Після того, як лінію фронту від Харкова посунули, туди приїхав Татаров і все почало бути погано, - екскерівник СБУ Харківщини Дудін звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Ексочільник СБУ Харківщини Роман Дудін звернувся до президента Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, Дудін записав відеозвернення.

Він зазначив, що управління СБУ Харківщини затримало близько 1 тис. посібників РФ станом на 30 травня 2022 року.

"За результатами інспекцій та перевірок, фактично весь особовий склад харківського управління, який брав участь в обороні регіону, нагороджено державними нагородами. Напевно ж все нормально робилося?" - зазначив Дудін.

Також, продовжив ексочільник СБУ Харківщини, після його зняття з посади в Харків приїхав Татаров та перебував у місті декілька днів.

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"30 травня в Харків почали повертатись люди. Лінія фронту була відтягнута максимально. Це заслуга генерала Сирського, Нестеренка. ... Після того як ФСБ в Бєлгороді відсвяткувало ваші кадрові рішення. Після того як приїхав Татаров, побув в Харкові, якось знову все почало бути погано. Обстріли пішли, щось не так почало працювати. Чому це відбувається? Відповідь дуже проста. Коли областю керує людина, яка відвідує близьку до Медведчука особу, коли керівник гарнізону є агентом МГБ і його куратор, до речі, нещодавно отримав звання героя Росії... Коли мер міста пропонує домовлятись, коли заступник глави облради має російське громадянство...", - розповів Дудін.

Також він нагадав, що минулого року СБУ задокументувала 12 телеграм-каналів, серед яких "Легитимный", "Резидент" та ще десят дрібних регіональних каналів.

"Якщо проаналізувати, на кого працюють від початку війни ці канали, то я назвав би два прізвища - Татаров і Єрмак. Зазначені телеграм-канали - це продукти російської розвідки, це доведено українським судом. Є вироки, є конкретні люди, які за цим стоять, та конкретна структура", - зазначив він.

Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.

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"Сирський відтіснив ворога від Харкова максимально. Як тільки він це зробив - одразу загадковим чином був відряджений до Полтави. Нестеренко, який продовжував цю діяльність, був пересунутий в Суми, відразу після того, як ви зняли мене. Є питання", - розповів він.

"Офіційно звертаюсь до партнерів, до Сполучених Штатів, до працівників Великої Британії. Я прошу вас взяти участь в проведенні комплексного дослсідження зазначеної ситуації, яка відбувається зі мною, з управлінням. Готовий пройти поліграф за участі іноземних спеціалістів. Тому що знаю, що я та мої співробітники виконали всі накази, зробили все, що могли зробити. Жодного сприяння ворогові, жодного кримінального правопорушення тощо не відбулося. ... Бачу, що в контексті вчорашніх подій ситуація починає розвиватися вкрай негативно. Ця історія може призвести до негативних наслідків", - підсумував Дудін.

Нагадаємо, 29 травня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна з посади голови СБУ Харківської області. "Звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - сказав президент.

Дудін заявив, що СБУшники боронили Харківщину від ворога, а звільнили його на замовлення недоброзичливців.

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