Бійці 28-ї ОМБр імені лицарів Зимового походу точним ударом знищили ворожу РСЗВ "Ураган". ВIДЕО
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу точним ударом знищили ворожу РСЗВ "Ураган".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українські воїни провели на Херсонщині.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.07.2022 18:51
+24 Amber
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+17 stavr
показати весь коментар13.07.2022 19:18
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Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом. (с)
а ви їх порівнюєте із благородною твариною - левом адже лев як не як є цар звірів
а кацапи то є раби
слава ЗСУ!