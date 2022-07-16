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Рашист розповідає мамі про настрої в його підрозділі: "Они не хотят даже слушать. Просто у них началась уже лютая паника, вот и все", - перехоплення ГУР. АУДIО

ГУР перехопило телефонну розмову, в якій росіянин розповідає матері про настрої в його підрозділі, про те, що його рота хоче втекти із зони бойових дій. Мати ж натомість переконує його, як важливо виконати "обов'язок перед батьківщиною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Рашист розповідає мамі, що його рота хоче втікати із зони бойових дій: "У нас у генерала прізвисько – кривавий генерал, коливан, тварина. Це все про нашого. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому пох#й на людей - я хочу зайти в Харків. Всім людям вже… Говорив з ними. Їм вже насрати. Вони не хочуть навіть слухати. Просто почалась люта паніка, от і все".

Мама окупанта - любителька ворожінь на картах. І розповідає сину, що це карма! Начебто він відпрацьовує гріхи за минуле життя: "В минулому житті у тебе в карті стоїть, що ти зараз в гарячій точці, тому що в тебе була зрада батьківщини".

Дивіться також: Дружина розповідає окупанту про вбитого офіцерами російського солдата: "Пид#расы #баные думают война нах#й все спишет", - перехоплення ГУР. АУДIО

Син обіцяє поговорити з співслужбовцями, але є проблема: "Знаєш, скільки людей хоче залишитися з нашого взводу? Стільки, скільки у тебе дітей всього! Втекло вже понад 100 людей. Тобто, 100 людей вже зараз перебувають в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось. Це тільки взвод. Таких три взводи! Третій, мабуть, повністю піде, другий – там трохи людей залишиться. Нас має бути 30 людей, залишилось 10. Інші або поранені, або вбиті".

Втім, маму окупанта не дуже хвилює можлива втрата сина. Вона вважає, що він має переконати інших, щоб вони залишились, що вони мають воювати до останнього росіянина: "Назвався грузом, лізь в кузов".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Столько танков сожгли, а наши долбое#ы даже попасть не могут в них": Рашист панікує від нового озброєння, яке отримали ЗСУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17373) розвідка (3862) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+63
Ванька-дурак шо нє понял, аставайся і здохні шоб мамка палучіла пять лімонав за тєбя дохлава...
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16.07.2022 14:55
+35
а остання фраза викриває всю сутність "мамки". Назвався грузом 200 - давай у кузов і не скигли.
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16.07.2022 15:04
+30
Мамі по барабану на сина...
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16.07.2022 14:57
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Ванька-дурак шо нє понял, аставайся і здохні шоб мамка палучіла пять лімонав за тєбя дохлава...
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16.07.2022 14:55 Відповісти
Саме так
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16.07.2022 14:56 Відповісти
Ишо нАрАжаєт!!!
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16.07.2022 15:27 Відповісти
Мамі по барабану на сина...
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16.07.2022 14:57 Відповісти
Ну ее ж подружки получили за своих детей убитых деньги…вот и этой маме хочется..
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16.07.2022 15:18 Відповісти
Украинцы прекрасно знають,что они защищают, а орда показала себя во всей красе. А что защищает чувак из Кенинсберга под Харьковом?
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16.07.2022 16:21 Відповісти


