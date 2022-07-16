УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12340 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 708 98

Спартц відповіла на закиди Арестовича, нібито її накрутив Філатов і Білецький: Про мене можуть казати, що хочуть, але не потрібно втягувати інших людей. ВIДЕО

Конгресвумен США Вікторія Спартц закликає вирішити нагальні проблеми України, а закиди з боку Офісу Президента в її бік вважає непродуктивними для України.

Про це вона заявила в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, інформує Цензор.НЕТ.

Вона відповіла на запитання щодо того, як сприймає заяви радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, що Спартц нібито "накрутив" Філатов і Білецький.

"Я багато і з різними людьми зустрічалась в Україні... Не потрібно мене втягувати у свою внутрішню політику. Я не знаю, для чого це потрібно...Я цих людей навіть не знала...Не треба робити когось винним, людей, які взагалі ніякого стосунку до цього не мають. Ваш Офіс (Офіс Президента. - Ред.) не повинен цього робити, обзивати мене якимись словами. Я розумію, що їм може щось не подобається. Але я їх не обзиваю...я американська конгресвумен, яка закликає допомогти Україні. Я вважаю, що це не продуктивно для України. Вони можуть казати про мене, що хочуть, але не потрібно втягувати інших людей. Вони до цього ніякого стосунку не мають", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресвумен США Спартц про Україну і російських олігархів: Якщо ми дійсно хочемо на них впливати - потрібен процес передачі Києву заморожених активів. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Філатов Борис (463) Білецький Андрій (209) Арестович Олексій (378) Спартц Вікторія (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+78
Ишь как зеленые холуи всполошились. Видимо сильно подгорает у величайшего манкурта и предателя. Задергался Боневтик. Слова Спартц попали прямо в точку.
показати весь коментар
16.07.2022 15:56
+56
Вікторія Спартц-жінка так би мовити з яйцями на відміну від Люсі...
показати весь коментар
16.07.2022 15:56
+55
У Зелених завжди хтось інший винуватий, але не вони.
показати весь коментар
16.07.2022 15:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наші піаністи нажаль по іншому не можуть
показати весь коментар
16.07.2022 15:54 Відповісти
я больше верю США чем зеленым
показати весь коментар
16.07.2022 16:19 Відповісти
і це принаймні логічно. США попереджали про напад за кілька місяців, а зелені казали - нагнітають, Чонгар. В результаті тисячі людей загинули, Південь окупований, мілліони людей залишилися без домівки і без засобів до існування. і все, на що ми з точки зору зелених заслуговуємо, це на "прої..ли" від офісної ************.
показати весь коментар
16.07.2022 16:38 Відповісти
І все це на боневтіку (бо не дали втекти!) та його камарільї!
показати весь коментар
16.07.2022 17:43 Відповісти
Не ображайте музик!
Тільки ПІСЮНІСТ та його пітанцьовка!
показати весь коментар
16.07.2022 17:44 Відповісти
Ишь как зеленые холуи всполошились. Видимо сильно подгорает у величайшего манкурта и предателя. Задергался Боневтик. Слова Спартц попали прямо в точку.
показати весь коментар
16.07.2022 15:56 Відповісти
Поки є Спарц шапки на голові кротів будуть горіти нещадно.
показати весь коментар
16.07.2022 18:24 Відповісти
Вікторія Спартц-жінка так би мовити з яйцями на відміну від Люсі...
показати весь коментар
16.07.2022 15:56 Відповісти
У Зелених завжди хтось інший винуватий, але не вони.
показати весь коментар
16.07.2022 15:57 Відповісти
Зеленая пошесть делает все возможное чтобы рассорить нас с самым надежным союзником. Гниды зеленые, которые снова показали что им насрать на интересы страны и народа.
показати весь коментар
16.07.2022 16:00 Відповісти
был порошенко. Теперь спартц
показати весь коментар
16.07.2022 16:22 Відповісти
Как бы еще одна проблема обнажилась. Очень низкий уровень политической культуры у нас. Как среди самоназванных политиков и политологов, так и многих журналистов той же УП или Мокрика.
