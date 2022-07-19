Сумські тероборонівці розповіли про взяття в полон російських військових, які 27 лютого змогли увірватися в місто на двох бронетранспортерах. ВIДЕО
Сумські тероборонівці розповіли про обставини узяття в полон групи російських військових, які 27 лютого змогли заїхали в місто Суми на двох бронетранспортерах з харківського напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Суми, при в’їзді в місто представники територіальної оборони зустріли російських окупантів пострілами з кулемета. Частина росіян, які сиділи на броні, загинула, частина - дістала поранення. Не зважаючи на втрати два російські БТРи продовжили рух і заїхали у місто. Тероборнівці на легковиках кинулися в погоню і за якийсь час віднайшли техніку окупантів поблизу однієї з промзон. Вона була покинута. Окупанти заховалися в господарчих будівлях і відразу виконали вимогу тероборонівців здатися.
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Так що якщо розбивати макитри то всім каціпам і кацапським жидам і жидам-русофілам у жидостані. А свого серненка - кришователя борделів, гопника якій прикинусвся опозіціонером "шоб не замели" засунь собі у дупу і піздуй разом з ним наху*.
ИзТория забылась - ее напомнили.
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
слава ЗСУ!