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Сумські тероборонівці розповіли про взяття в полон російських військових, які 27 лютого змогли увірватися в місто на двох бронетранспортерах. ВIДЕО

Сумські тероборонівці розповіли про обставини узяття в полон групи російських військових, які 27 лютого змогли заїхали в місто Суми на двох бронетранспортерах з харківського напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Суми, при в’їзді в місто представники територіальної оборони зустріли російських окупантів пострілами з кулемета. Частина росіян, які сиділи на броні, загинула, частина - дістала поранення. Не зважаючи на втрати два російські БТРи продовжили рух і заїхали у місто. Тероборнівці на легковиках кинулися в погоню і за якийсь час віднайшли техніку окупантів поблизу однієї з промзон. Вона була покинута. Окупанти заховалися в господарчих будівлях і відразу виконали вимогу тероборонівців здатися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідувальна група ГУР МО на Харківщині знищила ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ і взяла у полон рашиста. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) Суми (890) полонені (2267)


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Топ коментарі
+17
Скажу честно был бы там , молотком разбил бы черепа, похер наказание.
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19.07.2022 12:32
+16
Слава територіальній обороні Сум!
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19.07.2022 12:37
+15
які мерзенні рожи...
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19.07.2022 12:26
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які мерзенні рожи...
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19.07.2022 12:26 Відповісти
Скажу честно был бы там , молотком разбил бы черепа, похер наказание.
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19.07.2022 12:32 Відповісти
но поскольку ты не был там (и вообще нигде а далеко "за морями") то ты решим высказаться в комментариях?
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19.07.2022 13:01 Відповісти
кто не согласен может просмотреть фильм Стерненка про холодильник https://www.youtube.com/watch?v=KSxRYAPsZtI
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19.07.2022 13:14 Відповісти
@ Изюмов, ти грьобаний кацапський жид такі як ти ізраїльські негідники, інородці без батьківщини вісім років сидячі у своїй близькосхідній русофільській помийці - Ізраілі, розповідали що Україна це "useless field belong to russia" (некчемне поле що належить раїісії) при цьому це тявкали офіцери Цахалу і ваші ченуші, ваше обісцяне керівництво у особі преза-ідіота, прем'єра-дебіла та посла-русофіла тявкало про те що Україна була ледь не союзницею Німеччини у другій світовій, не визнала Голодомор геноцидом українського народу притому що жиди Касіор і Каганович безпосередньо його здійснювали. Ізраїль не ввів санції проти кацапії ні у 2014 ні у 2022. Та хіба не ваша руснява мафіозна жидотва у 2019 здійснила спецоперацію по захопленю влади в Україні що стало однієї з причин нападу.
Так що якщо розбивати макитри то всім каціпам і кацапським жидам і жидам-русофілам у жидостані. А свого серненка - кришователя борделів, гопника якій прикинусвся опозіціонером "шоб не замели" засунь собі у дупу і піздуй разом з ним наху*.
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19.07.2022 14:15 Відповісти
Иди лучше разгоняй мининги у себя в Израиле, где рашисты гуляют с флагами ссср и рф по городам Израиля. А ещё поступило молотком любителю путина, твоему примеру натаньяху, это единственная шлюха из всего мира прилетела к ***** на поклон в москабад.
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20.07.2022 01:40 Відповісти
безопаснее здаться чем чеченов на отходе встретить.
ИзТория забылась - ее напомнили.

______________
ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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19.07.2022 12:33 Відповісти
Слава територіальній обороні Сум!
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19.07.2022 12:37 Відповісти
Не тільки Сум, тероборона по всій країні показала свою ефективність (там, де була створена). На жаль, тероборона Херсону майже вся загинула - ЗСУ вийшли з міста, а теробороні не дали наказу відійти.
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19.07.2022 12:43 Відповісти
Самое умное, что может сделать запоребрик - это объявить войну США, Британии, Литве и Польше (может быть, еще какой-то стране НАТО) и через 10 минут капитулировать. Главное - успеть с капитуляцией.
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19.07.2022 12:41 Відповісти
Аж противно смотреть как наши сюсюкаются с росийскими нацистами как со своими детьми. Они не конфеты вам везли а ехали вас убивать, насиловать ваших детей и грабить ваши дома.
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19.07.2022 12:52 Відповісти
Вы им еще жопу вытрите. Эти твари давили и расстреливали БТРами людей в гражданских машинах и рвались первыми захватить и ограбить город, а вы с ними как с детьми.... Аж противно
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19.07.2022 12:58 Відповісти
Не забувай коли це сталося Тоді Бучі ще не було!
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19.07.2022 13:50 Відповісти
До Бучи был Донецк, Луганск, Иловайск. То что наша власть 8 лет скрывала зверства которые рашисты творили на дамбасе, где тысячи людей были зверски убиты и замучены на подвалах, это не значит что их небыло.
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19.07.2022 14:01 Відповісти
Ну звісно, 8 років же ж ніц не було, так, "пастрєлівалі". Але "за 5-10 лєт кровь забудіцца...", чи як там дослівно...
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19.07.2022 16:34 Відповісти
так это еще март так как щас бы было бы жарковато в у тулупах и сапожках яловых...........
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19.07.2022 13:56 Відповісти
Повезло їм, що мене не беруть до війська, я б їх в полон не брав!...
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19.07.2022 14:07 Відповісти
От чого у всіх кацапів морда на свинячу похожа?
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19.07.2022 14:11 Відповісти
так свині самі на себе і подібні
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19.07.2022 14:37 Відповісти
Живу в Москве дагестанской обл ,и больше ни куя , пещерная тварь ..
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19.07.2022 14:16 Відповісти
слава ТРО !
слава ЗСУ!
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19.07.2022 14:36 Відповісти
Андрюха, я горжусь Вами і те, що тебе знаю !
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19.07.2022 15:02 Відповісти
Ну, от... А казали, що хлопці з тероборони полонених не беруть ... Розчарована.
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19.07.2022 23:14 Відповісти
 
 