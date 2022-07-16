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У ГУР допускають застосування HIMARS по військових об’єктах РФ у Криму: "Це одна з цілей". ВIДЕО

У ГУР заявляють, що військові об’єкти РФ на території окупованого нею Криму є одними з цілей, які мають уразити українські війська.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав представника ГУР, чи може Україна використовувати системи HIMARS і М270 по території Криму.

"На сьогоднішній день Кримський півострів став просто хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з РФ у південні райони нашої держави. По-друге, ви бачите, наскільки активно використовується на сьогодні Чорноморський флот РФ для нанесення ракетних ударів по нашій території. Насамперед це системи "Калібр", фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, і потім проводять пуски, незважаючи на пору доби.

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Через те це теж одна з цілей, які необхідно уражати, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших об’єктів і взагалі України", - відповів Скібіцький.

Автор: 

Крим (14147) розвідка (3862) Скібіцький Вадим (293) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+38
Що значить допускають?
Крим- Україна.
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16.07.2022 20:30
+31
Без разрешения Дерьмака удара по Крыму не будет
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16.07.2022 20:29
+27
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16.07.2022 20:32
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Без разрешения Дерьмака удара по Крыму не будет
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16.07.2022 20:29 Відповісти
Подобається дерьмак? поцьомай його в зад!
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16.07.2022 20:56 Відповісти
Марченко сказав,що мости,дамби і човники будуть бульбуль. А для Марченко дерьмак ніхто
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16.07.2022 20:44 Відповісти
Марченко, нажаль, вже не очолює південний напрямок. ЗЕлена шобла вже підсуєтилась ...
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16.07.2022 20:50 Відповісти
чому вважаєш що Ковальчук буде плясати під Єрмаком? так думати неповага до наших військових
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16.07.2022 21:06 Відповісти
Вася - спонсори бувають тільки у твких шлюх як ти ! свіжозареганих тролів ! у нас тільки партнери
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16.07.2022 21:35 Відповісти
Уася,идешнах вслед за хрюсским кораблём
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16.07.2022 22:23 Відповісти
а дерьмак также разрешил валить склады и орков казармы з HIMARS?
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16.07.2022 20:51 Відповісти
думаєш його будуть питати? чи ти онаніруєш як згадуєш це прізвище?
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16.07.2022 21:04 Відповісти
Я очень надеюсь, шо ЗСУ нияким боком не относятся до ЗЕдерьмака. И верю, шо ЗСУ очистят Украину от всех гнид и кацапни. И очень верю, шо для ЗСУ Украина понад усэ
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16.07.2022 21:13 Відповісти
Що значить допускають?
Крим- Україна.
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16.07.2022 20:30 Відповісти
Вава шо дарма літав в Оманськ? Там все чітко пояснили, шо можна, а шо ні
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16.07.2022 20:32 Відповісти
рашистські тролі не думають що вова не вирішуватиме?
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16.07.2022 21:07 Відповісти
Допускати можна будь що, а от стріляти це трохи інше.
До сьогоднішнього дня по Криму жодного разу ЗСУ не стріляли. тому допускаю, що ОПа вважає Крим кацапським.
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16.07.2022 20:45 Відповісти
а у нас є чим стріляти до криму? він каже коли получим ракети до 300 км щоб дотянутися зараз хоч і захочимо нема чим
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16.07.2022 20:53 Відповісти
за 8 лет ордило никто не обстреливал. кроме орков, которых они к себе призвали, и что они сейчас подыгрывают рос. пропаганде, верещат, что их 8 лет обстреливали. поэтому нужно на территории Крыма и оккупированных территориях поражать скопления вражеской техники.
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16.07.2022 22:57 Відповісти
Навіщо по своїй території стрілять. Краще по мацкве, сталице блиять гандоноглавой. Єх гари мацква, сасі йух расцея.
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16.07.2022 21:07 Відповісти
стрелять будут не по территории, а по скоплению вражеской техники и орков на территории
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16.07.2022 22:53 Відповісти
А якщо був би кацапським, то що?
Ху@рить їх треба будь де тільки можемо їх дістати.
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16.07.2022 21:19 Відповісти
Чекаємо з нетерпінням застосування цієї зброї по окупантах в Криму. І міст має піти на дно до крейсера масква.
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16.07.2022 20:31 Відповісти
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16.07.2022 20:32 Відповісти
Для підняття духу орків на сайті For Post Севастополь написали, що установка HIMARS з повним боєкомплектом попала ( продана корумпованими чиновниками ) в руки кацапні. Найсвітліші уми московії за пару хвилин розібралися що до чого і заявили, що "нефіг сцятися", бо вони вже придумали, як глушити цю систему і русвоєнпром готовий до випуску аналога, а США впало в істерику за такою втратою і більше не буде постачати Україні РСЗВ.
Ця х...ня розрахована на дебілів, які увірували, що на Крим і міст не буде жодного прильоту.
Блажен, хто вірує....
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16.07.2022 21:04 Відповісти
Будэ им большой сюрпрайз и множественные хлопки с возгоранием селитры и гумдопомоги
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16.07.2022 21:16 Відповісти
ГУР на бенямарафоні звичайно "стріляє" хоч куди, але на війні воює ЗСУ. і не язиками.
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16.07.2022 20:31 Відповісти
Про це казав і Рєзніков що будемо пуляти по ватостоплю.
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16.07.2022 20:34 Відповісти
главное управление разведки, которое не знала о нападении россии - вызывает сомнения в своей полезности
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16.07.2022 20:32 Відповісти
ГУР знало рівно стільки, скільки в ОПі сказали знати.
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16.07.2022 20:48 Відповісти
опа чушь про шашлык несла и в то же время снимали мины с мостов Юга...