показати весь коментар
16.07.2022 15:57 Відповісти
Звідки їй, культурі, взятись? Зі гри на піаніно?
показати весь коментар
16.07.2022 16:03 Відповісти
Это не про Зеленского. ОП на скандал реагирует тем что Ермак одел футболку "я украинец" и начал постить переможеньку в телеграме.
показати весь коментар
16.07.2022 16:09 Відповісти
Да все зрозуміло у вашому тексті. Кого ж Клоун може привести з собою? Невже розумніших за себе? З яких див?
показати весь коментар
16.07.2022 16:20 Відповісти
Я вообще из тех кто считает что окружающая среда формирует поведение людей. Если бы Зеленского выбрали президентом в другой стране, то он вел бы себя чуть иначе. Так что важно смотреть что вокруг. Зеленский не в вакууме живет. Все вот эти прислужники и оруженосцы это часть Зеленского такого каким мы его знаем.
показати весь коментар
16.07.2022 16:23 Відповісти
По вашому то, що Зе брехливий винна окружающая нас срєда. У 2019 році у другому турі був вибір в окружающєй нас срєдє. Ми обирали про між захистом України і "просто пєрєстать стрєлять". І обрали.
показати весь коментар
16.07.2022 16:32 Відповісти
Если бы была другая окружающая среда, то всем его порокам - его нарциссизму, жажде власти, безответственности, жадности, еще что-то там бы просто видели в виде отдельных вспышек. В нашем же обществе их лелеют и растят вот такие вот политики, политологи, журналисты и прочие. Они сами выращивают монстров из маленьких чертей.
показати весь коментар
16.07.2022 16:36 Відповісти
Зрозуміла ваша думка. В чомусь погоджуюсь. А от в тім, що з сорняків можна виростити хліб за допомогою політиків, журналістів та інш. - ні. На деякий час - мабуть. Для мене він відкрився повністю після першого несподіваного інтерв'ю біля його офісу після заяви про участь у виборах. (На жаль, посилання не знайшов. Обмаль часу.) Його сутність була видна неозброєним оком. До речі, до першого туру голосування ніколи не думав, що віддам свій голос за Порошенка.
показати весь коментар
16.07.2022 16:49 Відповісти
верно, такое точно не выбрали бы. Избирателям необходимо было поржать и "хуже не будет". Ну там ещё перед выборами сотни косяков было, но "это другое".
показати весь коментар
16.07.2022 16:35 Відповісти
в іншій країні його би може й не вибрали би. Не тому що він актер, а тому що він ..... безсовісний.
показати весь коментар
16.07.2022 16:41 Відповісти
А яку державну посаду в Україні займає арістович, аби конгресмен США коментувала його висери? Тому я вважаю, що поважна пані не повинна коментувати висери піZдабола.
показати весь коментар
16.07.2022 15:57 Відповісти
приходиться, куди дінешся, якщо так багато людей його слухають і признають кожен його висєр мало не за Святе Слово.
показати весь коментар
16.07.2022 16:42 Відповісти
Це все добре, а наше діло не сратись, чи про люську писати-а донатити армії. Не забувайте про це.
показати весь коментар
16.07.2022 15:57 Відповісти
Ну хай люська продовжує сцяти тобі в обличчя , а ти мовчи і вмивайся.
показати весь коментар
16.07.2022 15:59 Відповісти
ну то най влада більше не сере, а то розвели тут срач.
показати весь коментар
16.07.2022 16:43 Відповісти
Ціх опівських в#******* дєрьмаковських зРадників вже давно пора розвісити за яйця на каштанах.
показати весь коментар
16.07.2022 15:58 Відповісти
часом нема пункту ЗАМЕНА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ И ЕГО ШОБЛЫ НА НОРМАЛЬНЫХ???? в
показати весь коментар
16.07.2022 15:58 Відповісти
Поаккуратней со словами. А то придут клоуны из ДБР и пришьют призывы "к насильственному свержению ..."Оно тебе надо?
показати весь коментар
16.07.2022 16:07 Відповісти
Нема. І це добре, бо ми суверенна країна. Та аргументи для переоцінки українцями дій "президента і його шобли" американці, думаю мають в великій кількості. Схоже, почали їх видавати порційно.
показати весь коментар
16.07.2022 16:23 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 15:58 Відповісти
Она сделала для Украины больше всех зеленых холуев вместе взятых.

