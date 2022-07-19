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Парламентарі вигнали із сесійної зали фаната диктатора Лукашенка нардепа Шевченка та змусили його зняти однострій ЗСУ. ВIДЕО

Нардепа Євгена Шевченка, котрий неодноразово демонстрував свою прихильність до білоруського диктатора Лукашенка, вигнали із сесійної зали Верховної Ради та змусили зняти однострій ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Володимир В'ятрович на своїй фейсбук-сторінці та опублікував відеозапис інциденту.

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"Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламеті. Разом із колегами з Європейська Солідарність вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!" - пише нардеп у коментарі до відео.

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Автор: 

В’ятрович Володимир (237) колабораціонізм (1160) Шевченко Євгеній Слуга народу (79)


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Топ коментарі
+45
дивує чого його досі не пристрелили?
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19.07.2022 11:19
+42
вопрос один : почему не отпиз...ли ?
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19.07.2022 11:21
+37
Повністю відсутня реакція слуг Бені, сидять в перших рядах і тупо споглядають. Навіть по цьому випадку вже можна розуміти, що слуги в більшості такі ж ватники, як Шевченко чи Зеленський. Просто залежно від ситуації спрацьовує інстинкт самозбереження і раптово стають "патріотами".
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19.07.2022 11:41
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дивує чого його досі не пристрелили?
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19.07.2022 11:19 Відповісти
І не чіпають, бо начальником всіх кротів, самі знаєте хто.
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19.07.2022 11:31 Відповісти
коли знімуть парамілітарку з Боневтіка, то побачать спідню косоворотку

 чому Боневтік?
а навіщо, що б йому було у разі взяття Києва ?

.
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19.07.2022 12:21 Відповісти
Не втік, бо Єрмак не відпустив - хтось же мав підписати капітуляцію.
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19.07.2022 12:25 Відповісти
вопрос один : почему не отпиз...ли ?
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19.07.2022 11:21 Відповісти
Сподіваюсь, цю приємність залишили на десерт, без камер...
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19.07.2022 11:24 Відповісти
В кулуарах.
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19.07.2022 11:47 Відповісти
ВР "обліко моралє" , показуємо світові свою толерантність і вихованість тому і не ****#ли ((
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19.07.2022 12:23 Відповісти
Чого ще тут? А до белораші не хочеться?
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19.07.2022 11:22 Відповісти
***, викрили "агента гру" - він же виконував "спецзавдання", навіть ксиву пред'явив
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19.07.2022 11:22 Відповісти

Самовільний безпідставний виїзд з України чоловіків від 18 до 60 років нині на період воєного стану заборонений
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19.07.2022 11:27 Відповісти
А ще треба було зацідити кацапське рило
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19.07.2022 11:28 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/lukashist-shevchenko-pytaetsya-dokazat-chto-ego-zrya-vygnali-iz-rady-za-kamuflyazh-pokazal-ksivu-razvedchika-foto-18072022-462856 Нардеп Євген Шевченко, якого у понеділок, 18 липня, вигнали з зали ВерховноЇ Ради через те, що той був у військовій формі, заявив і підвердив документом, що є розвідником в ГУР Буданова .

Шевченко показав журналістам проросійського видання "Страна", яке знаходиться під санкціями РНБО, посвідчення Головного управління розвідки Міноборони України, передає "ДС".

https://www.dsnews.ua/static/storage/thumbs/760x/7/9a/581ab480-e5846419d23c0bf7f11fbcbfc355e9a7.jpg

Як видно з дати, це посвідчення йому видане за чотири дні до його спроби втечі за кордон.

