"Они нам говорят - памперсы поменяйте. Х#ли вы боитесь?": Російський окупант скаржиться батьку на байдужість командування, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Військові РФ скаржаться на байдужість командування та знищення складів з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупанта з батьком.

Військовий РФ розповідає, що обіцяли сформувати новий батальйон, щоб замінити їх. Але цього так і не відбулось.

""Нас тут залишилось менше 200. А по списка[ понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А "туди", в новинах хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх... У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали #башити (знищувати). Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі", - наводить слова окупанта ГУР МО.

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