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Залужний - сильна людина, як і всі військові. Вони вистояли, коли на Заході думали, що Україна здасться за три дні, - Спартц. ВIДЕО

Членкиня Конгресу США Вікторія Спартц шість разів відвідувала Україну після 24 лютого. Тут вона спілкувалася з політиками, посадовцями, військовими та пересічним громадянами.

Про це вона розповіла в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Щоб розуміти якусь проблему, треба слухати людей. Людей, які роблять цю роботу, які гідно борються за свободу. Тому я вважаю, що ваш головнокомандувач (йдеться про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. - Ред.) дуже (фаховий), бо він вистояв. На Заході такого не очікували, всі думали, що Україна здасться за три дні. Я так не вважала, тому що я знаю українських людей, але багато хто на Заході сумнівалися. Те, що він зробив, і наскільки він сильна людина, наскільки у вас сильні військові… Люди, які часто воюють на брухті і, я вам скажу, ще можуть вигравати. Це справжні герої. Я до влади - і нашої, і вашої - ставлюся з великим скептицизмом, але дуже переживаю за людей, які йдуть гинути за волю. Цих людей треба підтримувати і робити все на кожному рівні, щоб їм допомогти", - переконана Спартц.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю з конгресвумен Вікторією Спартц. ПОВНЕ ВІДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Залужний Валерій (724) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+33
Залужному справжньому генералу та воїну-респект...
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16.07.2022 16:35
+27
Вот в этой силе Залужного и других менее известных, но тоже много сделавших Офицеров Украины, и основная их же проблема, как это ни странно. Только представьте, как на него смотрят все наши многочисленные политиканы и аферисты от политики, сколько там зависти и ненависти? А не дай Бог конечно, ещё потом и в политику пойдёт и спросит, что же все наши гавнополитики сделали для нашей Победы? Вообщем проблем куча, Ермак энд компани очень переживают...
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16.07.2022 16:35
+20
Шановна Вікторія. Ну навіщо ж Ви так. Наш Боневтік дуже ревнивий. І щоб Ви хотіли знати, без Зеленського військові жодної операції не проводять. Сам Арестович сказав.
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16.07.2022 16:34
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Шановна Вікторія. Ну навіщо ж Ви так. Наш Боневтік дуже ревнивий. І щоб Ви хотіли знати, без Зеленського військові жодної операції не проводять. Сам Арестович сказав.
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16.07.2022 16:34 Відповісти
Коли вже до головного стратега дєрьмака доберуться, бо крот, який керує корупцією дуже підриває все, що робить зеляє. Прямо вони це роблять вдвох.
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16.07.2022 18:22 Відповісти
Залужному справжньому генералу та воїну-респект...
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16.07.2022 16:35 Відповісти
Ця Спартц добалакається, що єрмак Залужного звільнить.
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16.07.2022 16:44 Відповісти
Не уволит. Очканет.
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16.07.2022 17:37 Відповісти
Назначение Залужного было условием США и Британии в замен на нераскручивание дальше Вагнергейта с ермаком... Так что да- не уволит, очканёт...
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16.07.2022 18:18 Відповісти
Вот в этой силе Залужного и других менее известных, но тоже много сделавших Офицеров Украины, и основная их же проблема, как это ни странно. Только представьте, как на него смотрят все наши многочисленные политиканы и аферисты от политики, сколько там зависти и ненависти? А не дай Бог конечно, ещё потом и в политику пойдёт и спросит, что же все наши гавнополитики сделали для нашей Победы? Вообщем проблем куча, Ермак энд компани очень переживают...
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16.07.2022 16:35 Відповісти
Слухайте, ну справді задовбало ж вже. Преш ніж використовувати цсіх цих "членкинь" можете хоч правило озвучити як ті кляті "членкині" формуються? Ну чому не "членка" чи "членкеса" чи "члениця"? ******* ви всі, от що я вам скажу
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16.07.2022 16:36 Відповісти
Мову вивчи,читай книжки українською,тоді можливо паймёшь
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16.07.2022 16:39 Відповісти
Ще одне москвороте,де вас набирають підарасів зебільних?
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16.07.2022 16:46 Відповісти
Спартс в президенти України!До сраки квартал і олігарха Порошенко.
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16.07.2022 16:39 Відповісти
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16.07.2022 16:53 Відповісти
Точно
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16.07.2022 19:53 Відповісти
а будуть ще сильніші якщо стануть з Шапталою керувати Україною
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16.07.2022 16:42 Відповісти
Чим більше Спартц, тим менше амбристовичів
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16.07.2022 16:46 Відповісти
Теперь Залужного отправят в отставку. Для клоуна чужой авторитет это подрыв его вяличия.
Достаточно вспомнить его указ - В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, орденская цепь, которая является одним из символов власти главы государства, будет увеличена на 4 элемента.
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16.07.2022 16:57 Відповісти
Джавелін на максимум
Оркам буде так собі
Виїхав на тракторі
Повернувся з танками
Де взяв не питай
Я його не поверну
Краще вивезу у поле
Подарую ЗСУ
Орка тіло ляже в ґрунт
Допоможе ЗСУ
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16.07.2022 17:09 Відповісти
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16.07.2022 17:11 Відповісти
золотые слова... когда зелень бубочная с дерьмаком уже готовы были сдать всё и вся украинская армия сказала - хер вам всем бубочным навстречу... поэтому власть надо отдать армии, а не гнусавому...
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16.07.2022 17:25 Відповісти
С таким соседом невменяемим Украиной должны руководить военные...
Все остальные менеджеры по контракту с испытательным сроком ...
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16.07.2022 19:55 Відповісти
Виктория Спартц опытный и честный политик. Украине повезло. Но не повезло Зеленскому, и его вороватой команде: Ермаку, который все потоки денег и ресурсов завел на себя, Арахамии, который бегает по всему свету отмывает деньги Абрамовича, и другим.
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16.07.2022 18:01 Відповісти
Краще б про Залужного нічого не говорила.Рашистські агенти з ОП будуть вбачати ,що до Білецького і Філатова , ще й Залужний доклав слово проти рашистського кодла в ОП на чолі з "зермаком"
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16.07.2022 18:27 Відповісти
Не звільнє зелене чмо ЗАЛУЖНОГО,бо сам через хвилину після підписання вилетить с крісла,хай убирае цю сволоту дерьмака и остальних фєєсбешних шестерок.
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16.07.2022 21:09 Відповісти
Яка розумна і цілеспрямована жінка! Цікаво, як вся ця зільона, ярмаківська сявота зреагує і чи зреагує, взагалі, на це інтерв'ю.
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17.07.2022 20:08 Відповісти
Америка втомлюється від тривалої війни в Україні?

