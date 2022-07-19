"Там мясо, позор России": Окупант нарікає на погану роботу власної артилерії, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Військові РФ скаржаться на те, що їхня "могутня" артилерія не в змозі допомогти в протистоянні українським захисникам.
Про це свідчить перехоплення розмови російського окупанта із батьком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Військовий РФ розповідає як по їхнім позиціям працює ЗСУ: "Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно".
Також окупант бідкається, що російська артилерія їм не допомагала: "А чё артиллерия вам не помогала что ли?! У нас она ужасна, пап! Позор России".
Топ коментарі
+17 Крэйда Гібсон
показати весь коментар19.07.2022 17:52
+14 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар19.07.2022 17:47
+14 Urs
показати весь коментар19.07.2022 17:55
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Бойового москаля.