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Реєстрація:03.07.2022

Игорь, не кормите троля-новодела. Кнопка спам.
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16.07.2022 18:16 Відповісти
У нас такі "охвіцери" яким "пофуй на людей" живуть дуже коротке життя, а таких ссучених мам в українців немає.
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16.07.2022 16:25 Відповісти
вони просто ****..ті
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16.07.2022 14:57 Відповісти
це навіть не нація. мамаша думає про рублі а не про дитину. Це виродки.
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16.07.2022 14:59 Відповісти
Давно понятно, что это НЕДОнация . Это сборище на северных территориях рабов, холопов и просто быдла
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16.07.2022 18:38 Відповісти
В сказкє лош да внєй намьок...
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16.07.2022 15:00 Відповісти
Мама бабло ждет за 200 сотого, позер ей тот сын. Господи, что за конченое отребье.
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16.07.2022 15:03 Відповісти
а остання фраза викриває всю сутність "мамки". Назвався грузом 200 - давай у кузов і не скигли.
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16.07.2022 15:04 Відповісти
Назвався груздем а не грузом, спробуйте інколи мити вуха.
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17.07.2022 09:03 Відповісти
Мудило корейское, таки прочисти уха и послушай запись.
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17.07.2022 13:35 Відповісти
Маманьке пох на сынульку, главное, чтобы с картами совпало, тогда Она будет довольна...
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16.07.2022 15:05 Відповісти
кошмар, что то укололи во время ковида мамаше
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16.07.2022 15:05 Відповісти
-Мама нас убівают я хачу дамой.
-Назвался грузом - полезай в кузов.
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16.07.2022 15:06 Відповісти
какая заботливая мамашка... как жеж она любит своего выпердыша..
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16.07.2022 15:07 Відповісти
Он ищет у свиноматки намек, что ему тоже пора валить, а она ему, нет, не вздумай, оставайся на месте, у меня уже планы есть на твою утилизацию.
Наивный оккупант, она уже в голове прикинула, как потратит 5, или сколько там Путлер отстегивает, если не кидает, миллионов орковских рублей за его смерть, а уже готовый для реализации капитал вдруг решил расстроить мамашу, ну потом успокоил, пообещал остаться и честно сдохнуть.
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16.07.2022 15:10 Відповісти
а якщо би навіть і кинув, можна буде по сусідах ходити, "на чай, может кто і покрепче чей-то нальет", жалітися, що сина вбили, а вона ж його так любила, так любила і плак-плак-плак сльозками в стакашечку.
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16.07.2022 19:29 Відповісти
походу самка с пеной (че чем там ещё) у рта, если что, уже готова доказывать, что это не её сын, но бабло за него всегда готова получить в первую очередь..
Ванька, ты, походу, с рождения - сирота..
реально, Московия - страна орков
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16.07.2022 15:12 Відповісти
Які можуть бути "мами" у свинособак кацапських? Не приписуйте цим в#******* якісь людські якості.
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16.07.2022 15:12 Відповісти
Как сказал один кацап - если моему сыну оторвет ногу, я его убью, а жена мне нового родит.
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16.07.2022 15:15 Відповісти
а якщо не родить, то теж вб"є і візьме нову?
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16.07.2022 19:30 Відповісти
« Люди, которые не только признают войну, но и считают её полезной, эти люди извращенцы по своей сути!» Л. Толстой
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16.07.2022 15:16 Відповісти
Там мамка довбнута на всю голову))!! Давай синок не подведи мамку возвращайся грузом 200!!
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16.07.2022 15:19 Відповісти
Свиноматка чітко відповіла синові

"Залишайся і здохне,я таких як ти ще народжаю"
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16.07.2022 15:20 Відповісти
Якщо українці власноруч не приберуть Ермака, це означатиме, що Бог вирішив їх покарати, та відібрав розум.Тоді немає сенсу їм допомагати, бо то проти волі Бога буде. (с)Джозеф Сікорскі.
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16.07.2022 15:23 Відповісти
Назвався грузом 200 - залізай в рефрижератор.
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16.07.2022 15:26 Відповісти
назвался грузом 200 - в холодильнике все вместе
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16.07.2022 15:38 Відповісти
Хорошая мама,положительная !
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16.07.2022 15:28 Відповісти
Маманя там про какую то прошлую жизнь галюцинирует. Судя по всему там не обошлось без передач про НЛО и экстрасенсов.
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16.07.2022 15:35 Відповісти
Хорошая мамка. Типичная кацапская с.чка. Не верю своим ушам, неужели бывают такие "матери"?
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16.07.2022 15:42 Відповісти
Мне все время кажется, что это постановки, а не реальные разговоры. Мозг отказывается верить
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16.07.2022 15:47 Відповісти
Там немає родинних зв'язків. Та й любові не може бути там, де замість людської мови матюки. Стадо виродженців
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16.07.2022 16:37 Відповісти
🧐🦠
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16.07.2022 16:02 Відповісти
Назвался грузом 200- полезай в мешок.
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16.07.2022 16:11 Відповісти
вчора слухав інтервю парамедика Таири -- сказала шо росіиські солдати нормальні -- не орки -- так заблуждаюця . Це піздєц.
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16.07.2022 16:12 Відповісти
Я так понял в ********* матриархат рулит. Причем рулят матрёшки с гиперактивным бешенством матки. В живой природе любая самка хочет сберечь своего детёныша. Медведь , кабан , в смысле самки порвут кого угодно за свое дитя. Но видно на самках ************* природа решила отдохнуть. Ну такое иногда бывает. Мутация. Выродки .
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16.07.2022 16:16 Відповісти
Лол, это прям шедеврально мамка сказала "Назвался ГРУЗОМ, полезай в кузов!"
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16.07.2022 17:14 Відповісти
І бажано...200сотим.
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17.07.2022 10:09 Відповісти
Назвався грузом, лізь в кузов"!!

