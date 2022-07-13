Рок-гурт "Ляпис Трубецкой" представив українськомовну версію хіта "Воїни світла" у перекладі Жадана. ВIДЕО
Рок-гурт "Ляпис Трубецкой" представив українськомовну версію хіта "Воїни світла", який з’явився у 2014-му році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кліп опублікований на сторінці рок-гурту в соцмережі. Текст україномовної версії написав поет та музикант Сергій Жадан.
Топ коментарі
+36 Right Right #460828
показати весь коментар13.07.2022 16:25
+26 Злий Грицько
показати весь коментар13.07.2022 16:30
+22 Right Right #460828
показати весь коментар13.07.2022 16:32
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Як на мене, хай це лайно залишається на "рускам язикє", щоб не забувати, як вони у рашці, Туреччині і Юрмалі паплюжили Україну!
https://www.youtube.com/watch?v=pbFDfZtT-gU
Теперь вся Украина будет смотреть телемарафон-Лохотрон Кучмистов...
С праздником Украина...с Хунтой Ze... который копирует путлера образца 1999года...
Про що мова ?
RESPECT
ПОВАГА