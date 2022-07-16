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Наєв у Північній операційній зоні: Готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку. ВIДЕО

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв ознайомився із ходом виконання заходів з підсилення оборони та вдосконалення рівня захисту кордонів у Північній операційній зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За словами командувача, на даний час на всіх без виключення ділянках цієї місцевості обстановка повністю контролюється Збройними Силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів.

"Наші оборонці щодня і щоночі виконують заходи з укріплення оборонних позицій. Зокрема збільшують кількість мінно-вибухових загороджень та їх щільність на загрозливих напрямках",  - повідомив Наєв.

Як зазначив командувач, особлива увага приділяється покращенню системи комплексного вогневого ураження противника, системам протитанкового вогню та протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наєв відвідав Північну операційну зону: Тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. ВIДЕО

"Наші військовослужбовці отримують все необхідне для виконання поставлених завдань, а генерали та офіцери органів військового управління, своєю чергою, надають їм відповідну підтримку", - наголосив Наєв.

За його словами, всі задіяні до виконання завдань військовослужбовці та органи військового управління готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку.

Автор: 

кордон (4767) оборона (4780) Сумська область (3678) Чернігівщина (1584) ЗСУ (7544) Наєв Сергій (354) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+8
Слава Українським Воїнам!!!
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16.07.2022 10:27
+6
Наші Збройні Сили набувають досвіду, а його можна придбати тільки під час війни.
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16.07.2022 09:49
+6
Всі задіяні до виконання завдань військовослужбовці та органи військового управління готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку. Слава ЗСУ! Разом переможемо! Все буде Укра!на!
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16.07.2022 10:47
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Наші Збройні Сили набувають досвіду, а його можна придбати тільки під час війни.
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16.07.2022 09:49 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072255772733&__cft__[0]=AZVIVQfl-j1TzkJdCUP885xJGPp9oMiIrvKHoj2MCTX_wWh80qDSpsiZIlPjThT8HkWtV2pToRI_-0b5mlbMuXSSEgJqyAMlJfNIScy3XGryhchE0OY4AR1mKZpV3vH_t0I&__tn__=-UC%2CP-R Валентин Шеленг

·

Якщо памятаєте, то у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ.

Цитата з програми (Біла книга 2019-20):

***

Основні заходи з розвитку структури та оптимізації чисельності військових частин.

І дійсно - здебільшого частини були реорганізовані.

Але був один вийняток.

Була розформована одна частина.

І згадки про це ви не знайдете ніде. Не знаю секретність чи ще щось, але я знайшов інфу про її розформування у судовому рішенні бо щось там з ЗП накосячили:

ОСОБА_1 проходила військову службу у військовій частині А0229 та відповідно до наказу командира військової частини А0229 від 28.11.2019 №263 була звільнена з 28 листопада 2019 року у зв`язку із розформуванням військової частини А0229 згідно спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 13 вересня 2019 року №Д-322/1/7дек відповідно до п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України.

Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ?

Відповідь ось. Це із звернення місцевих депутатів:

Депутати облради проситимуть Міноборони залишити танковий батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....

8 November 2019

Депутатський корпус обласної ради стурбований ситуацією щодо переведення 23 окремого танкового батальйону військової частини А0229 в інше місце дислокації. 23 окремий танковий батальйон військової частини А0229 дислокується у с. Великий Кобилин Овруцького району Житомирської області. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.

Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.

Сформована вона була указом Порошенко.

Розформована указом Зеленського.

І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.

І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО! тому що військові частини створюються та розформовуються лише за наказом президента.

За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.

Упс ...

А тепер вишенька на торті - памятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от ... пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.

У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.

За дивним збігом обставин (вже другий раз) ця дорога стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора.

Загалом маємо по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючі часу.