KARL!!

грузом грузом грузом!!!!!!!!
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16.07.2022 17:18 Відповісти
Ублюдки даже не знают своего языка! Я - не русский и то знаю, что поговорка гласит: Назвался ГРУЗДЕМ - полезай в кузов. Грузди - грибы. Хороши для засола и потом... с водочкой.
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16.07.2022 21:48 Відповісти
Ну от як цю суку кацапську назвати матір*ю?
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16.07.2022 17:26 Відповісти
Свиноматка дуже хоче грошей
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16.07.2022 17:31 Відповісти
Лапоть понял что надо сматывать а мамка против.
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16.07.2022 17:40 Відповісти
Це якийсь сюрреалізм. Здогадувався, що вони кончені, але щоб настільки...
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16.07.2022 17:53 Відповісти
карты показывают в прошлой жизни .....далі не слухав)))
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16.07.2022 18:13 Відповісти
Выродки и ********.
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16.07.2022 18:17 Відповісти
подыхай, сынок
лишь бы заплатили
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16.07.2022 18:20 Відповісти
Русише швайне,хуле
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16.07.2022 18:23 Відповісти
Шановні,все вірно ви кажете.
Маленьке уточнення -оркосамка каже:назвался груздем,полезай в кузов.
Груздь-це гриб такий,в нас також ростуть,квашені дуже смачні,і є така приказка у мокшан.
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16.07.2022 18:52 Відповісти
коли мама їбанута... кацапня,хулі, їбать її в дишло !💯😄
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16.07.2022 19:04 Відповісти
НАЗВАЛСЯ ГРУЗОМ 200,ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВ.
МАМАШКА ЗНАЕТ ,ЧТО У ВЫРОДКА ЕЩЕ 9 ЖИЗНЕЙ
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16.07.2022 19:25 Відповісти
Таке враження, що якби вона могла народити за пару місяців і виростити до призову, то діти пішли б на конверєр
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16.07.2022 19:54 Відповісти
мамашка зачет! назавался 200-м грузком, полязай в мешок............. в прошлой жизни был предателем в этой вернись 200-тым!!!!
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16.07.2022 21:00 Відповісти
шо цє за мати коли так ставиця до свїх дітей,мєні кажется що вони всі там виродки.
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16.07.2022 21:29 Відповісти
Назвался грузом...??? Или мне послышалось?
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16.07.2022 21:57 Відповісти
Грузом - грузом... По ее логике только груз может "полезать" в кузов. Вариант груздя вообще не рассматривается.
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17.07.2022 12:25 Відповісти
піZ**ц! такого навіть в нас ніхто племіннику не сказав би, а ось та свінаматка кацапська яка виприскнула зі своєї шахти яка в неї між ногами ось того виб**дка, по факту вмовляє свого отродія лишитись аби його захирачили ми!

і хтось ше хоче сказати шо вони тут якусб категорію людй (детей, стариків) пожаліють?

нахєр палити їх всіх тут І НЕ БРАТИ В ПОЛОН, аби лише кістки лишились від них, бо кістки не зогрять!
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16.07.2022 22:07 Відповісти
Свиномамка 🐷
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17.07.2022 12:23 Відповісти
 
 