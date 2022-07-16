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Ми вистоїмо й переможемо, - Зеленський у річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із офіційним зверненням до українців ввечері 16 липня, в день прийняття декларації про державний суверенітет України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення розміщено у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Цього дня 32 роки тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України. Декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України. І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві в усіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що важливо, юридично. Зокрема й на цьому базується впевненість нашого народу в перемозі.

Ми вистоїмо й переможемо. Відвоюємо своє й відбудуємо нормальне життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо. Це можливо тільки без взаємопоборювання. Це наш обов’язок перед усіма поколіннями нашого народу, які боролися за свободу й суверенність для України", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Вінниці довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

декларація (1419) Зеленський Володимир (23829) суверенітет (67)


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Топ коментарі
+33
На добраніч,малята!! Дід Понос з вечірньою казкою для зебілоїдів!!!)))
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16.07.2022 22:02
+28
вже відкрито читає з монітора - мозок мертвий
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16.07.2022 22:03
+23
Добавте кнопку дизлайку для новин та постів!
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16.07.2022 22:03
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На добраніч,малята!! Дід Понос з вечірньою казкою для зебілоїдів!!!)))
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16.07.2022 22:02 Відповісти
З тобою вистоїмо і переможемо. Як в казці.
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16.07.2022 23:38 Відповісти
А ще ж є керівник президентом пан дєрмак!
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17.07.2022 19:35 Відповісти
Так, колись був дід Панас, а тепер Україна довибиралася до Поноса
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17.07.2022 12:16 Відповісти
Добавте кнопку дизлайку для новин та постів!
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16.07.2022 22:03 Відповісти
Поруч з лайком додати кнопку нах..!!!)))
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16.07.2022 22:07 Відповісти
Кнопку "за русским военным кораблем".
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16.07.2022 22:28 Відповісти
вже відкрито читає з монітора - мозок мертвий
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16.07.2022 22:03 Відповісти
У ЗЕбуїна мозок припорошений коксом, він не спроможний мислити і живе тваринними інстинктами.
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17.07.2022 10:54 Відповісти
А що, воно колись не з монітора зчитувало свої гундосики?
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17.07.2022 12:18 Відповісти
А был ли мозок?
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17.07.2022 13:57 Відповісти
взаємопоборювання це як? Не повністю розкрив тему. А в цілому я згоден. Україна вистоїть і переможе.
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16.07.2022 22:06 Відповісти
І ці вистоять.

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16.07.2022 22:07 Відповісти
Знедолені,попухші з голоду,сироти 95- ого квартала!!!)))
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16.07.2022 22:11 Відповісти
Сьогодні полк 95 квартал веде контрнаступ на російському каналі тнт
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16.07.2022 22:15 Відповісти
пухнут от голода
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16.07.2022 22:31 Відповісти
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16.07.2022 22:45 Відповісти
эти все пухнут и пухнут, мордяки хоч пацюків бий
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17.07.2022 12:20 Відповісти
Україна була та буде,а ти з ****** не вистоїш та не переможеш,ти приречений.
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16.07.2022 22:08 Відповісти
Який вовк,дворова шавка!!)))
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16.07.2022 22:13 Відповісти
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16.07.2022 22:12 Відповісти
Вы, эеленые недоумки, совершили преступление, зная что будет война и не готовясь к ней.

В результате из-за вашего преступного ничегонеделанья погибли тысячи украинцев и разрушено полУкраины

Это результат вашей деятельности
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17.07.2022 12:26 Відповісти
даже русня, так не унижали и не оскорбляли Бандеру, как

https://twitter.com/ukrposhta @ukrposhta
, примостившая рядом с ним Боневтіка. Уровень прогиба равноценен перелому позвоночника в пояснично-крестцовом отделе.
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16.07.2022 22:13 Відповісти
Зеленський ввійде в історію як людина, при якій

