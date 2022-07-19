Усі населені пункти Київщини обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів, - голова ОВА Кулеба. ВIДЕО

На сьогодні спеціальні служби обстежили всі населені пункти області, що перебували під окупацією, на наявність вибухонебезпечних предметів. Це 270 міст, сіл та селищ у межах Бучанського, Броварського та Вишгородського районів Київщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби у телеграмі.





Як зазначається, від початку робіт рятувальники знешкодили 52 862 одиниці вибухонобезпечних предметів.



"Недослідженими ще залишаються близько 8462 км2, з них 2600 км2 в Зоні відчуження. Для того, аби завершити цю роботу в Київській області повністю, потрібні роки. Ми неодмінно це зробимо.



Але! Вкотре закликаю всіх жителів пам’ятати про небезпеку. Нагадую, якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його, не намагайтеся розібрати чи перемістити. Негайно повідомте про знахідку до Служби порятунку за номером 101. Бережіть себе та своїх рідних", - йдеться в повідомленні.

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