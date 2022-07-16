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Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко у прикордонному з Україною районі Польщі показав британські вантажівки Leyland DAF, які разом з волонтерами купив для ЗСУ.

Повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, продукти харчування та бійців, воду і солярку в бочках. Вивезе тонами все, що необхідне на позиції – від деревини і скоб до мін та снарядів, розповідають досвідчені волонтери, повідомляє пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО", – розповідав Порошенко у Великій Британії перед відправкою машин до України.

Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ 01

"Вже наступного тижня ці вантажівки після технічного обслуговування, яке буде робитися нами, потраплять до бригад, батальйонів Збройних Сил Украіни. Для чого це робиться? Для того, щоб краще бити ворога. Щоб вже наприкінці липня, у серпні забезпечити умови, коли наші Збройні Сили зможуть перейти в контрнаступ, коли ми почнемо викидати ворога із захоплених українських земель. І це будуть важливі кроки до нашої майбутньої перемоги", – наголошує п‘ятий Президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 350 безпілотників для ЗСУ вже їдуть з Естонії, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ 02
Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ 03
Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ 04
Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ 05

"Ми вітаємо кожного, хто долучився до нашої справи і допоміг нам сьогодні привезти вже на кордон з Україною перші вантажівки. Перші чотири вже знаходяться на станції технічного обслуговування. Де ми їх дофарбовуємо. Де треба – замінюємо гуму, акумуляторні батареї. Щоб у якісному складі передати їх до лав Збройних Сил. Сьогодні вночі прибули з Великої Британії ще два DAFа", – говорить Порошенко.

Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ 06

П’ятий Президент наголошує – детальний маршрут постачання техніки до України не розголошують, бо росіяни роблять все, щоб зірвати поставки.

"Ми ці машини дуже чекали. Чому ми не розповідали про це більш детально, аж допоки їх ми не отримали на кордоні з Україною? Тому що, як правильно повідомляє наша розвідка, зараз за ними полюють росіяни для того, щоб перебити маршрути постачання зброї, техніки до лав Збройних Сил", – зауважує Петро Порошенко.

"Я хочу подякувати зараз кожному з вас, бо ми бачимо – тисячі людей, тисячі українців не залишилися байдужими і додали свою гривню, 10 гривень, 100 гривень для того, щоб ця акція стала можливою. Кожна ваша копійка використовується з подвійною ефективністю. Тому що до кожної вашої гривні наша родина додає свої гривні, і ми можемо купити по найвигіднішій ціні в найкоротші терміни найкраще, що потребують Збройні Сили", – нагадує Порошенко.

Загалом підписані контракти на 42 вантажівки, 28 вже оплачені. Машини проходять технічну підготовку у Великій Британії, у Польщі та в Україні. Волонтери ГО "Справа Громад" наголошують – таких автівок для армії треба багато.

У співпраці з волонтерами ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publika. Брати По Зброї" Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ 07
Маємо швидко забезпечити умови для контрнаступу: Порошенко на кордоні Польщі та України показав британські вантажівки для ЗСУ 08

Як відомо, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.

4 липня Петро Порошенко повідомив про те, що партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

ГО "Справа Громад" оголосила збір коштів на бронемашини, який триває на платформі організації.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Автор: 

допомога (8345) Порошенко Петро (15173) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+85
Настоящий президент Украины, а не это недоразумение, что пилит видосы по вечерам под Хеннесси с Арестовичем!!!
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16.07.2022 17:32
+62
А зе-дурачок у відповідь запіліт черговий відосік...
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16.07.2022 17:37
+53
Дякуємо,Петре Олексійовичу! Для всіх: не порохоботка,але те,що почав робити Порошенко для ЗСУ з 2014 року вважаю фундаментом оборони України
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16.07.2022 17:38
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Читаючи цю новину, десь під кріслом у зеленому памперсі ридає "найвеличніший лідор **********".
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16.07.2022 17:56 Відповісти
було б дуже добре шоб кожен так пропіарився
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16.07.2022 17:57 Відповісти
https://www.facebook.com/nikkolo.voronini Mykola Voronin

https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·

НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ

ВАЖЛИВО

Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?

Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.

Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.

1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.

2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.

3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.

4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.

Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».

Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.

Але певні нехороші думки інколи виникають.

Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?

Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.

Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.

Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?

Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.

Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».

А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.

Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?

Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.

В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.

Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.

Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.

Але - все одно.

Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
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16.07.2022 18:03 Відповісти
И эти факты после войны должны быть расследованы, пока клоун у власти, вряд ли это удастся.
Поскольку клоун пустоголовый, вероятно за него кто то согласовывал и решал все эти вопросы. Кто же это может быть (сарказм)?
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16.07.2022 19:50 Відповісти
Так. Випускайте мертвечука. Лейтєх баканов, забацайте відосик.
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16.07.2022 18:04 Відповісти
Хотел бы узнать, да кто скажет? Мердтвердчук питается лакшери пищей из ресторана, или кашей от бабы Тамары. просто интересно. Или Малюська, ему лично молюсков типо устриц бегает в Эпицентр покупает и лимонным соком приправляет
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16.07.2022 18:14 Відповісти
Краще б наколку зробив, як 95-й квартал.
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16.07.2022 18:06 Відповісти
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16.07.2022 18:22 Відповісти
це - коМанда преЗЕка

любуйтися, ЗЄльоніоці кідараси та ви привели Україну до війни, смертей та розрухи !
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16.07.2022 18:28 Відповісти
не показуйте тих долбо..обів з 69 кварталу, від них нудить.
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16.07.2022 21:36 Відповісти
Пухнет от голода бедненький клоун
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16.07.2022 22:43 Відповісти
Вова, в тебе ж гроші прямо в Лондоні. Скажи Баканову він купить для ВСУ хоть бронежелети. Тим більше що то не ваші, а за ті що ви вкрали в Приваті з Бенею.
Здивуй нас.
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16.07.2022 18:07 Відповісти
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16.07.2022 18:23 Відповісти
Хамовитий обрізанець.
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16.07.2022 18:33 Відповісти
тоді він був щонаймі "чєстний парєнь"
бо Боневтік є брехло серливе
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16.07.2022 18:33 Відповісти
чєстний парінь с нарота!!!
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16.07.2022 18:43 Відповісти
Юрко , він на твоїй могилі ще помочиться
так як Петро Олексійрвич
наразі не думає про політику , а думає над тим , як дати звідюлін
твоім кацапським уродам , які припхалися нас вбивати!

Згинь , нечисть 🤮

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16.07.2022 18:38 Відповісти
на сватах участвовал?
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16.07.2022 23:23 Відповісти
Ждемо, коли у відповідь кварталовці запилять грандіозний концерт у Лондоні.
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16.07.2022 18:09 Відповісти
ПАПа мабуть не в курсі шо плани чомусь помінялись .

"Министр обороны Алексей Резников заявил, что о наступлении на юг он не говорил и его неверно поняли

"Скажем так, там произошёл немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной", - сказал он в интервью украинской службе "Би-би-си".

Ранее Резников в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать такой план."
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16.07.2022 18:09 Відповісти
Ліпєцкая фабріка!...барига!...вальцман!...зойки поступово затихають, перетворюючись у белькотіння, хрипіння та шипіння...Завіса.
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16.07.2022 18:10 Відповісти
Мені подобається зникненя Вальцмана,коли з'явився Зельцман!
І де поділися фани агента "жму руку"?!
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16.07.2022 18:24 Відповісти
асобенна в мариуполе зависа. зависа так зависа...
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16.07.2022 18:27 Відповісти
"Козиря"(єрмака) шолі ?
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16.07.2022 18:34 Відповісти
За релігійними канонами - це чудо.
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16.07.2022 19:01 Відповісти
Я теж це помітив ,після того як Порошенко програв вибори, з Петром сталась якась дивовижна річь - він перестав бути Вальцманом , напевне якесь чудо.
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16.07.2022 21:13 Відповісти
Ні , шавки зеБені живучі , вони продовжують тявкати і ніжками топати ,
як тільки на горизонті появляється Порошенко😠
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16.07.2022 18:42 Відповісти
Вова зелепупенко теж доларовий мільярдер.
Скільки він витратив власних коштів, щоб наблизити перемогу України?
Нуль цілих, х@й десятих.

