Залужний - сильна людина, як і всі військові. Вони вистояли, коли на Заході думали, що Україна здасться за три дні, - Спартц. ВIДЕО
Членкиня Конгресу США Вікторія Спартц шість разів відвідувала Україну після 24 лютого. Тут вона спілкувалася з політиками, посадовцями, військовими та пересічним громадянами.
Про це вона розповіла в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
"Щоб розуміти якусь проблему, треба слухати людей. Людей, які роблять цю роботу, які гідно борються за свободу. Тому я вважаю, що ваш головнокомандувач (йдеться про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. - Ред.) дуже (фаховий), бо він вистояв. На Заході такого не очікували, всі думали, що Україна здасться за три дні. Я так не вважала, тому що я знаю українських людей, але багато хто на Заході сумнівалися. Те, що він зробив, і наскільки він сильна людина, наскільки у вас сильні військові… Люди, які часто воюють на брухті і, я вам скажу, ще можуть вигравати. Це справжні герої. Я до влади - і нашої, і вашої - ставлюся з великим скептицизмом, але дуже переживаю за людей, які йдуть гинути за волю. Цих людей треба підтримувати і робити все на кожному рівні, щоб їм допомогти", - переконана Спартц.
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Достаточно вспомнить его указ - В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, орденская цепь, которая является одним из символов власти главы государства, будет увеличена на 4 элемента.
Оркам буде так собі
Виїхав на тракторі
Повернувся з танками
Де взяв не питай
Я його не поверну
Краще вивезу у поле
Подарую ЗСУ
Орка тіло ляже в ґрунт
Допоможе ЗСУ
Все остальные менеджеры по контракту с испытательным сроком ...
https://www.economist.com/briefing/2022/01/01/the-republicans-are-still-donald-trumps-party-and-they-can-still-win Пан Трамп все ще тримає в полоні більшу частину своєї партії . Він засудив останній пакет допомоги Україні, сказавши: «Демократи надсилають Україні ще 40 мільярдів доларів, але американські батьки намагаються навіть прогодувати своїх дітей». Його база може підживитися, якщо найближчими тижнями він оголосить про свій намір знову балотуватися на пост президента у 2024 році. Тим часом несподівана біда прийшла від Вікторії Спартц, республіканки українського походження в Палаті представників, яка колись закликала пана Байдена діяти більш рішуче в Україні, але нещодавно взявся звинуватити деяких помічників пана Зеленського в корупції.
«Факт полягає в тому, що якщо республіканці займуть Палату представників у 2022 році , наша підтримка України припиниться», - написав у Twitter Рубен Галлего, демократ від Палати представників. За його словами, лідери республіканців не зможуть зупинити трампістів, таких як Марджорі Тейлор Грін і Метт Гетц, «диктувати нашу політику щодо України». Пан Гетц відповів: «Рубен має рацію»
.https://www.economist.com/united-states/2022/07/17/is-america-growing-weary-of-the-long-war-in-ukraine