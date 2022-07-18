Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада". ВIДЕО
Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це чоловік розповів кремлівським пропагандистам.
"На пам'ять про сина буде. Він мріяв про автомобіль саме білого кольору", - сказав чоловік, показуючи автомобіль.
Топ коментарі
+79 мальчиш-плохиш
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+57 Перехватчик
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+54 Деніс Войцеховський
показати весь коментар18.07.2022 16:33
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це навіть не дибіли це скоріш за все імбіцили
шерсти клокЛада какая нибудь.
він також білого кольору
Наши соседи от зависти взвыли
Лузеры! Вой прекращайте скорей!
В войско РоZZии здавайте детей!
Хеппи энд.
Мрії збуваються)))