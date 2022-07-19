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Командир львівських десантників Скибюк розповів про оборону Вознесенська та важкі бої за Білогорівку. ВIДЕО

Командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігор Скибюк розповів про оборону Вознесенська та важкі бої за Білогорівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю командира вже легендарної бригади львівських десантників опубліковане на ютуб-каналі "Говорить великий Львів" 

"Кожна ділянка лінії оборони утримується ціною надзусиль, поту і крові наших захисників. Противника завжди більше, у нього завжди більше озброєння і техніки, він вибудовує стіни вогню... Але ми тримаємо позиції і рубежі. Пишемо новітню воєнну історію, за яку не буде соромно ні нам, ні нашим дітям та онукам", - каже Скибюк.

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Автор: 

80 окрема десантно-штурмова бригада (156)


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Хеймерси вам в допомогу. Тільки на ЗСУ надія,бо оп каламбурить
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19.07.2022 12:49 Відповісти
ДШВ України-черговий респект...
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19.07.2022 12:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Nn5LnEMCij8&t=5s Військові у Слов'янську сказали Порошенку все! - YouTube

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19.07.2022 12:51 Відповісти
Класне інтерв'ю. Слава ДШВ! Слава ТрО Миколаївщини! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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19.07.2022 12:58 Відповісти
💯😎👍Бравооо! козаче!
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19.07.2022 12:58 Відповісти
Бережи вас Господь
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19.07.2022 15:57 Відповісти
Низький Вам уклін, хлопці!!! Слава Україні! Слава ЗСУ!!!
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19.07.2022 21:09 Відповісти
 
 