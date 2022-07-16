Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Петро Порошенко у прикордонному з Україною районі Польщі показав британські вантажівки Leyland DAF, які разом з волонтерами купив для ЗСУ.
Повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, продукти харчування та бійців, воду і солярку в бочках. Вивезе тонами все, що необхідне на позиції – від деревини і скоб до мін та снарядів, розповідають досвідчені волонтери, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО", – розповідав Порошенко у Великій Британії перед відправкою машин до України.
"Вже наступного тижня ці вантажівки після технічного обслуговування, яке буде робитися нами, потраплять до бригад, батальйонів Збройних Сил Украіни. Для чого це робиться? Для того, щоб краще бити ворога. Щоб вже наприкінці липня, у серпні забезпечити умови, коли наші Збройні Сили зможуть перейти в контрнаступ, коли ми почнемо викидати ворога із захоплених українських земель. І це будуть важливі кроки до нашої майбутньої перемоги", – наголошує п‘ятий Президент.
"Ми вітаємо кожного, хто долучився до нашої справи і допоміг нам сьогодні привезти вже на кордон з Україною перші вантажівки. Перші чотири вже знаходяться на станції технічного обслуговування. Де ми їх дофарбовуємо. Де треба – замінюємо гуму, акумуляторні батареї. Щоб у якісному складі передати їх до лав Збройних Сил. Сьогодні вночі прибули з Великої Британії ще два DAFа", – говорить Порошенко.
П’ятий Президент наголошує – детальний маршрут постачання техніки до України не розголошують, бо росіяни роблять все, щоб зірвати поставки.
"Ми ці машини дуже чекали. Чому ми не розповідали про це більш детально, аж допоки їх ми не отримали на кордоні з Україною? Тому що, як правильно повідомляє наша розвідка, зараз за ними полюють росіяни для того, щоб перебити маршрути постачання зброї, техніки до лав Збройних Сил", – зауважує Петро Порошенко.
"Я хочу подякувати зараз кожному з вас, бо ми бачимо – тисячі людей, тисячі українців не залишилися байдужими і додали свою гривню, 10 гривень, 100 гривень для того, щоб ця акція стала можливою. Кожна ваша копійка використовується з подвійною ефективністю. Тому що до кожної вашої гривні наша родина додає свої гривні, і ми можемо купити по найвигіднішій ціні в найкоротші терміни найкраще, що потребують Збройні Сили", – нагадує Порошенко.
Загалом підписані контракти на 42 вантажівки, 28 вже оплачені. Машини проходять технічну підготовку у Великій Британії, у Польщі та в Україні. Волонтери ГО "Справа Громад" наголошують – таких автівок для армії треба багато.
У співпраці з волонтерами ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publika. Брати По Зброї" Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.
Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.
4 липня Петро Порошенко повідомив про те, що партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.
ГО "Справа Громад" оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.
Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
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https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·
НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ
ВАЖЛИВО
Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?
Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.
Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.
1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.
2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.
3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.
4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.
Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».
Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.
Але певні нехороші думки інколи виникають.
Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?
Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.
Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.
Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?
Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.
Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».
А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.
Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?
Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.
В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.
Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.
Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.
Але - все одно.
Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
Поскольку клоун пустоголовый, вероятно за него кто то согласовывал и решал все эти вопросы. Кто же это может быть (сарказм)?
любуйтися, ЗЄльоніоці кідараси та ви привели Україну до війни, смертей та розрухи !
Здивуй нас.
бо Боневтік є брехло серливе
так як Петро Олексійрвич
наразі не думає про політику , а думає над тим , як дати звідюлін
твоім кацапським уродам , які припхалися нас вбивати!
Згинь , нечисть 🤮
"Министр обороны Алексей Резников заявил, что о наступлении на юг он не говорил и его неверно поняли
"Скажем так, там произошёл немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной", - сказал он в интервью украинской службе "Би-би-си".
Ранее Резников в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать такой план."
І де поділися фани агента "жму руку"?!
як тільки на горизонті появляється Порошенко😠
Скільки він витратив власних коштів, щоб наблизити перемогу України?
Нуль цілих, х@й десятих.
Так що, Льоня, сядь і засохи.
Москвосвин - расєянін.
Путін ***** ілі как ?
Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Сторони мали протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР.
Взагалі-то пролистай. Цікаво.
Якщо легше звязатись з https://eurosolidarity.org/terytorialni-organizacziyi/ обласним відділенням, то тут :
Придет время, загоним клоунов обратно в цирк.
Хотя б для пиара купил какой-то дрон!