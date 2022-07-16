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Конгресвумен США Спартц про Україну і російських олігархів: Якщо ми дійсно хочемо на них впливати - потрібен процес передачі Києву заморожених активів. ВIДЕО

Конгресвумен США Вікторія Спартц вважає деякі санкції США проти РФ неефективними через те, що Росія може їх обходити.

Про це вона заявила в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Абрамовича, ще раніше я дуже здивувалась, коли не бачила його в списку наших санкцій (США. - Ред.)...Наступного дня, після того, як я підняла це питання, він чомусь вирішив продавати свою команду і віддавати гроші Україні. Я відповідаю за санкції своєї країни і ми зараз здаємо закон, я вважаю, що деякі санкції будуть запроваджуватися швидше, тому що я вважаю, що деякі санкції неефективні...Росія може їх обходити. Я вважаю, що там є проблема, ми працюємо, щоб деякі питання вирішити...", - зазначила Спартц.

Вона також висловила сподівання, що США вдасться вирішити проблему з тим, щоб РФ не обходила санкцій в оборонній сфері. 

 Відповідаючи на запитання, як конгресвумен ставиться до підтримки представниками української влади під час війни деяких російських олігархів, які перебувають під санкціями США, вона зазначила: "Я не хочу коментувати, я не знаю, що там відбувається в Україні, але до цього треба ставитися серйозно. Не просто казати, що ми їхні активи заморозимо. Якщо ми хочемо дійсно на них впливати, то нам для цього потрібен процес. Ми не можемо просто приходити і забирати (активи. - Ред.). Для цього потрібен процес, але процес, щоб ці активи забиралися і віддавалися Україні на відновлення. Це для України дуже важливо, але я зараз не бачила і наша адміністрація ще вивчає, де в кого активи. Я кажу, що скільки вам грошей вже дали вивчати, а ви все вивчаєте і вивчаєте. Я думаю, що можна швидше вивчити, ніж вони вивчають, у кого що і де знаходиться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю з конгресвумен Вікторією Спартц. ПОВНЕ ВІДЕО

Автор: 

Абрамович Роман (184) санкції (11828) США (22818) Бутусов Юрій (3589) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+17
А як там Бєня Казламойській???
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16.07.2022 15:16
+15
ДАЙТЕ Спартц українське громадянство і пусть балотується в Раду
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16.07.2022 15:17
+15
Шиди її вб'ють,бо залякати та обісрати не вдалось.
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16.07.2022 15:18
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А як там Бєня Казламойській???
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16.07.2022 15:16 Відповісти
Навіщо запитуюте…..мабудь заздрите….при зеленях в ньоговсьо чудово
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16.07.2022 15:19 Відповісти
ДАЙТЕ Спартц українське громадянство і пусть балотується в Раду
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16.07.2022 15:17 Відповісти
А то якомусь Невзорову далі . Я даже не знаю хто це
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16.07.2022 15:18 Відповісти
Вона на своєму місці.
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16.07.2022 15:20 Відповісти
скоріш за все, вона свій український паспорт навіть не здавала . Хіба що в неї - просрочений (фотку на 25 років не вклеювала)
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16.07.2022 15:23 Відповісти
зачем ей отказываться от американского? Нужно тогда в Украине двойное гражданство вводить, как в европейских странах.
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16.07.2022 15:36 Відповісти
Шиди її вб'ють,бо залякати та обісрати не вдалось.
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16.07.2022 15:18 Відповісти
Может она и права, но ее подозрительно много. Есть такой прием в НЛП - ты говоришь подряд несколько бесспорно правильных утверждений, а потом ляпаешь чушь, но человек все равно с тобой согласен.
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16.07.2022 15:20 Відповісти
Можливо можливо но поки що вона каже беззаперечні речи…..про те до дермах зрадник а зелёні ще ті покидьки
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16.07.2022 15:25 Відповісти
Її НАБАГАТО менше, ніж Єрмака. При тому, що її повноваження підтверджені Конституцією США, а Єрмак ОЧЕВИДНО перевищує свої повноваження, які окреслені законом.
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16.07.2022 15:35 Відповісти
Який там закон ? ОП навіть не є державний орган.
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16.07.2022 15:41 Відповісти
Ну, тут, в цьому уривку - звичайна внутрішньодержавна політична боротьба (в США), з усіма її "принадами", нам таке відомо і з нашої дійсності.
В цих "принадах" нехай вони самі поміж себе, втручатися нам зась. Ну, послухати - корисно; звісно, якщо робити корисні висновки. Ми ж знаємо, хто за Абрамовича "заступався", навіть перед американцями... Сподіваюсь, Вікторія дотисне Байдена всунути Абрамовича хоч в сьомий пакет...
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16.07.2022 15:22 Відповісти
одним словом Україні подають санкції як картинку що расєя здохне,а насправді вона ще й спекулює нафтою і газом-новина для лохів я не лоха
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16.07.2022 15:22 Відповісти
Зараз, на певний період, поки Європа вирішить логістичні й технологічні питання з відмови від кацапських енергоносіїв, немита ще може щось урвати. Коли ж ці питання будуть вирішені (а вони будуть вирішені - там не лише санкційні моменти, але й кліматичні), вона вже нічого не зможе диктувати, швидше, їй Китай та Індія будуть диктувати ціни й ставити вимоги. Ось тоді й подивимось - хто лох, причому на довгий період.
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16.07.2022 16:44 Відповісти
Теперка олігархфренам *******!
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16.07.2022 15:26 Відповісти
Пид.рашизм без бабла жить не спасобен.
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16.07.2022 15:33 Відповісти
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16.07.2022 15:38 Відповісти
Кодломойский и Абрамович закадычные друзья ещё с молодости...чуваки попали в Перестройку советского дерьма вовремЯ...
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16.07.2022 15:44 Відповісти
не надо спешить, надо подождать, пока власть сменится. Пусть вывчают. А пока процесс пусть идет, но не слишком быстро. Отдать деньги этим зеленым потворам - породить еще бОльший хаос и бардак.
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16.07.2022 15:49 Відповісти
Вам на заметку...
Виктория Спартц использовала информацию нескольких разведок США..но вам болванам об этом никто не скажет...ни АНБ ни ЦРУ...и не тем более СFR...которая никогда не светится...при любом раскладе в шахматной партии...
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16.07.2022 15:50 Відповісти
а що там із бізнесом зе-наполеона в Москві? та офшорами?
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16.07.2022 16:20 Відповісти
"Всьо харашо, дєнюжкі как абична ідут в афшори"
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16.07.2022 17:55 Відповісти
у Штатах теж певний хаос і безладдя стосовно підтримки України: опозиційна республіканка Спартц - проукраїнська активістка, а провладні Саліван та Берк - майже легально прокацапські...

