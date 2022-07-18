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СБУ викрила 60-річну агентку спецслужб РФ, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по Києву. ВIДЕО

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.

"За даними слідства, 60-річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери. Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 500 проваджень щодо колабораційної діяльності розслідує СБУ від початку повномасштабної агресії РФ

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Київ (19517) СБУ (12837) державна зрада (1688)


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Топ коментарі
+29
Та хіба вона одна така в Києві, на кіл суку і без суду, на дворі воєнний стан і жорстока кривава війна з тисячами загиблих, церемоняться і судять як в мирний час.
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18.07.2022 11:48
+18
а дєрьмака, татарова , демченка чого сране сбу не викрило? чи їм, бльдям, повилазило?
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18.07.2022 11:50
+17
сколько же вас граждан Украины предателей по всей стране?
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18.07.2022 11:49
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"Піонєрка - всем рєбятам прімерка" (С)
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18.07.2022 11:47 Відповісти
Посадить сво лочь на хлеб и воду на 20 лет..
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18.07.2022 12:06 Відповісти
виколіть очі і відрубайте руки ноги.. потім відправте на істарическую родину
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18.07.2022 13:18 Відповісти
Та хіба вона одна така в Києві, на кіл суку і без суду, на дворі воєнний стан і жорстока кривава війна з тисячами загиблих, церемоняться і судять як в мирний час.
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18.07.2022 11:48 Відповісти
В Киеве,напротив Бессарабки:во время окупации(на месте бывшего памятника,сами знаете кого)была шибеныця и висели на ней нарушители порядка😄
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18.07.2022 11:55 Відповісти
у пожилых агентов обычно проблемы с пользованием смартфоном, приходится молодых вербовать...
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18.07.2022 11:49 Відповісти
сколько же вас граждан Украины предателей по всей стране?
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18.07.2022 11:49 Відповісти
Є з кого наслідувати. Цифра 300в Вінниці за підозрою, говорить,що ворог готувався до війни поки оп Богнер приміряли
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18.07.2022 11:51 Відповісти
17% росіян...
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18.07.2022 11:52 Відповісти
это точно, этничные кацапы с гражданством Украины. Находили себе пару в Украине заключали брак и уже граждане. Хотя никакого отношения к Украине не имели.
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18.07.2022 11:58 Відповісти
Основний спосіб повзучої окупації для рузкімір по всьому світу((
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18.07.2022 12:08 Відповісти
і не тільки, те бидло сюди понавозили в часи ссесесера керувати, на посади ставили бидло понавезене, а не українця. а вони потім розказують ми вам пастроілі, ми вам сдєлалі, а я завжди питаю таких, а ми вас просили, ні, то нафіг, ми б самі зробили, що нам тра.
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19.07.2022 08:02 Відповісти
багато, але менше ніж вас.
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18.07.2022 12:05 Відповісти
Много эшелонов кацапских Ксений завезли после голодоморов и второй мировой.
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18.07.2022 21:22 Відповісти
а дєрьмака, татарова , демченка чого сране сбу не викрило? чи їм, бльдям, повилазило?
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18.07.2022 11:50 Відповісти
То свАі...
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18.07.2022 11:52 Відповісти
єрмака арештуйте, також держ зрада!
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18.07.2022 11:51 Відповісти
Суку на кілок.
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18.07.2022 11:53 Відповісти
і скільки таких ще лишилось... сотні тисяч що живуть тут жирно, держава платить пенсії, пільги і т.д. а вони ненавидять цю країну.
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18.07.2022 11:55 Відповісти
совки, промитi так що i 30 рокoв незалежностi плесняву з голови не видули.
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18.07.2022 18:44 Відповісти
А харя где?
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18.07.2022 11:56 Відповісти
Коли отримає мандат Зеленого болота, побачите її у Верховній Раді
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18.07.2022 14:40 Відповісти
ворогу куля!!
Зраднику Паля!!!!!
Така одвічна Козацька Істина!!!
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18.07.2022 11:58 Відповісти
Ну присудять прочитати шось з Шевченка чи там Стефаника. Вже не один приклад був з різних міст. Дивна держава, яка під час війни не чинить по законах військового часу. Фактично показують, чого варті для держави люди. Навела вона ракету - загинуло 30 людей, а їй за це - почитати Шевченка.
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18.07.2022 11:58 Відповісти
если повезет, выйдет на волю в 75..., не, ну а чо - в 75 баба ягодка опять...
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18.07.2022 11:58 Відповісти
дадут прочитать вiршик
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18.07.2022 12:00 Відповісти
Мабудь не киянка ‼️‼️‼️Кияне свое місто дозволити бомбити не можуть

