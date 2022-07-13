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Мешканець визволеної Іванівки на Херсонщині розповів про безчинства загарбників під час чотиримісячної окупації. ВIДЕО

Мирний мешканець визволеного українськими воїнами села Іванівка Херсонської області розповів про безчинства російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни під загрозою вбивства відбирали у жителів села все, що їм заманеться, умисне нищили речі, автомобілі та будинки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) визволення (564) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+30
а де наш новий омбудсмен ?
забив на злочини русні ?
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13.07.2022 17:43
+23
походу, жители оккупированных территорий (сдавшие зачёт((() от всей души благодарны Верховному Правителю Зеленскому и его регенту д"Ермаку за лёгкий и непринуждённый доступ орды орков на Юг Украины и практические занятия на тему "как я провёл выборы в 2019 и их прикольный результат в 2022"
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13.07.2022 17:48
+21
Та Ви що, там у контори єрмаківська шапка дупа особова справа горить, треба відмаз терміновий влаштовувати, які там злочини проти простих людей....
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13.07.2022 17:47
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а де наш новий омбудсмен ?
забив на злочини русні ?
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13.07.2022 17:43 Відповісти
Та Ви що, там у контори єрмаківська шапка дупа особова справа горить, треба відмаз терміновий влаштовувати, які там злочини проти простих людей....
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13.07.2022 17:47 Відповісти
Збирає доказову базу. Щоб не дай бог якогось орка не образити необгрунтовано.
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13.07.2022 17:57 Відповісти
Поит пленных оккупантов чаем и кормит круассанами за убийства украинцев.
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13.07.2022 18:03 Відповісти
походу, жители оккупированных территорий (сдавшие зачёт((() от всей души благодарны Верховному Правителю Зеленскому и его регенту д"Ермаку за лёгкий и непринуждённый доступ орды орков на Юг Украины и практические занятия на тему "как я провёл выборы в 2019 и их прикольный результат в 2022"
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13.07.2022 17:48 Відповісти
Трапилась стаття про наслідки вживання вагітною жінкою жирної їжі. Вважається доведеним що це призводить до важких наслідків для розумового розвитку та психічного стану потомства. Діти "жироїдок" агресивні, депресивні та дурні (наднизький IQ). В статті описувалась біохімія цих процесів. ... Буряти, монголи та ще багато народів Азії вживають надзвичайно жирну їжу віками. Звідси не існує способу виховання цих дебілів. Залишається тільки їх примусова ізоляція в якій вони самі себе винищать... Українці! Не годуйте вагітних салом бо отримаєте укро"бурятів" в своїх хатах...
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13.07.2022 17:52 Відповісти
Від сала не товщають. Руки геть від сала!
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13.07.2022 17:54 Відповісти
Оце на рахунок сала ви зморозили
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13.07.2022 18:18 Відповісти
агент детектед.
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13.07.2022 20:41 Відповісти
Почему наши руки не лезут к работе...а лезут в чужие страны с оружием...
Так кажись говорил когда то А.И.Герцен.. наверно тоже был бандеровцев...
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13.07.2022 18:04 Відповісти
А как они там оказались, может, ЗЕбилы знают?
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13.07.2022 18:06 Відповісти
Шо, братья-украинцы, навыбирали засруцьнявых ЗЕбилов, которые агрессору Юг Украины сдали или еще ничего не заподозрили?
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13.07.2022 18:10 Відповісти
москалі і у себе в мордорі називають їх чурками
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13.07.2022 18:14 Відповісти
От не треба тільки все валити на бурятів. Москалі такі ж самі, якщо не гірші.
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13.07.2022 18:29 Відповісти
буряты--тупые, конченные ордынцы !!! их место на столбах !!
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13.07.2022 21:25 Відповісти
А ви помітили як у нас поліпшилась ситуація з дотримання прав людини під час війни? Тиша і спокій в ЗМІ і ТВ. Новий гарний гарний омбудсмен вже 2 тижні без роботи, не чутно і не видно людини. От же Денісова погана, вигадувала всякі зґвалтування там, вбивства, а у нас то все ок
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14.07.2022 00:17 Відповісти
До речі, одразу зґвалтування припинились, як Денісову звільнили. Страшні злочини проти маленьких дітей взагалі наче і не існували. Все стали замовчувати, мабуть, щоб сахраніть ліцо расєйскай армії та її палкаводцу.
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14.07.2022 00:35 Відповісти
 
 