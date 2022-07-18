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Розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ і взяла у полон рашиста. ВIДЕО

Розвідувальна група Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Харківській області знищила диверсійно-розвідувальну групу морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ і взяла у полон одного рашиста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО у фейсбуці.

Розвідувальна група Головного управління розвідки "Кедр" провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях. В результаті вогньового ураження 36 окупантів було знищено. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше "Кедр" разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, незважаючи на значну чисельну перевагу противника. В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Безпосередньо на полі бою рашисту було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.

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Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії.

Автор: 

розвідка (3866) Харківщина (6054) полонені (2266)


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Топ коментарі
+57
А давайте его повесим!
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18.07.2022 16:36
+49
За яйца!
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18.07.2022 16:38
+41
Він москаль, а не українець. Пам'ятай свою історію.
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18.07.2022 16:49
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А давайте его повесим!
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18.07.2022 16:36 Відповісти
За яйца!
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18.07.2022 16:38 Відповісти
Він москаль, а не українець. Пам'ятай свою історію.
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18.07.2022 16:49 Відповісти
Вова ищет кого бы на место Баканыча назначить....
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18.07.2022 17:02 Відповісти
не бывает заблудших украинцев, есть предатели и коллаборанты
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18.07.2022 17:05 Відповісти
Трутнев - украинец??? Кацапсина он. Трутняк, Трутнюк, Трутненко, Трутневич, Трутневский, но не Трутнев
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18.07.2022 22:12 Відповісти
зачем? это - обменный фонд, жаль, что обычная русня никому не интересна..., вот если бы кадыровец... или лучше штук 10 сразу...
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18.07.2022 16:40 Відповісти
обычную русню на украинских резервистов меняют. А это офицер вмф.
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18.07.2022 16:42 Відповісти
Буряти, даги, чечени - русня? Вони москалі. Як і всі, хто служить в імперській армії. Пам'ятайте історію, не ведіться на забаганки припадочного сіфілітіка Петра який пріма.
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18.07.2022 16:55 Відповісти
А давайте краще-обміняємо його на когось з полонених командирів «Азову»!!!
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18.07.2022 18:30 Відповісти
Сменять на азовцев
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18.07.2022 18:39 Відповісти
Через очко
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22.07.2022 15:38 Відповісти


Бельгійський комікс, створений колись 1959 р. Його головний герой Зорґлуб - вигаданий персонаж, що вперше з'явився в серійній історії "Z comme Zorglub». Як розповідає Вікіпедія, цей лиходій мав винахід - «Зорґлонд», який він використовував, щоб зачарувати інших.
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18.07.2022 16:38 Відповісти
Что то он себя хорошо чухает, могли почки хотя бы отбить
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18.07.2022 16:43 Відповісти
рано...сначала надо подлечить
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18.07.2022 17:06 Відповісти
На белых простынках расположился, отдыхает, собака..
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18.07.2022 17:27 Відповісти
Гнида, уроженец Запорожской области.
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18.07.2022 16:43 Відповісти
"Не так страшні вороги як свої воші"
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18.07.2022 16:46 Відповісти
це не той випадок...він міг в дитинстві з батьками на московію переїхати, а ось Ермак якраз той випадок
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18.07.2022 17:08 Відповісти
Добейте ******, расчлените его на куски суку свинорусскую
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18.07.2022 16:43 Відповісти
Хотелось бы,но!Это кацапское животное обменный фонд. Наши хлопцы нам дороже.
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18.07.2022 16:59 Відповісти
ГУР МО України-респектище...
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18.07.2022 16:44 Відповісти
Північно-флотсько-сирійський землячок-рашисто-диверсант захотів додому.
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18.07.2022 16:45 Відповісти
"Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ Джерело: "

