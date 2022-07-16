Рашист розповідає мамі про настрої в його підрозділі: "Они не хотят даже слушать. Просто у них началась уже лютая паника, вот и все", - перехоплення ГУР. АУДIО
ГУР перехопило телефонну розмову, в якій росіянин розповідає матері про настрої в його підрозділі, про те, що його рота хоче втекти із зони бойових дій. Мати ж натомість переконує його, як важливо виконати "обов'язок перед батьківщиною".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Рашист розповідає мамі, що його рота хоче втікати із зони бойових дій: "У нас у генерала прізвисько – кривавий генерал, коливан, тварина. Це все про нашого. Нехороша людина. Він свого часу сказав, що йому пох#й на людей - я хочу зайти в Харків. Всім людям вже… Говорив з ними. Їм вже насрати. Вони не хочуть навіть слухати. Просто почалась люта паніка, от і все".
Мама окупанта - любителька ворожінь на картах. І розповідає сину, що це карма! Начебто він відпрацьовує гріхи за минуле життя: "В минулому житті у тебе в карті стоїть, що ти зараз в гарячій точці, тому що в тебе була зрада батьківщини".
Син обіцяє поговорити з співслужбовцями, але є проблема: "Знаєш, скільки людей хоче залишитися з нашого взводу? Стільки, скільки у тебе дітей всього! Втекло вже понад 100 людей. Тобто, 100 людей вже зараз перебувають в Калінінграді. Когось звільняють, когось ще щось. Це тільки взвод. Таких три взводи! Третій, мабуть, повністю піде, другий – там трохи людей залишиться. Нас має бути 30 людей, залишилось 10. Інші або поранені, або вбиті".
Втім, маму окупанта не дуже хвилює можлива втрата сина. Вона вважає, що він має переконати інших, щоб вони залишились, що вони мають воювати до останнього росіянина: "Назвався грузом, лізь в кузов".
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Реєстрація:03.07.2022
Игорь, не кормите троля-новодела. Кнопка спам.
-Назвался грузом - полезай в кузов.
Наивный оккупант, она уже в голове прикинула, как потратит 5, или сколько там Путлер отстегивает, если не кидает, миллионов орковских рублей за его смерть, а уже готовый для реализации капитал вдруг решил расстроить мамашу, ну потом успокоил, пообещал остаться и честно сдохнуть.
Ванька, ты, походу, с рождения - сирота..
реально, Московия - страна орков
"Залишайся і здохне,я таких як ти ще народжаю"
KARL!!
грузом грузом грузом!!!!!!!!
лишь бы заплатили
Маленьке уточнення -оркосамка каже:назвался груздем,полезай в кузов.
Груздь-це гриб такий,в нас також ростуть,квашені дуже смачні,і є така приказка у мокшан.
МАМАШКА ЗНАЕТ ,ЧТО У ВЫРОДКА ЕЩЕ 9 ЖИЗНЕЙ
і хтось ше хоче сказати шо вони тут якусб категорію людй (детей, стариків) пожаліють?
нахєр палити їх всіх тут І НЕ БРАТИ В ПОЛОН, аби лише кістки лишились від них, бо кістки не зогрять!