Парламентарі вигнали із сесійної зали фаната диктатора Лукашенка нардепа Шевченка та змусили його зняти однострій ЗСУ. ВIДЕО

Нардепа Євгена Шевченка, котрий неодноразово демонстрував свою прихильність до білоруського диктатора Лукашенка, вигнали із сесійної зали Верховної Ради та змусили зняти однострій ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Володимир В'ятрович на своїй фейсбук-сторінці та опублікував відеозапис інциденту.

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"Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламеті. Разом із колегами з Європейська Солідарність вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!" - пише нардеп у коментарі до відео.

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