УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9416 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
38 872 75

Українські бійці влучили снарядом прямісінько у вогнище, на якому окупанти готували сніданок. ВIДЕО

Українські бійці влучним пострілом зіпсували загарбникам сніданок і, мабуть, знищили чи поранили кількох загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому загарбник розповідає про бойові умови готування сніданку. Камера окупанта зафіксували і приліт снаряду. В кадрі ураз потемніло і чується стогін російського солдата.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+99
показати весь коментар
19.07.2022 12:13
+77
Пріятнава апєтіта свиньї...
показати весь коментар
19.07.2022 12:11
+51
Буквальна ілюстрація приказки: "Щоб тебе розірвало".)))
показати весь коментар
19.07.2022 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пріятнава апєтіта свиньї...
показати весь коментар
19.07.2022 12:11 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 13:13 Відповісти
свiжа бавовна для кацапiв...
показати весь коментар
19.07.2022 13:20 Відповісти
острьій получился супчик
показати весь коментар
19.07.2022 17:19 Відповісти
Щі просто бомба
показати весь коментар
19.07.2022 18:23 Відповісти
оператор не обляпався ?
показати весь коментар
19.07.2022 18:46 Відповісти
По идеи-здох
показати весь коментар
19.07.2022 19:16 Відповісти
Та ні - здохли голодними!
показати весь коментар
19.07.2022 17:37 Відповісти
Це йому картопелька прилетіла для навар
показати весь коментар
19.07.2022 12:12 Відповісти
Буквальна ілюстрація приказки: "Щоб тебе розірвало".)))
показати весь коментар
19.07.2022 12:13 Відповісти
Добавка прилетела
показати весь коментар
19.07.2022 12:13 Відповісти
Що там за страва вийшла - смаженина з кацапа чи нашаткований бурят ?
показати весь коментар
19.07.2022 12:13 Відповісти
Шяшьлик, дарагая, ни панимаишь щтоли?!)))
показати весь коментар
19.07.2022 12:34 Відповісти
Смачного,блд!
показати весь коментар
19.07.2022 12:13 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 12:13 Відповісти
прикольно. респект автору!
показати весь коментар
19.07.2022 12:19 Відповісти
Алеша Ступин.....
у него всегда прикольные..... )
https://twitter.com/ponochevny
показати весь коментар
19.07.2022 12:30 Відповісти
Зато тепер хряк з свиноматкою на жігулях будуть їздити. Їхній же помьйот так хатєл...
показати весь коментар
19.07.2022 14:14 Відповісти
Наїлися карочє...😁
показати весь коментар
19.07.2022 12:13 Відповісти
Консерва від нагрівання луснула. Забризкало усіх гарячими щями
показати весь коментар
19.07.2022 12:14 Відповісти
какая модель телефона? удар хорошо держит
показати весь коментар
19.07.2022 12:15 Відповісти
Розпалювати вогонь заборонено!
Щтраф…
Без штрафу!
показати весь коментар
19.07.2022 12:16 Відповісти
І тримає калаша, В наколках його тіло, А в кишені анаша. Аж раптом прилетіло, І здійнялася рілля, Земля перетравила Молодого москаля... Приспів. Пре колона техніки, Псковська дєсантура, А по кущах засіла Гереушна агентура. Аж раптом ї**нуло І замовкли дизеля, Побило дєсантуру, Пригоріли трусєля... Приспів. Стояв ращьот кацапський, Міномьотчиків підрозділ, Ї**льники довольні, На ротацію є дозвіл. Аж раптом затремтіло Й обірвалося життя, А разом з тим здоровля Бойового москаля.
показати весь коментар
19.07.2022 12:16 Відповісти
круто!
показати весь коментар
19.07.2022 14:10 Відповісти
Ай-яй, треба вказувати оригінал: Пірятин, "Арта" https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
показати весь коментар
19.07.2022 19:58 Відповісти
Пріятново апєтіта!
показати весь коментар
19.07.2022 12:16 Відповісти
Вже разів 20 подивився. Як це зупинити? ))
показати весь коментар
19.07.2022 12:17 Відповісти
На таке можна дивитися вічно!)
показати весь коментар
19.07.2022 12:59 Відповісти
Только переключиться на видео посвежее!
показати весь коментар
19.07.2022 13:18 Відповісти
А зачем останавливать, наслаждайся и далее.
показати весь коментар
19.07.2022 18:52 Відповісти
нехай щастить, потвори.
показати весь коментар
19.07.2022 12:17 Відповісти
нагодували як треба
показати весь коментар
19.07.2022 12:18 Відповісти
До кабздона за добавкою відправились.
показати весь коментар
19.07.2022 12:19 Відповісти
как говориться, кюшайте не обляпайтесь............... скоты
