Командир львівських десантників Скибюк розповів про оборону Вознесенська та важкі бої за Білогорівку. ВIДЕО
Командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігор Скибюк розповів про оборону Вознесенська та важкі бої за Білогорівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю командира вже легендарної бригади львівських десантників опубліковане на ютуб-каналі "Говорить великий Львів"
"Кожна ділянка лінії оборони утримується ціною надзусиль, поту і крові наших захисників. Противника завжди більше, у нього завжди більше озброєння і техніки, він вибудовує стіни вогню... Але ми тримаємо позиції і рубежі. Пишемо новітню воєнну історію, за яку не буде соромно ні нам, ні нашим дітям та онукам", - каже Скибюк.
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