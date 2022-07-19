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Війна мусульман Росії в Україні не є джихадом, загиблі за злочинні ідеї Путіна не є шахідами, - звернення лідерів мусульман щодо заяв імамів РФ. ВIДЕО

Лідери мусульман виступили зі зверненням стосовно заяви імамів Росії стосовно джихаду проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Шейхи Айдер Рустемов, Емад Абу Алруб, Абу Умар Сасітлінський дають роз'яснення щодо закликів з погляду ісламського богослов'я, норм мусульманської етики та права.

Вони пояснюють, чому війна Росії проти України не є джихадом і чому мусульмани, які загинули за злочинні ідеї Путіна, не є шахідами.

Також читайте: У Росії верховний муфтій на Курбан-байрам підтримав війну проти України

Автор: 

армія рф (17502) джихад (6) росія (65336) мусульмани (91)


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Топ коментарі
+21
отже документально підтверджено що кадировцям, татарам і дагам що здохли на нашій землі гурій не відать. Будуть пектися в пеклі як звичайні грішники вбивці
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19.07.2022 12:28
+17
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19.07.2022 12:37
+14
Ха..Які гурії.От коли Машка Захерова здохне від цироза печінки-от вона їх там всіх і обслужить.
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19.07.2022 12:57
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підуть всі в пекло
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19.07.2022 12:27 Відповісти
отже документально підтверджено що кадировцям, татарам і дагам що здохли на нашій землі гурій не відать. Будуть пектися в пеклі як звичайні грішники вбивці
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19.07.2022 12:28 Відповісти
Ха..Які гурії.От коли Машка Захерова здохне від цироза печінки-от вона їх там всіх і обслужить.
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19.07.2022 12:57 Відповісти
Машка всім отим шахідам по п"яні повідгризає іх кабачки.
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19.07.2022 13:48 Відповісти
Офіційна мова мусульман України російська?
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19.07.2022 12:28 Відповісти
Тридцять плюс років незалежності України і біженці зі сходу просто масово не знають і не хочуть навіть вивчати українську мову! Це дратує.
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19.07.2022 12:32 Відповісти
Молоді люди, що вже навіть народжені в Україні -і ні слова! Як їм викладали в школі?
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19.07.2022 12:33 Відповісти
Це наслідки деукраїнізаці яку проводила і продовжує проводить росія, люди соромляться рідної мови.
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Олег Квиташ, це наслідки украінськоі толерантності яка обернулаь для нас війною. Безхребетність владноі верхівки і іі анттиукраінськоі діяльносі. Один Табачник чого вартий був на посаді міністра освіти і культури.
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19.07.2022 13:52 Відповісти
А що - теба було батогом змушувать говорить українською? І чого-б ми насильством добилися?
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19.07.2022 16:12 Відповісти
І чого ми добилися "нєпротівлєнством"?
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19.07.2022 16:45 Відповісти
інші якось без батога обходяться. І ми би знайшли як, просто у нас ніколи немає політичної волі, все вічно не на часі, не хочемо з сусідами сваритися. А вони взяли, курви, і пішли на нас війною все рівно.
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19.07.2022 18:11 Відповісти
ні, не батогом, просто без знання української, щоб навіть вантажником на ринку не міг працювати
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19.07.2022 21:55 Відповісти
Это обращение к россиянам.
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19.07.2022 12:38 Відповісти
Нехай перекладають росіянам на рускій. Тобто, мова спілкування мусульман російська? Ні. Офіційна мова спілкування всіх мусульман світу арабська і якщо вони доносять трактовку релігійних догм іншим мусульманам, було б доцільно доводити це аравійською.
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19.07.2022 12:54 Відповісти
В цьому випадку це виправдано, тому що цю інформацію треба донести, у першу чергу, до мусульман оркостана
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19.07.2022 12:46 Відповісти
В оркостані дуже паряться, як донести інформацію до українців? Чи поляки або чехи вивчали б російську, щоб донести інформацію до росіян? Досить вигадувати причини, довигадувались вже і продовжують тупити.
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19.07.2022 12:51 Відповісти
"В оркостані дуже паряться, як донести інформацію до українців?"

