Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими і намагаються залякати суспільство ракетними обстрілами, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 142 дня повномасштабної війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити.

Тому я прошу вас: будь ласка, не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватися завжди, і особливо на об’єктах, які мають громадське значення. Звичайно, ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим. Але для цього ще потрібен час. Ще потрібно боротися", - наголосив Зеленський.

Також дивіться: Обстріл Вінниці довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом, - Зеленський. ВIДЕО