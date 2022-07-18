Після того, як лінію фронту від Харкова посунули, туди приїхав Татаров і все почало бути погано, - екскерівник СБУ Харківщини Дудін звернувся до Зеленського. ВIДЕО
Ексочільник СБУ Харківщини Роман Дудін звернувся до президента Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, Дудін записав відеозвернення.
Він зазначив, що управління СБУ Харківщини затримало близько 1 тис. посібників РФ станом на 30 травня 2022 року.
"За результатами інспекцій та перевірок, фактично весь особовий склад харківського управління, який брав участь в обороні регіону, нагороджено державними нагородами. Напевно ж все нормально робилося?" - зазначив Дудін.
Також, продовжив ексочільник СБУ Харківщини, після його зняття з посади в Харків приїхав Татаров та перебував у місті декілька днів.
"30 травня в Харків почали повертатись люди. Лінія фронту була відтягнута максимально. Це заслуга генерала Сирського, Нестеренка. ... Після того як ФСБ в Бєлгороді відсвяткувало ваші кадрові рішення. Після того як приїхав Татаров, побув в Харкові, якось знову все почало бути погано. Обстріли пішли, щось не так почало працювати. Чому це відбувається? Відповідь дуже проста. Коли областю керує людина, яка відвідує близьку до Медведчука особу, коли керівник гарнізону є агентом МГБ і його куратор, до речі, нещодавно отримав звання героя Росії... Коли мер міста пропонує домовлятись, коли заступник глави облради має російське громадянство...", - розповів Дудін.
Також він нагадав, що минулого року СБУ задокументувала 12 телеграм-каналів, серед яких "Легитимный", "Резидент" та ще десят дрібних регіональних каналів.
"Якщо проаналізувати, на кого працюють від початку війни ці канали, то я назвав би два прізвища - Татаров і Єрмак. Зазначені телеграм-канали - це продукти російської розвідки, це доведено українським судом. Є вироки, є конкретні люди, які за цим стоять, та конкретна структура", - зазначив він.
Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.
"Сирський відтіснив ворога від Харкова максимально. Як тільки він це зробив - одразу загадковим чином був відряджений до Полтави. Нестеренко, який продовжував цю діяльність, був пересунутий в Суми, відразу після того, як ви зняли мене. Є питання", - розповів він.
"Офіційно звертаюсь до партнерів, до Сполучених Штатів, до працівників Великої Британії. Я прошу вас взяти участь в проведенні комплексного дослсідження зазначеної ситуації, яка відбувається зі мною, з управлінням. Готовий пройти поліграф за участі іноземних спеціалістів. Тому що знаю, що я та мої співробітники виконали всі накази, зробили все, що могли зробити. Жодного сприяння ворогові, жодного кримінального правопорушення тощо не відбулося. ... Бачу, що в контексті вчорашніх подій ситуація починає розвиватися вкрай негативно. Ця історія може призвести до негативних наслідків", - підсумував Дудін.
Нагадаємо, 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна з посади голови СБУ Харківської області. "Звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - сказав президент.
Дудін заявив, що СБУшники боронили Харківщину від ворога, а звільнили його на замовлення недоброзичливців.
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"петицию к Байдену" кажете? ну, це вже точно смішно! за "дегенератов" питайте у ZV, а не у Байдена.
Може час їх відстрілювати ?
Приїхав Татаров - і зник.
Приїхав Єрмак і...
У своїх інтересах ще не навчились працювати, маю надію це тимчасово.
Наравне с Путиным. А может и хуже.
Нам не так страшні московські воші як українські гниди
Не живіть у віртуальному світі...
Не фсбшник ли он сжеланиями идиота???
Не играет ли он очередную роль?? ©
Аналогічні питання ставили ще під час президентських виборів-2019. Та 73% тоді й чути цього не хотіли. Волали лише "
Ра-сі-я! Ра-сі-я!" "Зє-ля! Зє-ля!".
Тенденція, однако!
Заразпри владі у Харкові чувашня 2 ешелону (після кушнарьова). І губер і мер і генпрокурорша і *******.
Кротівник на Банковій ще щось риє, але нокаутуючий удар нанесла Вікторія. Єрмак зараз в стані гроггі. Остаточний удар ще попереду. а зараз кротівник намагається розхитати своїми інтригами армію. виглядає комічно. коли Єрмак хоче навязатись до Салівена на розмову і кличе Залужного, щоб саме той почав розмову. А потім ходить і бьє себе в широку грудь я тут головний. без мене нічого не буде. Піддковерні гімнасти Гнусавого.
Я б сказав дещо інакше: "ПреЗЕдент, якого обрали 73%, здає країну."
Орков теснили от Харькова довольно таки уверенно.
И вдруг всё остановилось и ситуация зависла.
Явно хто то посприяв этому.
Те саме і з Миколаєвом і генералом Марченко. Не кошерно зеленій плісняві щоб він і Херсон назад відбив, адже вони його в сізо тримали- довелось би пояснювати
так як Татаров - лютий ворог Украіни і слуга Портнова ‼️‼️‼️
Згоден. А як щодо самого Зе?
А. Уволь генпрокурора или главного из СБУ.
.......
В: Андрей, я их уволил, а они требуют уволить тебя.
А: Уволь премьер министра или министра обороны...
.......
В: Андрей, я распустил кабинет министров, РНБО, Верховну раду...А они требуют...
А. Ну подай в отставку, ты все равно ничего не решаешь, только мне мешаешь.
Всех их пристроили при Зеленском.
Взять хотя бы предателей наумова, ковалёва, татарова, ******, демченко и т.д.
https://zaxid.net/news/ Я йому вірю. РішенняЗеленського останнім часом визивають великі сумніви.
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
Слава Україні! Героям Слава!
Смерть ворогам!
Таки респект від москви.