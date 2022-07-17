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Російський солдат Данило Фролкін вбив мирного жителя Київщини. Його викрили завдяки фото з телефону, - Слідство.Інфо. ВIДЕО

Жителі окупованої Андріївки на Київщині пережили терор - із перших днів окупації росіяни розмістили там свою артилерію і склади з боєприпасами.

Усіх місцевих мешканців ретельно перевіряли й обшукували. Тих, хто цю "перевірку" не проходив, викрадали, катували і вбивали. Про це йдеться у матеріалі "Слідство.інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мешканця Андріївки Ігоря викрали за те, що він нібито передавав українським військовим інформацію про пересування російської техніки. Через два дні дружина знайшла чоловіка мертвим.

"Там лівої сторони голови не було, вона аж приплюснута була, тому що його дійсно катували. Руки назад були зв’язані і вистріл був в потилицю", - розповідає вдова Ігоря Тетяна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - "Слідство Iнфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вбивцю Ігоря вдалося ідентифікувати за селфі з викраденого телефону - ним виявився 20-річний російський контрактник Данііл Фролкін.

Під час розслідування журналісти також знайшли підтвердження, що командир "бучанських катів" Азатбек Омурбеков був на Київщині. Саме він керує 64-ю мотострілецькою бригадою РФ, яка вчиняла звірства та масові вбивства у Бучі.

Автор: 

армія рф (17373) Київська область (4025) окупація (6694) вбивство (3088) Слідство.Інфо (42)


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Топ коментарі
+29
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17.07.2022 11:59
+11
Окрім Бучі, таке саме орківська падаль чинить на всіх окупованих територіях.
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17.07.2022 12:22
+10
чурбан омурбеков і кацап фролкін - вбивці виродки і мародери
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17.07.2022 13:48
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17.07.2022 11:59 Відповісти
и не только его, а всех близких и дальних родственников!
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17.07.2022 14:20 Відповісти
Окрім Бучі, таке саме орківська падаль чинить на всіх окупованих територіях.
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17.07.2022 12:22 Відповісти
І які діі наших спецслужб
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17.07.2022 13:22 Відповісти
Ведуть розслідування.
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17.07.2022 14:00 Відповісти
чурбан омурбеков і кацап фролкін - вбивці виродки і мародери
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17.07.2022 13:48 Відповісти
__онлАйн зустрич организувати .
Долю террориста виришати родичам...__
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17.07.2022 14:16 Відповісти
20-ти летний ... Тем , кому за 40 , в большинстве идут " за родину , за сталина " , то в таком возрасте - просто убивать за деньги или просто .... УБИВАТЬ .
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17.07.2022 14:36 Відповісти
Може вже пора перестати скиглити і почати вбивати рашистів у них в тилу,вбиати,палити,підривати,сіяти хаос в тоді побачимо хто перший сдасьтся.
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17.07.2022 15:14 Відповісти
Хорошая идея, я с Вами, когда выезжаем в тыл?
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17.07.2022 16:40 Відповісти
Смердючи нащадки андрофагів окрім смерті нічого не заслуговують
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17.07.2022 15:38 Відповісти
Ні... російські фашитські військові смерті не заслуговують.

ЯК ЗА ЧАСІВ НАШИХ ПРЕДКІВ КОЗАКІВ ПРОТИ МОСКОВИТІВ-БУСУРМАНІВ - ТІЛЬКИ НА ПАЛЮ САДИТИ СРАКИ ТАКИХ, ЩОБ ВОНИ ДОВГОЮ ПЕКЕЛЬНОЮ СМЕРТЮ "НАСОЛОДЖУВАЛИСЬ"!
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24.09.2022 07:07 Відповісти
фролкин,наверника читаешь. когда откинешся со службы,получишь заточку в печень. к твоему несчастью в твоем мухосранске есть края. наркошня дорого не берет
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17.07.2022 17:45 Відповісти
Те, що зараз руськи тварюки творять на Херсонщині та Запоріжжі - Буча та Ірпінь - по їхнім міркам - квіточки - бо вони знали, шо підуть з відти. З юга вони йти не збираються і готуються. ****** цілі мости Херсонщини.
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17.07.2022 17:53 Відповісти
я не зрозуміла: а чому це розслідування зробили журналісти а не СБУ? чи баканову з мацкви наказали приховувати звірства расіян?
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17.07.2022 19:38 Відповісти
 
 