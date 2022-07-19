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"Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за куб. Фіксована ціна залишається до 31 травня 2023 року, - Шмигаль. ВIДЕО

"Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр.

Про це сьогодні під час засідання Кабміну зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжується активна підготовка до опалювального сезону. Ухвалили рішення, згідно з яким "Нафтогаз" продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива. Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" не збирається підвищувати ціни на газ: Інформація, яка розповсюджується в соцмережах - фейк

Автор: 

газ (10447) Нафтогаз (4426) Тарифи на газ (1058) Шмигаль Денис (4602)


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Вообщето себестоимость добычи куба газа стоит 1 гривен. По этому еще 7 добавляют на премии витренке и прочим мудака из **** совета нафтогазу. У нас разбита промышленность, газа по идее хоть жопой жуй. Все выростло в цене. Отдайте его людям по себестоимости в такие тяжелые времена, уроды!!!!
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19.07.2022 17:03 Відповісти
А для виробництва? 70-80-90 грн.за куб? Озвучіть цю "щасливу" ціну....
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19.07.2022 17:08 Відповісти
Основные промышленные потребители газа в довоенное время сейчас либо уничтожены, либо под окупацией. По этому я не вижу вообще никакой проблемы пережить зиму для населения. Газа бытовым абонентам хватит всем, остально популизм и обман на теме газа
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19.07.2022 17:12 Відповісти
Неправда.Прийшов рахунок за травень[коли всі знали,що постачальник змінився,але справно приймали гроші],
Тариф 7,95689 грн.
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19.07.2022 17:10 Відповісти
ты внимательно читай кому за 7,4 грн.
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19.07.2022 17:14 Відповісти
Це тариф 7,40 грн за куб виробникам. Населенню по 7,95.
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19.07.2022 17:15 Відповісти
а за доставку газа Фирташу всё отдаёте или ещё должны остаётесь?
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19.07.2022 17:13 Відповісти
 
 