від безвідповідальності,

непрофесійності та войовничому ділетантізму,

а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою

загинуло кілька сотень тисяч українців.
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17.07.2022 12:28 Відповісти
- Куме! Ви бачили проект нової марки, яку "Укрпошта" збирається випустить?
- Яку саме?
А вони скопіювали знаменитий моумент "батькам-засновникам" (президентам США) на скельному масиві А там розмістили портрети борців за волю України (Бандеру в тому числі) А на перше місце вчепили портрет нашого "ГоловБлазня"!
- Заспокойтеся! Її все одно ніхто не купуватиме!
- Чому?
- Основна маса українців плюватиме саме на лицьову сторону, а "зелені " саме її будуть лизать" Так марку ж тоді приклеїть не можна буде!
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17.07.2022 12:29 Відповісти
Это насмешка над украинской памятью и историей
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17.07.2022 12:30 Відповісти
Бачили ми його ставленя до суверенітет!
Рядиться вовк в овечу шкуру!
Вистоїмо і переможимо, але всупереч єрмакам, татаровим та іншій нечисті з оточення преЗе!дента!
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16.07.2022 22:14 Відповісти
дякую !!! выстоим однозначно , у нас выбора нет , дома в италии не у всех есть, и офшорных миллионов.
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16.07.2022 22:15 Відповісти
Зеленский, ИДИ В ОТСТАВКУ!!!
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16.07.2022 22:17 Відповісти
Як вже заІпал цей порожній 3.13zдежь! Ні, я, звичайно, переконаний, що перемога буде за нами. Але коли бачу чергову подібну новину від бубочки.... Ну, ви зрозуміли.
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16.07.2022 22:29 Відповісти
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16.07.2022 22:32 Відповісти
а звідки обдристович узнав про контратаку? може отакі блогери як той прозапас йому і повідомили? Ну не від єрмака ж він те почув...
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17.07.2022 08:35 Відповісти
https://www.facebook.com/nikkolo.voronini Mykola Voronin

https://www.facebook.com/nikkolo.voronini/posts/pfbid0Gq11xSPmDu4igQpqDTKdjGtk7298MBmcsPcxDKZPPwh7NgmBzH6R74wiAW1Z5GcKl 14 July, 08:21 ·

НАГАДУЮ, ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ

ВАЖЛИВО

Для кого будувались дороги.. Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?

Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.

Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.

1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.

2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.

3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.

4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.

Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».

Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.

Але певні нехороші думки інколи виникають.

Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?

Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.

Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.

Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?

Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.

Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».

А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.

Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?

Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.

В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.

Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.

Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.

Але - все одно.

Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
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16.07.2022 22:36 Відповісти
проєкти це круто. Европа вказує на важливість мізгів для членкинь і міністерок та навіть президенток.
замахало як кожна собак кривляється просто((
а решта - може й правда, Єрмак не вірить в Алаха, тому можливо він злий і підставляє добру Зелю.
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17.07.2022 10:47 Відповісти
Ми, може скоріше ви? Ти в будь-якому випадку вцілієш разом з сім'єю та армією сраколиців і будеш насолоджуватися вкраденими мільярдами як мінімум в турції чи ізраілі.
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16.07.2022 23:00 Відповісти
Ще трохи і ти би в лютому "переміг" Україну.
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16.07.2022 23:03 Відповісти
Ібать він укурений. Яку ж люди помилку у 19-му зробили.
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16.07.2022 23:15 Відповісти
Вже ригати хочеться від тих відосіків
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16.07.2022 23:34 Відповісти
зеблан - пустобрех
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16.07.2022 23:47 Відповісти
Це президент України?
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17.07.2022 00:08 Відповісти
какой только мерзоты за 32 года независимости Украины у власти не побывало - и партия - наш пере*бись бы она в рот грёбаным по*бом рулевой, и плешивый рыжий дырэхтор кучмо, и пасечник витька, и насильник фитя... Эмираты за 32 года из пустыни стали цветущим садом, а в Украине из сада сделали пустыню...
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17.07.2022 06:39 Відповісти
ага, садец такой был что аж говно. делать ракеты и танки в рамках совка и драться в очереди за костями - ну прямо Ыдемский садик, не?
ах да, Франция нам же завидовала, Кралчук пообещал ее перегнать(может разве что по бухлу, они пили вино, а мы говно, зато больше)
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17.07.2022 10:50 Відповісти
Это что повылазило в виде
Засмердело русским миром.

