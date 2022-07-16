"Жнива "птуристів": десантники 80-ї бригади з ПТРК "Стугна" підбили два ворожі танки. ВIДЕО
Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-Штурмових військ ЗСУ підбили на східному фронті два ворожі танки.
Про це повідомляється на сторінці бригади у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Жнива "птуристів" - сезон 2022. Вдалий врожай сьогодні зібрали оператори ПТРК "Стугна" 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Підбили два ворожих танки на східному фронті. Російське залізяччя топтало залишки вигорілого українського поля. Та майстерним влучанням наші "птуристи" помстились за нашу землю, за наше зерно. Окупанти ви будете відповідати за кожен знищений вами колосок!" - ідеться в дописі.
Також оприлюднено відповідне відео.
Топ коментарі
+35 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар16.07.2022 18:00
+28 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.07.2022 17:54
+16 Вася Быколог
показати весь коментар16.07.2022 17:59
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У танчики грали.
Постріл зі Стугни,
І їх поховали!
Біс!
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