Наєв у Північній операційній зоні: Готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку. ВIДЕО

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв ознайомився із ходом виконання заходів з підсилення оборони та вдосконалення рівня захисту кордонів у Північній операційній зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За словами командувача, на даний час на всіх без виключення ділянках цієї місцевості обстановка повністю контролюється Збройними Силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів.

"Наші оборонці щодня і щоночі виконують заходи з укріплення оборонних позицій. Зокрема збільшують кількість мінно-вибухових загороджень та їх щільність на загрозливих напрямках", - повідомив Наєв.

Як зазначив командувач, особлива увага приділяється покращенню системи комплексного вогневого ураження противника, системам протитанкового вогню та протиповітряної оборони.

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"Наші військовослужбовці отримують все необхідне для виконання поставлених завдань, а генерали та офіцери органів військового управління, своєю чергою, надають їм відповідну підтримку", - наголосив Наєв.

За його словами, всі задіяні до виконання завдань військовослужбовці та органи військового управління готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку.