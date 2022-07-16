У ГУР допускають застосування HIMARS по військових об’єктах РФ у Криму: "Це одна з цілей". ВIДЕО

У ГУР заявляють, що військові об’єкти РФ на території окупованого нею Криму є одними з цілей, які мають уразити українські війська.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав представника ГУР, чи може Україна використовувати системи HIMARS і М270 по території Криму.

"На сьогоднішній день Кримський півострів став просто хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з РФ у південні райони нашої держави. По-друге, ви бачите, наскільки активно використовується на сьогодні Чорноморський флот РФ для нанесення ракетних ударів по нашій території. Насамперед це системи "Калібр", фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, і потім проводять пуски, незважаючи на пору доби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": HIMARS’ами ЗСУ знищили командування російської 106 дивізії ВДВ, - ISW

Через те це теж одна з цілей, які необхідно уражати, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших об’єктів і взагалі України", - відповів Скібіцький.