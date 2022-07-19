Парламентарі вигнали із сесійної зали фаната диктатора Лукашенка нардепа Шевченка та змусили його зняти однострій ЗСУ. ВIДЕО
Нардепа Євгена Шевченка, котрий неодноразово демонстрував свою прихильність до білоруського диктатора Лукашенка, вигнали із сесійної зали Верховної Ради та змусили зняти однострій ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Володимир В'ятрович на своїй фейсбук-сторінці та опублікував відеозапис інциденту.
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"Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламеті. Разом із колегами з Європейська Солідарність вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!" - пише нардеп у коментарі до відео.
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чому Боневтік?
а навіщо, що б йому було у разі взяття Києва ?
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Самовільний безпідставний виїзд з України чоловіків від 18 до 60 років нині на період воєного стану заборонений
Шевченко показав журналістам проросійського видання "Страна", яке знаходиться під санкціями РНБО, посвідчення Головного управління розвідки Міноборони України, передає "ДС".
https://www.dsnews.ua/static/storage/thumbs/760x/7/9a/581ab480-e5846419d23c0bf7f11fbcbfc355e9a7.jpg
Як видно з дати, це посвідчення йому видане за чотири дні до його спроби втечі за кордон.
Нагадаємо, нардепи зробили колезі зауваження щодо недоцільності позування у формі Збройних сил України (ЗСУ) у воєнний час.
На це Шевченко відповів, що "був у розвідці".
На відео видно, як депутата оточили та вигукували йому: "Вийди нах*р звідси".
Які ще кадри у буданова?
Це диво, що Україна ще встояла при таких керівниках силовиків.
Баканов, буданов, гогілашвілі, таран, хомчак, татаров і сірий кардинал єрмак.
Це той "Да гарі агньом ета страна! Я себеєще заработаю"
https://www.youtube.com/watch?v=asoAsgWDS0w
як воно до такого докумекало...тварина..
Побачило що орда зазнає поразки й хутко перевдяглося.
А якби фуйло захопило Україну - всі повдягали б какошники з літерою зет.
Зедібіли вибрали на свою і нашу голову.
Ми з дружиною голосували за нього, думали прізвище українське та партія Слуга Народу!
А він виявився от таким ...ном!
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
радій шо ***** не рівняли...😄
правда, кто бы там остался?.... но это уже второй вопрос.....
КОЛИ ЯК НЕ В ВІЙСЬКОВИЙ СТАН ВИЯВЛЯТИ КАЛОБОРАНТІВ І НЕ ПРИТЯГАТИ ЇХ СУДУ ?
КОЛИ ЯК НЕ В ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС ВИЯВЛЯТИ ДЕРЖЗРАДНИКІВ І НЕ ВЧИНЯТИ З НИМИ ПО ЗАКОНАМ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ ?
Як що Зе не просто знав, а вірив у напад росії 24 лютого і палець об палець не вдарив,
щоб щось зробити, то це називається просто - співпраця з ворогом