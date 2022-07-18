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Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада". ВIДЕО

Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це чоловік розповів кремлівським пропагандистам

"На пам'ять про сина буде. Він мріяв про автомобіль саме білого кольору", - сказав чоловік, показуючи автомобіль.

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Автор: 

армія рф (17482) гроші (969) знищення (7298) втрати (4408)


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Топ коментарі
+79
Ублюдочная страна московия. И живут в ней ублюдки.
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18.07.2022 16:35
+57
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18.07.2022 16:45
+54
Україна: місце, де здійснюються мрії.
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18.07.2022 16:33
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Це тіпа реклама на рашистському ТВ? Ну, мовляв посилайте свої помьйоти воювати, він там здохне, а ми вам на жігулятор дамо... Так шо свиноматки робіть побільше помьйотов то може й на якусь іномарку вистачить...
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18.07.2022 19:26 Відповісти
О попутал берега папа , его ждали белые тапочки. одним словом сожрали собаки.
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18.07.2022 19:52 Відповісти
Тепер ще залишилось дружину фсб здати, може ще на гараж дадуть
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18.07.2022 19:58 Відповісти
і ці твирини цим пишаються???
це навіть не дибіли це скоріш за все імбіцили
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18.07.2022 20:24 Відповісти
Ну слава Богу, папашка задоволений: хоч якусь користь отримав від свого отприска!😀 А баби "єщьо нАрАжАют"!
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18.07.2022 20:26 Відповісти
Сыночек ********* вырос. С паршывой овцы хоть шерсти клок Лада какая нибудь.
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18.07.2022 20:42 Відповісти
головне, що не встигло розмножитись, не буде більше кому з "фошизмом" ваівать.
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18.07.2022 23:09 Відповісти
И ведь х.й поймешь....Толи это ТелеГосПропоганда троллит своих тупорылых КоZломордасов?... Толи действительно это реклама вооруженных сил КоZломордассии?
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18.07.2022 21:16 Відповісти
все простіше - вони настільки тупі, що не усвідомлюють як шкваряться...
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18.07.2022 21:43 Відповісти
ruzki kurwy!
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18.07.2022 21:18 Відповісти
чому не унітаз?
він також білого кольору
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18.07.2022 21:29 Відповісти
Мабуть унітаз синуля встиг поштою росії вислати...
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18.07.2022 22:15 Відповісти
Дед теперь жалеет, что только одного сына застругал! Было бы-5-6- обогатился бы!
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18.07.2022 22:00 Відповісти
В память о сыне мы "Ладу" купили
Наши соседи от зависти взвыли
Лузеры! Вой прекращайте скорей!
В войско РоZZии здавайте детей!
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18.07.2022 22:27 Відповісти
Сын в гробу, и папаша в белом гробу на колесах.
Хеппи энд.
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18.07.2022 22:51 Відповісти
дно !!!!
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18.07.2022 23:01 Відповісти
Po sovetu druzei))))...Poslednya model'!(c)
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18.07.2022 23:31 Відповісти
Во баті фортануло....
Мрії збуваються)))
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19.07.2022 00:18 Відповісти
Конченые людоеды. Нормальный человек не захочет иметь ребенка в таком социуме.
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19.07.2022 00:32 Відповісти
Почитай батя на трупе своего сына будет ездить...
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19.07.2022 03:11 Відповісти
это животное даже не понимает что глумится над памятью погибшего сына да еще перед камерой --- вот же твари ***** двуногие --- вата буквой зю вместо мозгов
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19.07.2022 09:41 Відповісти
за сбичу мєчт!
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19.07.2022 10:14 Відповісти
А если бы сын не погиб? На чем бы тогда на кладбище ездили?
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19.07.2022 11:49 Відповісти
по совету друзей ! (с)
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19.07.2022 18:36 Відповісти
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19.07.2022 20:49 Відповісти
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