ЗВІДКІЛЯ ЦЯ ПОТВОРА ?
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18.07.2022 12:00 Відповісти
Надо всех иногородних ставить на учёт в полиции . Проверка простая - всем ходить с паспортами в городах . Патруль проверяет паспорта у кого считает нужным

В УКРАИНЕ ВОЙНА И НЕ СТОИТ ОБИЖАТЬСЯ ЗА ПРОВЕРКИ

У нас в Братиславе в карантин все ходили с паспортами - така ЕС НЕ БЫЛО ОБСТРЕЛОВ И УБИЙСТВ ДЕТЕЙ.
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18.07.2022 12:03 Відповісти
Хватает и местных голодранцiв, преданных делу своей мамы-бабушки... А мама-бабушка, так как была голодранкою, повелась на лозунги, мол, земли и фабрики - рабоче-крестьянам, потому и была бескомпромиссным само-аннигилирующим борцом за "светлое" будущее.
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18.07.2022 12:15 Відповісти
За станом воєнного часу і так мають бути з паспортами. Але чи в паспорті написоно що воно зрадник?
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18.07.2022 12:30 Відповісти
Имеется ввиду , шо предательша , быстрее всего, - не киевлянка.
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18.07.2022 12:41 Відповісти
Зрадники наймерзенніші особи! Розстріляли б кількох, може інші задумалися б.
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18.07.2022 12:06 Відповісти
Нужно брать пример с монголо-татар. Те отравили предателей Руси алексашку невского и его тятьку. Бо предавший единожды -предаст и вторично.
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18.07.2022 12:43 Відповісти
Треба нищити таке генетичне лайно!
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18.07.2022 12:12 Відповісти
Курватор явно читает по бумажке, не отдупляя смысла прочитанного.
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18.07.2022 12:20 Відповісти
Гуманні судді та правосуддя в Україні !!
Дев'ять років московської агресії в Україні, а система Портнова-Татарова продовжує діяти, як і при Януковичі-Сімоненка!!!
Співпадіння, не думаю!!! Сашко Білий та Лісник були ПРАВІ!
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18.07.2022 12:27 Відповісти
Гуманн1, та чомусь завжди до крим1нальних елемент1в.
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18.07.2022 17:11 Відповісти
до кінця другої світової американці етнічних японців тримали в таборах. Щоб не вештались
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18.07.2022 13:05 Відповісти
а можна просто вiдкрити для них кордон
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18.07.2022 18:46 Відповісти
Крепко привязать старую суку к ракете Точка-У и послать в Курск с надписью «Из Украины с любовью».
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18.07.2022 13:06 Відповісти
синьор вы моньяк по кличке адольф чикатилка
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18.07.2022 13:34 Відповісти
расстрел на месте ...от бедра.. с наганов маузеров и кольтов на дымном. порохе потом побріскать святой водой с крана и кинуть скляну киросина с фитильом и часовым механищмом
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18.07.2022 13:33 Відповісти
Стара вата сидить на шиї у українського платника податків, але їй мало. Вона думає, що Росія їм більше платити буде, і молодість поверне.
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18.07.2022 16:24 Відповісти
Ну, 60 -то ще не стара. Може ще 20-30-35 рок1в ненавид1ти укра1нц1в, вчепившись зубами та н1гтями в укра1нську землю. Як примусити ус1х вял1к1х патр1от1в мацков11 та закоханих у "вял1кую рускую культуру" переселитися на 1сторичну батьк1вщину, п1д омр1ян1 кудрявые берёзки?
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18.07.2022 17:25 Відповісти
На Київщину з даунбаса багато переїхало малоросів, коли при владі був зековськомалороський клан Януковича. Вони потихеньку свій "русский мир" занесли до Києва, хоча і тут єж багато відставних офіцерів і прапорів армії, КДБ і міліції.
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18.07.2022 18:13 Відповісти
Два года условно учитывая положительную характеристику с работы и чистосердечное раскаяние.
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18.07.2022 18:33 Відповісти
а можна купити росiйських кураторiв щоб вони зливали украiнських с+к? Ця бабка ж була пiд якимось москальским куратором. Чому iх не вербувати щоб вони здавали украiнських гнiд-коректувальникiв?
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18.07.2022 18:50 Відповісти
Тепер по "бабкіних каналах" зливайте куратору "дезу", нехай шмаляють "в молоко".А бабку , а бабку в колонію до "дєдок"-вони знають що з нею робити!
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19.09.2022 12:48 Відповісти
 
 