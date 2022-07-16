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"Зіткнулися тут з морпіхами, проти яких воювали в Мощуні", - як "Азов" боронить Запорізьку область. ВIДЕО

Спецпідрозділ "Азов" з квітня боронить території України у Запорізькій області.

Подробиці побуту бійці розповіли та показали головреду Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Вони нагадали, що раніше підрозділ виконував завдання на Київщині та, серед іншого, завадив російським окупантам зробити переправу в районі с. Мощун та прорватися до столиці. Та поділилися, що під час боїв у Запорізькій області зіткнулися з морпіхами, проти яких воювали на Київщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Російська Федерація завжди боялася "Азов"" - екскомандир полку Жорін

Автор: 

Запорізька область (3605) Бутусов Юрій (3589) Азов (777)


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16.07.2022 14:42 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.07.2022 16:05 Відповісти
СМЕРТЬ моZZкалям!!!
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16.07.2022 18:35 Відповісти
кацапи здохніть.
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16.07.2022 22:44 Відповісти
 
 