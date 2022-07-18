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Після того, як лінію фронту від Харкова посунули, туди приїхав Татаров і все почало бути погано, - екскерівник СБУ Харківщини Дудін звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Ексочільник СБУ Харківщини Роман Дудін звернувся до президента Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, Дудін записав відеозвернення

Він зазначив, що управління СБУ Харківщини затримало близько 1 тис. посібників РФ станом на 30 травня 2022 року.

"За результатами інспекцій та перевірок, фактично весь особовий склад харківського управління, який брав участь в обороні регіону, нагороджено державними нагородами. Напевно ж все нормально робилося?" - зазначив Дудін.

Також, продовжив ексочільник СБУ Харківщини, після його зняття з посади в Харків приїхав Татаров та перебував у місті декілька днів. 

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"30 травня в Харків почали повертатись люди. Лінія фронту була відтягнута максимально. Це заслуга генерала Сирського, Нестеренка. ... Після того як ФСБ в Бєлгороді відсвяткувало ваші кадрові рішення. Після того як приїхав Татаров, побув в Харкові, якось знову все почало бути погано. Обстріли пішли, щось не так почало працювати. Чому це відбувається? Відповідь дуже проста. Коли областю керує людина, яка відвідує близьку до Медведчука особу, коли керівник гарнізону є агентом МГБ і його куратор, до речі, нещодавно отримав звання героя Росії... Коли мер міста пропонує домовлятись, коли заступник глави облради має російське громадянство...", - розповів Дудін.

Також він нагадав, що минулого року СБУ задокументувала 12 телеграм-каналів, серед яких "Легитимный", "Резидент" та ще десят дрібних регіональних каналів.

"Якщо проаналізувати, на кого працюють від початку війни ці канали, то я назвав би два прізвища - Татаров і Єрмак. Зазначені телеграм-канали - це продукти російської розвідки, це доведено українським судом. Є вироки, є конкретні люди, які за цим стоять, та конкретна структура", - зазначив він.

Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога. 

Також читайте: ОП через мільйонний Telegram-канал атакує активістів та описує "героїчність Татарова", - Шабунін

"Сирський відтіснив ворога від Харкова максимально. Як тільки він це зробив - одразу загадковим чином був відряджений до Полтави. Нестеренко, який продовжував цю діяльність, був пересунутий в Суми, відразу після того, як ви зняли мене. Є питання", - розповів він.

"Офіційно звертаюсь до партнерів, до Сполучених Штатів, до працівників Великої Британії. Я прошу вас взяти участь в проведенні комплексного дослсідження зазначеної ситуації, яка відбувається зі мною, з управлінням. Готовий пройти поліграф за участі іноземних спеціалістів. Тому що знаю, що я та мої співробітники виконали всі накази, зробили все, що могли зробити. Жодного сприяння ворогові, жодного кримінального правопорушення тощо не відбулося. ... Бачу, що в контексті вчорашніх подій ситуація починає розвиватися вкрай негативно. Ця історія може призвести до негативних наслідків", - підсумував Дудін.

Нагадаємо, 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна з посади голови СБУ Харківської області. "Звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - сказав президент.

Дудін заявив, що СБУшники боронили Харківщину від ворога, а звільнили його на замовлення недоброзичливців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Конгресі США просять Байдена перевірити можливі зв'язки Єрмака з Росією

Автор: 