То бишь, водолаз? Анекдот про водводную лодку в степях Украины перестаёт быть смешным.
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18.07.2022 16:45 Відповісти
наши все правильно делают. обычную пехотную плесень сразу в расход (всеравно менять не будут), а камвзвода можно и забрать для обмена.
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18.07.2022 16:48 Відповісти
100%
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18.07.2022 16:53 Відповісти
Это не рядовой дебил-мобик. Поменяем на пару наших пленных.
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18.07.2022 16:51 Відповісти
"Я - говорит - труп... Станислава Игоревича..."
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18.07.2022 16:53 Відповісти
Сюрпляс Аморалов

@BOmexCmqpHnNNWK

·

https://twitter.com/BOmexCmqpHnNNWK/status/1548905540964720640 8 ч

Принудительных придурков из Дыры гонят в первых рядах атаковать Бахмут.Они бы,наверное,согласились,чтобы Украина так же 8 лет бомбила Донбасс,когда можно было ничего не бояться,а только *******,одурев от дуроскопа.
Но поезд ушёл.Хотели,уроды,русский мир,хавайте не обляпайтесь.
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18.07.2022 16:56 Відповісти
Бойтесь исполнения своих желаний=) В 2014 году они думали у них будут российские пенсии=)
В 2022 году русские бати за своих сынков по 7 миллионов деревянных выкручивают и жигули белые покупают, а гордая жена новороса, - 10 тысяч деревянных за своего дурака и обязательное фото для отчетности с улыбающиейся рожей=)
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18.07.2022 17:06 Відповісти
за каждый удар по салтовке надо высыпать пару пакетов по донецку . чтобы у руськой ваты ****** мозги на место вставали . чтобы твари не радовались когда мариуполь с землей ровняли и театр полный людей с детками бомбили ОКО ЗА ОКО ЗУБ ЗА ЗУБ
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19.07.2022 06:13 Відповісти
Киньте его в Днепр пусть без маски и баллонов с подводными силами борется. Вражина
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18.07.2022 16:57 Відповісти
шапито не по этим делам, - они по видосикам. Могут запилить видосик с гундосиком.
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18.07.2022 17:30 Відповісти
Шо-шо?! Йому ще й капельницю ставлять?! Максимум клізму для оздоровлення!!
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18.07.2022 17:02 Відповісти
подорожника хватит
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18.07.2022 19:20 Відповісти
Пощастило гниді(((
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18.07.2022 17:03 Відповісти
послушайте его говор он или с брянщины родом либо белорус
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18.07.2022 17:07 Відповісти
В нього дирка 5,45мм в легенях - тому він пацифістом став, і "говор" і гонор сильно змінились.
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18.07.2022 17:12 Відповісти
куля дуже сильно змінює світогляд, навіть якщо попадає не у мозок.
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18.07.2022 19:21 Відповісти
пустіть до нього родичів. вони його самі додушать. "какие денжищи из рук уходят!" ))
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18.07.2022 17:09 Відповісти
___чому спилкуэться на ридний мови???
в тилу ж нацистив !
по харЕ видно йшов вбивати. ДЬиалог про гостеприIмнIсть ??!! __
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18.07.2022 17:11 Відповісти
Його Смерть Має Бути Довгою та Пекельною,як колись у полонених чеченів з ,,дикої дивізії,,
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18.07.2022 17:24 Відповісти
Краще-б він залишився у морі В лісостепу під Харковом не сплаваєш і не попірнаєш А от те що кацапи "спецуру" використовують в якості піхоти - показово Значить - не вистачає у них "м"яса"
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18.07.2022 17:25 Відповісти

скiльки ж манкуртiв, якi знищують свою ж Батькiвщину...

