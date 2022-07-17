Російський солдат Данило Фролкін вбив мирного жителя Київщини. Його викрили завдяки фото з телефону, - Слідство.Інфо. ВIДЕО

Жителі окупованої Андріївки на Київщині пережили терор - із перших днів окупації росіяни розмістили там свою артилерію і склади з боєприпасами.

Усіх місцевих мешканців ретельно перевіряли й обшукували. Тих, хто цю "перевірку" не проходив, викрадали, катували і вбивали. Про це йдеться у матеріалі "Слідство.інфо", інформує Цензор.НЕТ.



Як зазначається, мешканця Андріївки Ігоря викрали за те, що він нібито передавав українським військовим інформацію про пересування російської техніки. Через два дні дружина знайшла чоловіка мертвим.

"Там лівої сторони голови не було, вона аж приплюснута була, тому що його дійсно катували. Руки назад були зв’язані і вистріл був в потилицю", - розповідає вдова Ігоря Тетяна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - "Слідство Iнфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вбивцю Ігоря вдалося ідентифікувати за селфі з викраденого телефону - ним виявився 20-річний російський контрактник Данііл Фролкін.



Під час розслідування журналісти також знайшли підтвердження, що командир "бучанських катів" Азатбек Омурбеков був на Київщині. Саме він керує 64-ю мотострілецькою бригадою РФ, яка вчиняла звірства та масові вбивства у Бучі.