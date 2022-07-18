СБУ викрила 60-річну агентку спецслужб РФ, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по Києву. ВIДЕО
Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.
"За даними слідства, 60-річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери. Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває", - йдеться у повідомленні.
Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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Зраднику Паля!!!!!
Така одвічна Козацька Істина!!!
ЗВІДКІЛЯ ЦЯ ПОТВОРА ?
В УКРАИНЕ ВОЙНА И НЕ СТОИТ ОБИЖАТЬСЯ ЗА ПРОВЕРКИ
У нас в Братиславе в карантин все ходили с паспортами - така ЕС НЕ БЫЛО ОБСТРЕЛОВ И УБИЙСТВ ДЕТЕЙ.
Дев'ять років московської агресії в Україні, а система Портнова-Татарова продовжує діяти, як і при Януковичі-Сімоненка!!!
Співпадіння, не думаю!!! Сашко Білий та Лісник були ПРАВІ!