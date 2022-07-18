Сестра окупанта бідкається, що на його поховання дали мало грошей. Поруч - крадений в Україні холодильник. ВIДЕО

Сестра ліквідованого в Україні окупанта розповіла журналістам, якою доброю людиною був її брат та як несправедливо, що він загинув в Україні. Поруч із жінкою - крадений в Україні холодильник.

Фільм про нелегку долю родини ліквідованого в Україні окупанта опублікував російський YouTube-канал "А поговорить?", повідомляє Цензор.НЕТ.

Родичі загарбника розповідають, якою хорошою людиною він був, та скаржаться, що не можуть отримати від держави компенсацію за його смерть.

"Знаючи його характер м’який, я не уявляю, як він міг би вбити людину", - каже сестра загарбника. І відкриває холодильник з наліпкою "2 роки повної гарантії" українською мовою.

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"Тобто звичайна російська родина спокійно користується речами, вкраденими в якоїсь убитої української родини, і ллє сльози за своїм загиблим виродком, розповідаючи про те, яким м'яким і добрим хлопцем він був. Вражає все ж таки, як цілий народ вдалося перетворити на абсолютно кінчених, безжальних худоб, що втратили все людське, що в них було", - пише блогер Денис Казанський.

Відео зняте в селищі Чунський Іркутської області РФ за 4500 км від України.

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