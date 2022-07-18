Інтерв’ю на КСП командира роти: артист Ращук на передовій у Сєверодонецьку. ВIДЕО
Інтерв’ю на КСП командира роти: артист Володимир Ращук на передовій у Сєверодонецьку на Луганщині.
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Ірландія
показати весь коментар18.07.2022 22:23 Відповісти Мені подобається 14
Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар18.07.2022 22:31 Відповісти Мені подобається 18
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Чайка Київ
показати весь коментар18.07.2022 22:38 Відповісти Мені подобається 11
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