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17.07.2022 12:43 Відповісти
Та без тебе краще би получилось.
Я ваш вирок - так сказав Зе
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17.07.2022 08:38 Відповісти
хаха, сначала прочитал "виродок"))
хотя он же вроде не украинец, так что не будем обижать арабов шо семит Зеля одной с ними группы особей, или что там "семитские народы" обозначает то
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17.07.2022 10:52 Відповісти
Концерт продовжується ціною української крові
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17.07.2022 10:34 Відповісти
почему оно решило, что чем бомжарнее у него вид тем оно сильнее смахивает на преЗЕдента и верховногоглавкома??? кто вбил в его бошечку это??? кто режиссер по костюмам????
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17.07.2022 10:52 Відповісти
Та оно уже хоть рубище с веригами на себя натянет, судить его уже будут по делам его
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17.07.2022 12:44 Відповісти
Граждане, а кто это, помятый, опухший, с несвязной речью?
А, хорошо, что подписали! Господи, что ты сотворил с нами? Янукович был просто джентельмен...
Да, конечно, выстоим, но ценой десятков тысяч невинноубиенных по твоей вине! "Лидер" нации!
Насколько было бы легче и проще, если бы не было ни тебя, ни твоего любимого друга Ермака,
ради которого ты готов даже к уменьшению военной помощи от Америки, т.е. Ермак важнее
Родины!? Ну это, конечно, смотря какую страну считать своей Родиной! А Ермак, цепляющийся
за кресло зам. президента, дёргающего за ниточки президента, как в кукольном театре?
Ну уйди же ты, если должность и ты так токсичны и сомнительны для мирового сообщества, будь мужиком не только по половому признаку! Ты же подставляешь и президента(якобы друга) и всю
страну. Нет, весь офис, как свора цепных злых собак, набранных, очевидно, по признаку ненависти
к своей стране, набросился на представителя Конгресса США, занимаясь обычной своей работой:
кого то обосрать. Арестович вылез, обласканный очередной, всё равно какой властью, лишь бы
кинули кусочек кости. Без принципов, без совести. Это же надо, собрать столько врагов народа в одном месте,не случайно так трудно и сложно воевать с рашистами,которые раньше ВСУ узнают
о движениях нашей Армии.
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17.07.2022 11:36 Відповісти
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17.07.2022 12:25 Відповісти
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17.07.2022 13:01 Відповісти
Есть конечно шанс , если избавишся о Ермака и Татарова
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17.07.2022 13:02 Відповісти
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17.07.2022 13:27 Відповісти
Цього президента і уряд треба негайно міняти, бо вони нездатні захистити Україну. На голови українців, на міста, підприємства, школи, лікарні безкарно падають бомби і ракети, убиваючи наших людей, руйнуючи економіку і наше майбутнє, а цей президент і урядовці, судячи з усього цілими днями тренуються і репетують нескінченні монологи і відосіки, "як то буде після того, як ми переможемо". З таким керівництвом ми не переможемо. У Європі і світі, судячи з усього це уже усвідомили.
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17.07.2022 13:40 Відповісти
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17.07.2022 15:11 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Батя, ми стараємся! (ZeкомандА) Кому війна, а клоуну коломойський. Volodymyr Ariev:
- Здрааааасьтє! Пам'ятаєте 4,3 мільярди гривень, які фірмі Коломойського списав (закреслено) подарував Господарський суд Дніпровщини?
Це гроші, які фірма була винна державному Приватбанку, пограбованому колишнім власником і які колишній власник не хоче повертати державі.
Це, до речі, еквівалент 800 ракет для HIMARS. Фірму закрили, гроші списали. В мережі обурення, вимоги ітп. Мітинги заборонені, Коломойський на суспільну думку клав. Влада, здається, теж. Так от, це еще не все! Здрааааасьтє-2 наближається. В понеділок новий суд - Центральний апеляційний господарський. Ще одна фірма Коломойського ПриватОфіс/Монтана хоче «збанкрутувати» і списати 3 мільярди боргу перед Приватбанком.Цій фірмі, одразу після присяги Зеленського, у липні 2019 Печерський суд зняв арешт на 415 об'єктів нерухомості, які були з 2017 року арештовані у справі фіктивних і свідомо невигідних кредитів, що були основою схеми вимивання коштів з банку. Тепер ПриватОфіс олігарха хоче рішенням суду списати борги державі.
3 мільярди - це ще 560 ракет HIMARS. Або 34 Байрактара. Отже, поки ми збираємо кошти, хтось їх собі гребе лопатою. І телеканал цього хтося - ключовий в «єдиному марафоні», зараз замінить вибулі канали Ахметова. І тому Татаров в ОП сидить непохитно.
Тому, з огляду на воєнний стан і потреби держави, цю судову вакханалію треба припиняти. Прошу всіх влаштувати шторм в соцмережах. Тегнути Центральний апеляційний господарський суд. Воююча країна не має прощати борги олігарху. Навіть, якщо про ці борги готова «забути» влада.
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17.07.2022 16:06 Відповісти
Мордяка обкурена.гидота.
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17.07.2022 16:43 Відповісти
як мені набридло його кіздякання...
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17.07.2022 17:36 Відповісти
Славко Кара

@SlavkoKara

·

https://twitter.com/SlavkoKara/status/1548680294743539725 1 ч

Zеля призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які раптом виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини. Хто ж здав Південь? Мабуть Порошенко.
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17.07.2022 19:07 Відповісти
 
 