Залужний - сильна людина, як і всі військові. Вони вистояли, коли на Заході думали, що Україна здасться за три дні, - Спартц. ВIДЕО

Членкиня Конгресу США Вікторія Спартц шість разів відвідувала Україну після 24 лютого. Тут вона спілкувалася з політиками, посадовцями, військовими та пересічним громадянами.

Про це вона розповіла в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Щоб розуміти якусь проблему, треба слухати людей. Людей, які роблять цю роботу, які гідно борються за свободу. Тому я вважаю, що ваш головнокомандувач (йдеться про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. - Ред.) дуже (фаховий), бо він вистояв. На Заході такого не очікували, всі думали, що Україна здасться за три дні. Я так не вважала, тому що я знаю українських людей, але багато хто на Заході сумнівалися. Те, що він зробив, і наскільки він сильна людина, наскільки у вас сильні військові… Люди, які часто воюють на брухті і, я вам скажу, ще можуть вигравати. Це справжні герої. Я до влади - і нашої, і вашої - ставлюся з великим скептицизмом, але дуже переживаю за людей, які йдуть гинути за волю. Цих людей треба підтримувати і робити все на кожному рівні, щоб їм допомогти", - переконана Спартц.

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