Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада". ВIДЕО

Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це чоловік розповів кремлівським пропагандистам.

"На пам'ять про сина буде. Він мріяв про автомобіль саме білого кольору", - сказав чоловік, показуючи автомобіль.

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