СБУ (12842) Харків (5623) Харківщина (6054) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+109
Ще трохи і вийдуть на найвеличнішого лісапедіста
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18.07.2022 17:37
+63
Если Зеленский не примет мер,пойдет паровозом
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18.07.2022 17:37
+57
Що ви блд всі ниєте,як сучки драні,ви ж офіцери,відстрілюйте цю мразоту фсбешну,ніхто за вас це не зробить.
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18.07.2022 17:41
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зелебобіки можуть продовжувати далі брехати, що опа в армійсьські справи не втручається
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18.07.2022 18:24 Відповісти
Такое впечатление ,что дерьмак с татаровым для нас хуже путина . Народу Украины нужно срочно принять петицию к Байдену навести порядок в нашем кодле дегенератов , иначе Украине кырдык ,и ленд лиз не поможет ... причем делать что то нужно срочно .
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18.07.2022 18:27 Відповісти
Очередной майдан собирать
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19.07.2022 01:18 Відповісти
а шо, вже не смішно від 95-го кварталу? 30,2% електорату України обрали піаніста у першому турі; "хотя би поржом!"©
"петицию к Байдену" кажете? ну, це вже точно смішно! за "дегенератов" питайте у ZV, а не у Байдена.
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22.08.2022 00:09 Відповісти
Знову кляті зрадники.
Може час їх відстрілювати ?
Приїхав Татаров - і зник.
Приїхав Єрмак і...
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18.07.2022 18:31 Відповісти
Для этих сук одного НIMARSа не жалко,потратить,главное собрать то всех в одном месте
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19.07.2022 01:21 Відповісти
Нажаль українські спецслужби як що когось і прибирають то тільки по наказу мацкви.
У своїх інтересах ще не навчились працювати, маю надію це тимчасово.
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19.07.2022 14:13 Відповісти
Такое впечатление ,что дерьмак с татаровым для нас хуже путина

Наравне с Путиным. А может и хуже.

Нам не так страшні московські воші як українські гниди
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18.07.2022 18:32 Відповісти
слухаєш цього порядного Чела і думаєш - "Як шкода що у нас немає грецьких "Чорних полковників" Піночета чи турецьких офіцерів щоб прибрати явних зрадників Татарова та Єрмака, ну і квартального дурника разом з ними
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18.07.2022 18:35 Відповісти
"Порядні чели" на рівні начальника обласного управління сбу при всіх наших владах направлялись у прикордонні області для того, аби кришувати контрабас і вчасно відправляти плюшки у Київ.
Не живіть у віртуальному світі...
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18.07.2022 22:27 Відповісти
Видя вокруг Безеленского недобитков Янукрвича( откровенных преступников) не адекватных людей из 95 квартала , киевских полубандюков - рестораторов взлетевших по карьере ,, в космос,, какой то тупой мусор ,,: заточенный,, на воровство и вылизывание задницы. Анализируя преступления против Украины тянущие на вышку , но окоторых упорно не хотят говорить( сдача границ, фактически продажу Украины) ( Татаров и Ермак его наверное за горло держат компроматом) - задаюсь вопросом он реально управляет государством? Не фсбшник ли он сжеланиями идиота ,, смотреть в глаза,,??? Не играет ли он очередную роль??......Почему столько диких, не адекватных решений, почему вокруг него столько гавна. Он делает все что бы стать безграничным диктатором ....ну понятно как кто..
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18.07.2022 18:39 Відповісти
Татаров и Ермак его наверное за горло держат компроматом...
Не фсбшник ли он сжеланиями идиота???
Не играет ли он очередную роль?? ©

Аналогічні питання ставили ще під час президентських виборів-2019. Та 73% тоді й чути цього не хотіли. Волали лише "Ра-сі-я! Ра-сі-я!" "Зє-ля! Зє-ля!".

