Росіяни викрадали мирних українців у Чорнобиль і використовували їх як рабську силу: "Вони і окопи там рили". ВIДЕО

Під час тимчасової окупації Київщини бійці російської армії викрадали цивільних мешканців і вивозили їх у Чорнобиль. Там їх змушували працювати: чоловіки повинні були завантажувати російську техніку награбованим в українців та рити окопи.

Про це "Слідству.Інфо" стало відомо з розповіді мешканки села Оране Лариси, зятя і синів якої викрали окупанти, передає Цензор.НЕТ.

"Говорили, що в Чорнобилі так саме, як якісь вагони на станцію розгружати, так як вони багато речей вивозили. Ми самі бачили, як вони везли дуже багато всього, і от вони говорили, щоб допомагати їм загружати, вигружати це все. А потім ми уже взнали, шо вони і окопи там рили", — розповіла жінка.

Ймовірно, росіяни використовували викрадених цивільних українців, як рабську силу — змушували виконувати роботу, потім проводили своєрідну ротацію і обіцяли чоловікам повернутися додому. Як розповіли родичі викрадених, з Чорнобиля вони так і не повернулися. Чоловіків примусово відправили до Білорусі. До того ж як військових, а не мирних жителів. Майор на російському блокпосту в селі Хочева заявив родичам зниклих, що для російської сторони всі викрадені є військовополоненими.

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Сергій Мовчан, експерт-правозахисник, каже, що з початку повномасштабного вторгнення безпосередньо він не фіксував факти подібних історій. Втім, стверджує, що подібна практика цілком можлива.

"Це реальний може бути такий факт, що вони використовували їх як рабську силу. Якщо б ми говорили про військовополонених, то їх заборонено залучати до будь-яких видів робіт, окрім як облаштування населеного пункту", — зазначив Мовчан.

Свідчень про те, що росіяни вивозять мирних мешканців з України, чимало. Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на брифінгу від 20 червня повідомила, що наразі в російських тюрмах перебуває понад 1500 цивільних.