцмережі. Текст україномовної версії написав поет та музикант Сергій Жадан.

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