Сумські тероборонівці розповіли про взяття в полон російських військових, які 27 лютого змогли увірватися в місто на двох бронетранспортерах. ВIДЕО

Сумські тероборонівці розповіли про обставини узяття в полон групи російських військових, які 27 лютого змогли заїхали в місто Суми на двох бронетранспортерах з харківського напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне Суми, при в’їзді в місто представники територіальної оборони зустріли російських окупантів пострілами з кулемета. Частина росіян, які сиділи на броні, загинула, частина - дістала поранення. Не зважаючи на втрати два російські БТРи продовжили рух і заїхали у місто. Тероборнівці на легковиках кинулися в погоню і за якийсь час віднайшли техніку окупантів поблизу однієї з промзон. Вона була покинута. Окупанти заховалися в господарчих будівлях і відразу виконали вимогу тероборонівців здатися.

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