показати весь коментар
16.07.2022 16:07 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 16:10 Відповісти
Загугли. Это же легко сделать. Что она говорила с начала войны. Или можешь верить прикормленным журналистам ОПшки, которые устроили ей травлю. Выбор за тобой.
показати весь коментар
16.07.2022 16:11 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 16:11 Відповісти
Для мене більше важливо не хто така Спартц, а хто такий містер Зе і вся його брехлива команда. І чому я не чую від них відповідей на питання, які турбують багатьох. Оман, вагнергейт, офшори, підготовка до війни, розведення військ 2019-2022, власність в Криму і багато іншого.

Як на мене Ze президент для трухіних, єрмаків, гогілашвілів, мецгерів, арахамій, тищенків, татарових, шевченків, третьякових, безуглих, верещаків... для всіх кого він годує і хто лиже йому дупу.
показати весь коментар
16.07.2022 16:12 Відповісти
Кацапа,вона ініціатор проекту ленд-ліз,пожуй зелену сраку та запий бітумом з паРаші,й зникни худоба.
показати весь коментар
16.07.2022 16:16 Відповісти
А можна підтвердження ?
показати весь коментар
17.07.2022 02:36 Відповісти
вона не вискочила, вона завжди була, просто про неї стали голосно говорити після того, як вона чорним по білому сказала що єрмак має з росією зв"язки.
показати весь коментар
16.07.2022 16:45 Відповісти
она знает Филатова...при чем очень давно !


Только что говорящая ж*па ОП по имени Арестович в своем очередном интервью очередным "хорошим русским" рассказала, кто на самом деле "накрутил" Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и... ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган Солнцем" - отметил Филатов.

По словам мэра, Спартц в последнее время очень сильно погружена во внутриукраинские проблемы и лично посещала Донбасс и прифронтовые районы в Запорожской области.