https://www.economist.com/briefing/2022/01/01/the-republicans-are-still-donald-trumps-party-and-they-can-still-win Пан Трамп все ще тримає в полоні більшу частину своєї партії . Він засудив останній пакет допомоги Україні, сказавши: «Демократи надсилають Україні ще 40 мільярдів доларів, але американські батьки намагаються навіть прогодувати своїх дітей». Його база може підживитися, якщо найближчими тижнями він оголосить про свій намір знову балотуватися на пост президента у 2024 році. Тим часом несподівана біда прийшла від Вікторії Спартц, республіканки українського походження в Палаті представників, яка колись закликала пана Байдена діяти більш рішуче в Україні, але нещодавно взявся звинуватити деяких помічників пана Зеленського в корупції.

«Факт полягає в тому, що якщо республіканці займуть Палату представників у 2022 році , наша підтримка України припиниться», - написав у Twitter Рубен Галлего, демократ від Палати представників. За його словами, лідери республіканців не зможуть зупинити трампістів, таких як Марджорі Тейлор Грін і Метт Гетц, «диктувати нашу політику щодо України». Пан Гетц відповів: «Рубен має рацію»

.https://www.economist.com/united-states/2022/07/17/is-america-growing-weary-of-the-long-war-in-ukraine
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19.07.2022 16:33 Відповісти
 
 