Але ... все це співпадіння ... все це не на часі ...
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16.07.2022 11:10 Відповісти
потрібно діяти на випередження ,розвідали те що техніка поряд в білорашці стоїть вдарили туди хімарсами ,бо так виходить, що все одно та техніка вирушає до нас на тому чи іншому напрямку тоді коли це потрібно ворогу.
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16.07.2022 09:52 Відповісти
вже нікуди вони не вирушать, момент був у лютому, коли ЗЕ не підготувався до війни і вони до Києва швидко доїхали, користуючись цим. Зараз якщо та техніка як заїде, так і заглохне і згорить. Вже набудували укріплень і споруд (як у Мар'їнці), які русня ніколи не візьме.
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16.07.2022 10:21 Відповісти
Для того щоб стріляти HIMARSами чи другим вундервафлями по бульбаленду чи масковії, треба у Бідона отримати дозвіл, який він не дасть.
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16.07.2022 11:25 Відповісти
Слава Українським Воїнам!!!
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16.07.2022 10:27 Відповісти
Всі задіяні до виконання завдань військовослужбовці та органи військового управління готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку. Слава ЗСУ! Разом переможемо! Все буде Укра!на!
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16.07.2022 10:47 Відповісти
Разом переможемо!
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16.07.2022 11:10 Відповісти
Впевнений у тому, що керівництво ЗСУ врахувало всі ті моменти, які зупинять ворога, та нанесуть йому потужний контрудар.
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16.07.2022 11:57 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXEcSpQzaU9TDqQb2O3zZ8XnITk4pXxh_gb3PvW7VbNXrej65Vi5cLAhpvFT2-8t-h8nAhB3EUpS-YT0J9YAMim4jBifWW9MWRSZkmp-CiY-sdCzjswxtBvXzy3oW1JzIGWhsyxguJHsIE9xagPT63XI30Tg9c9KiJ5f5oPxSpQtA&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл Сьогодні сповнюється два місяці з дня початку "геніальної гуманітарної спецоперації визволення та евакуації захисників Маріуполя, проведеної за наказом та під повним контролем преzедента України". Що, народе України, вже встигли забути це видатне досягнення свого "хоть паржом"? За цей час під особистим контролем Zеленського від 2500 до 2800 українських військових та правоохоронців були відправлені в колонії та катівні московії та їхнього маріонеткового динири. Усі розповіді про попередні домовленості щодо звільнення та обмінів виявилися брехнею. На день гучних заяв від Верещук, Маляр та численних лизоблюдів Банкової жодних домовленостей не було взагалі.

За цей час орки вернули менше сотні захисників Маріуполя, а серед них лише кілька десятків Азовців, переважно важко поранених. Їх рашисти й не планували затримувати в себе. Але й цей процес протривав понад місяць. На цей момент двом нашим героям уже винесли свої незаконні смертні вироки, частину утримують у сізо москви й збираються судити та ув'язнити на довічно. З метою "допомоги" нашим полоненим укрсучвлада лише засекретила всю інформацію про них та їхнє утримання...

Zеленський, ти добре спиш?







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16.07.2022 13:36 Відповісти
А дороги и ж/д колии соединяющие Украину с белорашкой на севере демонтированы?Или опять будем наступать на те же грабли?
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16.07.2022 13:59 Відповісти
Генерал, чем ты занимался до 24.02. Почему не готовился?
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16.07.2022 14:25 Відповісти
Цей генерал, повір, готувався! І зробив дуже багато, щоб зберегти війська і давати гідну відсіч оркам
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16.07.2022 16:11 Відповісти
Наев, як раз, один з тих військових, що тільки тим і займається, як давати пиз#и оркам...
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16.07.2022 16:18 Відповісти
В людини немає ні дня ні ночі не говорячи про вихідні дні. Повірте він робить все для перемоги. Зробив дуже багато і ще багато перед ним стоїть задач з оборони держави.
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16.07.2022 16:19 Відповісти
От він і готувався. Якби він не готувався, то ворог був би зовсім на інших позиціях. А от дякуюючи іншим (вже колишнім генералам) ми маємо теперішню ситуацію. Проте дякуючи йому та іншим генералам ми тримаємо стрій.
Разом переможемо!
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16.07.2022 16:26 Відповісти
Шановний, краще щоб критикувати ЗСУ, навіть в особі генерала, краще мовчи тихенько...
Всі готувались максимально, якщо не замінив з якою силою Україна воює!
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16.07.2022 16:26 Відповісти
Генерал Наєв як і всі інші готувались це видно по обстановці на фронті, а що зробив ти крім того що багато потякаеш? Чім ти допоміг ЗСУ і що зробив для нашої перемоги?
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16.07.2022 16:37 Відповісти
Слухай, шановний диванний патрот, де твоя совiсть i що ти зробив конкретно для стримування в/дiй та перемоги? Та й взагалы, хто ти таке, щоб вимагати доповiдi вiд генерала? А ми тобi пiдкажемо, якщо ти не слiдку€ш за ходом вiйни, що генерал Наев постiйно робить все для оборони держави! Так що твiй гiвновкид, себто коментар недолугий, нiяк не вплине на репутацiю генерала i ЗСУ взагалi! I, насамкiнець, ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ! РАЗОМ ПЕРЕМОЖ€МО! УСЕ БУДЕ УКРА💙💛НА!

P. S. ЗГИНЬ! НЕ БIСИ!
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16.07.2022 17:03 Відповісти
Генерал Наев, зробив для оборони нашої країни, ще до 24 лютого стільки, що завдяки цьому, ми ще й досі утримуємо частину Донбасу, Одесу і Харків і Київі Де Наев там завжди успіх.
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16.07.2022 16:33 Відповісти
 
 