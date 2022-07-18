Інтерв’ю на КСП командира роти: артист Ращук на передовій у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Інтерв’ю на КСП командира роти: артист Володимир Ращук на передовій у Сєверодонецьку на Луганщині.

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