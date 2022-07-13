УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4361 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
7 992 22

Росіяни викрадали мирних українців у Чорнобиль і використовували їх як рабську силу: "Вони і окопи там рили". ВIДЕО

Під час тимчасової окупації Київщини бійці російської армії викрадали цивільних мешканців і вивозили їх у Чорнобиль. Там їх змушували працювати: чоловіки повинні були завантажувати російську техніку награбованим в українців та рити окопи.

Про це "Слідству.Інфо" стало відомо з розповіді мешканки села Оране Лариси, зятя і синів якої викрали окупанти, передає Цензор.НЕТ.

"Говорили, що в Чорнобилі так саме, як якісь вагони на станцію розгружати, так як вони багато речей вивозили. Ми самі бачили, як вони везли дуже багато всього, і от вони говорили, щоб допомагати їм загружати, вигружати це все. А потім ми уже взнали, шо вони і окопи там рили", — розповіла жінка.

Ймовірно, росіяни використовували викрадених цивільних українців, як рабську силу — змушували виконувати роботу, потім проводили своєрідну ротацію і обіцяли чоловікам повернутися додому. Як розповіли родичі викрадених, з Чорнобиля вони так і не повернулися. Чоловіків примусово відправили до Білорусі. До того ж як військових, а не мирних жителів. Майор на російському блокпосту в селі Хочева заявив родичам зниклих, що для російської сторони всі викрадені є військовополоненими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родичів викрадених людей на Херсонщині змушують отримувати російські паспорти, - перший заступник голови облради Соболевський

Сергій Мовчан, експерт-правозахисник, каже, що з початку повномасштабного вторгнення безпосередньо він не фіксував факти подібних історій. Втім, стверджує, що подібна практика цілком можлива.

"Це реальний може бути такий факт, що вони використовували їх як рабську силу. Якщо б ми говорили про військовополонених, то їх заборонено залучати до будь-яких видів робіт, окрім як облаштування населеного пункту", — зазначив Мовчан.

Свідчень про те, що росіяни вивозять мирних мешканців з України, чимало. Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на брифінгу від 20 червня повідомила, що наразі в російських тюрмах перебуває понад 1500 цивільних.

Автор: 

армія рф (17373) окупація (6694) викрадення (819) росія (65162) Чорнобиль (394) воєнні злочини (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Зітхати з полегшенням ще зарано.
показати весь коментар
13.07.2022 18:54
+8
"...бійці російської армії..." З якого дива така пошана до нелюдей? Які вони в дупу "бійці"?
показати весь коментар
13.07.2022 18:47
+7
Я просто нагадаю, що у Zeтварюк було три довбаних місяця аби підготувати прикордонні області до вторгнення, вивезти цивільних і дітей у глибинні області тим сам зберегти життя тисячам наших громадян. Довпойоп презідєнт - находка врага.
показати весь коментар
13.07.2022 19:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слухайте, діду, а що спільного між москалем і сперматозоїдом?
- Та це просто, онучку: і в того, і в дpугого є лише один шанс на мільйон стати людиною...
показати весь коментар
13.07.2022 18:41 Відповісти
багато українців у полоні((
читала, що й з острова Зміїний не всіх обміняли.
а що там на херсонщині робиться, страшно уявити.
показати весь коментар
13.07.2022 18:46 Відповісти
такі жахливі наслідки відбулися через те, що чомусь можновладці проігнорували попередження розвідки США та небули готові до нападу,а далі плани агресора поломав мужній український нарід.
показати весь коментар
14.07.2022 11:13 Відповісти
"Росіяни викрадали мирних українців у Чорнобиль і використовували їх як рабську силу" - повезло. А ведь их могли подавить танками - Люся.
показати весь коментар
13.07.2022 18:47 Відповісти
н люська-то дрочить на срср, з дитинства травмований.
https://www.youtube.com/watch?v=Se6fXR0Yzlc
показати весь коментар
13.07.2022 19:42 Відповісти
а колаборантів кацапи завжди утилізують першими

В Луганске похоронили 58 погибших от недавнего удара «HIMARS» по складам оружия и боеприпасов.

Все погибшие - коллаборанты, пошедшие в услужение рашистким оккупантам. За своё решение они поплатились жизнью.

В некоторых населённых пунктах Луганщины, например в посёлке Калинина, что рядом с городом Должанском (бывший Свердловск) после насильной мобилизации не осталось ни одного живого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
https://t.me/charter97_org/78149
показати весь коментар
13.07.2022 18:47 Відповісти
"...бійці російської армії..." З якого дива така пошана до нелюдей? Які вони в дупу "бійці"?
показати весь коментар
13.07.2022 18:47 Відповісти
Зітхати з полегшенням ще зарано.
показати весь коментар
13.07.2022 18:54 Відповісти
Лапiн має бути наступним президентом iмxo
показати весь коментар
13.07.2022 19:28 Відповісти
в нормальних людей можливо і був би! але наші імбецили вже притулу, кошового і усіка хочуть вибрати! та й боневтік зенелохович років 10 ще спокійно може доїти зебаранів!
показати весь коментар
13.07.2022 19:55 Відповісти
до копії фашистів тільки газових камер не вистачає,
чи може десь вже є
показати весь коментар
13.07.2022 18:58 Відповісти
У росії викрадаються усередині країни власне громадяни російської федерації бандитами та дагестанцями у Дагестан, Інгушетію, для примусової, раабської праці.
показати весь коментар
13.07.2022 19:17 Відповісти
то вже їх внутрішні справи, якщо вони такий бардак терплять та ще й з задоволенням.
показати весь коментар
13.07.2022 19:43 Відповісти
Я просто нагадаю, що у Zeтварюк було три довбаних місяця аби підготувати прикордонні області до вторгнення, вивезти цивільних і дітей у глибинні області тим сам зберегти життя тисячам наших громадян. Довпойоп презідєнт - находка врага.
показати весь коментар
13.07.2022 19:30 Відповісти
а нам казали сміятися із "світящихся" кацапських орків! чи є хоч слово правди в нашій пропаганді?
показати весь коментар
13.07.2022 19:57 Відповісти
Вчіться.
показати весь коментар
13.07.2022 20:08 Відповісти
Свободного человека невозможно заставить против его воли что-либо делать, значит они былы РАБАМИ, еще до оккупации, свободные с оружием в руках защищают свои права и слободы и умирают в сражении, но не становятся РАБАМИ!
показати весь коментар
13.07.2022 21:37 Відповісти
а где оружие брать в Украине ты не подумал? или ты думаешь что сейчас что-то поменялось?
показати весь коментар
13.07.2022 23:03 Відповісти
Остербайтери нових нацистів
показати весь коментар
13.07.2022 21:39 Відповісти
Українська влада не виконує своїх обов'язків - необхідно заходити на російську територію. та брати кацапів у заручники. Якщо вони не ************ для обміну - просто повісити їх чи зарізати.
показати весь коментар
13.07.2022 22:10 Відповісти
Виходить рашисти просто примусили місцевих до земляних робіт, а самі певне ржали, що після цього буде з їх здоров'ям. Дивно, що фейк про радіоактивних рашистів крутили кілька місяців, а виявилось все навпаки, довбані "експерти" навіть не спитали місцевих. Навіть не знати тепер кому вірити(
показати весь коментар
14.07.2022 13:39 Відповісти
 
 