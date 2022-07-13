Мешканець визволеної Іванівки на Херсонщині розповів про безчинства загарбників під час чотиримісячної окупації. ВIДЕО

Мирний мешканець визволеного українськими воїнами села Іванівка Херсонської області розповів про безчинства російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни під загрозою вбивства відбирали у жителів села все, що їм заманеться, умисне нищили речі, автомобілі та будинки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. ВIДЕО