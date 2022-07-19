Артилеристи ЗСУ розповіли про те, як їм воюється на німецьких гаубицях Panzerhaubitze 2000. ВIДЕО

Артилеристи ЗСУ розповіли про те, як їм воюється на німецьких гаубицях Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), які вважаються одними з найкращих у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, офіційно Німеччина та Нідерланди передали Україні 12 таких самохідних артилерійських установок. І вони зараз активно б'ють російську армію на Донбасі.

Українські артилеристи опанували Panzerhaubitze приблизно за місяць, тренуючись щодня без вихідних. Екіпаж САУ складається з 5 осіб – командира машини, механіка-водія, навідника і двох заряджаючих. Повний боєкомплект Panzerhaubitze, а це 60 снарядів, можна перезарядити за 12 хвилин.

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