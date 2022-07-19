Війна мусульман Росії в Україні не є джихадом, загиблі за злочинні ідеї Путіна не є шахідами, - звернення лідерів мусульман щодо заяв імамів РФ. ВIДЕО

Лідери мусульман виступили зі зверненням стосовно заяви імамів Росії стосовно джихаду проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Шейхи Айдер Рустемов, Емад Абу Алруб, Абу Умар Сасітлінський дають роз'яснення щодо закликів з погляду ісламського богослов'я, норм мусульманської етики та права.

Вони пояснюють, чому війна Росії проти України не є джихадом і чому мусульмани, які загинули за злочинні ідеї Путіна, не є шахідами.

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