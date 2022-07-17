Командувач армії РФ Короткевич маніпулює на зустрічі з родинами військовослужбовців: Росія не може собі дозволити піти з України. ВIДЕО
Журналісти проєкту "Радіо Свобода" отримали аудіозапис зустрічі виконуючого обов’язки командувача 41 армії РФ полковника Олега Короткевича з родинами військовослужбовців 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алейська на Алтаї.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Представник командування російської армії розповідає про втрати бригади, так званих "отказников", формування нового батальйону та радить сім’ям військовослужбовців не поширювати негатив про алейську бригаду.
"Може наш президент, між нами кажучи, завтра по телевізору сказати: так, все, я ухвалив рішення зупинити спеціальну військову операцію? Може? Може. Він же верховний головнокомандувач. Звичайно, може. Тільки що у нас вийде? Все, що зроблено, все дарма? І ось цей весь націоналізм, який залишився недобитий, він просто до нас прийде через рік, він просто через рік буде тут. В Алейську, в Новосибірську, в Томську, в Тюмені, в Москві, скрізь він буде. Тому що нашій державі, як побитій собаці, доведеться звідти піти, розумієте. Ми цього не можемо собі дозволити, як би це складно, важко не було", - сказав, серед іншого, Короткевич.
За даними, які озвучив Короткевич, у бригаді, до війни чисельністю близько 3500 військовослужбовців, на початок червня вже було понад 260 "отказников". Їх родини на зустріч не запросили.
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ОЦЕ І Є ПРАВДИВІ СЛОВА !
Бо - чужі ви тут ,, на цій землі вас нічого не чекає , крім погибелі . Навіть якщо ваша орда окупує всю Україну , на неї чекатиме тотальний партизанський спротив , в усьому .. Ви цілодобово почуватиметесь в небезпеці , вас кацапів , постійно будуть чморити , п.здити і всяко "витиратимуть об вас , і ваше ***** , ноги" і т.д. . Афган , в порівнянні з Україною , вам покажеться - курортом .
Рудській мір , ніколи не приживеться в Україні . І не мрійте , кацапня . !! Навіть не мрійте . !!
какой национализм к вам придет? кому вы вср*лись?!
***** своих бандитов окончательно расчеловечил за годы царствования и когда велел своему орочьему стаду убивать всех украинцев, поскольку, по его мнению, украинцев нет, а кто считает себя украинцем, тот "нацист", они с готовностью начали ему подыгрывать и убивать наших людей, а также организовывать их убийства, как этот Короткевич.
Эту мразь из псевдогенералов и псевдоофицерья, на самом деле вурдалаков, в плен брать нельзя, я бы сказал и обычных орков тоже, но родственники наших пленных и заложников не согласятся.
И уж поверьте мне, если завтра все украинцы покинут свою страну, никто не побежит отлавливать вас по миру, так как цель - это территория. Просто вы мешаете её захвату.
Нас выселяют без войны - выдавливают экономически. Цель та же - территоря.
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одним словом - ************
Порадував!
І це, зауважте, " отказніки" не від усієї бригади в 3500 чол., а від тих, кого посилали на війну
а бути дохлою собакою то він не проти
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