Розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ і взяла у полон рашиста. ВIДЕО

Розвідувальна група Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Харківській області знищила диверсійно-розвідувальну групу морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ і взяла у полон одного рашиста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО у фейсбуці.

Розвідувальна група Головного управління розвідки "Кедр" провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях. В результаті вогньового ураження 36 окупантів було знищено. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше "Кедр" разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, незважаючи на значну чисельну перевагу противника. В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Безпосередньо на полі бою рашисту було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.

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Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії.