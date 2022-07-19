Українські бійці влучили снарядом прямісінько у вогнище, на якому окупанти готували сніданок. ВIДЕО

Українські бійці влучним пострілом зіпсували загарбникам сніданок і, мабуть, знищили чи поранили кількох загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому загарбник розповідає про бойові умови готування сніданку. Камера окупанта зафіксували і приліт снаряду. В кадрі ураз потемніло і чується стогін російського солдата.

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