Нагадаємо, нардепи зробили колезі зауваження щодо недоцільності позування у формі Збройних сил України (ЗСУ) у воєнний час.
На це Шевченко відповів, що "був у розвідці".
На відео видно, як депутата оточили та вигукували йому: "Вийди нах*р звідси".
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19.07.2022 11:29 Відповісти
Гогілашвілі, шевченко...
Які ще кадри у буданова?
Це диво, що Україна ще встояла при таких керівниках силовиків.
Баканов, буданов, гогілашвілі, таран, хомчак, татаров і сірий кардинал єрмак.
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19.07.2022 11:45 Відповісти
Тут ще один полковник буданівського ГУР намалювався жека червоненко.
Це той "Да гарі агньом ета страна! Я себеєще заработаю"
https://www.youtube.com/watch?v=asoAsgWDS0w
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19.07.2022 16:29 Відповісти
😱😨😠
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19.07.2022 18:00 Відповісти
Тю, які питання, під Херсон, в ДРГ, нехай розвідає.
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19.07.2022 12:15 Відповісти
Шкода, що тільки його одного!😕
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19.07.2022 11:31 Відповісти
Штирлицев пол-Киева . Все знают и не ловят - всё равно отвертится . В анекдоте смешно , а в жизни не до смеха .
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19.07.2022 11:32 Відповісти
і це все в Раді млять...а шо ж тоді робиться за Радою...
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19.07.2022 11:34 Відповісти
андон...
як воно до такого докумекало...тварина..
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19.07.2022 11:35 Відповісти
Я думал его уже давно повесили, а он в раде шастает.
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19.07.2022 11:38 Відповісти
Повністю відсутня реакція слуг Бені, сидять в перших рядах і тупо споглядають. Навіть по цьому випадку вже можна розуміти, що слуги в більшості такі ж ватники, як Шевченко чи Зеленський. Просто залежно від ситуації спрацьовує інстинкт самозбереження і раптово стають "патріотами".
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19.07.2022 11:41 Відповісти
У ВР , всі слуги уроди , є слугами фсб !
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19.07.2022 11:48 Відповісти
довго думав щоб насрати ??
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19.07.2022 12:12 Відповісти
А що тут думати Василич, в якій фракції ще стільки зрадників, навіть в зажопинців стільки немає.
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19.07.2022 12:17 Відповісти
Я думал что он сбежал, а он по Раде в форме ВСУ бегает.
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19.07.2022 11:52 Відповісти
Цей маланєц ********, щоб ви знали.
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19.07.2022 11:54 Відповісти
Развєдчик біл в тилу врага, отговоріл бацьку от наступлєнія і тєм спас. Чьорна невдячність от колєг. Як важко біло Штірліцу , хорошо будьоновку зняв у гардєробі...
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19.07.2022 11:57 Відповісти
Скільки ж в нашому парламенті сидить різних ублюдків,хай Бог милує...
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19.07.2022 12:05 Відповісти
то не воно в Раді не вставало на вшанування загиблих Героїв?.. с.ка кацапська
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19.07.2022 12:12 Відповісти
Оце там в "зелених жабах" всі такі "патріоти"
Побачило що орда зазнає поразки й хутко перевдяглося.
А якби фуйло захопило Україну - всі повдягали б какошники з літерою зет.
Зедібіли вибрали на свою і нашу голову.
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19.07.2022 12:17 Відповісти
А в форме белорусской армии не рискнул прийти?
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19.07.2022 12:21 Відповісти
****!
Ми з дружиною голосували за нього, думали прізвище українське та партія Слуга Народу!
А він виявився от таким ...ном!

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
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19.07.2022 12:25 Відповісти
Ото, люди, і все, що треба знати насправді про виборців сн.
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19.07.2022 12:40 Відповісти
Ми з дружиною голосували за нього, думали прізвище українське та партія Слуга Народу!

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19.07.2022 12:56 Відповісти
пізно спохватилися, шановний
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19.07.2022 16:00 Відповісти
Які ж дебіли ви зі своєю дружиною!
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19.07.2022 16:23 Відповісти
щей недовольний,пєдрон)

радій шо ***** не рівняли...😄
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19.07.2022 12:46 Відповісти
ну хоть бы челюсть сломали, клоуны.
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19.07.2022 12:47 Відповісти
Опустили черта, подсрачник бы еще вдогонку не помешал.
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19.07.2022 12:47 Відповісти
подобных пидоров давно уже расстрелять нужно было.....
правда, кто бы там остался?.... но это уже второй вопрос.....
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19.07.2022 12:51 Відповісти
КОЛИ ЯК НЕ В ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС ВИЯВЛЯТИ ЗРАДНИКІ І ЇХ РОЗТРІЛЮВАТИ ?
КОЛИ ЯК НЕ В ВІЙСЬКОВИЙ СТАН ВИЯВЛЯТИ КАЛОБОРАНТІВ І НЕ ПРИТЯГАТИ ЇХ СУДУ ?
КОЛИ ЯК НЕ В ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС ВИЯВЛЯТИ ДЕРЖЗРАДНИКІВ І НЕ ВЧИНЯТИ З НИМИ ПО ЗАКОНАМ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ ?

Як що Зе не просто знав, а вірив у напад росії 24 лютого і палець об палець не вдарив,
щоб щось зробити, то це називається просто - співпраця з ворогом
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19.07.2022 16:16 Відповісти
Та не роздягати його треба ...
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19.07.2022 23:04 Відповісти
 
 