Війна мусульман Росії в Україні не є джихадом, загиблі за злочинні ідеї Путіна не є шахідами, - звернення лідерів мусульман щодо заяв імамів РФ. ВIДЕО
Лідери мусульман виступили зі зверненням стосовно заяви імамів Росії стосовно джихаду проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Шейхи Айдер Рустемов, Емад Абу Алруб, Абу Умар Сасітлінський дають роз'яснення щодо закликів з погляду ісламського богослов'я, норм мусульманської етики та права.
Вони пояснюють, чому війна Росії проти України не є джихадом і чому мусульмани, які загинули за злочинні ідеї Путіна, не є шахідами.
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Топ коментарі
+21 Daro Doro
показати весь коментар19.07.2022 12:28
+17 Voc Vox
показати весь коментар19.07.2022 12:37
+14 олег иванов #434516
показати весь коментар19.07.2022 12:57
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Це заклики до РОСІЙСЬКИХ мусульман не вестися на заклики до "джихаду проти України" і не поповнювати ряди путінських загарбників. Якою ще мовою вони мають бути, щоб їх зрозуміли всі РОСІЙСЬКІ мусульмани?
Спробуй хоч іноді думати головою...
куда не кинь, везде кацапу клин.....
Поэтому лучший выход не становитесь муртадами - уходите от войны, сдавайтесь, сделайте все что бы ими не стать.
Но хорошо, что имамы высказались.
це із вікіпедії. А що кажуть своїм вівцям їх пастухи, ми того не знаємо. Для нас війна є прийнятною лише для захисту своїх українців від загарбників.
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД, ЕСЛИ НЕВЕРНЬІЙ КРЕМЛЬ ДАЕТ КОМАНДЬІ РОССИЙСКИМ ПРАВОВЕРНЬІМ МУСУЛЬМАНАМ УБИВАТЬ МИРНЬІХ ЛЮДЕЙ ЧУЖОЙ СТРАНЬІ, В ТОМ ЧИСЛЕ УКРАИНСКИХ МУСУЛЬМАН.
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД, ЕСЛИ ТЬІ НЕ ЗАЩИЩАЕШЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ, СВОЮ РЕЛИГИЮ, А ИДЕШЬ ГРАБИТЬ И ЗАХВАТЬІВАТЬ ЧУЖУЮ ЗЕМЛЮ, УБИВАТЬ ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ И ДЕТЕЙ.