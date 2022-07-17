"Они нам говорят - памперсы поменяйте. Х#ли вы боитесь?": Російський окупант скаржиться батьку на байдужість командування, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Військові РФ скаржаться на байдужість командування та знищення складів з боєприпасами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта з батьком.
Військовий РФ розповідає, що обіцяли сформувати новий батальйон, щоб замінити їх. Але цього так і не відбулось.
""Нас тут залишилось менше 200. А по списка[ понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А "туди", в новинах хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх... У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали #башити (знищувати). Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі", - наводить слова окупанта ГУР МО.
Будь ласка, зачекайте...
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І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Пора свинопсам на підгузники савьєцькаго виробництва перейти!!!
будуть нові ракети то переїдуть за 300км