Так що, Льоня, сядь і засохи.
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16.07.2022 18:20 Відповісти
А ще скільки зелене буратіно повернуло з бюджету своєму папі Бєні під час війни,коли старцюємо по світу за допомогою.Тому ті,хто тут вумничає про Пороха,роти свої закрили б,і перенесли увагу на діючу владу і її "дії",а скоріше мародерство
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16.07.2022 18:24 Відповісти
Вздохни свободно и служи собачкой
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16.07.2022 18:23 Відповісти
русня будет стрелять, чтоб остановить водителя в левую сторону. а тут облом.
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16.07.2022 18:16 Відповісти
Ти, чмо, бачило, що кермо зліва?
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16.07.2022 18:21 Відповісти
А йому аби порохкати!
Москвосвин - расєянін.
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16.07.2022 18:27 Відповісти
.
Путін ***** ілі как ?
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16.07.2022 18:32 Відповісти
так презиковская же ж оп-а запретит использовать. руль не с той стороны. "у них машины не той системы" - скажут. "закон суров, но это закон" (С). переделают - тогда запрет на использование отменят. может.
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16.07.2022 18:28 Відповісти
На останній фотці у першої машини кермо з лівої сторони. Странна, аднака.
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16.07.2022 18:43 Відповісти
Порох убил и съел своего брата, думаешь ему руль сложно переставить с лева на право?
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16.07.2022 18:47 Відповісти
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16.07.2022 21:47 Відповісти
Пустэ, у нас дажеотечественный трактор Т-150 имеет руль не с той стороны, еще с советских времен, шо не мешало и не мешает выдавать урожай на гора...
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16.07.2022 18:46 Відповісти
Якщо затонувати скло, то, навпаки, водій буде в більшій безпеці, бо стрілятимуть по лівому місцю.
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16.07.2022 18:56 Відповісти
Инетересно, а гражданское лицо, ну или ладно депутат или еще кто-то, ну кто далекий от армии имеет право спонсировать ракетную програму и создание ракет для уничтожения кацапов? Тот же притула или БУтусов могли б на пару фонд запилить, народ бы задонатил и были б ракеты. Как говорит баба Беня, если проблему можно решить за деньги - то это не проблема!!!!
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16.07.2022 18:30 Відповісти
скинемся по косарику и понеслась. Я,+
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16.07.2022 18:32 Відповісти
Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) був підписаний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Горбачовим та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD Рональдом Рейганом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 8 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 року під час радянсько-американського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87_%D1%83_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%85 саміту . Набув чинності https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 1 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1988 1988 року.

Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 балістичні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності. Сторони мали протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500-5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР.
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16.07.2022 18:34 Відповісти
да пошли они в ачько, это будет частная контора, аля рога и копыта, но которая будет шлепать ракеты. Нас убивают, а мы будем чтить какието договора? Да вот хер и в жопу, как говорил радуцкий
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16.07.2022 18:35 Відповісти
Ну мы будем выпускать тогда ракеты класса дальности как у ************, шоб не нарушать договора международные. Так можно?
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16.07.2022 18:37 Відповісти
499,99999 км можна.
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16.07.2022 18:51 Відповісти
Для начала хотя бы так. А не гласно, на нычьку, все остальное, а потом скажем шо в шахте нашли
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16.07.2022 18:57 Відповісти
Типа ********** Кравчук сныкал. А кто с покойника спросит?
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16.07.2022 18:58 Відповісти
Ну или к финалу разработки може леонид куча окочурится, то на него стрелки переведем, кароче не важно
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16.07.2022 18:59 Відповісти
Ага...а якщо запитають, чому наші ракети на 10000 км літають, то ми їм відповімо - ми й самі дивуємося!
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16.07.2022 18:59 Відповісти
Крівізна поверхні ну і земля теж вертиться навкруги своєї осі, а наша ракета просто пікірує в повітрі, і чекає точки падіння. Зависла і зачекала
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16.07.2022 20:40 Відповісти
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16.07.2022 21:49 Відповісти
Накрився бабусиним атрибутом цей договір - https://www.radiosvoboda.org/a/news-ssha-rosija-raketa-dohovir-vyxid/29746363.html
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16.07.2022 19:01 Відповісти
Наївний ви.Хіба наша ОПа дозволить хоч копійці пройти мімо них.Згадайте мера Чернігова,який насмілився в обхід ОПи своє місто рятувати.Таке й з гіпотетичним фондом буде,як з Атрощенком
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16.07.2022 18:37 Відповісти
Я имею ввиду независимая организация по своей инициативе разработает и создат ракеты и сама поедет шмалять по руским городам. что по этому случаю скажет зечмо
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16.07.2022 18:45 Відповісти
Низзя. Во первых бабло мимо шаловливых ЗЕручек, а во вторых шмалять по кацапским городам? А как же потом мир в очке ***** искать?
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16.07.2022 21:53 Відповісти
і як тільки їх через кордон пропустили ? Хтось буде суворо покараний ? ДБР там заснуло, чи що ? Єрмак з агрохімією кожну копійчину рахують, щоб мимо каси не пролетіла а тут вантажівки, броневики. І все це Порох організував,.
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16.07.2022 18:40 Відповісти
Эти не считают, щитает данило гетманец. они токо касу забирают
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16.07.2022 18:41 Відповісти
шкла троха *****
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16.07.2022 18:51 Відповісти
Не тільки засцить, але й засере тобі у штани. І вже не вперше. Ти вже попереднє витрусив?
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16.07.2022 19:04 Відповісти
Амнезія? Лікуйся! Скумбрію їж по 8 гривень - у ній фосфор і НЖК. Відповідно до свого статусу, Порох багато кому тис руку під час офіційних церемоній. Тобі не тис, бо ти - ніхто.
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16.07.2022 19:08 Відповісти
Під час війни така інформація є наруку Україні?((Щеб геодані скинув((
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16.07.2022 19:06 Відповісти
якось огидно завжди виглядає барига,некраще клоуна,тільки реклама
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16.07.2022 21:36 Відповісти
Звертаюсь до патріотів і порохоботів, підскажіть рахунок фонду Порошенка, чи номер телефону фонду, хочу долучитись гривнею.
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16.07.2022 21:43 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3630 Все тут .
Взагалі-то пролистай. Цікаво.
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17.07.2022 09:31 Відповісти
Телефон: (044) 351 00 10
Якщо легше звязатись з https://eurosolidarity.org/terytorialni-organizacziyi/ обласним відділенням, то тут :
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17.07.2022 09:34 Відповісти
Петрусь на всякий случай держится поближе к европейским границам - стрёмно сейчас в Украине.
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16.07.2022 22:31 Відповісти
Спасибо, Президент!!!!

Придет время, загоним клоунов обратно в цирк.
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16.07.2022 22:45 Відповісти
А сколько Зеленский купил всего для ЗСУ? То-то же...
Хотя б для пиара купил какой-то дрон!
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16.07.2022 23:07 Відповісти
один ху.. пінає а другий працює
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16.07.2022 23:25 Відповісти
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