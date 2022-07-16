У ГУР допускають застосування HIMARS по військових об’єктах РФ у Криму: "Це одна з цілей". ВIДЕО
У ГУР заявляють, що військові об’єкти РФ на території окупованого нею Криму є одними з цілей, які мають уразити українські війська.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав представника ГУР, чи може Україна використовувати системи HIMARS і М270 по території Криму.
"На сьогоднішній день Кримський півострів став просто хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з РФ у південні райони нашої держави. По-друге, ви бачите, наскільки активно використовується на сьогодні Чорноморський флот РФ для нанесення ракетних ударів по нашій території. Насамперед це системи "Калібр", фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, і потім проводять пуски, незважаючи на пору доби.
Через те це теж одна з цілей, які необхідно уражати, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших об’єктів і взагалі України", - відповів Скібіцький.
Будь ласка, зачекайте...
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Крим- Україна.
До сьогоднішнього дня по Криму жодного разу ЗСУ не стріляли. тому допускаю, що ОПа вважає Крим кацапським.
Ху@рить їх треба будь де тільки можемо їх дістати.
Ця х...ня розрахована на дебілів, які увірували, що на Крим і міст не буде жодного прильоту.
Блажен, хто вірує....
Да о чем говорить - главный землю продал соврав про референдум а его доверенные особы - крысы и предатели...
допускаете? ну так и...вперед...без допусков)))
Какие ваши доказательства?
и ПОМЕНЬШЕ И ПОРЕЖЕ ПИ...ДЕТЬ на эту тему!
Вот просто прикинь что должно произойти что бы олигархи в тюрьму сели а госзаказ пошел на отечественные разработки дальней и ракетной артиллерии...
🚀🚩
Мутная вода в общем. Общество по сути что куры на насесте ночью: "Бах - они кричат, писк, они свестят, свинья хрокнула, они - уже спят" Вот так же и с нашим плебсом - засоряют головы и переводят приоритеты общественной "мысли"... Вот чего мы как нация не требуем у клоуна уволить ярмака?
Вы реально ********?
Что происходит в головах у этой Zебнутой власти кому не ясно?
мое мнение лучше разобраться с черноморским флотом
и закрыть сообщение Крыма с Херсоном
и тогда появится отличный шанс по Херсону
но я думаю если есть желание то всегда можна
найти способ как это сделать