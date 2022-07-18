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ЗСУ завдали окупантам істотних логістичних втрат. Росіянам дедалі важче утримувати окуповані території, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців ввечері 18 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозвернення Зеленського, розміщеному у фейсбуці. 

"Збройні Сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах.

І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) ЗСУ (7572) логістика (56)


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Топ коментарі
+32
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18.07.2022 22:44
+22
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18.07.2022 22:43
+20
Балабол не вмішуйся у військову справу. Ти в ній нічого не розумієш.
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18.07.2022 22:42
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Балабол не вмішуйся у військову справу. Ти в ній нічого не розумієш.
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18.07.2022 22:42 Відповісти
А в чем он специалист позвольте узнать?
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18.07.2022 22:46 Відповісти
членограй?
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18.07.2022 22:48 Відповісти
Dikgeimer
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18.07.2022 23:00 Відповісти
Как в чем!!! А членом играть это вам не хухры-мухры!!!!!
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18.07.2022 23:15 Відповісти
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18.07.2022 22:43 Відповісти
Особливо круто виглядає в червоних революційних труселях.
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18.07.2022 22:46 Відповісти
Мисюки были
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18.07.2022 23:01 Відповісти
Я бачу, ти також, даже гарно пiдготувався до вiйни, брудна паскуда
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19.07.2022 10:21 Відповісти
іди на йух, трєпло
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18.07.2022 22:44 Відповісти
Вечірній балабол за розкладом. Ану кажи хто з твого кварталу у війську.
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18.07.2022 22:44 Відповісти
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18.07.2022 22:47 Відповісти
І там ми ********...
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18.07.2022 22:55 Відповісти
То чого тебе в Вінниці не було чи в Часовому яру ??
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18.07.2022 23:16 Відповісти
Танцювала танець краба, дивовижна, файна баба.
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18.07.2022 23:22 Відповісти
а её бабушка называла такой танец энергичным )
https://www.youtube.com/watch?v=NX7-QIAFhas
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18.07.2022 23:27 Відповісти
а нахрєна?? помагала відходити?
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19.07.2022 00:23 Відповісти
Боже збавь
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19.07.2022 10:14 Відповісти
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18.07.2022 22:44 Відповісти
зрадник той, хто найняв відповідального за кадри.
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19.07.2022 00:40 Відповісти
а шо там в Енергодаре? говорят, орки друг друга из-за холодильников порезали?
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18.07.2022 22:45 Відповісти
холодильник РозаЛєв?
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18.07.2022 22:47 Відповісти
Холодильник уложил в холодильник свиней
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18.07.2022 23:03 Відповісти
Так ти ж і допустив,що наші люди попали під окупацію!
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18.07.2022 22:45 Відповісти
спокушки від зеПрезика..Філя, Каркуша, Стєпашка й Хрюша десь за кадром
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18.07.2022 22:45 Відповісти
Не тільки утримують,ще й просуваються далі.Досить обіцяти.Досить здавати міста все далі,і обіцяти типа "яка різниця скільки здали,все одне одвоюєм".Одвоюйте хоч щось!
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18.07.2022 22:46 Відповісти
Зате деякі території занадто легко окуповувались!
А хто ж відповідатиме за це, гаранте?
Баканов - це лише частина відповіді, на решту даю підказку (кмітливі можуть пропустити).
На «зе» починається, працює на підхваті у єрмаків-татарових.
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18.07.2022 22:50 Відповісти
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18.07.2022 22:52 Відповісти
Заспокойтеся конченнi ********, вашого дирявого шоколадника , ще чекае покорання на яке вiн заслуговуе
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19.07.2022 10:26 Відповісти
Та не проблема: Верещучка може кацапам гуманітарки підкинути, якщо в них проблеми з логістикою...
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18.07.2022 22:52 Відповісти
Клоуне, іди до Жеки лисого і другого урода і там виступай. Не займай не своє місце. Звільни для професіонала і патріота.
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18.07.2022 22:53 Відповісти
Ты бы, ****, лучше рассказал, благодаря кому и чему Параша захватила территории такого размера, которые ей теперь тяжело удерживать своей "логистикой", которая простреливается ЗСУ на +100 км.
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18.07.2022 22:57 Відповісти
Краще скажи - шо там по дЕрьмаку і татарову .. ! Ну ,, ти прибирати їх думаєш , Вава .??

. .
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18.07.2022 23:05 Відповісти
зеля! ти задовбав своїми відосиками та ура-ура-шапкозакиданням!
а хто скаже, чому так відбувається? британські та штатівські вояки і розвідка порахували, що з тою зброєю, яку Україна отримала, ми вже давно мали піти в наступ і добре погнати ворога. АЛЕ далі рефреном продовжуються крики "зброї мало", "захід буксує з поставками", "от як нам ще ото-то дадуть, от тоді ми!..". русня оголосила "паузу", а ми чекали, коли в них та пауза закінчеться - чому? ? то може ХТОСЬ всередені нашої країни потужно гальмує захист нашої держави? то може ті кляті гамериканці праві, коли підозрюють, що щось не так? і зброя х.з. куди йде? і рєзніков з дєрмаком і татаро х.з. чим займаються? а зе їх потужно прикриває!
зе займається також х.з. чим - кадровими перекиданнями, готує собі "перину" на вибори, ну й відосики штампує по типу "ура-ура! ми всіх поб'ємо!... колись там". а про безпеку країни як не дбав, так і не дбає.
нема ворогів страшніших, ніж внутрішні щурі та й ще на урядових керівних посадах!!!
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18.07.2022 23:06 Відповісти
Так и хочеться сказати: «Не вибачайся. В тому нема твоєї провини»
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18.07.2022 23:11 Відповісти
Пьють багато стєкломоя, роздвояєцься дорога.
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18.07.2022 23:28 Відповісти
Хто без бою здав Херсон і Таврію? Хто здав південь України? Хто без бою здав північ України?
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19.07.2022 00:21 Відповісти
Igor Yakovishak 57d6f5f4, кацапчик,нюхай й надалi своi портянки..Ти ж тупенький,без понятия про що взагалi пишеш. Новобогданiвка 2004/5/6 роки? Нi,не чув? Краще свою мамку розпитай,як вона тебе зачала- ось де цiкавий трiлер...
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19.07.2022 01:15 Відповісти
Звичайно, при Зеленському не було чому горіти, бо ні зброя, ні снаряди не закуплялись і нічого не вироблялось ... він же ж бачив "мір в глазах ху#ла"...
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19.07.2022 06:39 Відповісти
Хенерал Конашенков уничтожил заряджающуюv машину ракетного комплекса HIMARS...
дятел мавзолейный...ракетный аппарат сам себя заряжает Автоматом...
Дебил Аля...
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19.07.2022 01:44 Відповісти
Треба рішитися знищити Кримський міст для логістики!!тим більше це спасе сотні життів..
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19.07.2022 04:17 Відповісти
Міст який веде в совок… російський мир…,
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19.07.2022 04:18 Відповісти
...саразматик,в войне есть боевые и не боевые потери,И ВСУ могли бы боевые потери увеличить.Не пори фигню зэШка.Slava Velykoi Ukraine
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19.07.2022 07:22 Відповісти
від Харкова треба іх віджати бо арта замахала
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19.07.2022 08:26 Відповісти
 
 