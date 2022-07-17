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Новини Відео Війна
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"Они нам говорят - памперсы поменяйте. Х#ли вы боитесь?": Російський окупант скаржиться батьку на байдужість командування, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Військові РФ скаржаться на байдужість командування та знищення складів з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта з батьком.

Військовий РФ розповідає, що обіцяли сформувати новий батальйон, щоб замінити їх. Але цього так і не відбулось.

""Нас тут залишилось менше 200. А по списка[ понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А "туди", в новинах хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх... У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали #башити (знищувати). Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі", - наводить слова окупанта ГУР МО.

Також дивіться: Рашист розповідає мамі про настрої в його підрозділі: "Они не хотят даже слушать. Просто у них началась уже лютая паника, вот и все", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

розвідка (3862) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+13
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.
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17.07.2022 11:57
+12
Значить пора "диниролугандонам" мастити лижі на сонячні Магадан і Воркута
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17.07.2022 11:55
+11
Останнє слово "у*бкі" точно характеризує як співрозмовників, так і кацапів взагалі.
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17.07.2022 11:58
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Значить пора "диниролугандонам" мастити лижі на сонячні Магадан і Воркута
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17.07.2022 11:55 Відповісти
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.
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17.07.2022 11:57 Відповісти
Останнє слово "у*бкі" точно характеризує як співрозмовників, так і кацапів взагалі.
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17.07.2022 11:58 Відповісти
І це вони ще починали...
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17.07.2022 12:00 Відповісти
(просто гарна картинка)))
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17.07.2022 12:01 Відповісти
Добре, що ноги, а не ***, ну, Ви понялі.
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17.07.2022 12:04 Відповісти
ну малюнок жеж політкоректний ))) а по суті треба *** (ну Ви те ж зрозуміли))) (пардон)
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17.07.2022 12:24 Відповісти
А капусняк хіба ми не їмо?
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17.07.2022 12:08 Відповісти
У нас капусняк і ми його готуємо, а не стряпаєм як кацапи.
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17.07.2022 12:16 Відповісти
різниця між капусняком і "щамі" приблизно така ж, як між бентлі і автовазом
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17.07.2022 12:20 Відповісти
А Ви капусняк хоч раз готували? Він за своєю складністю - практично як борщ - тільки з додаванням пшона і відсутністю буряка То до чого тут "щі"?
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17.07.2022 12:52 Відповісти
Нашли шо сравнивать. Та капусняк это такой же шедевр, як и борщ. Я вобще-то щи нэ пробував, но и так знаю, шо лучше борща и капусняка ничего нету. Ну разве шо домашня колбаса
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17.07.2022 20:54 Відповісти
Это уже последние судорги Ватной Орды,дальше они начнут пятится назад.
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17.07.2022 12:05 Відповісти
Удивительно, как орки не боятся писать такие вещи в письме родителям? В советской армии в мирное время солдатские письма иногда вскрывали (не все, но иногда, примеры известны), то сейчас переписка сиз зоны боевых действий должна контролироваться очень жестко, тем более в нынешнем запоребрике.
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17.07.2022 12:07 Відповісти
Це привіти з того світу. Вони,всі,приречені. Й нездатні зрозуміти,що виносять собі вирок в момент визначення наміру:- пертися до нас.! Патологічність,їх, світосприйняття за межами розуміння!!!
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17.07.2022 12:32 Відповісти
Вони не пишуть, це телефонні переговори. Думають, що їх ніхто не прослуховує.
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18.07.2022 08:46 Відповісти
Ненавиджу!!! гопніки як країна так майже кожен,від простого Івана до спортсмена і "діпломатів"
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17.07.2022 12:10 Відповісти
Які к херам памперси. До поліетиленових пакетів привикайте, мразі. В чергу ставайте суки, бо ваші старші пітараси привезли їх тільки 45 тисяч.
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17.07.2022 12:16 Відповісти
Їхали за грошвою,унітазами,ношеною білизною,собачими будками.... Казали сидіти в ****** й несмердіти.... Чим невдоволені?
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17.07.2022 12:27 Відповісти
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17.07.2022 12:31 Відповісти
😁😁😁И героически прополз 70 км туда и обратно,даже локти не испачкал.
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18.07.2022 00:09 Відповісти
Ну тоді розворот і назад в мордор.Але ні бо ***** і своїх генералів боїтеся більше смерті.
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17.07.2022 12:39 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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17.07.2022 12:44 Відповісти
що за куйня? У них ще "Памперси" є? Погано захід працює!
Пора свинопсам на підгузники савьєцькаго виробництва перейти!!!
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17.07.2022 12:58 Відповісти
памперсы поменяте
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17.07.2022 13:36 Відповісти
Москалі що матом виражаються? Та ні, вони ним тільки і разгаварівают! Кончене племя, народом язик не повертається називати!
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17.07.2022 15:25 Відповісти
вже за 90 км,
будуть нові ракети то переїдуть за 300км
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17.07.2022 19:18 Відповісти
Які приємні слова, бальзам на душу
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18.07.2022 01:46 Відповісти
 
 