Сестра окупанта бідкається, що на його поховання дали мало грошей. Поруч - крадений в Україні холодильник. ВIДЕО
Сестра ліквідованого в Україні окупанта розповіла журналістам, якою доброю людиною був її брат та як несправедливо, що він загинув в Україні. Поруч із жінкою - крадений в Україні холодильник.
Фільм про нелегку долю родини ліквідованого в Україні окупанта опублікував російський YouTube-канал "А поговорить?", повідомляє Цензор.НЕТ.
Родичі загарбника розповідають, якою хорошою людиною він був, та скаржаться, що не можуть отримати від держави компенсацію за його смерть.
"Знаючи його характер м’який, я не уявляю, як він міг би вбити людину", - каже сестра загарбника. І відкриває холодильник з наліпкою "2 роки повної гарантії" українською мовою.
"Тобто звичайна російська родина спокійно користується речами, вкраденими в якоїсь убитої української родини, і ллє сльози за своїм загиблим виродком, розповідаючи про те, яким м'яким і добрим хлопцем він був. Вражає все ж таки, як цілий народ вдалося перетворити на абсолютно кінчених, безжальних худоб, що втратили все людське, що в них було", - пише блогер Денис Казанський.
Відео зняте в селищі Чунський Іркутської області РФ за 4500 км від України.
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...употребление сгущенного желеобразного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD газолина для сжигания людей. Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле. Ведущий робот выглядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали.
для цих кідарів треба відливати бетонні надгробки у вигляді стіралок та холодильників,
щоб рашисти на своїх "погостах" здалеку бачили де лежать герої спецоперації та віддавали їм свою піонерську честь
Вот и не пережил...
А он и не пережил. Сдох, падла и падалью вернулся домой.
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Там за желто-синие лямки на рюкзаке на детей кидаются, что должны были сделать с такой торговой точкой?
W 1945 wywieźli fabryki, zwierzęta i ludzi, albo zamordowali. Chwała Ukrainie.
Орк, просто орк. Сдохло падло.
p.s. дайте їм доїсти кактус