"Она реально безбашенная и совершенно бесстрашная. Она может в течение суток смотаться на Донбасс, сидя на волонтерской снаряге внутри буса, заскочить на пару часов в Днепр, а потом рвануть "на передок" за Запорожье. Сама. Без охраны и сопровождения. Да, я дружу с Викторией Спартц. И когда я читаю бред воспаленного разума про "агентов Москвы-трампистов" и "нарративы Путина", то, понимаю, насколько недальновидны многие представители отечественного политикума", - заявил он.
показати весь коментар
16.07.2022 16:18 Відповісти
Она не знает кто есть кто. Она встречалась с кучей людей тут, так как была семь раз. Каждый раз ей ныли как всё плохо, как власть не дает и мешает. Вот она слушала это всё.
показати весь коментар
16.07.2022 16:26 Відповісти
москвороте йди на крейсер москва
показати весь коментар
16.07.2022 16:32 Відповісти
Абрестович воно таке. Люська - базарна жінка
показати весь коментар
16.07.2022 16:01 Відповісти
Зеля, а чего ты паришься? Докажи, что Спартц неправа и Дерьмак- не предатель.
Ты легко это сделаешь в самом честном суде в мире. В Басманном.
показати весь коментар
16.07.2022 16:03 Відповісти
Щодо донатів - не потрібно нас вмовляти і вмотивовувати
показати весь коментар
16.07.2022 16:04 Відповісти
тупа, ссучєна простітутка абдрістовіч по другому не вміє. бидло во всєй красє.
показати весь коментар
16.07.2022 16:04 Відповісти
вот реально.. при Зеленском в ОПе печерного квартала расцвело какое-то обычное бабское блдство-склоки.. и это не про сексизм, а про стиль рутинной квартальской подзаборно-подъездой жизни хвойд..
элитные постельные пираты и бабы - хоть куда, стали визитной карточкой Банковой..
Укрпошта ещё не планирует слепить на эту тему марку?.. сором и ганьба зебилам, на увесь світ..(
и да верните, где взяли, пятый, прямый и еспрессо, бессовестные зелёные инфомародёры-аниматоры.. позорище
показати весь коментар
16.07.2022 16:07 Відповісти
та ми знаємо що не про сексізм, є жінки які мають яйця, а є чоловіки які не мають, іповодяться як жінки, і скажимо прямо, як самі гірші з жінок.
показати весь коментар
16.07.2022 16:48 Відповісти
А є такі як зезидент,якому "фаберже" замінюють залізні кулаки Бені та Ермака.
Це дає привід зебілам попискувати про "сталеві яйця" Моніки Зеленськи!
показати весь коментар
16.07.2022 17:35 Відповісти
А хто така підворотня вумен арестович, щоб на її тявкання відповідали люди такого рівня як Спартц?
Ця арестович повинна давно вже стати арештаничем за розголошення і злив військових операцій!
показати весь коментар
16.07.2022 16:09 Відповісти
Зачем Спартц обращает внимание на всякую шваль?
Люся это дешевая шлюха по вызову, которую юзает все ОП и лично Ермак, поэтому и отношение у адекватных людей к Люське должно быть как к проститутке с окружной.
показати весь коментар
16.07.2022 16:10 Відповісти
тому що багато людей слухає брехню від оп. Світ складається не тільки з людей, які шляхом аналітичних прийомів і математичних розрахунків... є багато людей, якім аналітика як китайська грамота що зробиш, треба людям роз"яснювати, треба якось жити.
показати весь коментар
16.07.2022 16:50 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 16:11 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 16:11 Відповісти
А женские прокладки с его изображением ещё не напечатали, или туалетный папир для гигиены?
Это называется целевое использование или по назначению. Не, он не настоящий (под)полковник,
собственно, как и вся зелёная плесень, чумы на неё нет.
показати весь коментар
16.07.2022 16:27 Відповісти
Вони і є чума. Зараза до зарази не пристає.
показати весь коментар
16.07.2022 16:56 Відповісти
Вікторія бережіть себе,ця наволоч здатна на все,аби зберегти свій гешефт.
показати весь коментар
16.07.2022 16:11 Відповісти
план виродків Беніного цирку, прагне перекрити допомогу США Україні і тоді дермак домовиться про мир з пуйлом десь посередині Дніпра.
показати весь коментар
16.07.2022 16:16 Відповісти
Шутов у Леонида Данилыча было много по жизни...Артистович и Ze оказались самыми талантливыми...
показати весь коментар
16.07.2022 16:19 Відповісти
Нам потрібен військовий переворот, зелених-всіх розстріляти, Залужного-у президенти. І зачиніть кабакі і концертні зали у кінці кінців!
показати весь коментар
16.07.2022 16:20 Відповісти
Ого. Я вже давно на Цензор не заходив. Виявляється і люська намалювалася та ще й встигла заляпати Філатова з Білецьким. А я по цей день пам'ятаю як ця безпринципна ***** верещала за Петра в 2019 році. І як ця ***** казала,що зеленський-зло. Цікаво,скільки дєрьмак платить за люськіні принципи?