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18.07.2022 23:32 Відповісти
Основна вирішальна мантра тоді була АБИ ТІЛЬКИ НЕ ПОРОХ.
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19.07.2022 14:14 Відповісти
По разному бывает, сходу можно и ошибиться. Но в данном случае, похоже, что все сходится. Если человек не слеп и может увидеть и сравнить.,
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24.07.2022 23:39 Відповісти
І чому дивуються? Якщо зЕлох у очах (очку) ***** побачив "мир", після 5 років війни, то що він побачив у очку татарава???
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18.07.2022 18:42 Відповісти
Татаров - в Харків, безугла - в Сєвєродонецьк, зеленський - в Лисичанськ!
Тенденція, однако!
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18.07.2022 18:42 Відповісти
А з яким піднесенням коментували повторне входження орків. Вже цілі дивізії вишикувались. ось ось захоплять Харків. А пристяжні згадували, щ саме Харків був столицею комуністичної України.Але пенду у орків не хватило, почали стріляти БК мінського маньяка, одночасно гнати пургу про повторний наступ на Київ. там крім зради намічаються гроші на відновлення. А тут потрібна стрункість і зклепанність шеренги клептоманів.
Заразпри владі у Харкові чувашня 2 ешелону (після кушнарьова). І губер і мер і генпрокурорша і *******.
Кротівник на Банковій ще щось риє, але нокаутуючий удар нанесла Вікторія. Єрмак зараз в стані гроггі. Остаточний удар ще попереду. а зараз кротівник намагається розхитати своїми інтригами армію. виглядає комічно. коли Єрмак хоче навязатись до Салівена на розмову і кличе Залужного, щоб саме той почав розмову. А потім ходить і бьє себе в широку грудь я тут головний. без мене нічого не буде. Піддковерні гімнасти Гнусавого.
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18.07.2022 18:45 Відповісти
Подивіться з яким запалом обсерається абдристович про дивізію
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18.07.2022 19:23 Відповісти
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18.07.2022 18:49 Відповісти
Після того як у нас убрали Марченко так само і у нас почалося .тварі Дерьмака татарові баканові і вся нечесть яка здала наш південь хоть би на одну ніч в миколаїв ви мабуть повсирались .суки а наші діти тут живуть дома не так як ваші вибоядком за кордоном
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18.07.2022 18:53 Відповісти
Коли все Боневтік позбудеться татаровиї, єрмаків про яких кажуть і тут і навіть в США, а він їх тримає, ніби вони працівники по найму на його дачі. Володя, це держава і потрібно прислухатися до людей і політиків і викинути антимайданівців з офісу до портнова. Виходить добре за дупу тримають його ці малороси компрою, яку зібрали при Овощі.
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18.07.2022 18:55 Відповісти
Якщо припинить прауювати на кацапів,що від нього лишиться?
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18.07.2022 19:20 Відповісти
Возникает единственный вопрос - человек все знал, но молчал, пока его не сняли - совпадение? А вы подумайте!😁
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18.07.2022 18:56 Відповісти
Ти ж його опльовуєшь... Співпадіння? Зроби вигляд,що думаеш
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18.07.2022 19:19 Відповісти
А й насправді після плювання на закон,страшно думати,що вони планують зробити з Україною. Гроші затягнули очі і відключили решту розуму. Весь світ бачить,що робить зеболото. Що далі
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18.07.2022 18:56 Відповісти
Хунта, рідна, бери владу, бо біда!!!
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18.07.2022 19:02 Відповісти
каких вам еще нужно доказательств, что Зеленский, мягко говоря, не тому народу служит который его избрал? уже и косоворотку на себя напялил, и Цемаха с вагнеровцами слил, уничтожил контрразведку и саботировал подготовку к войне, сдал Мариуполь и Юг страны и предал азовцев, и это не считая экономический преступлений которые он лично крышует. Зеленскому и его шайке уже давно пора на покой, и народ знает как это делать - опыт имеется.
