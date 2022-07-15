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Армія РФ обстрілами перешкоджає евакуації близько 600 мирних жителів з території Святогірської Лаври, - ГУР. ВIДЕО

Україна попри російські обстріли продовжує роботу над організацією безпечного коридору для виведення мирних жителів з території Святогірської Лаври.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.

"Окупанти продовжують обстріли Святогірської Лаври, попри те, що на її території залишається велика кількість мирних людей. Разом з тим, Україна докладає максимальних зусиль до організації безпечного коридору для виведення цивільних та доправлення гуманітарних вантажів для монахів, що прийняли рішення залишитись на території Лаври", - йдеться у повідомленні.

У розвідці уточнюють, що наразі на території Святогірської Лаври перебувають до 600 мирних жителів. Більшість - паломники та місцеві мешканці, які шукали притулок від обстрілів.

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"Україна ще раз наголошує на необхідності виведення цивільних на підконтрольну Україні територію заради збереження життя людей та надання гуманітарної та медичної допомоги монахам, які відмовились залишати територію монастиря.

Щоб уникнути можливих провокацій, Україна готова долучити міжнародних посередників до процесу організації гуманітарного коридору", - підкреслюють у ГУР.

Автор: 

армія рф (17373) Міноборони (7364) обстріл (28472) розвідка (3862) евакуація (2312) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+8
а чого це "православные" тікають від "радного кацапского мира"?
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15.07.2022 17:03
+7
а это не там хранили оружие в 2014 для гандона иваныча дыркина ?
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15.07.2022 17:13
+5
а потім такі*евакуйовані* наводять ракети на новому місці проживання.Може пора вже роззути очі і поняти,що силою не будеш милою.Ці люди свій вибір зробили.
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15.07.2022 17:28
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а чого це "православные" тікають від "радного кацапского мира"?
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15.07.2022 17:03 Відповісти
куда "мирных" с Лавры будут везти?
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15.07.2022 17:04 Відповісти
рога гундяйкина за мощи не считают...
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15.07.2022 17:06 Відповісти
Вот так люди удирают от « асвабадителей» .. но если три человек рады им, то они на всех каналах их показывают…а что миллионы сваливают от руцкого мира , то молчат
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15.07.2022 17:12 Відповісти
а это не там хранили оружие в 2014 для гандона иваныча дыркина ?
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15.07.2022 17:13 Відповісти
там
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15.07.2022 20:15 Відповісти
зараз є вибір нехочеш уізжаи-- но єслі лишився то будь украінцем а не чмом
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15.07.2022 17:22 Відповісти
а потім такі*евакуйовані* наводять ракети на новому місці проживання.Може пора вже роззути очі і поняти,що силою не будеш милою.Ці люди свій вибір зробили.
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15.07.2022 17:28 Відповісти
а ГУР. як можно повідомляти не будучи там - хто хотів той уже виїхав .інфи багато но не тут писати
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15.07.2022 17:30 Відповісти
Якщо рашисти, яких благословив Гуня обстрілюють ФСБшну лавру, де переховуються від обстрілів попи і ПГМнуті, які славлять того ж Гуню, то віра в успіх обом сторонам має помогти)
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15.07.2022 18:00 Відповісти
А що хоровий спів «как прєкрасєн русскій мір, посмотрі» не допомогає?
А може молитва за здравіє гундяєва (не плутати з гундосом) допоможе?
Звиняйте, але ідеї порятунку скрєпнутих скінчились, але зробив, що міг!
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15.07.2022 18:27 Відповісти
Знаємо ми цих "мирних жителів": диверсанти, коригувальники авіаракетних ударів, попи фсб в цивільному, які після "евакуації" будуть допомагати вбивати українців.
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15.07.2022 18:28 Відповісти
Чомусь пригадав анекдот із серії "Чи повинен джентельмен..."
Чи повинен джентельмен допомогти дамі сісти до авто, якщо дама не хоче з ним їхати?
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15.07.2022 19:21 Відповісти
бей своих чтоб чужие боялись .Извините ошибочка вышла мы думали что это КИЕВский патриархат, а вышло что масковский. Вы уж извините.
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15.07.2022 20:10 Відповісти
в той Лавре еще при Ющенко было отдельное государство, вродк в Украине, а на территории Лавры кацапский "мир" кацапские кизяки
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15.07.2022 20:19 Відповісти
 
 