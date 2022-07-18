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Інтерв’ю на КСП командира роти: артист Ращук на передовій у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Інтерв’ю на КСП командира роти: артист Володимир Ращук на передовій у Сєверодонецьку на Луганщині.

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Автор: 

Сєверодонецьк (508) Бутусов Юрій (3598) Луганська область (4882)


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Мотивований до безкінечності за Україну командир . Бажаю щоб його і команди мрії збулись
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18.07.2022 22:23 Відповісти
Як справжній артист, то і воїн справжній, а якщо квартальне кривляло, то таким і залишається, навіть, на найвищій посаді!
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18.07.2022 22:31 Відповісти
Бережи вас Господь
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18.07.2022 22:38 Відповісти
 
 