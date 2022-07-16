Діти співають гімн України під час повітряної тривоги у дворі Івано-Франківська. ВIДЕО
У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як діти під час оголошеної повітряної тривогу у дворі будинку співають гімн України.
На це звернув увагу журналіст "Української правди" Роман Кравець, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+10 Бандерівець
показати весь коментар16.07.2022 09:25
+8 Евгений Роботько
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+7 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар16.07.2022 09:07
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Потім знову, як прилетить, буде вся країна нити за загинувшими, як за гулявшими по вулиці у Вінниці?!
Як прилетить, будуть потім інші співи у цих батьків...