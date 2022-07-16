Ми вистоїмо й переможемо, - Зеленський у річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із офіційним зверненням до українців ввечері 16 липня, в день прийняття декларації про державний суверенітет України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення розміщено у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Цього дня 32 роки тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. Декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України. І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві в усіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що важливо, юридично. Зокрема й на цьому базується впевненість нашого народу в перемозі.

Ми вистоїмо й переможемо. Відвоюємо своє й відбудуємо нормальне життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо. Це можливо тільки без взаємопоборювання. Це наш обов’язок перед усіма поколіннями нашого народу, які боролися за свободу й суверенність для України", - зазначається у повідомленні.

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