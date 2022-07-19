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"Там мясо, позор России": Окупант нарікає на погану роботу власної артилерії, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Військові РФ скаржаться на те, що їхня "могутня" артилерія не в змозі допомогти в протистоянні українським захисникам.

Про це свідчить перехоплення розмови російського окупанта із батьком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Військовий РФ розповідає як по їхнім позиціям працює ЗСУ: "Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно".

Також окупант бідкається, що російська артилерія їм не допомагала: "А чё артиллерия вам не помогала что ли?! У нас она ужасна, пап! Позор России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях Херсонщини посилюють поліцейський режим, - ГУР

Автор: 

армія рф (17509) розвідка (3866) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+17
Там возле добас арены, я точно не в курсе, походу есть телебашта. Оттуда товариш басурин часто ************ скабаевой, жене куколда попова. А так как они за 8 лет не могут взять пески и растояние там кит наплакал, то может ударить по ней чем-то тяжелым когда эта ***** будет давать интервью? Зачем? Просто ради забавы
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19.07.2022 17:52
+14
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19.07.2022 17:47
+14
****** никите. Доску заказывайте в школу, и парту не поломанную у директора школы просите, табличку с гравировкой с гробовых закажете. Но это не точно - может пропасть без вести в эпицентре взрыва 155-тимиллиметрового.
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19.07.2022 17:55
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19.07.2022 17:47 Відповісти
Там возле добас арены, я точно не в курсе, походу есть телебашта. Оттуда товариш басурин часто ************ скабаевой, жене куколда попова. А так как они за 8 лет не могут взять пески и растояние там кит наплакал, то может ударить по ней чем-то тяжелым когда эта ***** будет давать интервью? Зачем? Просто ради забавы
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19.07.2022 17:52 Відповісти
Ой, как абидна палучилась та гаспадин Басурин...... я сажалею, но губернатарам Навароссии вам боюсь не быть
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19.07.2022 17:53 Відповісти
Ну ракет еще нет на 300 км. Завтра скорее всего обьявят о передаче после Рамштайн-4, а в ВСУ они будут к концу недели
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19.07.2022 17:57 Відповісти
Не мають ті кляті русонацисти Хаймарсів і ракет. А ось наші ЗСУ цілком ймовірно!
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19.07.2022 18:34 Відповісти
о5?
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19.07.2022 17:49 Відповісти
Вырожденцы
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19.07.2022 17:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Uq3bAVTzjFs ОККУПАНТ отправил жене стиралку с Инструкцией на украинском 😁 - YouTube
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19.07.2022 18:08 Відповісти
Жарти рівня "Байратар Ньюс" від придуркуватих "квартальщиків"
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19.07.2022 18:20 Відповісти
Друже, наріт то хаваєт
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19.07.2022 18:23 Відповісти
пы.сы. Насправді цей хлоп талановитий пародіст. Але обмазання об зелене лайно не має ніякого виправдання. Трухани можна відіпрати, а совість і минуле - ніт!!!
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19.07.2022 18:25 Відповісти
жесть єто образ такой или она в реале такая страшная?
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19.07.2022 18:27 Відповісти
она не страшная, она просто хороший человек)
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19.07.2022 18:46 Відповісти
чат рулетка?
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19.07.2022 18:59 Відповісти
🤣🤣🤣
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19.07.2022 17:50 Відповісти
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.07.2022 17:53 Відповісти
****** никите. Доску заказывайте в школу, и парту не поломанную у директора школы просите, табличку с гравировкой с гробовых закажете. Но это не точно - может пропасть без вести в эпицентре взрыва 155-тимиллиметрового.
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19.07.2022 17:55 Відповісти
какую нахер парту? Что ты несешь? Лада калина епта
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19.07.2022 17:57 Відповісти
Все правильно він "несе" По кацапських школах пішло нове віяння - "парта героя" За неї будуть садить "самих правильних учнів"
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19.07.2022 18:21 Відповісти
Они на них будут царапать ***
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19.07.2022 18:52 Відповісти
Координаты папа верные, скоро и тебя закуярим .
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19.07.2022 17:59 Відповісти
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19.07.2022 18:33 Відповісти
Похоже на разговор двух дебилов
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19.07.2022 18:07 Відповісти
Почему похоже?
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19.07.2022 18:14 Відповісти
Потому что они олигофрэны.
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19.07.2022 21:06 Відповісти
Папаня звонил с надеждой что сына ************* ужо, но нет, не фартануло, облом с новым тазом...
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19.07.2022 18:10 Відповісти
не всем везёт, это лоторея... Может пропасть без вести, а может попасть в плен. Тогда плакали денежки.
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19.07.2022 18:18 Відповісти
ага, казали, що самки орків приїздили на окуповані території і слізно просили видати їм хоч якесь тіло, щоб отримати компенсацію.
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19.07.2022 19:59 Відповісти
Так это ж стёб Вольнова был, типа самка убивалась за кусок уха(очинь деньги нада)
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19.07.2022 20:07 Відповісти
Свихнувшийся ***** син сатани їх жене на убой а вони безропотно їдуть.... що за нація така..... точно що розумом кацапа не зрозуміти.
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19.07.2022 18:32 Відповісти
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Бойового москаля.
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19.07.2022 18:40 Відповісти
Никита ты ******, батька уже себе чехля для новой лады подобрал , а ты абсираешся там в окопах, позоришь скрепы и правослабие. Позорище..
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19.07.2022 18:48 Відповісти
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20.07.2022 01:17 Відповісти
Как как. Рецепт один и он рабочий. Как по Берлину в я своё время пройтись ковровыми бомбометаниями, чтоб у ванек аж яйца дымились и сразу мозги на место встанут. .. у тех кто выживет. На пять- шесть поколений хватит.
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19.07.2022 19:11 Відповісти
бурятина закончилась ?
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19.07.2022 19:20 Відповісти
Папаша тільки аааа....... понятно. взагалі добре що недооцінюють нашу армію синок явно в депресняку знаходиться.
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19.07.2022 19:31 Відповісти
То не координати неправильні, то їх арта сцить ближче підійти, бо наша арта їх на чорнозем покрошить.
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19.07.2022 20:28 Відповісти
то не координати не правильні-то в вас "вже висить і то не правильно"
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19.07.2022 22:10 Відповісти
То папка координаты неправильные специально дал что бы колымагу новую себе купить. А сынок внезапно чудом не сдох. Как то не удобно получилось, но будем надеяться на успех.
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19.07.2022 20:42 Відповісти
невже ГУР вірить, що сьогодні хтось ще вірить в ці "перехоплення"? Тут, один з одним переписуються тролі полодякойської бригади, створюючи якусь хвилю, ніби хтось вірить і гордиться.
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19.07.2022 21:29 Відповісти
там гранаты не той системы https://www.youtube.com/watch?v=NHaPCiKwUq8
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19.07.2022 22:11 Відповісти
 
 