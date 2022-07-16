Спартц відповіла на закиди Арестовича, нібито її накрутив Філатов і Білецький: Про мене можуть казати, що хочуть, але не потрібно втягувати інших людей. ВIДЕО

Конгресвумен США Вікторія Спартц закликає вирішити нагальні проблеми України, а закиди з боку Офісу Президента в її бік вважає непродуктивними для України.

Про це вона заявила в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, інформує Цензор.НЕТ.

Вона відповіла на запитання щодо того, як сприймає заяви радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, що Спартц нібито "накрутив" Філатов і Білецький.

"Я багато і з різними людьми зустрічалась в Україні... Не потрібно мене втягувати у свою внутрішню політику. Я не знаю, для чого це потрібно...Я цих людей навіть не знала...Не треба робити когось винним, людей, які взагалі ніякого стосунку до цього не мають. Ваш Офіс (Офіс Президента. - Ред.) не повинен цього робити, обзивати мене якимись словами. Я розумію, що їм може щось не подобається. Але я їх не обзиваю...я американська конгресвумен, яка закликає допомогти Україні. Я вважаю, що це не продуктивно для України. Вони можуть казати про мене, що хочуть, але не потрібно втягувати інших людей. Вони до цього ніякого стосунку не мають", - зазначила вона.

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