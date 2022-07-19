Артилеристи ЗСУ розповіли про те, як їм воюється на німецьких гаубицях Panzerhaubitze 2000. ВIДЕО
Артилеристи ЗСУ розповіли про те, як їм воюється на німецьких гаубицях Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), які вважаються одними з найкращих у світі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, офіційно Німеччина та Нідерланди передали Україні 12 таких самохідних артилерійських установок. І вони зараз активно б'ють російську армію на Донбасі.
Українські артилеристи опанували Panzerhaubitze приблизно за місяць, тренуючись щодня без вихідних. Екіпаж САУ складається з 5 осіб – командира машини, механіка-водія, навідника і двох заряджаючих. Повний боєкомплект Panzerhaubitze, а це 60 снарядів, можна перезарядити за 12 хвилин.
Топ коментарі
+40 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.07.2022 16:46
+30 Брат Єрмака
показати весь коментар19.07.2022 16:52
+22 mykola1a3 Vasylev
показати весь коментар19.07.2022 16:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=jVD_MJy9T-s
відношення до будівництва росії спочатку за участі прусачки Катерини другої рідкісної
курви з написанням німцями Історії росії і царськими браками з монархами Німеччини і закінчуючи фінансуванням всього нафто і газодобування і побудовою нафто і газопроводів в Німеччину і Європу з Сибіру. Історію на смітник не викинеш.
https://twitter.com/i/status/1549124773929779201
В москве тестируют сирены! Кремль почуял опасностность. https://www.youtube.com/watch?v=3D1cYz-P6ZE
Так что ждем подтверждения из нормальных источников.