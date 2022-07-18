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Сестра окупанта бідкається, що на його поховання дали мало грошей. Поруч - крадений в Україні холодильник. ВIДЕО

Сестра ліквідованого в Україні окупанта розповіла журналістам, якою доброю людиною був її брат та як несправедливо, що він загинув в Україні. Поруч із жінкою - крадений в Україні холодильник.

Фільм про нелегку долю родини ліквідованого в Україні окупанта опублікував російський YouTube-канал "А поговорить?", повідомляє Цензор.НЕТ.

Родичі загарбника розповідають, якою хорошою людиною він був, та скаржаться, що не можуть отримати від держави компенсацію за його смерть.

"Знаючи його характер м’який, я не уявляю, як він міг би вбити людину", - каже сестра загарбника. І відкриває холодильник з наліпкою "2 роки повної гарантії" українською мовою.

Читайте: 23-річну дівчину в окупованому Маріуполі арештували за синьо-жовту стрічку в косах, - Андрющенко

Сестра окупанта бідкається, що на його поховання дали мало грошей. Поруч - крадений в Україні холодильник 01

"Тобто звичайна російська родина спокійно користується речами, вкраденими в якоїсь убитої української родини, і ллє сльози за своїм загиблим виродком, розповідаючи про те, яким м'яким і добрим хлопцем він був. Вражає все ж таки, як цілий народ вдалося перетворити на абсолютно кінчених, безжальних худоб, що втратили все людське, що в них було", - пише блогер Денис Казанський.

Відео зняте в селищі Чунський Іркутської області РФ за 4500 км від України.

Також дивіться: "Мы покупали трекинговые по 600 рублей, вот у них такие выдают": росіянин вихваляється шкарпетками, які поцупив в українських воїнів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

мародерство (339) росія (65301)


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Топ коментарі
+79
Подогнал сєстрє хАлАдільнік і здох... Нє Ацєніла...
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18.07.2022 12:31
+69
Сльози капають на клавіатуру, писати не можу.
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18.07.2022 12:32
+53
Сдохнешь, курва, пришлем еще холодильник. Бесплатно.
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18.07.2022 12:32
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Подогнал сєстрє хАлАдільнік і здох... Нє Ацєніла...
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18.07.2022 12:31 Відповісти
nado bylo evo samovo v etom haladilnike upakavatj - dlja sestri tak skazatj.
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18.07.2022 12:35 Відповісти
Він ще мабудь обіцяв телевізор та айфон, вот і бідкається, зарано помер, не встиг
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18.07.2022 13:14 Відповісти
та ви гляньте уважно на малюнок на тому холодильнику, там сеструха і вона з рогами здається....
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18.07.2022 13:33 Відповісти
і голова її на пляшку із зірками, насаджена бррррр гидота
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18.07.2022 13:36 Відповісти
точно. ритуальний автопортрет
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18.07.2022 13:55 Відповісти
"он старался"
...употребление сгущенного желеобразного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD газолина для сжигания людей. Вещество бросали с самолетов роботы. Совесть у них отсутствовала, и они были запрограммированы так, чтобы не представлять себе, что от этого делается с людьми на земле. Ведущий робот выглядел как человек, он мог разговаривать, танцевать и так далее, даже гулять с девушками. И никто не попрекал его тем, что он бросает сгущенный газолин на людей. Но дурной запах изо рта ему не прощали.

для цих кідарів треба відливати бетонні надгробки у вигляді стіралок та холодильників,
щоб рашисти на своїх "погостах" здалеку бачили де лежать герої спецоперації та віддавали їм свою піонерську честь
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18.07.2022 17:44 Відповісти
Сльози капають на клавіатуру, писати не можу.
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18.07.2022 12:32 Відповісти
Бєрєгі себйа...
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18.07.2022 12:52 Відповісти
Сдохнешь, курва, пришлем еще холодильник. Бесплатно.
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18.07.2022 12:32 Відповісти
На голову цій швалі
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18.07.2022 15:08 Відповісти
... Донька зрадіє другому холодильнику.
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18.07.2022 15:49 Відповісти
не треба ображати худобу..., рускіе - не худоба, або якісь кончені тварюки, вони - людиноподібні виродки, які загрожують існуванню людства...
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18.07.2022 12:34 Відповісти
Не "русскіє", а россіянє, кацапи, москалі, паскуди! Ця мордвинська ботва з квадратними черепами, по формі, ну точно як у холодильника, а щелепи, як у бульдозера-людожера.
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18.07.2022 12:40 Відповісти
андрофаги
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19.07.2022 04:42 Відповісти
Не треба ображати людиноподібних тварюк. Це звичайні узка-скотоязичні кацапи.
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18.07.2022 12:41 Відповісти
Колись писали що це андрофаги
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18.07.2022 13:56 Відповісти
А змародереного холодильника мало тобі, шерепа рашистська?
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18.07.2022 12:34 Відповісти
гниль земли а не люди
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18.07.2022 12:35 Відповісти
страна на болоте, люди гнилые....
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18.07.2022 12:58 Відповісти
"Как бы он пережил?"

Вот и не пережил...
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18.07.2022 12:37 Відповісти
Тепер той поц у ньому лежить на зберіганні.
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18.07.2022 12:37 Відповісти
Падлюки!!
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18.07.2022 12:37 Відповісти
А цього на DW не показують, зато показують як рашисти відбудовують Маріуполь і роздають гуманітарку і виставку зразків української зброї (західної), якими українські нацисти знищують поневоленні народи Донбасу. Ось сьогодні вранці буквально репортаж був. То як справи, міністерство інформполітики!? Як справи журналюги київські, що далі ірпенів носа не показуєте? Професійні ви на інформ фронті?
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18.07.2022 12:37 Відповісти
А до DW у вас питань нема? Чому вони показують саме це?
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18.07.2022 13:10 Відповісти
Такие вещи нужно показывать на BBC u CNN чтобы весь мир видел
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18.07.2022 12:38 Відповісти
Однозначно!
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18.07.2022 12:43 Відповісти
Що у виродків відправка посилок безкоштовна? Бо відправка в їхній мухосранськ за 4500 км буде коштувати як десять таких холодильників. Чи він з собою його тягнув коли їздив додому посрати в дірку у підлозі?
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18.07.2022 12:38 Відповісти
если сразу контейнер железкой отправлять в иркутские *****, то не так уж дорого выходит на единицу спижженого.
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18.07.2022 12:45 Відповісти
Так воно ж не куплене, тільки за пересилку. може там на їх типу "новій пошті росії" є знижки для мародерів?
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18.07.2022 12:51 Відповісти
Той виродок загинув на другой день війни. Тож швидше за все не він той холодильник змародерив, а його співслужбовці і привезли разом з тілом в якості подарунка. А може в тому холодильнику його і привезли. Таке ще з часів війни в Афганістані практикують.
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18.07.2022 20:14 Відповісти
Не знаю,яким він був,але став хорошим.
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18.07.2022 12:38 Відповісти
В поРаше нет людей!одни конченные замбаки!!!
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18.07.2022 12:38 Відповісти
Сеструха морального урода, - Я не представляю, как бы он убил, как бы он это пережил ........
А он и не пережил. Сдох, падла и падалью вернулся домой.
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
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18.07.2022 12:40 Відповісти
Які кончені ці лапті!
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18.07.2022 12:41 Відповісти
Правільнои дорогои ідете товаріщі -- на небо
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18.07.2022 12:41 Відповісти
ерефія це тоталітарна секта недоумків
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18.07.2022 12:43 Відповісти
Поменяли папку на холодильник, хоть этому радуйтесь, твари безмозглые.
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18.07.2022 12:44 Відповісти
. .
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18.07.2022 12:48 Відповісти
Спалилась падла аканчатильна
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18.07.2022 12:48 Відповісти
Есть холодильник - зачем хоронить брата?
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18.07.2022 12:50 Відповісти
От не знаю чи можлива в принципі денацифікація і повернення до загальнолюдських правил співіснування народу росії з цивілізованим світом. Якщо це неможливо, то цю територію потрібно наглухо ізолювати від всього цивілізованого світу. Нехай продовжують будувати комунізм в окремо взятій країні. Але суд над військовими злочинцями обов'язково має відбутися.
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18.07.2022 12:51 Відповісти
Страны-производители BEKO - Турция, Россия
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18.07.2022 12:53 Відповісти
И наклейки клеят на украинском, сразу на конвейере...
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18.07.2022 12:55 Відповісти

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18.07.2022 13:21 Відповісти
Хотите сказать, что эту технику с такой наклейкой продавали в местном магазине?

