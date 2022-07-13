Мешканець визволеної Іванівки на Херсонщині розповів про безчинства загарбників під час чотиримісячної окупації. ВIДЕО
Мирний мешканець визволеного українськими воїнами села Іванівка Херсонської області розповів про безчинства російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни під загрозою вбивства відбирали у жителів села все, що їм заманеться, умисне нищили речі, автомобілі та будинки.
Топ коментарі
+30 Ksenia VB
показати весь коментар13.07.2022 17:43
+23 Danilo Kosmina #241992
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+21 Y.M. Z.
показати весь коментар13.07.2022 17:47
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забив на злочини русні ?
шапка дупаособова справа горить, треба відмаз терміновий влаштовувати, які там злочини проти простих людей....
Так кажись говорил когда то А.И.Герцен.. наверно тоже был бандеровцев...