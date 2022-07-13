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Бійці 28-ї ОМБр імені лицарів Зимового походу точним ударом знищили ворожу РСЗВ "Ураган". ВIДЕО

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу точним ударом знищили ворожу РСЗВ "Ураган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українські воїни провели на Херсонщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї бригади професійно знищують ворожу військову техніку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 28 окрема механізована бригада (187) РСЗВ (208)


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Топ коментарі
+26
Виконавчям-респектище...
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13.07.2022 18:51
+24
Гарне і точне влучення по оркам - молодці ✊✊💪😕
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13.07.2022 18:55
+17
гарне відео і професійна робота воїнів ЗСУ
слава ЗСУ!
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13.07.2022 19:18
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Виконавчям-респектище...
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13.07.2022 18:51 Відповісти
хоть не в тему, но
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13.07.2022 19:50 Відповісти
Гарне і точне влучення по оркам - молодці ✊✊💪😕
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13.07.2022 18:55 Відповісти
Люблю, коли мені красівоє показують.
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13.07.2022 19:00 Відповісти
Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый слоном,
Очутился под столом. (с)
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13.07.2022 19:02 Відповісти
кацапи навіть гірше як шакали
а ви їх порівнюєте із благородною твариною - левом адже лев як не як є цар звірів
а кацапи то є раби
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13.07.2022 19:17 Відповісти
З претензіями - до сукупного народного автора
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13.07.2022 19:44 Відповісти
ну цар він скоріше лише серед левиць, а так навіть гієни одинокого лева ганяють. Тигр значно важчий, бурий ведмідь ще важчий.
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13.07.2022 22:04 Відповісти
Нєхрєн їздити по копаному
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13.07.2022 19:14 Відповісти
По сіяному!
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13.07.2022 20:07 Відповісти
гарне відео і професійна робота воїнів ЗСУ
слава ЗСУ!
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13.07.2022 19:18 Відповісти
стало чище и спокойней на планете
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13.07.2022 19:20 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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13.07.2022 19:28 Відповісти
Вот вам и круги на полях... а вообще здорово, ведь попасть по такой маленькой штуке среди поля... невероятно.
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13.07.2022 19:29 Відповісти
накопали ямок ********. ну ничо, самозароются!!!!
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13.07.2022 19:49 Відповісти
Та отож. І нашо було закопуватися? Так і здохли змореними
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14.07.2022 08:07 Відповісти
Чому завжди лише половина , там ще були установки. А вони що вже не ціль?
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14.07.2022 12:56 Відповісти
Видимо, ветер сильный был, вот жужика и телепкало, от-того изображение такое динамичное.
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14.07.2022 13:06 Відповісти
 
 