Да о чем говорить - главный землю продал соврав про референдум а его доверенные особы - крысы и предатели...
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16.07.2022 21:06 Відповісти
Вже про це писали. Резніков обговорив це з Ллойдом Остіном, американці згодні що Крим - це територія України, значить по російських військових об'єктах у Криму нам стріляти можна. Перше, що я б знищила, це був би Кримський міст, а потім уже Російський флот.(IMXO)
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16.07.2022 20:34 Відповісти
але якщо спочатку флот, а потім міст теж нормас)))
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16.07.2022 21:09 Відповісти
А что значит по территории Крыма? Странная формулировка, вроде бы это какая то непонятная территория без статуса
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16.07.2022 20:34 Відповісти
Такі рішення треба погоджувати з Єрмаком.
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16.07.2022 20:49 Відповісти
ну и зачем эти размышления вслух???
допускаете? ну так и...вперед...без допусков)))
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16.07.2022 20:36 Відповісти
Krym vasa teritorija,tut mozno strelnut,po rostovu nelzia jesli uze obecali
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16.07.2022 20:37 Відповісти
Это не мы! Нас там вообще - НЕТ!
Какие ваши доказательства?
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16.07.2022 20:44 Відповісти
Надо бы - ПОБОЛЬШЕ И ПОБЫСТРЕЕ СТРЕЛЯТЬ,
и ПОМЕНЬШЕ И ПОРЕЖЕ ПИ...ДЕТЬ на эту тему!
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16.07.2022 20:43 Відповісти
Языком чесать не мешки ворочать...
Вот просто прикинь что должно произойти что бы олигархи в тюрьму сели а госзаказ пошел на отечественные разработки дальней и ракетной артиллерии...

🚀🚩
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16.07.2022 21:10 Відповісти
Хороший такой намек кацапским туристам, что из скучного пляжного отдыха он в любую минуту может превратиться в экстремальный квест на выживание. В общем девиз этого курортного сезона в Крыму будет "заходи - не бойся, выходи - не плачь"
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16.07.2022 20:49 Відповісти
Не розумію, навіщо наші тільки триндять куди вони хочуть влучити, вони так хочуть залякати кацапів? Чи попередити їх, щоб вони підготувались і змінили локіцію свох баз, військ...? Ідіотизм і популізм! Це ж наче повинна бути військова таємниця, чи вони нас заспокоюють, що ми якось можем відповісти?
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16.07.2022 20:50 Відповісти
Это наполнение СМИ и соцсетей трындежом что бы закрыть дырку проигрыша Дерьмаком и его предательства.