показати весь коментар
19.07.2022 12:19 Відповісти
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!
показати весь коментар
19.07.2022 12:20 Відповісти
Рузге у вогнище жарив катлєту
Тихо летіла касента ракета
Мама у Сизрні держить пакета
Буде собак годувать мама Света
показати весь коментар
19.07.2022 12:20 Відповісти
ЗСУ завжди ради накормити окупанта! (землею)
показати весь коментар
19.07.2022 12:21 Відповісти
ну и точность. класс
показати весь коментар
19.07.2022 12:22 Відповісти
прикольно уявити як порваний орк заляпаний щами стоїть перед архангелом біля воріт і пояснює як і чому він потрапив до чистилища
показати весь коментар
19.07.2022 12:25 Відповісти
там не спрашивают, там все по факту... Мы ведь душу раним как только что плохое делаем...
показати весь коментар
19.07.2022 12:45 Відповісти
Добавка к щам прилетела кацапне!😆Наелися щей до усрачу гоблины!
показати весь коментар
19.07.2022 12:25 Відповісти
Получили по щам!
показати весь коментар
19.07.2022 13:09 Відповісти
жаба встигла лише квакнуть на прощання....
показати весь коментар
19.07.2022 12:28 Відповісти
Самий короткий і гостросюжетний фільм про війну на реальних подіях.
показати весь коментар
19.07.2022 12:41 Відповісти
Логика орка: вырыли окоп, настил, поставили печку -только начали варить прилет, орк отряхивается, хорохорится и давать варить с снова - дымок пошел - прилет повторный.
Орк в недоумении...
показати весь коментар
19.07.2022 12:47 Відповісти
Только недоумевать будет на концерте Кабзона.
показати весь коментар
19.07.2022 16:10 Відповісти
Красивий *******.
показати весь коментар
19.07.2022 12:46 Відповісти
Як приготувати смаженого орка.
показати весь коментар
19.07.2022 12:48 Відповісти
https://ibb.co/k6WMJPT
показати весь коментар
19.07.2022 12:52 Відповісти
Орків таки розірвало
показати весь коментар
19.07.2022 12:59 Відповісти
Щі вибухнули.
показати весь коментар
19.07.2022 13:02 Відповісти
Нажерлися. Нарешті.
показати весь коментар
19.07.2022 13:08 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2022 13:10 Відповісти
на це можна дивитися вічно
показати весь коментар
19.07.2022 13:36 Відповісти
дупль комбо фраг
показати весь коментар
19.07.2022 13:55 Відповісти
чет заржал вголосину)
показати весь коментар
19.07.2022 14:09 Відповісти
Зорян і Шкіряк схвалюють🤣
показати весь коментар
19.07.2022 14:30 Відповісти
"Последний завтрак бурята" первая серия😂😂
показати весь коментар
19.07.2022 14:49 Відповісти
Вкусная получилась свинособака.
показати весь коментар
19.07.2022 16:08 Відповісти
В нескольких телеграмм каналах я видел это видео, и там говорят что это прилетело украинцам, а не русским. Дак где все-таки правда?
показати весь коментар
19.07.2022 16:11 Відповісти
Кацапы открывают рот только в 2х случаях-либо ********, либо боярки навернуть.
показати весь коментар
19.07.2022 16:22 Відповісти
А ти звук включав? Так послухай про що саме там розмовляють!
показати весь коментар
19.07.2022 18:04 Відповісти
Тупым был лишь иванов иван (все по Беляеву). Тупому кацапу на кацапском, да там говор КАЦАПСКИЙ, дубина ты стоеросовая (о крайне тупом, глупом человеке, дураке, болване).
показати весь коментар
19.07.2022 19:40 Відповісти
Шо ааа, *****)
показати весь коментар
19.07.2022 16:20 Відповісти
А нас за что????
показати весь коментар
19.07.2022 16:50 Відповісти
цікаво чи це справжнє відео
показати весь коментар
19.07.2022 17:18 Відповісти
Это ж камим нужно быть ********, что бы во время боевых действий палить костер? Газовые горелки? Не, не слышал
показати весь коментар
19.07.2022 17:23 Відповісти
Ну чого ти так? Треба знать які саме дрова підбирать Сухі тополя, осика чи верба практично диму не дають
показати весь коментар
19.07.2022 18:06 Відповісти
бодай ти луснув!
показати весь коментар
19.07.2022 18:05 Відповісти
А в Ермака и Татарова, могут также попасть ???
показати весь коментар
19.07.2022 18:08 Відповісти
Это ани уже начали или исчо нет? А то я запутался
показати весь коментар
19.07.2022 18:20 Відповісти
Приятного аппетита и мирной земли над головой )))))
показати весь коментар
19.07.2022 18:21 Відповісти
Guten Appetit.
показати весь коментар
19.07.2022 21:24 Відповісти
Так буде з кожним...
показати весь коментар
19.07.2022 22:25 Відповісти
 
 