Діти співають гімн України під час повітряної тривоги у дворі Івано-Франківська. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як діти під час оголошеної повітряної тривогу у дворі будинку співають гімн України.

На це звернув увагу журналіст "Української правди" Роман Кравець, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: 352 дитини загинули через агресію РФ, понад 657 поранені, - Офіс генпрокурора