показати весь коментар
16.07.2022 16:21 Відповісти
Мабуть достатньо. Бо ініціатива через край.
показати весь коментар
16.07.2022 16:58 Відповісти
у зеленых одна цель - бабки , много бабок , и все кто им мешает они убирают с дороги , нет там ни какой политики, нет планов развития , нет понимания того , что происходит , только бабки, и чем тупее человек на месте ( министр, директор, или завхоз.......) тем для них лучше, он или купленный, или продажный , это не важно, главное что бы вопросы не задавал , и был управляем . и пиар, пиар, и еще раз пиар, бабушки и совкодрочеры любят это , тупые телки мокреют глядя на бубочку и абристовича , им думать не обязательно , и беда в том , что таких у нас 75%
показати весь коментар
16.07.2022 16:21 Відповісти
Как вчера правильно написал Ночной Сталкер. На войне также легко разбогатеть, как и на мире.
показати весь коментар
16.07.2022 16:25 Відповісти
Вона знає, що тут. І не завдяки відосікам, а завдяки особистій обізнаності.
Вона одна з тиї, хто вибив лендліз для України.
Може про чорну пащу люськи афірістович погонимо? Чи про її шефа, дерьмака?
показати весь коментар
16.07.2022 16:27 Відповісти
Заткни їбало бевзень
показати весь коментар
16.07.2022 16:36 Відповісти
Яке ж воно мерзенне, цей абдрістович, як і вся ця пліснява свора.
Але в цьому треші є і позитивний момент. Як все це плісняве бидло, в нападі істерики, демонструє свої істинні пріорітети.
Україна для них ніщо, у порівнянні з фсбшним дерьмаком, який їх утримує за НАШ, державний, рахунок.
показати весь коментар
16.07.2022 16:25 Відповісти
ну як він є нікчемою, то напевно в його історії срср це ліпше що було. Він між іншим не один такий, он путін теж постійне стогне.
показати весь коментар
16.07.2022 16:52 Відповісти
Чтобы понять действия днепропетровской мафии за последние 30 лет...вам надо прослушать интервью известного одесского бандита Леонида Ройтмана...он во времена Президента Данилыча много чего знал...
показати весь коментар
16.07.2022 16:28 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2022 16:32 Відповісти
Здається, що хтось проковтнул наживку...
показати весь коментар
16.07.2022 16:46 Відповісти
а у нас прикольна зелена жужа чи жижа
показати весь коментар
16.07.2022 16:59 Відповісти
Якщо арестович такий обізнаний, чи вважає себе таким, то краще назвав би прізвища тих, хто, за його словами, "про...бав" південь України.
показати весь коментар
16.07.2022 17:02 Відповісти
Ермак, Верещук..
СлугиНарода - МРАЗИ
показати весь коментар
16.07.2022 17:15 Відповісти
Яких обрали,рохкаючи за кремлем "Аби не Порох!".
показати весь коментар
16.07.2022 17:27 Відповісти
Арестовичу уже пора ***** начистить!!!!! Гнида маланская!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.07.2022 17:17 Відповісти
Спартц не Дристович,якого можна накрутити в будь-який бік!
показати весь коментар
16.07.2022 17:26 Відповісти
Абдрістович, якщо хочеш щось комусь довести емігруй в америку і отримай ручку від Байдена.
показати весь коментар
16.07.2022 17:55 Відповісти
США допомогли і допомагають Україні і її народу відстоювати свою свободу , в той самий час ,як "зе" влада три роки робила все , для рашистської швидкої окупації України,в котрій вона б мала бути пропутінською, прорашистською владою в Україні ,
показати весь коментар
16.07.2022 18:13 Відповісти
люська простітутка,як ти всіх задовбала!
Спартц тобі не по зубам!
показати весь коментар
16.07.2022 18:16 Відповісти
а люсю накрутил дерьмак и татарович !!!
показати весь коментар
16.07.2022 18:32 Відповісти
Заткніть абдристовічєй !
показати весь коментар
16.07.2022 19:30 Відповісти
кідараси уйобанниє !

мати в Конгресі США таку свою людину і гавкати проти неї !
да євреї би, та інші народи таких своїх лобістів як пані Вікторію на руках носили
показати весь коментар
16.07.2022 19:34 Відповісти
вот іменно,у зєлєних мразей паленим запахло,ви мразі дажє мізінца цієї великої жінки недостойні.
показати весь коментар
16.07.2022 21:26 Відповісти
Тварина Дрестович теж не промовчала 😁
показати весь коментар
16.07.2022 21:59 Відповісти
Вообще-то Билецкий очень мутная личность.
показати весь коментар
16.07.2022 23:18 Відповісти
ти в кострулю дивись !!!
показати весь коментар
17.07.2022 00:04 Відповісти
Дивно, що Пороха сюди не приплели....
показати весь коментар
17.07.2022 01:17 Відповісти
 
 