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18.07.2022 19:05 Відповісти
Та перестаньте блажити про цей "народ". Це саме він зробив президентом-верховним головнокомандувачем його нікчемність ЗЕлупу Янелох-Яневтіка, а разом ним шобло агентів *********, дєрмаків, татарових, демченків, монастирських та різних ванєк биканових.
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18.07.2022 19:30 Відповісти
ну, что ж... другого "народа" у нас нет, приходится работать с тем что есть... действительно, до некоторых даже очевидные аргументы доходят, ну, ооочень туго. но, сейчас уже мало кто верит в сказки Зели, понимают, что чуда не произошло, только стыдно в этом признаться.
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18.07.2022 20:01 Відповісти
нове покоління агентів, всякі Грігян-Тєлєгіна (Тімашонка) себе не виправдали.
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18.07.2022 23:02 Відповісти
Й вспати пішов у бункер
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18.07.2022 20:20 Відповісти
Кадровая политика у Зели просто атас.
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18.07.2022 19:06 Відповісти
Ще наришкіних призначить... не януковощь намбе 2
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18.07.2022 19:17 Відповісти
Підтвердженням цьому є запланована колаборантами капітуляція України під прикриттям «Зернового Перемир'я». Через це західні союзники не надають Україні більше кількох одиниць важкого озброєння.
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18.07.2022 23:17 Відповісти
Прелєстно! Зеленський! Котрий наче Прзедент, щож з тобою нетак??? Куди,ти непопрешься всюди,після тебе біда й горе??? Може охреститися в УПЦ,треба? Може,чорти побігуть?
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18.07.2022 19:15 Відповісти
С президентом все так, что-то не так с 73 процентами...
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18.07.2022 19:26 Відповісти
Ащо з ним так, якщо у руля єрмак і татаров, зробили вигляд що вибрали голову САП, а хто затверджувати буде, як кажуть , а судити кто??!!?
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21.07.2022 17:28 Відповісти
Так Воно в УПЦ й хрещене,п"яний піп з дяконом новінським
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18.07.2022 19:52 Відповісти
Теперь понятно почему сняли Дудина, все очень просто - он много знал....
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18.07.2022 19:22 Відповісти
Він працював на Україну!Й заважав здати Харків!!!
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18.07.2022 19:27 Відповісти
А Ваньку Бакланова за те, що "нє прінял мєри" відносно Дудіна.
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18.07.2022 19:31 Відповісти
А что он мог сделать, если силовики ждали русских? Это потом уже, после бомбардировок стало ясно, что смерть близко, а до войны? А до войны виделись повышения в армии РФ, квартира в Москве, бензин по 15 рублей а не по 58 как на этай вашей т.н. незалежнай, возможность пытать в тюрьмах как угодно и сколько угодно, возможность крышевать всех и вся в этом Харькове и пр аппетитные плюшки..........Процентов 70 населения Украины так думали, не только силовики. Близкие взрывы в 5 утра 24 февраля разбили в головах народа "российскую путинскую мечту"
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18.07.2022 20:40 Відповісти
Влада, яку підібрав президент, здає країну, скоро нам ніхто нічого не дасть. А як патріотично говорить президент по тєлєку, заслухатись можна, вовки в овечій шкурі, вже все зрозуміло, чому таке в Харкові, знову вирішили нападати рашисти на місто, видно татаров з ************ пообіцяли, так як і Луганську область здавали.
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18.07.2022 19:30 Відповісти
А що, в 2019 році не видно було, що цей лицемірний лицедій ЗЕлуплений антиукраїнська паскуда? Та досить було глянути на його оточення!
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18.07.2022 19:35 Відповісти
таке ж саме як і у Тімашонки
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18.07.2022 23:04 Відповісти
Влада, яку підібрав президент, здає країну. ©

