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"Жнива "птуристів": десантники 80-ї бригади з ПТРК "Стугна" підбили два ворожі танки. ВIДЕО

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-Штурмових військ ЗСУ підбили на східному фронті два ворожі танки.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Жнива "птуристів" - сезон 2022. Вдалий врожай сьогодні зібрали оператори ПТРК "Стугна" 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Підбили два ворожих танки на східному фронті. Російське залізяччя топтало залишки вигорілого українського поля. Та майстерним влучанням наші "птуристи" помстились за нашу землю, за наше зерно. Окупанти ви будете відповідати за кожен знищений вами колосок!" - ідеться в дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Львівські десантники з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожу бронемашину та її екіпаж. ВIДЕО

Також оприлюднено відповідне відео.

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Стугна (83)


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Топ коментарі
+35
Хлопчики з рашки
У танчики грали.
Постріл зі Стугни,
І їх поховали!
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16.07.2022 18:00
+28
Жниварям ДШВ України-респект...
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16.07.2022 17:54
+16
Просто чудово.
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16.07.2022 17:59
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Жниварям ДШВ України-респект...
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16.07.2022 17:54 Відповісти
Просто чудово.
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16.07.2022 17:59 Відповісти
молодцы
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16.07.2022 17:59 Відповісти
Хлопчики з рашки
У танчики грали.
Постріл зі Стугни,
І їх поховали!
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16.07.2022 18:00 Відповісти
точненько так
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16.07.2022 18:08 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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16.07.2022 18:10 Відповісти
Нашим славним Героям щира подяка і РЕСПЕКТ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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16.07.2022 18:28 Відповісти
Браво!
Біс!
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16.07.2022 18:28 Відповісти
кава по львівськи)для орків 💯👍😎
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16.07.2022 18:48 Відповісти
ЖНИВА!!!
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16.07.2022 19:21 Відповісти
Please harvest MORE!
And post more pictures.
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16.07.2022 22:58 Відповісти
Птурагенство "летучая башня" приглашает совершить самую захвативающую поездку в вашей жизни!
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17.07.2022 15:33 Відповісти
АХАХА))))
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17.07.2022 17:39 Відповісти
Припхалися некликані. Їдьте додому підшкварені
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18.07.2022 02:42 Відповісти
 
 