Мутная вода в общем. Общество по сути что куры на насесте ночью: "Бах - они кричат, писк, они свестят, свинья хрокнула, они - уже спят" Вот так же и с нашим плебсом - засоряют головы и переводят приоритеты общественной "мысли"... Вот чего мы как нация не требуем у клоуна уволить ярмака?
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16.07.2022 21:13 Відповісти
Проблема ведь не только с елдаком... Очень острых - минимум 20 задач, которые как нация мы не можем выполнить( Гособоронзаказ ДО СИХ ПОР НЕ 100%... Даже не 70...
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16.07.2022 21:14 Відповісти
шо то ми роздухарились -- нам би іх з материковоі частини виперти -- мало не покажеця
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16.07.2022 20:53 Відповісти
Нащо пустомелити та варнякати? Ви спочатку вдарте по тому Криму чи по мосту, а потім вже базікайте!!! ЗЕлена шобла всю країну перетворила на шапіто... Ми вже удари по москалям анонсуємо, як якісь серіали для зелених недоумків.
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16.07.2022 20:54 Відповісти
Знаєте?Дуже дивно таке озвучувати,якщо дійсно збираєшся робити.
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16.07.2022 20:58 Відповісти
Это еще не скоро. По варшавянкам\МРК можно ударить только тогда, когда\если: 1) нам таки дадут М57 для наших Хаймарсов; 2) когда корыта стоят у стенки (не интересовался где они прячутся - в Севастопольской или в Казачьей). В любом случае это возможно будет сделать раньше всего из Очакова. Но для этого надо сначала уничтожить ту батарею "Ураганов", которая елозит между Геройским и Покровским на Кинбурнской косе.
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16.07.2022 21:00 Відповісти
Коли цистерни з топливом йдуть через міст, безпілотник використати, чи ракету з літака,.. головне бажання , щоб було …, в світі багато е ракет …домовитися при бажанні можна..
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16.07.2022 21:12 Відповісти
про ракету с литака подробнее, пожалуйста. Вижу, вы разбираетесь.
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16.07.2022 22:19 Відповісти
Так почніть вже…хоч чимось оправдайтесь за розмінування прошийка…Рашка і то розуміе , що це нормально буде бо укріпляе кримський міст…чи якись кріт* радить не трогати..?))
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16.07.2022 21:06 Відповісти
А то ще не вдарили, а вже оправдовуються…
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16.07.2022 21:09 Відповісти
Дебіли. Забагато балакають. Краще б ху@рили а потім розповідали про зроблене.
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16.07.2022 21:12 Відповісти
Логіка проста: не стріляють-то договорняк є....
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16.07.2022 21:21 Відповісти
По севастополю ( вмф хб і складах)треба бити безумовно
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16.07.2022 21:23 Відповісти
Чергове зелене балабольство
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16.07.2022 21:27 Відповісти
ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ ПРОТИВ АГРЕССОРА. ЧФ должен быть уничтожен. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.07.2022 21:28 Відповісти
Оголосіть увесь список цілей бажано з датою і часом атаки, якщо вже настільки недоумкуваті!
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16.07.2022 21:29 Відповісти
Цу сказано для того щоб кинути кістку і всі сварок між собою чому раніше не стріляли.А не стріляли тому що бояться,що будуть вважати що ми напали на територію оркостану.Корчинський правильно сказав у недавньому своєму відео,що не стріляємо тому що ми морально слабкі через те що дальше вважаємо крим російським.
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16.07.2022 21:32 Відповісти
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16.07.2022 21:48 Відповісти
Вирішувати буде Залужний, а не Боневтік, ГУР, чи Резніков.
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16.07.2022 22:06 Відповісти
Ну, давайте ещё ******** об ударить по орковским базам в нашем Крыму вынесём на референдум!
Вы реально ********?
Что происходит в головах у этой Zебнутой власти кому не ясно?
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16.07.2022 22:07 Відповісти
риторический вопрос что лучше мост или черноморский флот
мое мнение лучше разобраться с черноморским флотом
и закрыть сообщение Крыма с Херсоном
и тогда появится отличный шанс по Херсону
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16.07.2022 22:12 Відповісти
по флоту пока нечем и неоткуда. Осенью. Может быть. Но это не точно.
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16.07.2022 22:26 Відповісти
согласен что пока не чем
но я думаю если есть желание то всегда можна
найти способ как это сделать
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16.07.2022 22:29 Відповісти
ну да, "и пулемёт снова застрочил"...
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16.07.2022 22:48 Відповісти
 
 