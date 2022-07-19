Українські бійці влучили снарядом прямісінько у вогнище, на якому окупанти готували сніданок. ВIДЕО
Українські бійці влучним пострілом зіпсували загарбникам сніданок і, мабуть, знищили чи поранили кількох загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому загарбник розповідає про бойові умови готування сніданку. Камера окупанта зафіксували і приліт снаряду. В кадрі ураз потемніло і чується стогін російського солдата.
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Топ коментарі
+99 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар19.07.2022 12:13
+77 Александр Чуднивец #474549
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+51 lammer ya
показати весь коментар19.07.2022 12:13
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