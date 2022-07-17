УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14252 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
19 259 35

Командувач армії РФ Короткевич маніпулює на зустрічі з родинами військовослужбовців: Росія не може собі дозволити піти з України. ВIДЕО

Журналісти проєкту "Радіо Свобода" отримали аудіозапис зустрічі виконуючого обов’язки командувача 41 армії РФ полковника Олега Короткевича з родинами військовослужбовців 35-ї окремої мотострілецької бригади з Алейська на Алтаї.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Представник командування російської армії розповідає про втрати бригади, так званих "отказников", формування нового батальйону та радить сім’ям військовослужбовців не поширювати негатив про алейську бригаду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ворога все гірше з логістикою, - Сили оборони півдня України

"Може наш президент, між нами кажучи, завтра по телевізору сказати: так, все, я ухвалив рішення зупинити спеціальну військову операцію? Може? Може. Він же верховний головнокомандувач. Звичайно, може. Тільки що у нас вийде? Все, що зроблено, все дарма? І ось цей весь націоналізм, який залишився недобитий, він просто до нас прийде через рік, він просто через рік буде тут. В Алейську, в Новосибірську, в Томську, в Тюмені, в Москві, скрізь він буде. Тому що нашій державі, як побитій собаці, доведеться звідти піти, розумієте. Ми цього не можемо собі дозволити, як би це складно, важко не було", - сказав, серед іншого, Короткевич.

За даними, які озвучив Короткевич, у бригаді, до війни чисельністю близько 3500 військовослужбовців, на початок червня вже було понад 260 "отказников". Їх родини на зустріч не запросили.

Автор: 

армія рф (17373)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Не хочуть кацапа йти - не біда: доведеться їм бігти.
показати весь коментар
17.07.2022 14:58
+20
Этот короткевич точно не жилец. Или украинцы грохнут или фсбэшники "пришьют" за длинный язык.
показати весь коментар
17.07.2022 14:59
+18
Так ви іє побиті кацапські собаки...
показати весь коментар
17.07.2022 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не хочуть кацапа йти - не біда: доведеться їм бігти.
показати весь коментар
17.07.2022 14:58 Відповісти
в мешках бежать будет сложно
показати весь коментар
17.07.2022 15:33 Відповісти
підуть лаптями вперед.
показати весь коментар
17.07.2022 20:35 Відповісти
Этот короткевич точно не жилец. Или украинцы грохнут или фсбэшники "пришьют" за длинный язык.
показати весь коментар
17.07.2022 14:59 Відповісти
Так ви іє побиті кацапські собаки...
показати весь коментар
17.07.2022 15:05 Відповісти
😲 Во дебіл! Це мені нагадує ідіота-наркимана у чтадії ломки, чи алкаша у стадії делірію(білочки), який запхав палець у електричну м'ясорубку, але щоб не отримати на горіхи від дружини, пхає всю руку, бо думає, що у такому разі його пожаліють. Цим дебілам треба просто товкти пику. До асфальту. Щиро і під звуки найжорсткішої мелодвї AC/DC. Товкти доти, доки та голова не розлетиться.
показати весь коментар
17.07.2022 15:08 Відповісти
Не хоче,але ж прийдеться!
показати весь коментар
17.07.2022 15:08 Відповісти
Тому що нашій державі, як побитій собаці, доведеться звідти піти, розумієте. Джерело:

