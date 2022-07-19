"Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за куб. Фіксована ціна залишається до 31 травня 2023 року, - Шмигаль. ВIДЕО

"Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр.

Про це сьогодні під час засідання Кабміну зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжується активна підготовка до опалювального сезону. Ухвалили рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року", - зазначив Шмигаль.

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