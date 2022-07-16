Спартц відповіла на закиди Арестовича, нібито її накрутив Філатов і Білецький: Про мене можуть казати, що хочуть, але не потрібно втягувати інших людей. ВIДЕО
Конгресвумен США Вікторія Спартц закликає вирішити нагальні проблеми України, а закиди з боку Офісу Президента в її бік вважає непродуктивними для України.
Про це вона заявила в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, інформує Цензор.НЕТ.
Вона відповіла на запитання щодо того, як сприймає заяви радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, що Спартц нібито "накрутив" Філатов і Білецький.
"Я багато і з різними людьми зустрічалась в Україні... Не потрібно мене втягувати у свою внутрішню політику. Я не знаю, для чого це потрібно...Я цих людей навіть не знала...Не треба робити когось винним, людей, які взагалі ніякого стосунку до цього не мають. Ваш Офіс (Офіс Президента. - Ред.) не повинен цього робити, обзивати мене якимись словами. Я розумію, що їм може щось не подобається. Але я їх не обзиваю...я американська конгресвумен, яка закликає допомогти Україні. Я вважаю, що це не продуктивно для України. Вони можуть казати про мене, що хочуть, але не потрібно втягувати інших людей. Вони до цього ніякого стосунку не мають", - зазначила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки ПІСЮНІСТ та його пітанцьовка!
Як на мене Ze президент для трухіних, єрмаків, гогілашвілів, мецгерів, арахамій, тищенків, татарових, шевченків, третьякових, безуглих, верещаків... для всіх кого він годує і хто лиже йому дупу.
Только что говорящая ж*па ОП по имени Арестович в своем очередном интервью очередным "хорошим русским" рассказала, кто на самом деле "накрутил" Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и... ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган Солнцем" - отметил Филатов.
По словам мэра, Спартц в последнее время очень сильно погружена во внутриукраинские проблемы и лично посещала Донбасс и прифронтовые районы в Запорожской области.
"Она реально безбашенная и совершенно бесстрашная. Она может в течение суток смотаться на Донбасс, сидя на волонтерской снаряге внутри буса, заскочить на пару часов в Днепр, а потом рвануть "на передок" за Запорожье. Сама. Без охраны и сопровождения. Да, я дружу с Викторией Спартц. И когда я читаю бред воспаленного разума про "агентов Москвы-трампистов" и "нарративы Путина", то, понимаю, насколько недальновидны многие представители отечественного политикума", - заявил он.
Ты легко это сделаешь в самом честном суде в мире. В Басманном.
элитные постельные пираты и бабы - хоть куда, стали визитной карточкой Банковой..
Укрпошта ещё не планирует слепить на эту тему марку?.. сором и ганьба зебилам, на увесь світ..(
и да верните, где взяли, пятый, прямый и еспрессо, бессовестные зелёные инфомародёры-аниматоры.. позорище
Це дає привід зебілам попискувати про "сталеві яйця" Моніки Зеленськи!
Ця арестович повинна давно вже стати арештаничем за розголошення і злив військових операцій!
Люся это дешевая шлюха по вызову, которую юзает все ОП и лично Ермак, поэтому и отношение у адекватных людей к Люське должно быть как к проститутке с окружной.
Это называется целевое использование или по назначению. Не, он не настоящий (под)полковник,
собственно, как и вся зелёная плесень, чумы на неё нет.
Вона одна з тиї, хто вибив лендліз для України.
Може про чорну пащу люськи афірістович погонимо? Чи про її шефа, дерьмака?
Але в цьому треші є і позитивний момент. Як все це плісняве бидло, в нападі істерики, демонструє свої істинні пріорітети.
Україна для них ніщо, у порівнянні з фсбшним дерьмаком, який їх утримує за НАШ, державний, рахунок.
СлугиНарода - МРАЗИ
Спартц тобі не по зубам!
мати в Конгресі США таку свою людину і гавкати проти неї !
да євреї би, та інші народи таких своїх лобістів як пані Вікторію на руках носили