ОЦЕ І Є ПРАВДИВІ СЛОВА !
показати весь коментар
17.07.2022 15:17 Відповісти
Нехай не прибіднюється - "пабітая сабака". Кацапська "скажена собака" буде знищена, а як інакше з "павловською істотою" вчинити?... - ? риторичне.
показати весь коментар
17.07.2022 15:18 Відповісти
Не треба порiвнювати цих iстот...Собака пiсля побиття буде з острахом дивитися на те мiсце ,де було боляче...Кацапня ж виповзе,затаiться,i знову буде, з лютою ненавiстю у поглядi чекати слушного часу для нового нападу..Тiльки добивати без жалю!
показати весь коментар
17.07.2022 15:34 Відповісти
Фамилия этого командующего -Собакевич.
показати весь коментар
17.07.2022 17:27 Відповісти
Нравіцца - не нравіцца , а йти таки - прийдьоцца . .
Бо - чужі ви тут ,, на цій землі вас нічого не чекає , крім погибелі . Навіть якщо ваша орда окупує всю Україну , на неї чекатиме тотальний партизанський спротив , в усьому .. Ви цілодобово почуватиметесь в небезпеці , вас кацапів , постійно будуть чморити , п.здити і всяко "витиратимуть об вас , і ваше ***** , ноги" і т.д. . Афган , в порівнянні з Україною , вам покажеться - курортом .
Рудській мір , ніколи не приживеться в Україні . І не мрійте , кацапня . !! Навіть не мрійте . !!
показати весь коментар
17.07.2022 15:18 Відповісти
отморженная пиз*та
какой национализм к вам придет? кому вы вср*лись?!
показати весь коментар
17.07.2022 15:18 Відповісти
на рефии боятся прихода украинцев, так же как в Украине кацапы, живущие в ней, боятся приезда всех украинцев в Украину.
показати весь коментар
17.07.2022 15:20 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2022 15:20 Відповісти
Не вміють - навчимо, не хочуть - заставимо
показати весь коментар
17.07.2022 15:23 Відповісти
Чёт я нить потерял - манипуляция то в чём?
показати весь коментар
17.07.2022 15:37 Відповісти
Достатньо почитати заголовок, щоби зрозуміти: хто пише і наскільки достовірна інформація . Командувач армії ..
показати весь коментар
17.07.2022 15:49 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
показати весь коментар
17.07.2022 15:54 Відповісти
Они сюда лезут, чтобы убить всех нас ради захвата нашей земли, и если их не нейтрализовать, эти зомби-империалисти будут и дальше осуществлять программу своего бункерного фюрера о расширении жизненного пространства.
***** своих бандитов окончательно расчеловечил за годы царствования и когда велел своему орочьему стаду убивать всех украинцев, поскольку, по его мнению, украинцев нет, а кто считает себя украинцем, тот "нацист", они с готовностью начали ему подыгрывать и убивать наших людей, а также организовывать их убийства, как этот Короткевич.
Эту мразь из псевдогенералов и псевдоофицерья, на самом деле вурдалаков, в плен брать нельзя, я бы сказал и обычных орков тоже, но родственники наших пленных и заложников не согласятся.
показати весь коментар
17.07.2022 16:02 Відповісти
Та же мысли меня посещают глядя на то, что происходит в моей стране, с той лишь разницей, что к нам лезут не русские и не физически, а экономически, но результат тот же - выезд людей из своей страны.
показати весь коментар
17.07.2022 16:21 Відповісти
это совсем не тоже, у шизонутого маньяка, зазватившего власть в Орде, навязчивая идея, доделать то, что не успел Сралин, физически уничтожить 40 млн. украинцев, ордынцы это приветствуют и воплощают в жизнь, мы сражаемся за свое существование
показати весь коментар
17.07.2022 16:34 Відповісти
Вы правы, действия в наших странах не одинаковы, но желание одинаковы - земля.
И уж поверьте мне, если завтра все украинцы покинут свою страну, никто не побежит отлавливать вас по миру, так как цель - это территория. Просто вы мешаете её захвату.
Нас выселяют без войны - выдавливают экономически. Цель та же - территоря.
показати весь коментар
17.07.2022 16:46 Відповісти
Кто ж это Алекса Домова выдавливает в Молдове?
показати весь коментар
17.07.2022 17:06 Відповісти
Якраз може піти, є вибір або в землю, або на Росію.
показати весь коментар
17.07.2022 16:19 Відповісти
не "росєя" а орда московія кацапія
------------------------------------------------
одним словом - ************
показати весь коментар
17.07.2022 17:07 Відповісти
За статистику "отказников" окрема подяка російському дуримару!
Порадував!

І це, зауважте, " отказніки" не від усієї бригади в 3500 чол., а від тих, кого посилали на війну
показати весь коментар
17.07.2022 17:07 Відповісти
Лапоть должен беспрекословно сдохнуть если барин приказал.
показати весь коментар
17.07.2022 18:30 Відповісти
Всех ваших «героев» вы будете узнавать по останкам 😂, а не на доске почета!
показати весь коментар
17.07.2022 18:33 Відповісти
По каким останкам. Привезут части в форточку заколоченные, а где там Ванька, где Петька разбирать никто не будет
показати весь коментар
17.07.2022 20:28 Відповісти
боїться бути побитою собакою,
а бути дохлою собакою то він не проти
показати весь коментар
17.07.2022 19:06 Відповісти
Какие проблемы, дарагой? Не хотят выходить, вынесем, вперед ногами
показати весь коментар
17.07.2022 20:27 Відповісти
Цензор , не выкладывай видео ТЕЛЕГРАМКАНАЛОВ тут не все ваши видео смотрят с телефона, и нет у многих желания устанавливать это на компьютер. Мозгов что ли не хватает переформатировать видео или это проблемы индейцев, которые Вас читают и смотрят????
показати весь коментар
17.07.2022 22:36 Відповісти
Прям с языка снял. Только хотел написать, что видео, которое есть на американском YouTube, доступное к просмотру из браузера, Цензор почему-то перезаливает на свои серверы. А видео из рашистского Телеграмма, которое вообще не посмотришь без установленного Телеграмма, в статьях Цензора дают исключительно в виде ссылки на Телеграмм. А если я хочу читать Цензор, но не хочу устанавливать рашистский Телеграмм?
показати весь коментар
18.07.2022 00:12 Відповісти
Среди публичных участников, инвестировавших в Telegram миллиардер Давид Якобашвили и советник Президента РФ по внутренней политике Серхио Розенберг.

18 июня 2020 года Роскомнадзор официально объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram согласно достигнутой с Генпрокуратурой договорённости, «позитивно оценив высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму». Власти РФ были рады тому, что Telegram теперь доступен в России, а представители компании участвуют в дискуссиях о развитии IT.
показати весь коментар
18.07.2022 00:43 Відповісти
 
 