тому старий Джо все більше починає нагадувати Льоню Брєжнєва на чолі політбюро - поводиться так, куди вітер зараз дме

проте в інтерв'ю Бутусову Вікторія проказала (може й мимоволі) цікаву фразу: "до сьогодні адміністрація Байдена постачала Україні брухт ув якості військової допомоги"

ну нарешті хтось (з американців) набрався сміливості сказати правду
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16.07.2022 16:32 Відповісти
і ще один цікавий момент: Спартц на власні очі подивилася на "американську військову допомогу" в Україні й прокоментувала, що це переважно брухт

а в цей самий час адміністрація Байдена (підтримка якого в США вдвічі нижча за підтримку України) співає про десятки тисяч "протитанкових систем", зараховуючи до них аналог радянського РПГ-7, постачаючи водночас дробовики (курвамать!)

отже, підтримка Байдена (колективного демократично-партійного) вводить в оману американській нарід, який бажає Україні перемоги

ось приблизно про це Вікторія й намагалася сказати не лише американському народу, але й українським уїбанам-виборцям дегенерата зєльонкіна
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16.07.2022 16:58 Відповісти
Назріває великий шухер... Гудок (ахметка) вже навіть від своїх медіа здихується
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16.07.2022 16:37 Відповісти
Можливо в Україні зелені виродки не накладають санкції на активи кацапських гаманців Ху*ла, але водночас вимагають від Заходу арештовувати за кордоном і передавати Україні їх активи для того, щоб цим Абрамовичам, Фрідманам і т.п. вже тут їх назад повертати за "дякую, дуже дякую")
А як інакше можна пояснити, що під час війни активи Зеленського в Рашці не арештовують, більше того він продовжує там вести бізнес і сплачує податки як законослухняний кацап.
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16.07.2022 17:53 Відповісти
Колись ще Збігнєв Бжезінський на питання, чи рішиться росія на застосування ядерної зброї по Америці, відповів - враховуючи. що всі активи російської еліти знаходяться в американських банках - варто ще добре подумати - чия це еліта? Вірно міркує ця мудра Українка - заморозити активи російських бізнесменів і еліти і вони самі скинуть путіна, своїми силами і засобами вчинять московщині черговий "вєлікій октябрь".
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16.07.2022 17:54 Відповісти
Спартц недооцінює українську мафію. Якщо активи російських олігархів почнуть передавати Україні зараз, то на цьому наживуться Беня та Зеля, а країні нічого не дістанеться.
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16.07.2022 18:34 Відповісти
Поки зільонські при владі- добра не буде!
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16.07.2022 19:28 Відповісти
Кому цікаво - список трампістів в Палаті представників Конгресу США. Це ті, яким ***** хабарі платить.
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2022/07/5-1-21.jpg
Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить
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20.07.2022 12:13 Відповісти
 
 