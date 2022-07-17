Командувач армії РФ Короткевич маніпулює на зустрічі з родинами військовослужбовців: Росія не може собі дозволити піти з України. ВIДЕО

Журналісти проєкту "Радіо Свобода" отримали аудіозапис зустрічі виконуючого обов’язки командувача 41 армії РФ полковника Олега Короткевича з родинами військовослужбовців 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алейська на Алтаї.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Представник командування російської армії розповідає про втрати бригади, так званих "отказников", формування нового батальйону та радить сім’ям військовослужбовців не поширювати негатив про алейську бригаду.

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"Може наш президент, між нами кажучи, завтра по телевізору сказати: так, все, я ухвалив рішення зупинити спеціальну військову операцію? Може? Може. Він же верховний головнокомандувач. Звичайно, може. Тільки що у нас вийде? Все, що зроблено, все дарма? І ось цей весь націоналізм, який залишився недобитий, він просто до нас прийде через рік, він просто через рік буде тут. В Алейську, в Новосибірську, в Томську, в Тюмені, в Москві, скрізь він буде. Тому що нашій державі, як побитій собаці, доведеться звідти піти, розумієте. Ми цього не можемо собі дозволити, як би це складно, важко не було", - сказав, серед іншого, Короткевич.

За даними, які озвучив Короткевич, у бригаді, до війни чисельністю близько 3500 військовослужбовців, на початок червня вже було понад 260 "отказников". Їх родини на зустріч не запросили.