Це заклики до РОСІЙСЬКИХ мусульман не вестися на заклики до "джихаду проти України" і не поповнювати ряди путінських загарбників. Якою ще мовою вони мають бути, щоб їх зрозуміли всі РОСІЙСЬКІ мусульмани?

Спробуй хоч іноді думати головою...
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19.07.2022 17:39 Відповісти
отьєрєбьє, якби ти мало голову, а на сраку, то знало б, що козлячий піджин для мусульман підарашки не рідна мова.
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19.07.2022 21:58 Відповісти
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19.07.2022 12:37 Відповісти
Верещук-це рагуліха, котру в свій час тихенько впіймали на корупційних оборудках на кордоні і тоді ж завербували по лінії СБУ-ФСБ.
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19.07.2022 13:00 Відповісти
Не тільки тупа самозакохана рагулиха, а ще й дружина КГБшника, що тепер служить в СБУ. Саме своєму чоловіку ця глупа баба стала головою міста Рава Руська, а згодом і депутатом.
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19.07.2022 13:56 Відповісти
На зонтик скинемся?))
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19.07.2022 18:31 Відповісти
и тут у кацапов облом.......
куда не кинь, везде кацапу клин.....
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19.07.2022 12:41 Відповісти
Та з кацапських азіатів такі "мусульмани", як із угрофіннів - -"християни" Колись Достоєвський сказав так: "Русский мужик поминает Бога, почёсывая задницу!" А ці "мусульмани" жеруть свинину і горілку не гірше за "християн" Колись говорив з одним таким "мусульманином" - так він основ ісламу не знав! І вважав себе ним лише на тій підставі, що "Это вера наших предков!"
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19.07.2022 13:12 Відповісти
Там немає ні імамів,ні інших священників,там суцільне чк-фсб у різних формах.
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19.07.2022 12:42 Відповісти
Ну почему, ведь дагестанский имам очень правильно выступил по этому поводу.
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19.07.2022 12:48 Відповісти
Бо в Дагестані на сто тисяч населення найбільша кількість сімей носить траур По цьому показнику Дагестан скоро Бурятію "переплюне"
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19.07.2022 13:15 Відповісти
У Дагестані ненавидять росіян,та відносяться до них з призрінням.
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19.07.2022 14:21 Відповісти
Угу ... І їдуть воювати за них в Україну.
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19.07.2022 16:48 Відповісти
Вони вважають, що "білий цар" найняв їх, за грубі гроші. Бо так їм сказав їхній шейх.
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19.07.2022 17:03 Відповісти
Дагестанці ставляться до росіян із презирством не тільки у Дагестані. У Підмосков'ї, наприклад, також. Був там востаннє у 2013. Таке враження, що вихідців з гір Каказу більше, ніж власне "падмасковцев".
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19.07.2022 16:55 Відповісти
Было надо вам видеть приезд путина в аул Ботлих в 2019м когда его всем аулом целовали и на руках носили.
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19.07.2022 23:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rGUKpHQVl_0&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://www.youtube.com/watch?v=rGUKpHQVl_0&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

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19.07.2022 12:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-iEumnM_lks&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://www.youtube.com/watch?v=-iEumnM_lks&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

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19.07.2022 12:52 Відповісти
Религия - что дышло, куда повернёшь - туда и вышло.
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19.07.2022 12:49 Відповісти
Души ВСЕХ мусульман воюющих в преступной войне развязанной РФ и на стороне Параши против Украины, сразу после смерти превращаться в свиней и отправляются не в рай к гуриям, а на унавоженный свинарник где их пасут шайтаны и кормят помоями поступающими к ним из христианского Пекла.
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19.07.2022 12:57 Відповісти
Захватчики мусульмане будут муртадами, как пояснили шейхи, то есть вероотступники и совершат самый большой грех в исламе - вероотступничество (иртидад). За вероотступничество казнь по решению шариатского суда, кроме случая если иртидад совершен на войне, то муртада можно убить без суда на поле боя.

