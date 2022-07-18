Розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ і взяла у полон рашиста. ВIДЕО
Розвідувальна група Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Харківській області знищила диверсійно-розвідувальну групу морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ і взяла у полон одного рашиста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО у фейсбуці.
Розвідувальна група Головного управління розвідки "Кедр" провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях. В результаті вогньового ураження 36 окупантів було знищено. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Пізніше "Кедр" разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, незважаючи на значну чисельну перевагу противника. В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Безпосередньо на полі бою рашисту було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.
Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії.
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Бельгійський комікс, створений колись 1959 р. Його головний герой Зорґлуб - вигаданий персонаж, що вперше з'явився в серійній історії "Z comme Zorglub». Як розповідає Вікіпедія, цей лиходій мав винахід - «Зорґлонд», який він використовував, щоб зачарувати інших.
То бишь, водолаз? Анекдот про водводную лодку в степях Украины перестаёт быть смешным.
@BOmexCmqpHnNNWK
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https://twitter.com/BOmexCmqpHnNNWK/status/1548905540964720640 8 ч
Принудительных придурков из Дыры гонят в первых рядах атаковать Бахмут.Они бы,наверное,согласились,чтобы Украина так же 8 лет бомбила Донбасс,когда можно было ничего не бояться,а только *******,одурев от дуроскопа.
Но поезд ушёл.Хотели,уроды,русский мир,хавайте не обляпайтесь.
В 2022 году русские бати за своих сынков по 7 миллионов деревянных выкручивают и жигули белые покупают, а гордая жена новороса, - 10 тысяч деревянных за своего дурака и обязательное фото для отчетности с улыбающиейся рожей=)
в тилу ж нацистив !
по харЕ видно йшов вбивати. ДЬиалог про гостеприIмнIсть ??!! __
скiльки ж манкуртiв, якi знищують свою ж Батькiвщину...
таких знищувати без жалю, жорсткiше, нiж самих кацапо-ординцiв.
Яке дивне "співпадіння".
Передивіться якщо не вірите
КоZломордассия - страна преступник.
а придурку з усть-*********** - пове_зло
Хороший русский - мертвый русский!
Помните об этом.
Стреляйте подонков без разбора.
Бог рассортирует.