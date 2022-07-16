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Новини Відео Війна
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Діти співають гімн України під час повітряної тривоги у дворі Івано-Франківська. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як діти під час оголошеної повітряної тривогу у дворі будинку співають гімн України.

На це звернув увагу журналіст "Української правди" Роман Кравець, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

гімн (94) діти (5065) Івано-Франківськ (519)


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Топ коментарі
+10
Чому діти не в укриті під час повітряної тривоги?!
Потім знову, як прилетить, буде вся країна нити за загинувшими, як за гулявшими по вулиці у Вінниці?!
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16.07.2022 09:25
+8
як мінімум мають бути в хаті за двома стінами. Я б за таке батьків на профілактичну бесіду до участкового викликав, а не патріотичні відео робив. Уявляю як десь біля фронту вояки чують вихід і не йдуть в укриття а співають гімна
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16.07.2022 09:34
+7
Бо тільки Україна забезпечить дітям волю,мир і майбутнє. Бережіть дітей,вони у вас прекрасні
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16.07.2022 09:07
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Бо тільки Україна забезпечить дітям волю,мир і майбутнє. Бережіть дітей,вони у вас прекрасні
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16.07.2022 09:07 Відповісти
Гаваряща каняка скаже що це неонацисти.
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16.07.2022 09:10 Відповісти
Чому діти не в укриті під час повітряної тривоги?!
Потім знову, як прилетить, буде вся країна нити за загинувшими, як за гулявшими по вулиці у Вінниці?!
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16.07.2022 09:25 Відповісти
як мінімум мають бути в хаті за двома стінами. Я б за таке батьків на профілактичну бесіду до участкового викликав, а не патріотичні відео робив. Уявляю як десь біля фронту вояки чують вихід і не йдуть в укриття а співають гімна
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16.07.2022 09:34 Відповісти
Потрібна кримінальна відповідальність для таких батьків, як у цих дітей!
Як прилетить, будуть потім інші співи у цих батьків...
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16.07.2022 09:49 Відповісти
Діти співають, а їхні прадідусі https://scontent.fifo2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/128528207_3671854249576252_1258915811838645932_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=*******************&_nc_ht=scontent.fifo2-1.fna&oh=00_AT9eGDXbsUUCc2Lsa480FruyE9jBsy0dqRhAQnPflJIe5Q&oe=62F7532B збираються на війну.
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16.07.2022 09:37 Відповісти
Почему во время воздушной тревоги не в укрытии? мало жертв среди гражданских???..... Люди сигналы тревоги нельзя игнорировать....
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16.07.2022 10:10 Відповісти
то один известный человек у детей деньги берёт, показывая очень дурной пример другим детям. То поют гимн при летящих ракетах. Ну к чему этот патриотический пофигизм?
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16.07.2022 10:16 Відповісти
та це по всій країні, у нас місяці три точно співають в переривах між 3 етажним матом при грі в футбол...
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16.07.2022 10:43 Відповісти
Маленькі сонечка України, бережи вас Господь
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16.07.2022 11:07 Відповісти
Замість того щоб наказати цих"патріотів"які організували цей відеосюжет перебуваючі в укритті цензор щей пошириє цей дибілізм.
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16.07.2022 12:01 Відповісти
Блін коментатори хренові! З вас хтось у Франківську був? Багато бачили бомбосховищ?
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16.07.2022 20:52 Відповісти
 
 