таких знищувати без жалю, жорсткiше, нiж самих кацапо-ординцiв.
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18.07.2022 17:26 Відповісти
Типовий Яничар .
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18.07.2022 17:26 Відповісти
Вот это я понимаю диверсанты-вооружение до зубов, экипировка и все такое. Не то, что наших рашисты показывали-книга майн кампф, устав ЗСУ, два ножа и ржавый автомат.
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18.07.2022 17:28 Відповісти
Ти ще не бачив "екіпірованих" у березні-квітні на ПОліссі! Бомжі-бомжами По селах у дідів усі чоботи гумові позабирали у яких вони до скотини ходили - бо їхні "берці" розповзалися прямо на очах Форма - те саме - ганчірка через три тижні носіння Бронежилети їхні наші хлопці хвалили (правда казали - важкуваті)
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19.07.2022 05:30 Відповісти
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18.07.2022 17:30 Відповісти
мало того, що зрадник України та ще й міжнародний терорист-вбивця..
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18.07.2022 17:34 Відповісти
Доречі, передивлявся кілька днів тому "Список Шиндлера". Там на паровозі, який віз людей в Аушвіц, була велика літера "V". Так само, як на частині кацапської техніки.
Яке дивне "співпадіння".
Передивіться якщо не вірите
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18.07.2022 17:36 Відповісти
Путя во всём наследует своего учителя.
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18.07.2022 19:08 Відповісти
у Vельзевула будет Zнак все будет обозначено Zнаком, і на рукавах теж в німецьких нацистів V було
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19.07.2022 05:05 Відповісти
ОН НЕ УКРАИНЕЦ,ОН МОСКАЛЬ,А ЕГО ОТЕЦ ,СКОРЕЕ ВСЕГО БЫЛ ПРИ СССР ВОЕННЫМ
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18.07.2022 17:43 Відповісти
И що. У мово знайомого дід був однім зі головніших кдбшніків в Молдові, а сам знайомий зараз боронить Україну в лавах ЗСУ. Кожен вирішає сам для себе.
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18.07.2022 20:30 Відповісти
Гніда знатна цей запоріжець - ПОЖИТТЄВЕ для нього буде в тєму
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18.07.2022 17:46 Відповісти
Ну що, наплавався в українських степах морячок-окупант?
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18.07.2022 18:05 Відповісти
Повезло ублюдку. Ще поживе трохи...
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18.07.2022 18:48 Відповісти
Военных коZломордасов ловят как обыкновенный криминал ...
КоZломордассия - страна преступник.
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18.07.2022 18:56 Відповісти
20 лет тюрьмы будет достаточно
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18.07.2022 19:02 Відповісти
На стройку за баланду
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18.07.2022 21:09 Відповісти
на учєніях був?
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18.07.2022 19:36 Відповісти
Судя , по его рассказам , он хорошо **** сохранился. То есть стрелял, убивал, спал и жрал , и только тут на кушетке начал скулить , что он не знал . и это спец операция . Заблудшая овца ,с 24- Февраля , бродил не спал , голодный и холодный.. И это не рядовая кацапская мразь ...
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18.07.2022 19:41 Відповісти
з@їбісь хлопці!!
а придурку з усть-*********** - пове_зло
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18.07.2022 19:42 Відповісти
Умиляет, как они по мере приближения закономерного конца, становятся пацифистами
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18.07.2022 19:56 Відповісти
трубочку с подачей кислорода в нос нужно бы пережать поплотнее!!!!
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18.07.2022 20:53 Відповісти
ruzka kurwa!
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18.07.2022 21:07 Відповісти
Оккупанта расстрелять при попытке к бегству или попытке нападения. В лоб или затылок.
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19.07.2022 00:42 Відповісти
"возвращайтесь домой, это не то место" - как получил киздюлей так вот как запел, не верить этим гнидам, «Можно ли пожалеть «наших мальчиков», которых новый Гитлер послал на убой в Украину? Наверное, можно. Как можно было пожалеть немецких мальчиков, которых послал на убой старый Гитлер. У них тоже были матери, были девушки. Их можно пожалеть. И передернуть затвор. И помнить, что сегодня они - всего лишь «живая сила противника».

Хороший русский - мертвый русский!

Помните об этом.

Стреляйте подонков без разбора.

Бог рассортирует.
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19.07.2022 05:01 Відповісти
шо то у ампиратора ***** проблемы большие. если боевые подводники уже в степях Украины высоты штурмуют . а над алчевском рукожопые пво свой самолет завалили
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19.07.2022 06:04 Відповісти
 
 