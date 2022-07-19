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Артилеристи ЗСУ розповіли про те, як їм воюється на німецьких гаубицях Panzerhaubitze 2000. ВIДЕО

Артилеристи ЗСУ розповіли про те, як їм воюється на німецьких гаубицях Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), які вважаються одними з найкращих у світі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, офіційно Німеччина та Нідерланди передали Україні 12 таких самохідних артилерійських установок. І вони зараз активно б'ють російську армію на Донбасі.

Українські артилеристи опанували Panzerhaubitze приблизно за місяць, тренуючись щодня без вихідних. Екіпаж САУ складається з 5 осіб – командира машини, механіка-водія, навідника і двох заряджаючих. Повний боєкомплект Panzerhaubitze, а це 60 снарядів, можна перезарядити за 12 хвилин. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Робота польських САУ "Краб" на фронті. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7472) допомога (8371) артилерія (789)


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Топ коментарі
+40
Німці завжди робили якісну зброю та й не тільки...Ще би припинили срацца перед лапатніками...
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19.07.2022 16:46
+30
телемарафон
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19.07.2022 16:52
+22
... тому, що "марафонці" з"Цвинтеру", "г+г", залишків-вилупків з каналу мураєва "заточені" на темники, а там всі перемоги робить найЗеленіший, і ніхто більше
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19.07.2022 16:57
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Німці завжди робили якісну зброю та й не тільки...Ще би припинили срацца перед лапатніками...
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19.07.2022 16:46 Відповісти
про не тільки ))
https://www.youtube.com/watch?v=jVD_MJy9T-s
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19.07.2022 17:01 Відповісти
То не всикання. Німці на повному сурьйозі вважають що це вони побудували чи мали
відношення до будівництва росії спочатку за участі прусачки Катерини другої рідкісної
курви з написанням німцями Історії росії і царськими браками з монархами Німеччини і закінчуючи фінансуванням всього нафто і газодобування і побудовою нафто і газопроводів в Німеччину і Європу з Сибіру. Історію на смітник не викинеш.
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19.07.2022 17:01 Відповісти
Катька ІІ Німфоманка не була прусачкою
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19.07.2022 17:44 Відповісти
чому от таких сюжетів на телемарафоні?
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19.07.2022 16:48 Відповісти
... тому, що "марафонці" з"Цвинтеру", "г+г", залишків-вилупків з каналу мураєва "заточені" на темники, а там всі перемоги робить найЗеленіший, і ніхто більше
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19.07.2022 16:57 Відповісти
орки скоро царь-пушку из кремля приволокут. и царя-артиллериста.
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19.07.2022 16:49 Відповісти
телемарафон
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19.07.2022 16:52 Відповісти
Цензорята таким лайном не хачуються!
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19.07.2022 17:25 Відповісти
Це не радянський металобрухт
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19.07.2022 16:54 Відповісти
гарна кацапобойка
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19.07.2022 17:03 Відповісти
красивое: как работает снаряд SMArt для PzH 2000
https://twitter.com/i/status/1549124773929779201
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19.07.2022 17:10 Відповісти
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА В МОСКВЕ / БЛИЖАЙШИЙ ПОМОЩНИК ПУТИНА РАНЕН / МОСТ РАЗРУШЕН.
В москве тестируют сирены! Кремль почуял опасностность. https://www.youtube.com/watch?v=3D1cYz-P6ZE
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19.07.2022 17:24 Відповісти
Это канал Гончаренко. Давайте вспомним, сколько раз он лгал и выкладывал откровенные фейки. И как после всего этого можно этому фейкомету доверять?
Так что ждем подтверждения из нормальных источников.
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19.07.2022 17:33 Відповісти
Довіряй, кацапе, ********** та Солов*ячому лайну.
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19.07.2022 17:46 Відповісти
Те що ви не любите Гончаренка не відмінить анонсовані кацапськими ЗМІ учбові повітряні тривоги навіть в мацаквє.
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19.07.2022 18:06 Відповісти
пшёл ***** отсюда козлорылый ********, твой источник - соловьёв-помёт.РУ
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19.07.2022 19:45 Відповісти
У немцев есть очень интересные вещи против беспилотников, вот бы этим Гепарды вооружить и нам передать, на фоне иранских беспилотников очень актуально...
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19.07.2022 17:39 Відповісти
А звук-то, звук-то какой! Одно слово - иномарка!👍
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19.07.2022 18:15 Відповісти
Снаряди нові ... приємно для ока. Ну і для рашистів приємно мабуть !.
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19.07.2022 18:27 Відповісти
 
 