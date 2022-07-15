Армія РФ обстрілами перешкоджає евакуації близько 600 мирних жителів з території Святогірської Лаври, - ГУР. ВIДЕО

Україна попри російські обстріли продовжує роботу над організацією безпечного коридору для виведення мирних жителів з території Святогірської Лаври.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.

"Окупанти продовжують обстріли Святогірської Лаври, попри те, що на її території залишається велика кількість мирних людей. Разом з тим, Україна докладає максимальних зусиль до організації безпечного коридору для виведення цивільних та доправлення гуманітарних вантажів для монахів, що прийняли рішення залишитись на території Лаври", - йдеться у повідомленні.

У розвідці уточнюють, що наразі на території Святогірської Лаври перебувають до 600 мирних жителів. Більшість - паломники та місцеві мешканці, які шукали притулок від обстрілів.

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"Україна ще раз наголошує на необхідності виведення цивільних на підконтрольну Україні територію заради збереження життя людей та надання гуманітарної та медичної допомоги монахам, які відмовились залишати територію монастиря.

Щоб уникнути можливих провокацій, Україна готова долучити міжнародних посередників до процесу організації гуманітарного коридору", - підкреслюють у ГУР.