Я б сказав дещо інакше: "ПреЗЕдент, якого обрали 73%, здає країну."

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19.07.2022 00:00 Відповісти
В его словах есть доля правды.
Орков теснили от Харькова довольно таки уверенно.
И вдруг всё остановилось и ситуация зависла.
Явно хто то посприяв этому.
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18.07.2022 19:37 Відповісти
татарова не трогать, это Халуй Елдака смотрящего над малоПИД...роским, бениным Нарко Оманским Ослом!
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18.07.2022 19:40 Відповісти
Сирський відтіснив ворога від Харкова максимально. Як тільки він це зробив - одразу загадковим чином був відряджений до Полтави.
Те саме і з Миколаєвом і генералом Марченко. Не кошерно зеленій плісняві щоб він і Херсон назад відбив, адже вони його в сізо тримали- довелось би пояснювати
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18.07.2022 19:50 Відповісти
Виходе Залу..ий робе що скаже ОПреза
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18.07.2022 19:59 Відповісти
Виходе що по указкі з Опи, Ген. Штаб перекинув путьових генералів, висновок люди Ермака вже вген.штабі, найгірше вирисовується
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18.07.2022 19:57 Відповісти
Разкажи про крадіжки лісу та співпраці з "чорними лісорубами", та про діло ПОТОН.... скільки тобі занесли грошей за їх посадку? Судячи по задньому плані ті не в квартирі сидишь... звідкіля кошти? "Чесна людина"? Скільки наворовав грошей?
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18.07.2022 20:07 Відповісти
Ех, якщо вже СБУшники жалітись починають... Чому ж ви у Харкові того татарова не кінчили? Або усяких інших єрмаків? У нас, українців, дивлячись на цю зелену шоблу, одна надія - на вас, силовики-патріоти. На справжню українську хунту.
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18.07.2022 20:12 Відповісти
"У нас, українців, дивлячись на цю зелену шоблу, одна надія - на вас, силовики-патріоти"... Розшифровую.... крадії, злочінці та ТРУСИ, ну і продажна сволота... це виловикі, які жаліються
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18.07.2022 20:15 Відповісти
Не хочу никого запугивать,но пошла операция ватной мразоты вокруг членоиграющего дурныка по конкретной и быстрой сдачи ***** на его условиях,потом установление малоросской диктатуры...даже не знаю что может спасти теперь страну😱
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18.07.2022 20:18 Відповісти
Ще треба комусь доводити хто такі Татаров і Єрмак ? На жаль "навличніший не хоче цього розуміти.
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18.07.2022 20:27 Відповісти
а якого розуму ви вимагаете від ручної ляльки....
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18.07.2022 20:31 Відповісти
Якщо Зеленський не прибере Татарова , то його приберуть інші люди ,
так як Татаров - лютий ворог Украіни і слуга Портнова ‼️‼️‼️
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18.07.2022 20:39 Відповісти
Татаров - лютий ворог Украіни і слуга Портнова ‼️‼️‼️ ©
Згоден. А як щодо самого Зе?
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19.07.2022 00:06 Відповісти
Елдак, Оман, Татаров, Зеленский, Медведчук, Патрушев, Портнов...
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18.07.2022 21:01 Відповісти
Вот и наступает суд линча
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18.07.2022 21:16 Відповісти
Все дуже просто - якщо Єрмак, Татаров, Портнов ще й досі при владі, значить всі вони абсолютно влаштовують Бєню та його партнера - кремлівське ху..ло. А Боневтік це просто розмовляюча довбешка, воно само геть нічого не вирішує, а просто озвучує чужі рішення. З Харковом вийшла "нєдоработочка", хотя саме про Харків ще ДО війни, у січні 2022, Боневтік казав, що "місто Харків, схоже, може бути захоплене першим..."Але харків"яне та Армія так не вважали, та Харків встояв ще й дав пі..люлей москальнє. Цього "слуги кремля" не можуть пробачити Харкову й досі... Саме тому тих, хто керували спротивом у лютому-травні та відстояли місто або зняли з посад, або відправили до інших областей... І зараз ситуація довкола Харкова знов загострилася...
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18.07.2022 21:29 Відповісти
Єлдак скрізь порозпихав своїх консерв, навіть у генштабі ЗСУ
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18.07.2022 23:29 Відповісти
В: Андрей, мне говорят, чтобы я тебя уволил.
А. Уволь генпрокурора или главного из СБУ.
.......
В: Андрей, я их уволил, а они требуют уволить тебя.
А: Уволь премьер министра или министра обороны...
.......
В: Андрей, я распустил кабинет министров, РНБО, Верховну раду...А они требуют...
А. Ну подай в отставку, ты все равно ничего не решаешь, только мне мешаешь.
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18.07.2022 21:46 Відповісти
Десь так.
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18.07.2022 22:43 Відповісти
Чому цю фсб-шну мерзоту ніхто не підстрелив під час його відвідин Харкова??! Типу "випадковим "дружнім" вогнем"?🤔😠 На одну тварюку стало б менше.. А там і до іншої черга дійшла б незабаром!
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18.07.2022 22:16 Відповісти