Там за желто-синие лямки на рюкзаке на детей кидаются, что должны были сделать с такой торговой точкой?
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18.07.2022 14:00 Відповісти
Это очень "выгодно", клеить наклейки и везти больше 4500 км. Из Турции и то дешевле доставка будет.
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18.07.2022 14:00 Відповісти
В Турції треба купляти, а тут - халява, вбив українця, забрав майнго і поштою відправив.
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18.07.2022 16:12 Відповісти
Який шустрик, 26 здох, але холодильник встиг зкомуніздити. Груз 200 мабуть з примотаним скотчем холодосом їхав, для здешевлення доставки. Мародерська сімейка. Нікого не жаль
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18.07.2022 12:53 Відповісти
А я навіть не подумав про це. Це у свинособак мусорні пакети закінчилися і вони фарш ложать в холодильники, відправляють у свої ***** а потім переложують його у запечатані нанотехнологічні гроби з планшетами. Ось до чого техніка дійшла.
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18.07.2022 13:04 Відповісти
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18.07.2022 12:56 Відповісти
кацапські ********
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18.07.2022 13:08 Відповісти
Гнида. А холодильник он у живого хозяина по твоему отобрал?
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18.07.2022 13:10 Відповісти
W Polsce znamy tradycję rosyjskiej armii ,,ukraść wszystko co nie ucieknie''
W 1945 wywieźli fabryki, zwierzęta i ludzi, albo zamordowali. Chwała Ukrainie.
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18.07.2022 13:11 Відповісти
За это их пусть постигнет ещё кара небесная, двойная. СЛАВА ВСУ!
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18.07.2022 13:13 Відповісти
Тут пунін не причому, там все населення хоче нашої смерті...! Це війна зі всім населенням московії! Жодної жалості не має бути!
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18.07.2022 13:17 Відповісти
Оркостан
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18.07.2022 13:21 Відповісти
Щось не пробиває на жалість.
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18.07.2022 13:27 Відповісти
хай здохне ця **** і її вишкребки
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18.07.2022 13:30 Відповісти
Ще скажи чому блендер не привіз.
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18.07.2022 13:35 Відповісти
ватная свиноматка конченная.сдохни и ты ****.......................................................
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18.07.2022 13:36 Відповісти
кацапська ******* !!!
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18.07.2022 13:38 Відповісти
похоорони можно удешевити, якщо перекрутити брата на фарш для поминок.
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18.07.2022 13:49 Відповісти
у Ореста на цю тему є класна пісня про каклєтьі
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18.07.2022 14:26 Відповісти
ах, как насправедлива жызнь! а ведь мог еще столько украденного добра дамой с Украины прислать....
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18.07.2022 13:50 Відповісти
Я так розумію, батєц-кролік в цьому холодильнику й приїхав з відрядження?
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18.07.2022 14:09 Відповісти
Семья, ребенок, а он поменял жизнь на холодильник....

Орк, просто орк. Сдохло падло.
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18.07.2022 14:17 Відповісти
холодильник доведеться повернути, всіх знайдуть
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18.07.2022 14:22 Відповісти
Заряджай *********! Самий ефективний спосібвинищити кацапа з Української землі!
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18.07.2022 14:25 Відповісти
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.* Шукшин *Вся Россия покрылась ложью как коростой.*
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18.07.2022 14:34 Відповісти
за 4500 км він пер холодильник? ну точно кончені...
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18.07.2022 14:53 Відповісти
Просто брехливі лицемірні потвори.
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18.07.2022 15:02 Відповісти
Жаль, что в морозилке не приехал ее братец.
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18.07.2022 15:04 Відповісти
Щоб ти здохла,курва кацапська.
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18.07.2022 15:14 Відповісти
халадильнік падарілі харошаму і мяхкаму,щоб ви повиздихали всі,москалюги.....
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18.07.2022 15:18 Відповісти
Там ей привезли закрытый гроб и в качестве компенсации сворованный холодильник. Теперь семья этих дебилов судится с военкоматом за то что отказали в выплате за убиенного лаптя.
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18.07.2022 18:43 Відповісти
просер пропагандонії. знатно всрались
p.s. дайте їм доїсти кактус
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18.07.2022 19:00 Відповісти
Сестра заглянь в морозиловку, там еще есть твой брат в виде супового набора рогов и копыт.
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18.07.2022 21:44 Відповісти
https://twitter.com/666_mancer/status/1549037375837585408?s=20&t=ZQTKd0VsZUGV3Dasz_IICQ
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19.07.2022 00:06 Відповісти
ПО ЗАМОВЧУВАННЮ КАЦАПИ ЦЕ КОНЧЕНИЙ НАРОД.
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19.07.2022 02:10 Відповісти
да быт наладили
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19.07.2022 04:35 Відповісти
 
 