Поэтому лучший выход не становитесь муртадами - уходите от войны, сдавайтесь, сделайте все что бы ими не стать.
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19.07.2022 13:02 Відповісти
...для поховання в Україні все вже готове

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19.07.2022 13:18 Відповісти
Что-то думаю, что кадыровцам наплевать, потому что у них даже ислам свой.
Но хорошо, что имамы высказались.
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19.07.2022 13:22 Відповісти
Для кадыровцев путин выше Аллаха.
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19.07.2022 15:00 Відповісти
де це в корані написано щоб здихали за жопу х@йла
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19.07.2022 13:36 Відповісти
Джиха́д, або джигад[1] (араб. جهاد‎‎‎ - зусилля) - боротьба за те, що є для мусульманина найблагороднішою і найвищою метою. Джихад (старання, зусилля) - початково розумівся як боротьба на захист і за поширення ісламу[2]. Зазвичай слово джихад асоціюється зі збройною боротьбою мусульман, але це розуміння є не зовсім точним. Кожен мусульманин зобов'язаний докладати зусиль для утвердження і захисту ісламу, витрачати для цього свої матеріальні ресурси, розумові здібності і всі свої сили. У разі крайньої потреби мусульмани мусять підніматися на збройну боротьбу проти ворогів своєї релігії. Джихадом є також боротьба з власними духовними чи суспільними соціальними пороками. Таким чином, джихад - це боротьба зі своїми пристрастями, усунення соціальної нерівності, постійне зусилля у справі розповсюдження ісламу, і, нарешті, ведення війни з агресором в ім'я Аллаха.[3] Учасників джихаду називають моджахедами.
це із вікіпедії. А що кажуть своїм вівцям їх пастухи, ми того не знаємо. Для нас війна є прийнятною лише для захисту своїх українців від загарбників.
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19.07.2022 13:59 Відповісти
А як же тоді кадирівці? Вони мусульмани чи вже ні?!
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19.07.2022 14:35 Відповісти
Мы их убиваем пулями и снарядами, смазанными салом. В Джаннат они точно не попадут.
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19.07.2022 15:01 Відповісти
Вони , як чукчі з анекдоту - "почётные мусульмане" По "чётным" - "мусульмане", а по нечётным - можна спиртне пить, сало їсти і убивать та грабувать во славу Путіна!
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19.07.2022 16:19 Відповісти
ХА ХА ХА!!!И ОНИ ОВЦУ НЕ ДРАЛИ!!!А КАДЫРОВА В ОЧЬКО!!!ОН НЕ ОВЦА!!!)))
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19.07.2022 15:08 Відповісти
Хаймарс ібн Локхід Мартін аль-Амрікі вже досі успішно проводить роз'яснювальну роботу з цього приводу
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19.07.2022 19:42 Відповісти
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД СО СТОРОНЬІ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН, КОГДА КОМАНДЬІ ИМ ОТДАЕТ НЕВЕРНЬІЙ, ДА ЕЩЕ И БЬІВШИЙ ФСБЕШНИК, КОТОРЬІЙ ПЛЮЕТ НА БОЖЬИ ЗАКОНЬІ, И ДО ЕТОГО ОТДАВШИЙ КОМАНДУ НЕВЕРНЬІМ УБИВАТЬ МУСУЛЬМАН ЧЕЧНИ, А ПОЗЖЕ МУСУЛЬМАН КРЬІМА.
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД, ЕСЛИ НЕВЕРНЬІЙ КРЕМЛЬ ДАЕТ КОМАНДЬІ РОССИЙСКИМ ПРАВОВЕРНЬІМ МУСУЛЬМАНАМ УБИВАТЬ МИРНЬІХ ЛЮДЕЙ ЧУЖОЙ СТРАНЬІ, В ТОМ ЧИСЛЕ УКРАИНСКИХ МУСУЛЬМАН.
КАКОЙ МОЖЕТ БЬІТЬ ДЖИХАД, ЕСЛИ ТЬІ НЕ ЗАЩИЩАЕШЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ, СВОЮ РЕЛИГИЮ, А ИДЕШЬ ГРАБИТЬ И ЗАХВАТЬІВАТЬ ЧУЖУЮ ЗЕМЛЮ, УБИВАТЬ ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ И ДЕТЕЙ.
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19.07.2022 19:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-iEumnM_lks&ab_channel=%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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19.07.2022 20:44 Відповісти
Нормально. Приравняли же в своё время коммунистическую революцию к джихаду.
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19.07.2022 21:56 Відповісти
 
 