А не пробували голки встромляти в опудало Татарова? Має допомогти.
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18.07.2022 22:21 Відповісти
Скоро будет порядок потерпите 10 дней ,всею пятую колону в Украине поднимут на вилы , а поможет организация ''Aldus Draco USA '' над Ермаком и Татаровым уже нависла коса жнеца в черном
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18.07.2022 22:33 Відповісти
В политическом руководстве страны практически все бывшие холуи партии регионов. Одни при них советниками были, другие на корпоративах выступали, есть те кто в чиновниках ходили при регионалах.
Всех их пристроили при Зеленском.
Взять хотя бы предателей наумова, ковалёва, татарова, ******, демченко и т.д.
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18.07.2022 22:39 Відповісти
Підполковник Дудін, колишній бойовий офіцер із позивним «Смєрш», пройшов Донбас, потім курував підрозділ із розкриття терористичних проявів на Сході і Півдні України, Київ, а потім - Харків.
https://zaxid.net/news/ Я йому вірю. РішенняЗеленського останнім часом визивають великі сумніви.
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18.07.2022 22:41 Відповісти
,,останній час" тягнеться більше 3-х років
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18.07.2022 23:37 Відповісти
только слепой и зелох уже не видит какое ермо эти два перца
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18.07.2022 22:52 Відповісти
зелені тварюки здають Харків!
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18.07.2022 23:04 Відповісти
скоро зе-бобику приоткроют оченьки....!!!!
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18.07.2022 23:05 Відповісти
А ще я добавлю,що і NLAW не давали захисникам Харкова!
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
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18.07.2022 23:33 Відповісти
так может "БЕЛАЯ СТРЕЛА"!? Не?
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19.07.2022 04:22 Відповісти
то же самое было и в Николаеве когда Марченко не только отбил от орков Николаев а уже перешёл в контрнаступление готовил Херсон к освобождению то его тут же сняли и поставили какое то ***** служившее на дальнем востоке родича хомчак и после это наступление заглохло ВСУ отодвинули и начался систематический обстрел Николаева ...ДУМАЙ-ТЭ
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19.07.2022 05:28 Відповісти
Удивительно ,что Цензор .Нет дает высказываться этому проходимцу ,который будучи при власти у нас в Харькове работал только на себя ,а не на страну.Пример : заявляет о российском гражданстве зам председателя облсовета,а ему хочу задать вопрос : А где был он ,служба СБУ когда назначали его замом ,не сидел ли в зале на сессии облсовета он? И так все что он говорит этот обиженный шито белыми нитками.Совет Цензору не давайте свою площадку для высказывания проходимцам ,которые пришли в СБУ для решения своих комерческих интересов
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19.07.2022 08:42 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Героям Слава!
Смерть ворогам!
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19.07.2022 10:46 Відповісти
Респект за здачу Півдня України ?
Таки респект від москви.
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19.07.2022 14:17 Відповісти
Так надо было тебе приехать и защитить.
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21.07.2022 20:54 Відповісти
Отправьте уже этого дебила на принудительное лечение
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19.07.2022 11:03 Відповісти
А чого ж іншого очікувати від мережі недоторканного резидента орди?
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19.07.2022 11:37 Відповісти
Знову всемогутній Татаров,або він стрілочник,або настільки могутній ,що впливає на хід війни,та курс держави,і управи на нього не існує...
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Татаров і Єрмак "притягли" війну в Україну?
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19.07.2022 13:14 Відповісти
Президент, ты должен исправить свои ошибки. Они нам слишком дорого стоят.
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19.07.2022 16:22 Відповісти
А щось мовчать оті ібучі 73%, шашликів пережрались і обісрались паскудник
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19.07.2022 22:29 Відповісти
Timur Davidov пише що офiцери повинi вiдстрiлювати всяку мразоту. Таке зазвичай пишуть боягузи, якi сидять в туалетi i трусяться. Пiдлi створiння. Роман Дудiн один iз головних рятiвникiв Харкова шана герою Украïни
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21.07.2022 07:42 Відповісти
Что их всех поносит после отставки?Если ты честен местами,то это говорит ,что её у тебя нет вообще.Тридцать лет силовики боролись и вот доборолись, а то что 1000 чел задержали,то это не показатель..Показатель,сколько село и на сколько увеличил своё благосостояние.
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21.07.2022 21:04 Відповісти
Зєля боїться чіпати Єрмака, бо тоді московити самі СКАЖУТЬ ПРАВДУ, що робилося а Омані і що "непідкупний" там наобіцяв!
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23.07.2022 23:54 Відповісти
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