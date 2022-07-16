Конгресвумен США Спартц про Україну і російських олігархів: Якщо ми дійсно хочемо на них впливати - потрібен процес передачі Києву заморожених активів. ВIДЕО

Конгресвумен США Вікторія Спартц вважає деякі санкції США проти РФ неефективними через те, що Росія може їх обходити.

Про це вона заявила в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Абрамовича, ще раніше я дуже здивувалась, коли не бачила його в списку наших санкцій (США. - Ред.)...Наступного дня, після того, як я підняла це питання, він чомусь вирішив продавати свою команду і віддавати гроші Україні. Я відповідаю за санкції своєї країни і ми зараз здаємо закон, я вважаю, що деякі санкції будуть запроваджуватися швидше, тому що я вважаю, що деякі санкції неефективні...Росія може їх обходити. Я вважаю, що там є проблема, ми працюємо, щоб деякі питання вирішити...", - зазначила Спартц.

Вона також висловила сподівання, що США вдасться вирішити проблему з тим, щоб РФ не обходила санкцій в оборонній сфері.

Відповідаючи на запитання, як конгресвумен ставиться до підтримки представниками української влади під час війни деяких російських олігархів, які перебувають під санкціями США, вона зазначила: "Я не хочу коментувати, я не знаю, що там відбувається в Україні, але до цього треба ставитися серйозно. Не просто казати, що ми їхні активи заморозимо. Якщо ми хочемо дійсно на них впливати, то нам для цього потрібен процес. Ми не можемо просто приходити і забирати (активи. - Ред.). Для цього потрібен процес, але процес, щоб ці активи забиралися і віддавалися Україні на відновлення. Це для України дуже важливо, але я зараз не бачила і наша адміністрація ще вивчає, де в кого активи. Я кажу, що скільки вам грошей вже дали вивчати, а ви все вивчаєте і вивчаєте. Я думаю, що можна швидше вивчити, ніж вони вивчають, у кого що і де знаходиться".

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